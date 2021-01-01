Промокоды и скидки 220 вольт | Март 2021

Информация о магазине 220 вольт

В онлайн-магазине 220 вольт продается все для строительства, ремонта и хобби. Здесь представлено 300 000 актуальных товаров от 1200 брендов из разных стран мира.

Компания является официальным дилером Daewoo, Hyundai, Makita, Stanley, DeWalt и других известных марок строительного оборудования и оказывает своим клиентам профессиональную помощь в выборе техники. Для оптовых покупателей действуют специальные условия, а для розничных регулярно запускаются акции и действуют промокоды со скидками до 70%.

Первый магазин 220 вольт был открыт в Санкт-Петербурге в 2002 году и продавал только электроинструмент. Сегодня же это сеть из более 250 магазинов и пунктов выдачи по всей стране, а также один из самых крупных интернет-супермаркетов строительных товаров в России.