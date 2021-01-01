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Промокоды и скидки Адамас | Март 2021

Доступные цены на ювелирные изделия с купонами Адамас. Актуальных купонов: 10

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Беспл
доставка

Скидка
Бесплатно доставим заказы Адамас
Истекает через 41 день

80%
купон

Скидка
До минус 80% на украшения
Истекает через 25 дней

1+1=3
купон

Скидка
Дарим серебряное украшение за покупку от 2-х золотых изделий
Истекает через 25 дней

80%
купон

Скидка
На эксклюзивную коллекцию FOUR SEASONS sale до 80%
Истекает через 11 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Получи на 12 месяцев беспроцентную рассрочку
Истекает через 20 дней

80%
купон

Скидка
Скидка до 80% на коллекцию изделий GIRLS ONLY
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Скидки при оплате украшений онлайн в Адамас

Онлайн-магазин Adamas предлагает тысячи моделей ювелирных изделий, производимых на собственных фабриках. В нем вы найдете подарок для близких к различным поводам или украшение, чтобы порадовать себя. Чтобы автоматически получить скидку, товар достаточно оплатить онлайн банковской ка ... ртой. Но вы можете сделать покупку еще выгоднее, используя промокоды Адамас из нашего каталога, принимая участие в бонусной программе или акциях ритейлера. Покупку компания бесплатно доставит до ваших дверей или в ближайший фирменный магазин.


Посетить Адамас
Контакты Адамас

Юридический адрес:
127490 г. Москва, ул. Берёзовая аллея, д. 5А, стр. 6

Электронная почта:
office@adamas.ru

Телефон:
8-800-250-33-44

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Скидки при оплате украшений онлайн в Адамас

Онлайн-магазин Adamas предлагает тысячи моделей ювелирных изделий, производимых на собственных фабриках. В нем вы найдете подарок для близких к различным поводам или украшение, чтобы порадовать себя. Чтобы автоматически получить скидку, товар достаточно оплатить онлайн банковской ка ... ртой. Но вы можете сделать покупку еще выгоднее, используя промокоды Адамас из нашего каталога, принимая участие в бонусной программе или акциях ритейлера. Покупку компания бесплатно доставит до ваших дверей или в ближайший фирменный магазин.


Посетить Адамас
Контакты Адамас

Юридический адрес:
127490 г. Москва, ул. Берёзовая аллея, д. 5А, стр. 6

Электронная почта:
office@adamas.ru

Телефон:
8-800-250-33-44

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Линии Любви
купоны сефора лого
SOKOLOV
585 GOLD

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Специальные предложения от Адамас

Об интернет-магазине Адамас

Об интернет-магазине Адамас

Интернет-магазин Адамас запущен одноименным производителем ювелирных изделий. Компания основана в 1993 году. Изначально она занималась только производством украшений, но со временем стала развивать и розничную торговую сеть. На сегодня организация открыла более 300 фирменных салонов и онлайн-магазин, а работают в ней более 2000 человек.

В разные годы Adamas получал различные награды и премии: «Лидер рейтинга ювелирных производителей» (РИА «РосЮвелирЭксперт»), «Самый узнаваемый бренд в России» (Ipsos Comcon) и другие. Покупатели высоко оценивают продукцию бренда и качество обслуживания благодаря следующим особенностям:

  • Ассортимент. Он включает более 30 тысяч украшений.

  • Качество. На все изделия дается гарантия полгода с возможностью бесплатного обслуживания.

  • Скидки. Получить их можно с помощью промокодов, акций и других инструментов.

Покупать в Адамас украшения можно не только на сайте или в фирменных салонах, но и через мобильное приложение. Компания выпускает версии программы для Android и iOS.

Как воспользоваться скидочным купоном в Адамас

Как воспользоваться скидочным купоном в Адамас

На нашем сайте собраны действующие промокоды и акции, по которым можно купить ювелирные украшения со скидкой. Все акционные предложения в каталоге регулярно проверяются. Наши сотрудники добавляют в него новые купоны, а прекратившие работу — отправляют в архив. Часть промокодов в списке уникальные и встречаются только на нашем сайте.

Получить скидку по купону просто, для этого достаточно выполнить 4 действия:

  1. Нажать на кнопку с промокодом или другим предложением.

  2. Дождаться, пока откроется сайт ювелирного магазина, а код купона будет скопирован.

  3. Положить товары в корзину и открыть ее.

  4. Найти поле для промокода, ввести и применить его.

После активации кода будет показана информация о размере скидки в рублях и останется только закончить оформление покупки. Для получения выгоды по некоторым акциям не нужно вводить промокод. Об этом будет показано сообщение перед переходом на сайт ритейлера, а скидка активируется автоматически.

Многие промокоды и другие акционные предложения действуют ограниченное время. Информация о том, сколько еще можно пользоваться скидкой, отображается на купоне рядом с описанием условий акции.

Промокоды можно использовать и при покупках через приложения. Код нужно указать перед оформлением покупки. Загрузить приложение можно через Google Play или App Store.

Как покупать украшения в Адамас с максимальной скидкой

Как покупать украшения в Адамас с максимальной скидкой

Сделать покупку ювелирных изделий еще выгоднее можно, присоединившись к бонусной программе Adamas. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте и заполнить анкету в личном кабинете или получить карту участника программы в розничной торговой точке компании. Участники программы получают следующие привилегии:

  • бонусы за покупки, которые можно обменивать на скидки;

  • доступ к закрытым распродажам и эксклюзивным товарам;

  • скидки на услуги в мастерских компании;

  • подарки к праздникам.

Получить скидки и подарки можно и участвуя в акциях компании. Информация об актуальных акционных предложениях размещена в отдельном разделе сайта ритейлера. Но, чтобы не заглядывать в него перед каждой покупкой, рекомендуется воспользоваться одним из следующих инструментов для получения информации о новых скидках и акциях в Адамас:

  • Рассылка по электронной почте. Для подписки на нее достаточно указать email в форме на сайте и подтвердить согласие на получение маркетинговых материалов.

  • Социальные сети. Достаточно подписаться на страницы компании в Instagram, Facebook, ВКонтакте или Одноклассниках.

  • Уведомления на мобильный телефон. Для их активации нужно установить приложение Adamas и разрешить ему показ всплывающих сообщений на экране смартфона.

Еще один способ стать владельцем нового украшения с минимальными затратами — программа трейд-ин. Она предусматривает обмен старых ювелирных изделий на новые с доплатой разницы в стоимости.

Популярные украшения в ювелирном магазине Адамас со скидками

Популярные украшения в ювелирном магазине Адамас со скидками

Чаще всего со скидками в онлайн-магазине Адамас заказывают различные ювелирные украшения: кольца, серьги, подвески, цепочки и другие. Но в каталоге компании представлены и изделия из других категорий:

  • часы;

  • подарки к праздникам;

  • сувениры.

Хиты продаж и новинки для быстрого поиска выделены в отдельные блоки на главной странице. В категориях для удобства клиентов доступны различные варианты сортировки продуктов: по цене, новизне, популярности, весу, а также система фильтров.

Как оплатить и получить заказ в магазине Адамас

Как оплатить и получить заказ в магазине Адамас

При оформлении заказа его можно оплатить онлайн картой любого банка. Все платежи безопасны и проводятся через защищенную страницу платежной системы. Но по желанию можно рассчитаться за покупку и при получении наличными или карточкой.

Забрать украшения можно в любом из салонов Adamas. Кроме того, компания предлагает доставку покупки до двери. В Москве покупки привозят курьеры организации-продавца, а в остальные регионы — сотрудники службы DPD. Услуга доставки оказывается бесплатно, а ее сроки зависят от места проживания клиента.

Часто задаваемые вопросы про Адамас

★ Как получить промокоды в Адамас?

Необходимо зайти на страницу Адамас и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Адамас?

Чтобы воспользоваться промокодом от Адамас необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Адамас доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 10

★ Все ли предложения Адамас актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Адамас.

★ Почему стоит использовать купоны Адамас?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Адамас

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаЗолотые серьги с дисконтом до 80%не требуется
СкидкаБесплатно доставим заказы Адамасне требуется
ПромокодПо промокоду Адамас экономия на заказ 1500 рублейSVR***
СкидкаДо минус 80% на украшенияне требуется
СкидкаДарим серебряное украшение за покупку от 2-х золотых изделийне требуется
СкидкаНа эксклюзивную коллекцию FOUR SEASONS sale до 80%не требуется

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