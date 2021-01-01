Промокоды и скидки Адамас | Март 2021

Об интернет-магазине Адамас

Интернет-магазин Адамас запущен одноименным производителем ювелирных изделий. Компания основана в 1993 году. Изначально она занималась только производством украшений, но со временем стала развивать и розничную торговую сеть. На сегодня организация открыла более 300 фирменных салонов и онлайн-магазин, а работают в ней более 2000 человек.

В разные годы Adamas получал различные награды и премии: «Лидер рейтинга ювелирных производителей» (РИА «РосЮвелирЭксперт»), «Самый узнаваемый бренд в России» (Ipsos Comcon) и другие. Покупатели высоко оценивают продукцию бренда и качество обслуживания благодаря следующим особенностям:

Ассортимент. Он включает более 30 тысяч украшений.

Качество. На все изделия дается гарантия полгода с возможностью бесплатного обслуживания.

Скидки. Получить их можно с помощью промокодов, акций и других инструментов.

Покупать в Адамас украшения можно не только на сайте или в фирменных салонах, но и через мобильное приложение. Компания выпускает версии программы для Android и iOS.