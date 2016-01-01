Спасибо за оценку!

2 оценки поставлены средняя 5

Промокоды и купоны Allsoft | Март 2021

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Allsoft – это российский интернет-магазин программного обеспечения и поставщик биллинга для организации продаж программных продуктов. В их каталоге представлено программное обеспечение более 3000 разработчиков софта, в том числе и такие известные, как Abbyy, Eset, Лаборатории Каспер ... ского, Microsoft и другие. Откройте для себя скидку пользователя, множество выгодных предложений и только лучшее качество лицензированных программ. Хотите сэкономить на покупке уже сейчас? Просто примените один из собранных нами промокодов Allsoft, скопировав его и вставив в специальном поле на странице оплаты заказа.


Посетить Allsoft
Контакты Allsoft

Юридический адрес:
г. Москва, Лужнецкая наб., дом 2/4, стр. 3А, этаж 2, помещение 205

Электронная почта:
sales@allsoft.ru

Телефон:
8 (800) 200-22-33

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Спасибо за оценку!

2 оценки поставлены средняя 5

Только официальное ПО, только по справедливым ценам

Allsoft – это российский интернет-магазин программного обеспечения и поставщик биллинга для организации продаж программных продуктов. В их каталоге представлено программное обеспечение более 3000 разработчиков софта, в том числе и такие известные, как Abbyy, Eset, Лаборатории Каспер ... ского, Microsoft и другие. Откройте для себя скидку пользователя, множество выгодных предложений и только лучшее качество лицензированных программ. Хотите сэкономить на покупке уже сейчас? Просто примените один из собранных нами промокодов Allsoft, скопировав его и вставив в специальном поле на странице оплаты заказа.


Посетить Allsoft
Контакты Allsoft

Юридический адрес:
г. Москва, Лужнецкая наб., дом 2/4, стр. 3А, этаж 2, помещение 205

Электронная почта:
sales@allsoft.ru

Телефон:
8 (800) 200-22-33

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
ЛитРес
Лабиринт
book24
Tele2
Reg.ru
Билайн
Нетология

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Специальные предложения от Allsoft

Как использовать купоны для скидок в Allsoft

Как использовать купоны для скидок в Allsoft

Акции в интернет-магазине проходят регулярно, в их рамках каждый может купить лицензионное ПО со скидкой, просто выбрав нужный продукт в каталоге. Для этого не нужны промокоды и купоны, предложения действуют для всех посетителей. Коды необходимы для того, чтобы воспользоваться спецпредложением и заказать программное обеспечение с увеличенной скидкой, доступной не всем. Для использования промокода на дисконт нужно:

  1. Кликнуть по ссылке промокода, чтобы скопировать его в буфер обмена.

  2. Дождаться переадресации на сайт магазина и перейти в каталог ПО.

  3. Выбрать программы, которые интересуют и доступны с дисконтом.

  4. Добавить интересующие позиции в корзину и перейти в нее для оформления покупки.

  5. В графе справа ввести промокод, скопированный ранее на этом сайте.

  1. Активировать скидку и завершить оформление заказа, указав способ оплаты и доставки.

Акции, действующие с использованием промокодов, могут не сочетаться с другими предложениями. Поэтому желательно внимательно изучить условия, чтобы воспользоваться лучшим вариантом скидки. Как правило, магазин сам автоматически выбирает наиболее экономичный способ: так, если купон дает 5%, а накопительный дисконт 10%, то будет использован второй вариант, но бывают и исключения.

Популярное программное обеспечение с дисконтом в Allsoft

Популярное программное обеспечение с дисконтом в Allsoft

Список продукции, представленной в распродаже, постоянно обновляется. Актуальные акции публикуются на этой странице, чтобы каждый мог выбрать самое интересное предложение. Компания Allsoft устраивает скидки на такие товары:

  • Отдельные виды ПО. В рамках акций скидки действуют на категории программного обеспечения, например софт для работы с мультимедиа или ПО для дистанционной работы.

  • Продукция брендов. Если разработчик софта устраивает акцию, дисконт на его ПО и доступен в магазине.

  • Программы для защиты ОС. Часто в разделе распродаж магазин предлагает скидки на антивирусы и другое ПО для защиты ОС, а также утилиты для настройки и повышения безопасности системы.

О поставщике программного обеспечения

О поставщике программного обеспечения

Компания Allsoft – один из крупнейших российских поставщиков программного обеспечения для частных клиентов и бизнеса. В ее каталоге представлено ПО более 3 тысяч разработчиков, а в числе партнеров – всемирно известные компании: Navitel, Avast, Dr. Web, Microsoft, Adobe, Corel, Лаборатория Касперского и другие. Компания поставляет лицензионное программное обеспечение и биллинг для продаж ПО более 15 лет, а ее магазин работает с 2004 года.

Ориентир Аллсофт – долгосрочное сотрудничество, поэтому она демонстрирует лояльное отношение к постоянным покупателям. Для них действуют дисконты, спецпредложения, проводятся акции. В рамках промо-мероприятий купить лицензионное ПО со скидкой может каждый. На этой странице опубликованы актуальные акции, купоны и скидочные промокоды, воспользоваться которыми могут все читатели.

Еще больше скидок для новых и постоянных клиентов

Еще больше скидок для новых и постоянных клиентов

Акционные предложения в Allsoft не ограничиваются промокодами. В магазине постоянно работает раздел распродажи, в котором ПО предлагается со скидкой для всех. Другие способы уменьшить траты:

  • Накопительные скидки. После первого заказа в Allsoft, совершенного с использованием учетной записи, на следующие покупки магазин дарит скидки. Чем больше сумма, потраченная в магазине за все время, – тем больше дисконт. Он составляет от 2 до 10%.

  • Скидка за подписку. Подписавшись на новостную рассылку магазина, можно не только получать на электронную почту оповещения о новых поступлениях и акциях, но и покупать программное обеспечение с дисконтом до 80%.

  • Распродажа. В этом разделе регулярно публикуется перечень ПО, доступного по сниженной цене. Он постоянно обновляется, и каждый найдет для себя что-то полезное в каталоге.

  • Специальные предложения. В рамках спецпредложений компания дает скидки на ПО и другие подарки. Среди них – расширенная поддержка ПО, услуги по установке и настройке, продленные лицензии и другие бонусы.

  • Кешбэк партнеров. При покупке ПО с использованием карт банков-партнеров часть суммы возвращается на счет в виде рублей или баллов вроде программы «Спасибо» от Сбербанка.

Некоторые разработчики и поставщики ПО просят не предоставлять на их программы дополнительные скидки. Список таких компаний опубликован на сайте Allsoft. При заказе их программного обеспечения накопительный дисконт, промокоды и другие спецпредложения недоступны. Но это не значит, что скидок на такие программы не бывает. Если разработчик сам устраивает акцию и предлагает скидку, то в магазине Allsoft это ПО тоже доступно по сниженной цене.

Оплата и доставка

Оплата и доставка

Чтобы обеспечить удобство клиентам, Allsoft поддерживает много способов расчета:

  • банковские карты Visa, MasterCard, JCB, Мир;

  • онлайн-платежи через мобильный банкинг Сбербанк Онлайн, Альфа-Клик, PayPal;

  • электронные кошельки Яндекс.Деньги, Webmoney, Qiwi;

  • покупка в кредит через Яндекс;

  • мобильные платежи МТС, Теле2, Мегафон, Йота, Билайн, Тинькофф Мобайл;

  • банковские переводы в кассах и терминалах;

  • наличный расчет при получении.

Программное обеспечение, поставляемое в электронном виде, доставляется на электронную почту после получения оплаты. В письме магазина содержатся код активации ПО и ссылка для его загрузки. Коробочные версии софта на физических носителях (диске, флешке) в Москве доставляются курьерской службой компании, в других регионах – сторонней курьерской службой.

Часто задаваемые вопросы про Allsoft

★ Как получить промокоды в Allsoft?

Необходимо зайти на страницу Allsoft и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Allsoft?

Чтобы воспользоваться промокодом от Allsoft необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Allsoft доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 27

★ Все ли предложения Allsoft актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Allsoft.

★ Почему стоит использовать купоны Allsoft?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Allsoft

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодПромокод Allsoft на скидку до 80% за подпискуне требуется
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