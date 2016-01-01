Как использовать купоны для скидок в Allsoft

Акции в интернет-магазине проходят регулярно, в их рамках каждый может купить лицензионное ПО со скидкой, просто выбрав нужный продукт в каталоге. Для этого не нужны промокоды и купоны, предложения действуют для всех посетителей. Коды необходимы для того, чтобы воспользоваться спецпредложением и заказать программное обеспечение с увеличенной скидкой, доступной не всем. Для использования промокода на дисконт нужно:

Кликнуть по ссылке промокода, чтобы скопировать его в буфер обмена. Дождаться переадресации на сайт магазина и перейти в каталог ПО. Выбрать программы, которые интересуют и доступны с дисконтом. Добавить интересующие позиции в корзину и перейти в нее для оформления покупки. В графе справа ввести промокод, скопированный ранее на этом сайте.

Активировать скидку и завершить оформление заказа, указав способ оплаты и доставки.

Акции, действующие с использованием промокодов, могут не сочетаться с другими предложениями. Поэтому желательно внимательно изучить условия, чтобы воспользоваться лучшим вариантом скидки. Как правило, магазин сам автоматически выбирает наиболее экономичный способ: так, если купон дает 5%, а накопительный дисконт 10%, то будет использован второй вариант, но бывают и исключения.