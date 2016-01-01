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50%
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30%
купон
50%
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80%
купон
50%
купон
Беспл
подарок
25%
купон
50%
купон
66%
купон
Лучшее
предложение
Лучшее
предложение
75%
купон
50%
купон
70%
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35%
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Allsoft – это российский интернет-магазин программного обеспечения и поставщик биллинга для организации продаж программных продуктов. В их каталоге представлено программное обеспечение более 3000 разработчиков софта, в том числе и такие известные, как Abbyy, Eset, Лаборатории Каспер ... ского, Microsoft и другие. Откройте для себя скидку пользователя, множество выгодных предложений и только лучшее качество лицензированных программ. Хотите сэкономить на покупке уже сейчас? Просто примените один из собранных нами промокодов Allsoft, скопировав его и вставив в специальном поле на странице оплаты заказа.
Юридический адрес:
г. Москва, Лужнецкая наб., дом 2/4, стр. 3А, этаж 2, помещение 205
Электронная почта:
sales@allsoft.ru
Телефон:
8 (800) 200-22-33
Соц. сети:
2 оценки поставлены средняя 5
Allsoft – это российский интернет-магазин программного обеспечения и поставщик биллинга для организации продаж программных продуктов. В их каталоге представлено программное обеспечение более 3000 разработчиков софта, в том числе и такие известные, как Abbyy, Eset, Лаборатории Каспер ... ского, Microsoft и другие. Откройте для себя скидку пользователя, множество выгодных предложений и только лучшее качество лицензированных программ. Хотите сэкономить на покупке уже сейчас? Просто примените один из собранных нами промокодов Allsoft, скопировав его и вставив в специальном поле на странице оплаты заказа.
Юридический адрес:
г. Москва, Лужнецкая наб., дом 2/4, стр. 3А, этаж 2, помещение 205
Электронная почта:
sales@allsoft.ru
Телефон:
8 (800) 200-22-33
Соц. сети:
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Акции в интернет-магазине проходят регулярно, в их рамках каждый может купить лицензионное ПО со скидкой, просто выбрав нужный продукт в каталоге. Для этого не нужны промокоды и купоны, предложения действуют для всех посетителей. Коды необходимы для того, чтобы воспользоваться спецпредложением и заказать программное обеспечение с увеличенной скидкой, доступной не всем. Для использования промокода на дисконт нужно:
Кликнуть по ссылке промокода, чтобы скопировать его в буфер обмена.
Дождаться переадресации на сайт магазина и перейти в каталог ПО.
Выбрать программы, которые интересуют и доступны с дисконтом.
Добавить интересующие позиции в корзину и перейти в нее для оформления покупки.
В графе справа ввести промокод, скопированный ранее на этом сайте.
Активировать скидку и завершить оформление заказа, указав способ оплаты и доставки.
Акции, действующие с использованием промокодов, могут не сочетаться с другими предложениями. Поэтому желательно внимательно изучить условия, чтобы воспользоваться лучшим вариантом скидки. Как правило, магазин сам автоматически выбирает наиболее экономичный способ: так, если купон дает 5%, а накопительный дисконт 10%, то будет использован второй вариант, но бывают и исключения.
Список продукции, представленной в распродаже, постоянно обновляется. Актуальные акции публикуются на этой странице, чтобы каждый мог выбрать самое интересное предложение. Компания Allsoft устраивает скидки на такие товары:
Отдельные виды ПО. В рамках акций скидки действуют на категории программного обеспечения, например софт для работы с мультимедиа или ПО для дистанционной работы.
Продукция брендов. Если разработчик софта устраивает акцию, дисконт на его ПО и доступен в магазине.
Программы для защиты ОС. Часто в разделе распродаж магазин предлагает скидки на антивирусы и другое ПО для защиты ОС, а также утилиты для настройки и повышения безопасности системы.
Компания Allsoft – один из крупнейших российских поставщиков программного обеспечения для частных клиентов и бизнеса. В ее каталоге представлено ПО более 3 тысяч разработчиков, а в числе партнеров – всемирно известные компании: Navitel, Avast, Dr. Web, Microsoft, Adobe, Corel, Лаборатория Касперского и другие. Компания поставляет лицензионное программное обеспечение и биллинг для продаж ПО более 15 лет, а ее магазин работает с 2004 года.
Ориентир Аллсофт – долгосрочное сотрудничество, поэтому она демонстрирует лояльное отношение к постоянным покупателям. Для них действуют дисконты, спецпредложения, проводятся акции. В рамках промо-мероприятий купить лицензионное ПО со скидкой может каждый. На этой странице опубликованы актуальные акции, купоны и скидочные промокоды, воспользоваться которыми могут все читатели.
Акционные предложения в Allsoft не ограничиваются промокодами. В магазине постоянно работает раздел распродажи, в котором ПО предлагается со скидкой для всех. Другие способы уменьшить траты:
Накопительные скидки. После первого заказа в Allsoft, совершенного с использованием учетной записи, на следующие покупки магазин дарит скидки. Чем больше сумма, потраченная в магазине за все время, – тем больше дисконт. Он составляет от 2 до 10%.
Скидка за подписку. Подписавшись на новостную рассылку магазина, можно не только получать на электронную почту оповещения о новых поступлениях и акциях, но и покупать программное обеспечение с дисконтом до 80%.
Распродажа. В этом разделе регулярно публикуется перечень ПО, доступного по сниженной цене. Он постоянно обновляется, и каждый найдет для себя что-то полезное в каталоге.
Специальные предложения. В рамках спецпредложений компания дает скидки на ПО и другие подарки. Среди них – расширенная поддержка ПО, услуги по установке и настройке, продленные лицензии и другие бонусы.
Кешбэк партнеров. При покупке ПО с использованием карт банков-партнеров часть суммы возвращается на счет в виде рублей или баллов вроде программы «Спасибо» от Сбербанка.
Некоторые разработчики и поставщики ПО просят не предоставлять на их программы дополнительные скидки. Список таких компаний опубликован на сайте Allsoft. При заказе их программного обеспечения накопительный дисконт, промокоды и другие спецпредложения недоступны. Но это не значит, что скидок на такие программы не бывает. Если разработчик сам устраивает акцию и предлагает скидку, то в магазине Allsoft это ПО тоже доступно по сниженной цене.
Чтобы обеспечить удобство клиентам, Allsoft поддерживает много способов расчета:
банковские карты Visa, MasterCard, JCB, Мир;
онлайн-платежи через мобильный банкинг Сбербанк Онлайн, Альфа-Клик, PayPal;
электронные кошельки Яндекс.Деньги, Webmoney, Qiwi;
покупка в кредит через Яндекс;
мобильные платежи МТС, Теле2, Мегафон, Йота, Билайн, Тинькофф Мобайл;
банковские переводы в кассах и терминалах;
наличный расчет при получении.
Программное обеспечение, поставляемое в электронном виде, доставляется на электронную почту после получения оплаты. В письме магазина содержатся код активации ПО и ссылка для его загрузки. Коробочные версии софта на физических носителях (диске, флешке) в Москве доставляются курьерской службой компании, в других регионах – сторонней курьерской службой.
Необходимо зайти на страницу Allsoft и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Allsoft необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 27
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