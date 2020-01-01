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Гипермаркет, широко известный в розничном бизнесе, дарит возможность совершать покупки онлайн! Теперь можно смело заказывать продукты питания, бытовую химию, электронику, товары для дома, дачи и прочие необходимые мелочи на официальном сайте крупнейшего ритейлера. Не придется тратит ... ь время на то, чтобы стоять в длинной очереди с целью закупки продуктов перед праздником. Курьер доставит товары до самого порога! При этом доставка бесплатна при оформлении заказа свыше 4000 рублей. Также, если Вы наполнили корзину на эту сумму, примените промокод Ашан и получите скидку 400 рублей!
Юридический адрес:
107140 Москва. ул. Верхняя Красносельская, 3А
Электронная почта:
pressa@auchan.ru
Телефон:
8-800-700-5-800
Соц. сети:
5 оценок поставлено средняя 5
Гипермаркет, широко известный в розничном бизнесе, дарит возможность совершать покупки онлайн! Теперь можно смело заказывать продукты питания, бытовую химию, электронику, товары для дома, дачи и прочие необходимые мелочи на официальном сайте крупнейшего ритейлера. Не придется тратит ... ь время на то, чтобы стоять в длинной очереди с целью закупки продуктов перед праздником. Курьер доставит товары до самого порога! При этом доставка бесплатна при оформлении заказа свыше 4000 рублей. Также, если Вы наполнили корзину на эту сумму, примените промокод Ашан и получите скидку 400 рублей!
Юридический адрес:
107140 Москва. ул. Верхняя Красносельская, 3А
Электронная почта:
pressa@auchan.ru
Телефон:
8-800-700-5-800
Соц. сети:
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Без промокода всем доступны общие скидки, публикуемые в каталоге магазина. Товары, продающиеся с дисконтом, достаточно добавить в корзину для оформления заказа. Компания также предлагает специальные скидки, которые активируются при вводе кода купона. Главная страница корзины не содержит поля для промокода, поэтому у новичков могут возникнуть трудности. Но на самом деле все несложно. Нужно лишь проследовать инструкции:
Кликнуть по названию акции, чтобы скопировать код и перейти в магазин.
Дождаться переадресации и приступить к поиску в каталоге.
Выбрать товары, для которых действует акционный промокод, и добавить их в корзину.
После наполнения корзины открыть ее и приступить к оформлению заказа, нажав «Продолжить».
Войти в учетную запись (если есть) или зарегистрироваться в Ашане.
Выбрать способ доставки, нажать «Продолжить».
На открывшейся странице заполнить оставшуюся информацию и внизу активировать поле «У меня есть промокод».
Ввести код купона для активации скидки.
После активации промокода ценники на акционные товары изменятся, и можно приступать к окончательному оформлению заказа. Важно обратить внимание, что условия некоторых акций не допускают сочетания нескольких дисконтов. В таком случае действует лишь одна из возможных скидок, другие не задействуются.
Торговая сеть Auchan Retail, основанная в 1961 году, работает в 16 странах мира. Подразделение Ашан Ритейл Россия открылось в 2002 году. Оно представлено в стране более 300 розничными магазинами и торговыми центрами, а также интернет-платформой для онлайн-покупок. По результатам голосования компания получила звание «Марка №1» в категории «Сеть гипермаркетов».
Ашан сегодня – это крупная сеть магазинов, предлагающая более 80 тысяч товаров всемирно известных и собственных торговых марок, сочетающих доступные цены и высокое качество. Компания регулярно пополняет каталог, проводит акции и рекламные промо, предлагая скидки в разных категориях продукции. Найти актуальные предложения магазина, скидки и промокоды можно на этой странице. Здесь собраны самые интересные акции Auchan, доступные всем читателям.
Без промокода получить скидку в Auchan можно в рамках спецпредложений компании, действующих для всех посетителей. В каждом разделе каталога есть меню, где публикуются актуальные дисконтные предложения. Там можно выбрать новые и популярные товары, доступные со скидкой. В разделах «Новинки и акции», «Акции и скидки», «Распродажа» ассортимент регулярно пополняется, чтобы все посетители могли подобрать что-то интересное и полезное.
В рамках спецпредложений и акций компания предлагает дополнительные способы экономии. Например, можно получить в чеке код купона, который дарит скидку на следующую покупку. Чтобы не упустить актуальные предложения, можно подписаться на новостную рассылку компании и получать уведомления о новых акциях и распродажах в Ашане. Уменьшить расходы также позволяет бесплатная доставка в рамках акций, для получения которой нужно выполнить условия, например сделать заказ больше определенной суммы.
При использовании фирменного приложения, которое работает на Android и iOS, покупатели получают кешбэк с покупок. Средства, поступающие на бонусный баланс, можно использовать для оплаты новых заказов.
Оплата заказов в онлайн-магазине «Азбука Вкуса» доступна такими способами:
банковской картой онлайн на сайте;
в Apple Pay при заказе через приложение;
наличными курьеру при получении.
Доставка заказов занимает от 30 минут. После оформления заявки на сайте Av.ru менеджер компании выйдет на связь с клиентом для уточнения деталей заказа и передаст его в ближайший магазин. Повара возьмутся за приготовление заказанных блюд, а тем временем курьер отправится в магазин забирать заказ. Он сразу доставит его на дом, в срок от 30 до 90 минут. Служба доставки работает с 7 до 22 часов, без перерыва, выходных и праздничных дней.
Меню магазина содержит сотни вкусных и полезных блюд для каждого, но не ограничивается ими. В каталоге «Азбуки Вкуса» представлены и другие категории товаров, многие из которых продаются со скидкой:
Восточная кухня. Это блюда японской и китайской кухни, такие как суши, роллы, соусы к ним, морепродукты.
Полуфабрикаты и продукты. «Азбука Вкуса» – это выбор продуктов питания для самостоятельного приготовления и полуфабрикатов, которые можно довести до готовности за несколько минут.
Товары для дома. В магазине доступны не только пищевые продукты, но и товары для дома, такие как бытовая химия, предметы гигиены и первой помощи.
Сезонные товары. Перед праздниками «Азбука Вкуса» предлагает традиционные блюда вроде куличей перед Пасхой.
Вегетарианская пища. В меню представлены блюда без содержания продуктов животного происхождения, которые понравятся поклонникам натуральной растительной пищи.
Диетическое питание. Энергетическая ценность всех блюд указана в меню, а для тех, кто следит за весом и поддерживает режим питания, представлены диетические продукты со сниженной калорийностью.
Акции в Ашане проходят с участием различных категорий товаров, скидки охватывают практически весь каталог магазина. Нужно лишь не упустить момент, когда с дисконтом продается нужный товар. Обычно акции охватывают:
Отдельные группы товаров. В рамках таких мероприятий скидки распространяются на некоторые категории продуктов, например электронику, спорттовары, посуду или кухонные принадлежности.
Сезонные акции. В рамках подготовки к новому сезону или празднику Ашан дарит скидки на тематическую продукцию. Перед наступлением лета действуют дисконты на летнюю одежду или пляжные товары, а перед праздником – на подарки и т. д.
Бренды Auchan. Часто дисконт предоставляется на продукцию собственных торговых марок. Изначально будучи доступными, по акции эти товары стоят еще меньше.
Необходимо зайти на страницу Ашан и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Ашан необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 4
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Ашан.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
|Доставим по Москве бесплатно с промокодом Ашан
|не требуется
|Скидка
|С купоном Ашан предлагаем суперцены на широкий ассортимент товаров
|не требуется