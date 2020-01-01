Как пользоваться промокодами для скидок в Ашане

Без промокода всем доступны общие скидки, публикуемые в каталоге магазина. Товары, продающиеся с дисконтом, достаточно добавить в корзину для оформления заказа. Компания также предлагает специальные скидки, которые активируются при вводе кода купона. Главная страница корзины не содержит поля для промокода, поэтому у новичков могут возникнуть трудности. Но на самом деле все несложно. Нужно лишь проследовать инструкции:

Кликнуть по названию акции, чтобы скопировать код и перейти в магазин. Дождаться переадресации и приступить к поиску в каталоге. Выбрать товары, для которых действует акционный промокод, и добавить их в корзину. После наполнения корзины открыть ее и приступить к оформлению заказа, нажав «Продолжить». Войти в учетную запись (если есть) или зарегистрироваться в Ашане. Выбрать способ доставки, нажать «Продолжить». На открывшейся странице заполнить оставшуюся информацию и внизу активировать поле «У меня есть промокод».

Ввести код купона для активации скидки.

После активации промокода ценники на акционные товары изменятся, и можно приступать к окончательному оформлению заказа. Важно обратить внимание, что условия некоторых акций не допускают сочетания нескольких дисконтов. В таком случае действует лишь одна из возможных скидок, другие не задействуются.