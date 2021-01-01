Промокоды и скидки BeCompact | Март 2021

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Онлайн-магазин BeCompact – это большой выбор техники и электроники для дома и офиса. Каталог компании содержит тысячи позиций сотен производителей. Пользуясь купонами в becompact.ru, можно получать дисконт на покупку электроники и подарки. На этой странице доступны актуальные акции, ... позволяющие снизить расходы на электронику всем посетителям магазина. Спецпредложения, скидочные промокоды BeCompact, удобная доставка, официальная гарантия производителей и услуги по монтажу и настройке оборудования – главные преимущества компании.
Юридический адрес:
г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 1А, эт 2, пом. №XIII, КОМ. 1
Электронная почта:
zakaz@becompact.ru
Телефон:
+7 (495) 488-71-70
Соц. сети:
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Онлайн-магазин BeCompact – это большой выбор техники и электроники для дома и офиса. Каталог компании содержит тысячи позиций сотен производителей. Пользуясь купонами в becompact.ru, можно получать дисконт на покупку электроники и подарки. На этой странице доступны актуальные акции, ... позволяющие снизить расходы на электронику всем посетителям магазина. Спецпредложения, скидочные промокоды BeCompact, удобная доставка, официальная гарантия производителей и услуги по монтажу и настройке оборудования – главные преимущества компании.
Юридический адрес:
г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 1А, эт 2, пом. №XIII, КОМ. 1
Электронная почта:
zakaz@becompact.ru
Телефон:
+7 (495) 488-71-70
Соц. сети:
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Онлайн-магазин BeCompact – это выбор электроники, компьютерной техники, спортивных товаров и других продуктов. Каталог компании включает тысячи позиций, доступных покупателям – физическим и юридическим лицам. Он регулярно пополняется свежими поступлениями, поэтому здесь всегда можно найти последние новинки техники от сотен известных производителей.
Компания Бикомпакт является официальным дилером десятков производителей техники и электроники. На весь перечень товаров предоставляется гарантия согласно российскому законодательству. За счет оптового сотрудничества с бизнесом и крупных оборотов компания придерживается взвешенной ценовой политики. Благодаря промокодам, акциям и распродажам электроника в онлайн-магазине становится еще доступнее. Находить актуальные спецпредложения, скидочные купоны и другие дисконты можно в этой рубрике.
Здесь представлены действующие акции и актуальные промокоды магазина BeCompact. Чтобы воспользоваться интересующим спецпредложением, нужно выбрать его в каталоге и кликнуть. При активном исполнении JS в браузере код купона автоматически скопируется в буфер обмена и произойдет перенаправление в магазин. Если скрипт не срабатывает, промокод необходимо выделить и копировать самостоятельно, а затем проследовать по ссылке и действовать по инструкции:
Выбрать в онлайн-каталоге позиции, принимающие участие в акции с промокодом.
Добавить нужные товары в корзину.
После добавления всех интересующих позиций открыть корзину для оформления покупки.
Внизу страницы корзины найти графу «Промокод» и вставить в нее код акционного купона.
Применить купон для уменьшения суммы к оплате.
Закончить оформление заказа, заполнив обязательные поля и отправив его в обработку.
Купоны доступны всем желающим, но могут иметь ограничения по количеству использований. Если лимит активаций исчерпан, можно поискать другой, действующий промокод магазина BeCompact.
Акции, проводимые на общих основаниях, позволяют покупать электронику и технику со скидкой без активации купонов. Чтобы поучаствовать в них, нужно просто выбрать в каталоге товар с дисконтом и оформить заказ.
Уменьшить расходы на покупку электроники в Бикомпакт без активации промокодов позволяют акции и другие виды скидок.
Распродажи. Раздел «Распродажа» в каталоге содержит большой выбор продуктов, доступных со скидкой всем посетителям онлайн-магазина.
Акции производителей и поставщиков. Совместно с партнерами онлайн-магазин устраивает акции со скидками на продукты избранных производителей.
Тематические скидки. В рамках тематических распродаж посетителям доступен дисконт на позиции из избранных категорий, например 4К-телевизоры или игровые ноутбуки.
Подарки за покупки. При покупке избранных акционных продуктов покупатели получают бонусы, например программное обеспечение – к компьютеру или геймерские наушники – к ноутбуку.
Бесплатная доставка. В рамках акций магазин периодически бесплатно отправляет заказы курьером, при этом не нужно оплачивать транспортные расходы.
Опт. Для корпоративных клиентов, оформляющих крупные заказы, действует специальный прейскурант.
Следить за распродажами и акциями в онлайн-магазине можно, подписавшись на страницы компании в социальных сетях. Можно проверять обновления этой страницы, чтобы не упустить новые акции, действующие сегодня.
Интернет-магазин BeCompact периодически устраивает акции и часто предлагает купить с дисконтом:
ноутбуки и аксессуары для них;
смартфоны и планшеты;
компьютеры и комплектующие;
мониторы и телевизоры;
офисную технику и мебель;
фото- и видеотехнику;
акустические системы и наушники;
инструменты и автотовары;
программное обеспечение.
Кроме техники и электроники, в магазине можно заказать услуги по ее монтажу и настройке. Специалисты компании сразу после доставки установят и настроят оборудование, покупателям не придется дополнительно вызывать мастера. Такой подход экономит время и деньги, при этом гарантия производителя сохраняется в полном объеме.
Оплачивать заказы в интернет-магазине можно онлайн и при получении. Бикомпакт принимает к оплате:
наличные деньги (при курьерской доставке и самовывозе);
банковские карты (предоплата на сайте онлайн и при получении);
безналичные переводы по реквизитам (для физических и юридических лиц).
Доставка по Москве и Подмосковью в BeCompact производится силами внутренней курьерской службы компании. В другие регионы пересылка выполняется сторонними логистическими компаниями по тарифам выбранного перевозчика. По запросу возможен выбор ТК, но при этом действуют ограничения на характеристики посылки:
масса – не более 25 кг;
габариты – не более 60 х 60 х 60 см;
не отправляются телевизоры, мониторы и другие крупные изделия, одна из сторон которых более 1 метра.
При отсутствии ограничивающих факторов и внесении предоплаты компания готова отправить заказ в любой регион любой транспортной компанией. Пересылка наложенным платежом в магазине отсутствует.
Необходимо зайти на страницу BeCompact и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от BeCompact необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 11
Наши специалисты отбирают только действующие предложения BeCompact.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
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