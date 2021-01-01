1 оценка поставлена средняя 5
13%
на ВСЁ
Не распространяется на товары Catsan, Cesar, Chappi, Dreamies, Felix, FRISKIES, Gourmet, Happy Friend, Kitekat, Pedigree, Perfect Fit, Sheba, Whiskas
10%
купон
Скидка не распространяется на товары торговых марок Catsan, Cesar, Chappi, Dreamies, Felix, FRISKIES, Gourmet, Happy Friend, Kitekat, Pedigree, Perfect Fit, Sheba, Whiskas. Бонусы за покупку товаров по акции не начисляются. Сумма покупки добавляется в накопления на бонусную карту.
3%
купон
Лучшее
предложение
15%
купон
15%
купон
20%
купон
4=5
купон
30%
купон
Лучшее
предложение
4=5
купон
15%
купон
40%
купон
50%
купон
15%
купон
15%
купон
Лучшее
предложение
20%
купон
20%
купон
20%
купон
20%
купон
15%
купон
20%
купон
3=4
купон
40%
купон
25%
купон
15%
купон
25%
купон
4=5
купон
25%
купон
20%
купон
20%
купон
15%
купон
33%
купон
40%
купон
20%
купон
3=4
купон
25%
купон
20%
купон
20%
купон
20%
купон
15%
купон
5=6
купон
3=4
купон
15%
купон
40%
купон
25%
купон
2=3
купон
10%
купон
2=3
купон
50%
купон
25%
купон
20%
купон
15%
купон
15%
купон
13%
на ВСЁ
Не распространяется на товары Catsan, Cesar, Chappi, Dreamies, Felix, FRISKIES, Gourmet, Happy Friend, Kitekat, Pedigree, Perfect Fit, Sheba, Whiskas
10%
купон
Скидка не распространяется на товары торговых марок Catsan, Cesar, Chappi, Dreamies, Felix, FRISKIES, Gourmet, Happy Friend, Kitekat, Pedigree, Perfect Fit, Sheba, Whiskas. Бонусы за покупку товаров по акции не начисляются. Сумма покупки добавляется в накопления на бонусную карту.
3%
купон
Лучшее
предложение
15%
купон
15%
купон
20%
купон
4=5
купон
30%
купон
Лучшее
предложение
4=5
купон
15%
купон
40%
купон
50%
купон
15%
купон
15%
купон
Лучшее
предложение
20%
купон
20%
купон
20%
купон
20%
купон
15%
купон
20%
купон
3=4
купон
40%
купон
25%
купон
15%
купон
25%
купон
4=5
купон
25%
купон
20%
купон
20%
купон
15%
купон
33%
купон
40%
купон
20%
купон
3=4
купон
25%
купон
20%
купон
20%
купон
20%
купон
15%
купон
5=6
купон
3=4
купон
15%
купон
40%
купон
25%
купон
2=3
купон
10%
купон
2=3
купон
50%
купон
25%
купон
20%
купон
15%
купон
15%
купон
Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам
Лучшее
предложение
3%
на ВСЕ
50%
купон
35%
купон
Лучшее
предложение
20%
купон
Оформите подписку на новостную рассылку зоомагазина Бетховен и получите скидку 5% на следующий заказ. Оформить подписку можно указав свой электронный адрес во всплывающем окне на сайте. В ответ Вам придет письмо с промокодом на скидку 5% для следующего заказа и информация по всем де ... йствующим акциям и скидкам магазина.
Юридический адрес:
115230 г. Москва, Варшавское шоссе, д.42
Электронная почта:
info@bethowen.ru
Телефон:
+7 495 120 22 11
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
Оформите подписку на новостную рассылку зоомагазина Бетховен и получите скидку 5% на следующий заказ. Оформить подписку можно указав свой электронный адрес во всплывающем окне на сайте. В ответ Вам придет письмо с промокодом на скидку 5% для следующего заказа и информация по всем де ... йствующим акциям и скидкам магазина.
Юридический адрес:
115230 г. Москва, Варшавское шоссе, д.42
Электронная почта:
info@bethowen.ru
Телефон:
+7 495 120 22 11
Соц. сети:
У вас есть купон?
Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
Искренняя любовь и забота о животных – именно в этом основа многолетней успешной работы зоомагазинов Бетховен. В каждой точке торговой сети работают опытные специалисты, которые не только помогут подобрать необходимый товар для вашего питомца, но и дадут грамотные советы по уходу за ним.
Сегодня в сети Бетховен работает 99 магазинов в Москве и области, а также в некоторых других городах России. Ассортимент каждого из них насчитывает более 17 тысяч товаров для домашних любимцев: от разнообразных кормов и витаминных добавок до амуниции и косметического ухода. Эти же товары можно найти в каталоге онлайн-магазина Bethowen и заказать с доставкой на дом. При этом сэкономить на покупках можно при помощи актуального промокода. Что это такое и как им воспользоваться – пошаговая инструкция далее.
Действующий промокод (буквенно-цифровой код) – это гарантированный способ получить скидку на первую покупку, доставку или другие товары/услуги, указанные в скидочном купоне. Размер дисконта может быть обозначен в рублях или процентах. Обратите внимание, что код купона сработает, если не закончился срок его активации и данный промокод еще не был использован.
Чтобы активировать купон на скидку, необходимо:
Авторизоваться на сайте (это упростит и ускорит процесс оформления заказа).
Сложить в корзину необходимые товары.
На нашей странице выбрать актуальный промокод, подходящий по срокам и условиям проведения акции, и скопировать его значение.
Вернуться к корзине на сайте Bethowen и вставить скопированное значение в поле «Применить купон».
Проверить активацию промокода (итоговая сумма к оплате должна уменьшиться).
Завершить оформление заказа.
Обратите внимание, что на нашей странице постоянно обновляется информация с актуальными промокодами. Следите за новостями, чтобы не упустить выгоду от онлайн-покупок в магазине Бетховен.
Сеть зоомагазинов предлагает несколько вариантов получать дополнительную выгоду от покупок в сети Бетховен:
Воспользоваться акционными предложениями. Товары из промопредложений вынесены в отдельный раздел каталога.
Стать участником бонусной программы (при покупке от 300 рублей). С каждой покупкой будет расти количество накопленных бонусных баллов, а соответственно, и скидка на покупаемую продукцию (5–10 %). Дисконтная карта не действует на уцененные товары, акции и услуги доставки. Бонусными баллами можно оплатить до 90 % от стоимости покупки.
Следить за спецценами на определенные товары. Чтобы не упустить свою выгоду, подпишитесь на новости компании.
Использовать промокоды на первую покупку, акционную продукцию, доставку и пр.
Получать подарки и персональные предложения на первый заказ при оформлении покупки в течение 30 минут.
Заказывать товары на сайте и получать скидку 3 % от общей суммы заказа.
Участвовать в благотворительной инициативе магазинов Бетховен и торговой марки Royal Canin. Заказывайте бесплатно услугу выгула собак и получайте подарки от бренда.
На сайте зоомагазина Бетховен представлены товары более 500 брендов:
для собак: корма, туалеты, миски, аксессуары, одежда и обувь, груминг;
для кошек: наполнители, косметика и уход, когтеточки, переноски, миски, корма и пр.;
для птиц: сухие корма, купалки, поилки, клетки;
для рыб и рептилий: корма, электрооборудование, аквариумы, декорации;
для грызунов: игрушки, наполнители, туалеты, лакомства;
аптечные препараты: антигельминтики, пробиотики, витамины и пр.
На главной странице сайта размещаются акционные предложения и товары со скидками. В категорию бестселлеров, как правило, попадают сухие корма для собак и кошек, а также всевозможные игрушки для питомцев. В лидерах продаж среди брендов обычно такие торговые марки, как Royal Farm, Profine, Royal Canin, Acana, Pro Plan Purina, Hill’s, Ever Clean, Fresh Step, Orijen.
Для удобства пользователей у сайта Bethowen есть мобильная версия, с помощью которой можно оформлять заказы и делать покупки для своих домашних любимцев в любое удобное время.
Оплатить товары из зоомагазина Бетховен можно:
наличными при доставке курьером или в кассе магазина при самовывозе;
платежной картой Visa, Mastercard, Мир на сайте магазина при помощи услуги интернет-банкинга или через POS-терминал при курьерской доставке;
безналичным переводом на банковские реквизиты интернет-магазина.
Доставку товаров можно оформить:
курьером (в течение 1–2 дней) – тарифы зависят от региона доставки товаров;
самовывозом из торговой точки;
самовывозом из ПВЗ – адреса ближайших пунктов выдачи заказов можно посмотреть на сайте магазина.
Доставка до ПВЗ невозможна для замороженных кормов, ветпрепаратов, ламп и другого хрупкого электрооборудования, аквариумов и комплектующих к ним. Стоимость доставки зависит от веса посылки. На нее предоставляется скидка при заказе товара на определенную сумму.
Не забывайте и о благотворительной инициативе сети зоомагазинов Бетховен – «Клубе больших сердец». В рамках социальной программы проходит благотворительный сбор кормов для приютов.
Необходимо зайти на страницу Бетховен и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Бетховен необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 55
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Бетховен.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Минус 13% на ВСЁ с промокодом Бетховен
|WLP***
|Промокод
|Купон Бетховен 10% почти на всю продукцию
|WLP***
|Скидка
|Получите дополнительную выгоду 3% при самовывозе
|не требуется
|Скидка
|Отличные цены на ветеринарную страховку от Бетховен
|не требуется
|Скидка
|Минус 15% на корма для хорьков и грызунов VERSELE-LAGA по купону Бетховен
|не требуется
|Скидка
|Сухой корм для птиц VERSELE-LAGA по сниженной цене с дисконтом 15%
|не требуется
|Скидка
|Экономьте 20% при покупке сена для хорьков и грызунов Fiory по купону Бетховен
|не требуется
|Скидка
|Получите пятый корм для собак ROYAL CANIN бесплатно по купону Бетховен
|не требуется
|Скидка
|Минус 30% на второй корм для собак ROYAL CANIN
|не требуется
|Скидка
|Выгодная цена на наполнители для кошачьего туалета NEO LOO LIFE
|не требуется
|Скидка
|При покупке 4-х лакомств для кошек МНЯМС дарим 5-ое в подарок
|не требуется
|Скидка
|Корма для хорьков и грызунов Little one с выгодой 15%
|не требуется
|Скидка
|С купоном Бетховен второй корм для кошек SHEBA с выгодой 40%
|не требуется
|Скидка
|Покупайте вторые капли для животных INSPECTOR с экономией 50%
|не требуется
|Скидка
|Капли для животных от блох и клещей Protecto с экономией 15%
|не требуется
|Скидка
|Не пропусти скидку 15% на наполнитель для кошачьего туалета EVER CLEAN
|не требуется
|Скидка
|Спеццена на корм для кошек ROYAL CANIN по купону Бетховен
|не требуется
|Скидка
|Минус 20% на корм для кошек ROYAL CANIN
|не требуется
|Скидка
|Купон Бетховен дает выгоду 20% на витамины и добавки для животных АВЗ
|не требуется
|Скидка
|Не пропусти скидку 20% на шампуни и экосредства для собак WONDER LAB по купону Бетховен
|не требуется
|Скидка
|Экошампуни для кошек WONDER LAB с отличной скидкой 20%
|не требуется
|Скидка
|Специальная цена с выгодой 15% на корм для собак TRAINER
|не требуется
|Скидка
|Подстилки для животных GENTLEPETS по отличной цене с дисконтом 20%
|не требуется
|Скидка
|Дарим 4-ый корм для кошек HAPPY CAT в подарок по купону Бетховен
|не требуется
|Скидка
|Второй корм для собак HAPPY DOG с экономией 40%
|не требуется
|Скидка
|Купон Бетховен снижает цену на 25% на переноски для кошек Nobby
|не требуется
|Скидка
|Ассортимент лекарств для животных CEVA с экономией 15%
|не требуется
|Скидка
|С купоном Бетховен антигельминтики для животных KRKA дешевле на 25%
|не требуется
|Скидка
|Корма для кошек Brit по выгодной акции: купи 4, получи 5
|не требуется
|Скидка
|Купон Бетховен дает выгоду 25% на антигельминтики для животных АВЗ
|не требуется
|Скидка
|Антигельминтики для животных Elanco с выгодой 20%
|не требуется
|Скидка
|Коврики для собак Dog Gone Smart с экономией 20%
|не требуется
|Скидка
|Минус 15% на специальные ошейники от клещей от BAYER по купону Бетховен
|не требуется