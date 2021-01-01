Промокоды и скидки Дом Спорта | Март 2021

Как воспользоваться скидочным купоном в онлайн-гипермаркете Дом Спорта

Один из способов сэкономить при покупке в интернет-магазине — воспользоваться промокодом. Он представляет собой комбинацию букв и цифр, которая дает клиенту право на скидку. Список действующих купонов представлен на нашем сайте. На нем также есть и другие акции, для которых коды вводить не требуется.

Для получения скидки по промокоду клиенту достаточно выполнить 4 действия:

Выбрать в списке актуальное для себя спецпредложение и изучить его условия. Некоторые купоны действуют только на первую покупку или заказ на сумму больше определенной. Нажать на кнопку акции и дождаться перехода в онлайн-гипермаркет. Промокод автоматически будет скопирован в буфер обмена. Добавить нужные товары в корзину и перейти к просмотру ее содержимого. Одновременно можно заказать товары со скидками по купону и любые другие. Ввести и активировать промокод. Для исключения ошибок код можно вставить из буфера обмена, а не набирать на клавиатуре.

Все промокоды имеют ограниченный срок действия. Не стоит откладывать покупку со скидкой по понравившемуся предложению в долгий ящик. Если для участия в акции код купона не требуется, об этом будет показано предупреждение.

После активации промокода стоимость заказа будет пересчитана. Клиент сможет сразу посмотреть, сколько рублей ему удалось сэкономить, и уже затем завершить оформление покупки.