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Промокоды и скидки еКапуста | Март 2021

Действующие акции и предложения от еКапуста. Актуальных купонов: 8

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Контакты еКапуста

Юридический адрес:
107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12

Электронная почта:
fps@cbr.ru

Телефон:
8 800 250-40-72

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
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Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Бонусы за рекомендацию

Станьте участником бонусной программы от онлайн-платформы по займам eKapusta и получите 500 рублей на свой счет для оплаты кредита или займа. Зарегистрируйтесь на сайте, получите персональную ссылку для рекомендаций, советуйте сервис друзьям и получайте за это деньги. С каждого прив ... еденного друга Вы получите 500 рублей. А Ваш друг также получит бонус.


Посетить еКапуста
Контакты еКапуста

Юридический адрес:
107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12

Электронная почта:
fps@cbr.ru

Телефон:
8 800 250-40-72

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
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МТС
Tele2
Reg.ru
Билайн

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Специальные предложения от еКапуста

Подробнее о сервисе еКапуста

Подробнее о сервисе еКапуста

Онлайн-сервис еКапуста создан микрокредитной компанией «Русинтерфинанс» в 2012 году. Он предоставляет займы населению без залога и поручительства. Компания включена в реестр МФО ЦБ РФ и выполняет все нормы действующего законодательства. Она лояльно относится к потенциальным заемщикам и предоставляет микрокредиты даже при негативной кредитной истории и неофициальном трудоустройстве.

Преимущества займов через сервис eKapusta:

  • дистанционное оформление договора через интернет без визитов в офис МФО и встреч с представителями компании;

  • скидки по промокодам и акциям, помогающие экономить деньги;

  • автоматическое принятие решения за несколько секунд;

  • минимальный пакет документов для получения денег в долг (нужен только паспорт);

  • круглосуточная выдача денег в долг без лишних проверок;

  • возможность погасить заем досрочно с пересчетом процентов;

  • различные способы получения средств по договору займа. 

Как воспользоваться скидочным купоном в eKapusta

Как воспользоваться скидочным купоном в eKapusta

Снизить переплату по займу поможет промокод. Он представляет собой комбинацию из букв и цифр, которая дает клиенту право на скидку. Действующие купоны от сервиса быстрых микрокредитов доступны на нашем сайте. На нем также размещена информация о других акциях в МФО еКапуста.

Чтобы воспользоваться скидкой по промокоду, клиенту достаточно выполнить следующие действия:

  1. Выбрать в списке на нашем сайте актуальное спецпредложение и нажать на кнопку с ним. Код купона будет автоматически скопирован в буфер обмена, а в новой вкладке откроется сервис МФО.

  2. Выбрать в калькуляторе подходящую сумму и срок займа. Сервис покажет, сколько рублей придется заплатить за пользование заемными деньгами по стандартным условиям и дату, до которой нужно вернуть долг.

  3. Ввести и активировать промокод. Для участия в некоторых акциях вводить купон на скидку не требуется. Об этом будет показано предупреждение. Иногда промокод будет автоматически активирован при переходе в сервис быстрых займов.

  1. Оформить заявку и получить заем. Клиенту потребуется заполнить анкету с личными и паспортными данными, сведениями о доходах, расходах, семейном положении, активных кредитах и контактную информацию. Ему также нужно выбрать способ получения денег. Если заявка одобрена, договор заключают в электронной форме с помощью кода из СМС.

Перед тем как оформить займ со скидкой по промокоду, нужно изучить условия кредитования в сервисе и правила акции. При нарушении сроков возврата денежных средств компания может аннулировать скидку. Возможны также различные ограничения на использование купонов. Например, часто воспользоваться ими могут только новые клиенты. 

Оформление займа в сервисе еКапуста с максимальной скидкой

Оформление займа в сервисе еКапуста с максимальной скидкой

Сервис еКапуста регулярно проводит различные акции и запускает спецпредложения со скидками по займам. Компания часто предлагает всем новым заемщикам взять первый микрозайм без переплаты, а клиентам, которые уже раньше брали займы и полностью погасили долг, периодически направляют письма и СМС с персональными промокодами на скидку. Узнать, какие индивидуальные спецпредложения активны, также можно через личный кабинет на сайте сервиса eKapusta.

Информация о действующих акциях размещается на главной странице сервиса быстрых микрокредитов. Но чтобы не пропустить ее, рекомендуется вступить в группы МФО в социальных сетях. В них также публикуются новости организации и иногда проводятся розыгрыши промокодов или ценных подарков. 

Популярные займы в МФО еКапуста со скидками

Популярные займы в МФО еКапуста со скидками

Чаще всего клиенты обращаются в МФО еКапуста, чтобы получить краткосрочный займ до зарплаты со скидкой. Для них компания предлагает небольшие ссуды с коротким сроком и погашением одним платежом. При возникновении непредвиденных финансовых проблем заемщик может продлить такой микрозайм, но для этого придется уплатить уже начисленные проценты.

Добросовестным постоянным клиентам, которые активно пользуются займами и не допускают просрочек, компания иногда предлагает долгосрочные микрокредиты. По ним действует сниженная процентная ставка, а погашают их равными платежами по графику (обычно раз в 2 недели). Предоставлять обеспечение для получения такой ссуды также не придется. Информация о возможности оформления долгосрочного микрокредита, его условиях и наличии промокодов на скидку по нему размещается в личном кабинете клиента. 

Способы получения и погашения займа в МФО еКапуста

Способы получения и погашения займа в МФО еКапуста

Быстро и просто можно получить заем со скидкой по промокоду на банковскую карту Visa, MasterCard или Мир, принадлежащую заемщику. Обычно зачисление денег на счет происходит мгновенно, и можно сразу тратить их по своему усмотрению. Отчитываться об использовании заемных средств не требуется.

Компания eKapusta также выдает деньги и другими способами:

  • на электронные кошельки QIWI, Яндекс.Деньги;

  • на счет клиента в любом российском банке;

  • наличными через системы Контакт и Золотая Корона.

Погасить задолженность можно переводом на счет МФО еКапуста, картой в личном кабинете, наличными через систему Контакт, со счетов электронных кошельков QIWI и Яндекс.Деньги. 

Часто задаваемые вопросы про еКапуста

★ Как получить промокоды в еКапуста?

Необходимо зайти на страницу еКапуста и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод еКапуста?

Чтобы воспользоваться промокодом от еКапуста необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от еКапуста доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 8

★ Все ли предложения еКапуста актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения еКапуста.

★ Почему стоит использовать купоны еКапуста?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды еКапуста

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаУдобные способы погашения займа: банковской картой, электронными деньгами или через тысячи пунктов оплатыне требуется
СкидкаОформи микрозайм онлайн быстро и просто с сервисом еКапустане требуется
СкидкаОтличные условия для займов всем участникам Бонусной программыне требуется
СкидкаОтличные условия для получения займа до зарплатыне требуется
СкидкаПолучите моментальное одобрение и перевод денег с еКапустане требуется

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