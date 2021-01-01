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Юридический адрес:
107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12
Электронная почта:
fps@cbr.ru
Телефон:
8 800 250-40-72
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
Станьте участником бонусной программы от онлайн-платформы по займам eKapusta и получите 500 рублей на свой счет для оплаты кредита или займа. Зарегистрируйтесь на сайте, получите персональную ссылку для рекомендаций, советуйте сервис друзьям и получайте за это деньги. С каждого прив ... еденного друга Вы получите 500 рублей. А Ваш друг также получит бонус.
Юридический адрес:
107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12
Электронная почта:
fps@cbr.ru
Телефон:
8 800 250-40-72
Соц. сети:
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Онлайн-сервис еКапуста создан микрокредитной компанией «Русинтерфинанс» в 2012 году. Он предоставляет займы населению без залога и поручительства. Компания включена в реестр МФО ЦБ РФ и выполняет все нормы действующего законодательства. Она лояльно относится к потенциальным заемщикам и предоставляет микрокредиты даже при негативной кредитной истории и неофициальном трудоустройстве.
Преимущества займов через сервис eKapusta:
дистанционное оформление договора через интернет без визитов в офис МФО и встреч с представителями компании;
скидки по промокодам и акциям, помогающие экономить деньги;
автоматическое принятие решения за несколько секунд;
минимальный пакет документов для получения денег в долг (нужен только паспорт);
круглосуточная выдача денег в долг без лишних проверок;
возможность погасить заем досрочно с пересчетом процентов;
различные способы получения средств по договору займа.
Снизить переплату по займу поможет промокод. Он представляет собой комбинацию из букв и цифр, которая дает клиенту право на скидку. Действующие купоны от сервиса быстрых микрокредитов доступны на нашем сайте. На нем также размещена информация о других акциях в МФО еКапуста.
Чтобы воспользоваться скидкой по промокоду, клиенту достаточно выполнить следующие действия:
Выбрать в списке на нашем сайте актуальное спецпредложение и нажать на кнопку с ним. Код купона будет автоматически скопирован в буфер обмена, а в новой вкладке откроется сервис МФО.
Выбрать в калькуляторе подходящую сумму и срок займа. Сервис покажет, сколько рублей придется заплатить за пользование заемными деньгами по стандартным условиям и дату, до которой нужно вернуть долг.
Ввести и активировать промокод. Для участия в некоторых акциях вводить купон на скидку не требуется. Об этом будет показано предупреждение. Иногда промокод будет автоматически активирован при переходе в сервис быстрых займов.
Оформить заявку и получить заем. Клиенту потребуется заполнить анкету с личными и паспортными данными, сведениями о доходах, расходах, семейном положении, активных кредитах и контактную информацию. Ему также нужно выбрать способ получения денег. Если заявка одобрена, договор заключают в электронной форме с помощью кода из СМС.
Перед тем как оформить займ со скидкой по промокоду, нужно изучить условия кредитования в сервисе и правила акции. При нарушении сроков возврата денежных средств компания может аннулировать скидку. Возможны также различные ограничения на использование купонов. Например, часто воспользоваться ими могут только новые клиенты.
Сервис еКапуста регулярно проводит различные акции и запускает спецпредложения со скидками по займам. Компания часто предлагает всем новым заемщикам взять первый микрозайм без переплаты, а клиентам, которые уже раньше брали займы и полностью погасили долг, периодически направляют письма и СМС с персональными промокодами на скидку. Узнать, какие индивидуальные спецпредложения активны, также можно через личный кабинет на сайте сервиса eKapusta.
Информация о действующих акциях размещается на главной странице сервиса быстрых микрокредитов. Но чтобы не пропустить ее, рекомендуется вступить в группы МФО в социальных сетях. В них также публикуются новости организации и иногда проводятся розыгрыши промокодов или ценных подарков.
Чаще всего клиенты обращаются в МФО еКапуста, чтобы получить краткосрочный займ до зарплаты со скидкой. Для них компания предлагает небольшие ссуды с коротким сроком и погашением одним платежом. При возникновении непредвиденных финансовых проблем заемщик может продлить такой микрозайм, но для этого придется уплатить уже начисленные проценты.
Добросовестным постоянным клиентам, которые активно пользуются займами и не допускают просрочек, компания иногда предлагает долгосрочные микрокредиты. По ним действует сниженная процентная ставка, а погашают их равными платежами по графику (обычно раз в 2 недели). Предоставлять обеспечение для получения такой ссуды также не придется. Информация о возможности оформления долгосрочного микрокредита, его условиях и наличии промокодов на скидку по нему размещается в личном кабинете клиента.
Быстро и просто можно получить заем со скидкой по промокоду на банковскую карту Visa, MasterCard или Мир, принадлежащую заемщику. Обычно зачисление денег на счет происходит мгновенно, и можно сразу тратить их по своему усмотрению. Отчитываться об использовании заемных средств не требуется.
Компания eKapusta также выдает деньги и другими способами:
на электронные кошельки QIWI, Яндекс.Деньги;
на счет клиента в любом российском банке;
наличными через системы Контакт и Золотая Корона.
Погасить задолженность можно переводом на счет МФО еКапуста, картой в личном кабинете, наличными через систему Контакт, со счетов электронных кошельков QIWI и Яндекс.Деньги.
Необходимо зайти на страницу еКапуста и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от еКапуста необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 8
Наши специалисты отбирают только действующие предложения еКапуста.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
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|Удобные способы погашения займа: банковской картой, электронными деньгами или через тысячи пунктов оплаты
|не требуется
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|Оформи микрозайм онлайн быстро и просто с сервисом еКапуста
|не требуется
|Скидка
|Отличные условия для займов всем участникам Бонусной программы
|не требуется
|Скидка
|Отличные условия для получения займа до зарплаты
|не требуется
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|не требуется