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Промокоды и купоны Инглекс | Март 2021

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Учиться в онлайн-школе английского языка Инглекс выгодно, если Вы приобретаете сразу полный пакет занятий на 5, 10, 20 или 40 уроков. При оформлении полного пакета Вам предоставляется скидка в зависимости от выбранного количества уроков – до 35%. Если Вы серьезно настроены на изучен ... ие английского языка – практичнее будет взять комплекс занятий.


Посетить Инглекс
Контакты Инглекс

Электронная почта:
skype@englex.ru

Телефон:
8 (800) 775-47-52

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
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Skyeng

Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Скидка при оплате полного пакета

Учиться в онлайн-школе английского языка Инглекс выгодно, если Вы приобретаете сразу полный пакет занятий на 5, 10, 20 или 40 уроков. При оформлении полного пакета Вам предоставляется скидка в зависимости от выбранного количества уроков – до 35%. Если Вы серьезно настроены на изучен ... ие английского языка – практичнее будет взять комплекс занятий.


Посетить Инглекс
Контакты Инглекс

Электронная почта:
skype@englex.ru

Телефон:
8 (800) 775-47-52

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
ЛитРес
Лабиринт
МТС
book24
Tele2
Reg.ru
Издательство МИФ
Республика
Skyeng

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Специальные предложения от Инглекс

Подробнее о школе Инглекс

Подробнее о школе Инглекс

Проект Инглекс запущен в 2011 году. В его рамках создана одноименная онлайн-школа, в которой каждый желающий может изучать английский язык дистанционно. Это помогает экономить время и при этом получать качественное образование. Занятия с преподавателями проходят через интернет, и посещать их студент может практически из любой точки мира. Главное — наличие доступа к интернету.

Гибкая система ценообразования делает обучение в онлайн-школе доступнее обычных курсов. Дополнительно студенты могут сэкономить с помощью промокодов, акций и других специальных предложений.

В Englex также постарались, чтобы занятия проходили в интересном формате и помогали получать новые знания. Школа тщательно отбирает сотрудников и предлагает возможность заниматься как с русскоязычными преподавателями, так и с носителями языка. Она готова предложить решения и для сложных ситуаций, когда знания надо подтянуть быстро: для прохождения экзаменов, собеседований и т. д.

Как воспользоваться промокодом на скидку в онлайн-школе Инглекс

Как воспользоваться промокодом на скидку в онлайн-школе Инглекс

Обучение английскому языку онлайн зачастую обходится дешевле обычных курсов. Но студент может дополнительно сэкономить, воспользовавшись промокодом. Он представляет собой уникальную комбинацию из букв и цифр, при указании которых клиент получает скидку или другой бонус.

Список действующих скидочных купонов и других акций онлайн-школы английского языка доступен на нашем сайте. Он регулярно обновляется и дополняется новыми спецпредложениями.

Для получения скидки или бонуса по промокоду будущему студенту нужно выполнить следующие действия:

  1. Выбрать понравившееся спецпредложение в списке актуальных и нажать на кнопку с ним. Сервис автоматически скопирует код купона в буфер обмена, а затем перенаправит пользователя на сайт онлайн-школы. Иногда вводить промокод для получения скидки или бонуса не нужно, об этом система обязательно предупредит.

  2. Изучить каталог и выбрать понравившийся курс. По каждой программе обучения в каталоге представлена подробная информация.

  3. Перейти к оформлению записи на обучение и указать промокод. Его нужно ввести или вставить в специальное поле.

  4. Оплатить учебу. Образовательная платформа сразу предоставит инструкцию по дальнейшему прохождению обучения.

Обучение в Englex с максимальной скидкой

Обучение в Englex с максимальной скидкой

Онлайн-школа не ограничивается промокодами, а проводит и другие акции. Участвуя в них, студент может получать скидки, бесплатные уроки и другие бонусы. Информация об актуальных спецпредложениях публикуется на сайте платформы. Чтобы раньше других получать информацию о новых акциях, рекомендуется подписаться на группы компании Инглекс в социальных сетях. Иногда в них проходят различные конкурсы.

Дополнительно сэкономить на оплате уроков английского языка помогут следующие советы:

  • Присмотритесь к тарифам без переноса занятий. Они подходят тем, кто хочет заниматься регулярно и может заранее спланировать свое время. Занятия по таким тарифам проводят только русскоязычные преподаватели.

  • Занимайтесь регулярно. Онлайн-школа поддерживает прилежных учеников, предлагая персональные скидки, промокоды и различные бонусы.

  • Приглашайте друзей. Если они также решат пройти обучение в Инглекс, на бонусный счет будут автоматически начислены бесплатные уроки за каждого приглашенного человека. При большом числе знакомых, заинтересованных в изучении английского языка, обучаться самому можно полностью бесплатно.

Для всех без исключения студентов компания предлагает бесплатный вводный урок. Это отличный способ познакомиться с будущим преподавателем, задать все имеющиеся вопросы и оценить собственные знания в английском языке. Предоставляется вводный урок бесплатно, автоматически, без ввода купона.

Популярные обучающие программы в Инглекс со скидками

Популярные обучающие программы в Инглекс со скидками

Популярностью у студентов пользуются курсы английского для начинающих, представителей бизнеса, путешественников и тех, кто хочет повысить разговорные навыки. Но онлайн-школа предлагает также пройти обучение со скидками и по другим образовательным программам:

  • подготовка к экзаменам, тестированию ЕГЭ, международной сертификации;

  • подготовка к собеседованиям;

  • практическая грамматика;

  • языковая практика;

  • другие.

Студент самостоятельно выбирает, хочет он заниматься с носителем языка или русскоязычным преподавателем. На возможность получить скидку по купону или акции это никак не влияет. Дополнительно для учеников доступны и другие инструменты, помогающие в изучении английского: вебинары, интенсивы и разговорные клубы.

Процесс обучения и оплата в школе английского языка Инглекс

Процесс обучения и оплата в школе английского языка Инглекс

Оплатить обучение можно банковской картой. Платеж проводится через страницу банка-партнера, что гарантирует безопасность данных клиентов. Но при желании внести оплату можно и другими способами:

  • через электронные кошельки;

  • онлайн-банкинг некоторых банков;

  • наличными в терминалах.

Все обучение происходит дистанционно в режиме видеосвязи. Для студентов и преподавателей в компании Инглекс разработана собственная платформа, позволяющая контролировать процесс обучения, следить за успехами и проводить оплату со скидками.

Часто задаваемые вопросы про Инглекс

★ Как получить промокоды в Инглекс?

Необходимо зайти на страницу Инглекс и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Инглекс?

Чтобы воспользоваться промокодом от Инглекс необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Инглекс доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 12

★ Все ли предложения Инглекс актуальны | Март?

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Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

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