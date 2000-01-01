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Позитивная и жизнерадостная одежда для всей семьи. Нескучные луки на любой случай. Чтобы получить товары со скидкой, заходите в раздел "SALE". Здесь представлены модели взрослых и детских вещей из всех категорий со средними скидками от 30% до 70%. Используя удобный категоризатор, вы ... легко найдете то, что вам нужно. Обратите внимание на эту секцию в конце сезона, где скидки будут необыкновенно соблазнительными. А если вы используете промокод Фандей вместе со скидкой онлайн-магазина, то получите двойную выгоду!
Юридический адрес:
г. Москва, ул. Кировоградская, д.13А, ТРЦ "Columbus", -1 этаж
Электронная почта:
helpme@fundayshop.com
Телефон:
8 (800) 770-01-01
Соц. сети:
3 оценки поставлены средняя 5
Позитивная и жизнерадостная одежда для всей семьи. Нескучные луки на любой случай. Чтобы получить товары со скидкой, заходите в раздел "SALE". Здесь представлены модели взрослых и детских вещей из всех категорий со средними скидками от 30% до 70%. Используя удобный категоризатор, вы ... легко найдете то, что вам нужно. Обратите внимание на эту секцию в конце сезона, где скидки будут необыкновенно соблазнительными. А если вы используете промокод Фандей вместе со скидкой онлайн-магазина, то получите двойную выгоду!
Юридический адрес:
г. Москва, ул. Кировоградская, д.13А, ТРЦ "Columbus", -1 этаж
Электронная почта:
helpme@fundayshop.com
Телефон:
8 (800) 770-01-01
Соц. сети:
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Магазин одежды для всей семьи «Фандей» работает с 2013 года. Сегодня компания поддерживает работу 130 розничных магазинов в десятках городах Российской Федерации и интернет-портал, а ее цель – чтобы каждый город присоединился к FunDay, и каждая семья стала немножко счастливее. В планах компании расширение присутствия во всех крупных городах России, чтобы дарить позитивные эмоции еще большему количеству покупателей.
Выбор товаров «Фандей» представлен мужской, женской и детской одеждой и аксессуарами. Вещи компании – это качественный текстиль, современный дизайн, выверенные силуэты и интересные цветовые композиции. Компания поддерживает доступность продукции, чтобы каждый мог присоединиться к семье FunDay. Акции, распродажи и скидки, публикуемые на этой странице, позволяют тратить на покупку одежды для всей семьи. Дисконтные купоны, персональные промокоды и спецпредложения для читателей постоянно обновляются, чтобы каждый мог воспользоваться актуальной акцией.
Скидочные промокоды, публикуемые на этой странице и рассылаемые магазином, позволяют покупать одежду с дисконтом. Чтобы присоединиться к акции и использовать скидку, нужно:
Кликнуть по кнопке выбранной акции, чтобы скопировать код купона в буфер обмена и открыть сайт магазина.
Дождаться переадресации и перейти в нужный раздел товаров в каталоге.
Выбрать и добавить в корзину акционные позиции, указав цвет, размер и другие характеристики.
Перейти к оформлению заказа после завершения выбора, выбрать способ оплаты и доставки.
В разделе оплаты ввести промокод, чтобы активировать персональную скидку.
Завершить оформление заказа и дождаться курьера или забрать товар в магазине.
В зависимости от условий конкретной акции, специальные и персональные промокоды могут сочетаться с другими дисконтами, а могут работать только самостоятельно. В таком случае доступна только одна из возможных скидок.
Чтобы получить скидки без использования промокодов, интернет-магазин FunDay предлагает альтернативные виды дисконтов:
Клубная программа. Регистрация в дисконтной программе FunDay – это возможность копить баллы за каждую покупку, в зависимости от суммы в чеке. Они используются для оплаты до 30% от последующих заказов, в том числе и со скидками.
Fun недели. В рамках еженедельных распродаж отдельные группы товаров участвуют в акции. Скидки на них доступны всем клиентам магазина.
Вещи в подарок. В рамках акций «3=2» покупка отдельных видов товаров позволяет получить еще один предмет бесплатно. Например, заказывая две кофточки, третья доступна в подарок.
-50%. Спецпредложения «-50%» позволяют купить вторую вещь за полцены при заказе товара из акционного списка.
Бесплатная доставка. При заказе свыше определенной суммы доставка вещей производится бесплатно.
В каждой тематической группе товаров отдельно представлен раздел Sale, в котором опубликованы текущие скидки на яркую одежду и аксессуары для мужчин, женщин и детей.
Оплата в FunDay осуществляется при получении заказа, поэтому вносить предоплату не нужно. Поддерживается расчет с курьером банковской картой, но эта опция доступна не во всех регионах. Рекомендуется уточнить у службы доставки, поддерживается ли карточный платеж, а если нет – заранее подготовить нужную сумму наличными.
Заказать одежду в «Фандей» можно в большинство городов РФ, Скорость и стоимость доставки определяются при оформлении заказа и зависят от расположения клиента. Для крупных заказов (сумма указана на сайте) действует предложение бесплатной доставки. Клиенты из Москвы могут примерить вещи, кроме нижнего белья и чулочных изделий, и отказаться от товаров, которые не подошли. В других городах такой опции нет, доступен только полный выкуп заказа или полный отказ от него. В случае отказа транспортные издержки оплачивает покупатель.
Для одежды, заказанной на сайте, также доступен самовывоз из ближайшего магазина. Для этого нужно выбрать соответствующую опцию при заказе и дождаться сообщения о его готовности. Адреса розничных магазинов, их расположение на карте и график работы указаны на сайте FunDay. Для расчета в магазинах используются также подарочные карты компании.
Магазин «Фандей» предлагает тысячи товаров для всей семьи, а акции позволяют покупать большинство из них со скидкой. Для этого достаточно следить за новостями и выбирать вещи с дисконтом в каталоге. Скидки и промокоды регулярно действуют на:
женскую одежду;
мужскую одежду;
вещи для мальчиков и девочек;
белье и аксессуары.
Актуальные акции и дисконты публикуются в этом разделе. Они регулярно обновляются и доступны всем читателям. Чтобы не упустить спецпредложения и получать уведомления о готовящихся промо, можно зарегистрироваться на сайте FunDay и подписаться на рассылку.
Необходимо зайти на страницу Funday и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Funday необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 15
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Funday.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
|Кэшбэк Funday
|не требуется
|Скидка
|Дарим 300 бонусов за регистрацию на сайте
|не требуется
|Скидка
|При покупке от 1000 рублей дарим 1000 бонусов
|не требуется
|Скидка
|Бесплатная доставка при заказе от 2000 рублей
|не требуется
|Скидка
|Мужские куртки от 1199 рублей
|не требуется
|Скидка
|Куртки для мальчиков по цене от 799 рублей
|не требуется
|Скидка
|Мужские джемперы от 599 рублей
|не требуется
|Скидка
|Джинсы для мальчиков от 599 рублей
|не требуется
|Скидка
|99 рублей комплект носков для детей с жаккардом
|не требуется