Спасибо за оценку!

3 оценки поставлены средняя 5

Промокоды и скидки Фандей | Март 2021

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Посетить Funday
Контакты Funday

Юридический адрес:
г. Москва, ул. Кировоградская, д.13А, ТРЦ "Columbus", -1 этаж

Электронная почта:
helpme@fundayshop.com

Телефон:
8 (800) 770-01-01

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
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Спасибо за оценку!

3 оценки поставлены средняя 5

Яркая одежда со скидками до 70%

Позитивная и жизнерадостная одежда для всей семьи. Нескучные луки на любой случай. Чтобы получить товары со скидкой, заходите в раздел "SALE". Здесь представлены модели взрослых и детских вещей из всех категорий со средними скидками от 30% до 70%. Используя удобный категоризатор, вы ... легко найдете то, что вам нужно. Обратите внимание на эту секцию в конце сезона, где скидки будут необыкновенно соблазнительными. А если вы используете промокод Фандей вместе со скидкой онлайн-магазина, то получите двойную выгоду!


Посетить Funday
Контакты Funday

Юридический адрес:
г. Москва, ул. Кировоградская, д.13А, ТРЦ "Columbus", -1 этаж

Электронная почта:
helpme@fundayshop.com

Телефон:
8 (800) 770-01-01

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
bonprix
Снежная Королева
SHEIN
Befree
Mothercare
Love Republic
Tom Tailor
Roxy
DC shoes
Vans
Kari
O'stin
reebok
Ecco

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Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Funday

Кратко об интернет-магазине

Кратко об интернет-магазине

Магазин одежды для всей семьи «Фандей» работает с 2013 года. Сегодня компания поддерживает работу 130 розничных магазинов в десятках городах Российской Федерации и интернет-портал, а ее цель – чтобы каждый город присоединился к FunDay, и каждая семья стала немножко счастливее. В планах компании расширение присутствия во всех крупных городах России, чтобы дарить позитивные эмоции еще большему количеству покупателей.

Выбор товаров «Фандей» представлен мужской, женской и детской одеждой и аксессуарами. Вещи компании – это качественный текстиль, современный дизайн, выверенные силуэты и интересные цветовые композиции. Компания поддерживает доступность продукции, чтобы каждый мог присоединиться к семье FunDay. Акции, распродажи и скидки, публикуемые на этой странице, позволяют тратить на покупку одежды для всей семьи. Дисконтные купоны, персональные промокоды и спецпредложения для читателей постоянно обновляются, чтобы каждый мог воспользоваться актуальной акцией.

Как пользоваться промокодами и получать скидки в FunDay

Как пользоваться промокодами и получать скидки в FunDay

Скидочные промокоды, публикуемые на этой странице и рассылаемые магазином, позволяют покупать одежду с дисконтом. Чтобы присоединиться к акции и использовать скидку, нужно:

  1. Кликнуть по кнопке выбранной акции, чтобы скопировать код купона в буфер обмена и открыть сайт магазина.

  2. Дождаться переадресации и перейти в нужный раздел товаров в каталоге.

  3. Выбрать и добавить в корзину акционные позиции, указав цвет, размер и другие характеристики.

  4. Перейти к оформлению заказа после завершения выбора, выбрать способ оплаты и доставки.

  5. В разделе оплаты ввести промокод, чтобы активировать персональную скидку.

  1. Завершить оформление заказа и дождаться курьера или забрать товар в магазине.

В зависимости от условий конкретной акции, специальные и персональные промокоды могут сочетаться с другими дисконтами, а могут работать только самостоятельно. В таком случае доступна только одна из возможных скидок.

Еще больше скидок и спецпредложений – для всех

Еще больше скидок и спецпредложений – для всех

Чтобы получить скидки без использования промокодов, интернет-магазин FunDay предлагает альтернативные виды дисконтов:

  • Клубная программа. Регистрация в дисконтной программе FunDay – это возможность копить баллы за каждую покупку, в зависимости от суммы в чеке. Они используются для оплаты до 30% от последующих заказов, в том числе и со скидками.

  • Fun недели. В рамках еженедельных распродаж отдельные группы товаров участвуют в акции.  Скидки на них доступны всем клиентам магазина.

  • Вещи в подарок. В рамках акций «3=2» покупка отдельных видов товаров позволяет получить еще один предмет бесплатно. Например, заказывая две кофточки, третья доступна в подарок.

  • -50%. Спецпредложения «-50%» позволяют купить вторую вещь за полцены при заказе товара из акционного списка.

  • Бесплатная доставка. При заказе свыше определенной суммы доставка вещей производится бесплатно.

В каждой тематической группе товаров отдельно представлен раздел Sale, в котором опубликованы текущие скидки на яркую одежду и аксессуары для мужчин, женщин и детей.

Оплата и доставка

Оплата и доставка

Оплата в FunDay осуществляется при получении заказа, поэтому вносить предоплату не нужно. Поддерживается расчет с курьером банковской картой, но эта опция доступна не во всех регионах. Рекомендуется уточнить у службы доставки, поддерживается ли карточный платеж, а если нет – заранее подготовить нужную сумму наличными.

Заказать одежду в «Фандей» можно в большинство городов РФ, Скорость и стоимость доставки определяются при оформлении заказа и зависят от расположения клиента. Для крупных заказов (сумма указана на сайте) действует предложение бесплатной доставки. Клиенты из Москвы могут примерить вещи, кроме нижнего белья и чулочных изделий, и отказаться от товаров, которые не подошли. В других городах такой опции нет, доступен только полный выкуп заказа или полный отказ от него. В случае отказа транспортные издержки оплачивает покупатель.

Для одежды, заказанной на сайте, также доступен самовывоз из ближайшего магазина. Для этого нужно выбрать соответствующую опцию при заказе и дождаться сообщения о его готовности. Адреса розничных магазинов, их расположение на карте и график работы указаны на сайте FunDay. Для расчета в магазинах используются также подарочные карты компании.

Оплата и доставка

Оплата и доставка

Популярные товары в FunDay с дисконтом

Популярные товары в FunDay с дисконтом

Магазин «Фандей» предлагает тысячи товаров для всей семьи, а акции позволяют покупать большинство из них со скидкой. Для этого достаточно следить за новостями и выбирать вещи с дисконтом в каталоге. Скидки и промокоды регулярно действуют на:

  • женскую одежду;

  • мужскую одежду;

  • вещи для мальчиков и девочек;

  • белье и аксессуары.

Актуальные акции и дисконты публикуются в этом разделе. Они регулярно обновляются и доступны всем читателям. Чтобы не упустить спецпредложения и получать уведомления о готовящихся промо, можно зарегистрироваться на сайте FunDay и подписаться на рассылку.

Часто задаваемые вопросы про Funday

★ Как получить промокоды в Funday?

Необходимо зайти на страницу Funday и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Funday?

Чтобы воспользоваться промокодом от Funday необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Funday доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 15

★ Все ли предложения Funday актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Funday.

★ Почему стоит использовать купоны Funday?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Funday

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаКэшбэк Fundayне требуется
СкидкаДарим 300 бонусов за регистрацию на сайтене требуется
СкидкаПри покупке от 1000 рублей дарим 1000 бонусовне требуется
СкидкаБесплатная доставка при заказе от 2000 рублейне требуется
СкидкаМужские куртки от 1199 рублейне требуется
СкидкаКуртки для мальчиков по цене от 799 рублейне требуется
СкидкаМужские джемперы от 599 рублейне требуется
СкидкаДжинсы для мальчиков от 599 рублейне требуется
Скидка99 рублей комплект носков для детей с жаккардомне требуется

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