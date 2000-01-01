Оплата и доставка

Оплата в FunDay осуществляется при получении заказа, поэтому вносить предоплату не нужно. Поддерживается расчет с курьером банковской картой, но эта опция доступна не во всех регионах. Рекомендуется уточнить у службы доставки, поддерживается ли карточный платеж, а если нет – заранее подготовить нужную сумму наличными.

Заказать одежду в «Фандей» можно в большинство городов РФ, Скорость и стоимость доставки определяются при оформлении заказа и зависят от расположения клиента. Для крупных заказов (сумма указана на сайте) действует предложение бесплатной доставки. Клиенты из Москвы могут примерить вещи, кроме нижнего белья и чулочных изделий, и отказаться от товаров, которые не подошли. В других городах такой опции нет, доступен только полный выкуп заказа или полный отказ от него. В случае отказа транспортные издержки оплачивает покупатель.

Для одежды, заказанной на сайте, также доступен самовывоз из ближайшего магазина. Для этого нужно выбрать соответствующую опцию при заказе и дождаться сообщения о его готовности. Адреса розничных магазинов, их расположение на карте и график работы указаны на сайте FunDay. Для расчета в магазинах используются также подарочные карты компании.