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Интернет-магазин профессиональной косметики «Галерея Косметики» это более нескольких тысяч оригинальных брендов, профессионализм специалистов, только качественные и проверенные производители, а так же множество выгодных предложений, которые помогут не только порадовать себя бьюти-но ... винками, но еще и изрядно сэкономить! Благодаря удобной навигации, подбор товара доставит Вам истинное удовольствие, а простота и безопасность доставки и оплаты сделают шопиинг незабываемым. Вы хотели бы сделать выгодную покупку прямо сегодня? Тогда примените один из собранных нами промокодов Галерея Косметики и насладитесь отличным сервисом по сниженной цене!
Юридический адрес:
г. Москва, м. Китай-город, Лубянский проезд, дом 25
Электронная почта:
imag@proficosmetics.ru
Телефон:
8 (800) 500 79 79 8 (495) 150 79 79
Соц. сети:
3 оценки поставлены средняя 5
Интернет-магазин профессиональной косметики «Галерея Косметики» это более нескольких тысяч оригинальных брендов, профессионализм специалистов, только качественные и проверенные производители, а так же множество выгодных предложений, которые помогут не только порадовать себя бьюти-но ... винками, но еще и изрядно сэкономить! Благодаря удобной навигации, подбор товара доставит Вам истинное удовольствие, а простота и безопасность доставки и оплаты сделают шопиинг незабываемым. Вы хотели бы сделать выгодную покупку прямо сегодня? Тогда примените один из собранных нами промокодов Галерея Косметики и насладитесь отличным сервисом по сниженной цене!
Юридический адрес:
г. Москва, м. Китай-город, Лубянский проезд, дом 25
Электронная почта:
imag@proficosmetics.ru
Телефон:
8 (800) 500 79 79 8 (495) 150 79 79
Соц. сети:
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В интернет-магазине около 20 000 наименований известных австралийских, немецких, израильских, итальянских, российских, французских и других брендов. Среди них Aravia, CHRISTINA, Sexy Hair, Holy Land, Keune, Lebel, GUAM. В ассортименте Галереи косметики:
шампуни, бальзамы, лосьоны, кондиционеры, окислители, эссенции, флюиды, спреи, маски, масла, корректоры, глины, сыворотки, эликсиры, краски и лаки для волос;
бальзамы, бустеры, маски, воски, гидролаты, кремы, масла, молочко, пудры, пилинги, кислоты, мезококтейли, мицеллярная и термальная вода, муссы, мисты, скрабы, гели, пенки, патчи, эмульсии, эссенции, тоники для лица;
средства для ногтей, тела, зубной полости;
декоративная косметика;
дезинфицирующие средства, маски, перчатки;
спортивное питание;
компрессионное белье и бандажи;
фены, массажеры, плойки, электробигуди, машинки для стрижки, электробритвы и другая техника;
антицеллюлитные средства;
аксессуары.
Во многих категориях есть товары для детей, выделен раздел для мужчин. На сайте Галереи косметики удобная сортировка всех позиций по стоимости, новизне, популярности, отзывам, брендам, странам-изготовителям, объему продукции, ее назначению и ингредиентам. Наибольшее разнообразие наблюдается в категории средств по уходу за волосами. Она регулярно наполнена множеством скидок.
В каждом разделе сайта проходят акции. Вся косметика поставляется от официальных дистрибьюторов, сертифицирована и хранится при надлежащих условиях. А промокоды с этой страницы помогут купить любые товары по более привлекательной цене.
На данной странице представлены актуальные купоны. Они регулярно обновляются в соответствии с изменениями в акционных предложениях интернет-магазина. Чтобы воспользоваться купоном на скидку, следуйте инструкции:
Откройте понравившуюся акцию и перейдите в магазин. Если это промокод, для активации которого необходим код, наш сервис копирует его в буфер обмена.
Выберите товары и положите их в корзину.
Перейдите к оформлению заказа.
Под списком товаров вставьте скопированный промокод в соответствующее поле.
Оплатите товар со скидкой.
Если промокод не сработал, вернитесь на страницу с купонами и прочитайте условия акции. Возможно, вы положили в корзину товары, на которые не распространяется скидка, либо у них недостаточная стоимость. Воспользуйтесь другим промокодом или вернитесь на нашу страницу позже, после обновления кодов.
Способы экономии на покупках профессиональной косметики:
Регулярные акции и распродажи. Для ознакомления с ними зайдите в соответствующие разделы интернет-магазина. Отдельно действует программа «Товар недели»: на одну позицию делают скидку до 50%.
Промокоды и купоны. Данная страница регулярно обновляется, чтобы предоставлять вам актуальные коды и акционные предложения. В интернет-магазине рядом с подарочными сертификатами тоже иногда бывают купоны со скидкой на услуги или товары.
Подписка на рассылку магазина. За это он дарит скидку на первую покупку.
Стать участником программы лояльности и расплачиваться за покупки накопленными баллами. На сегодня бьюти-баллы действуют в течение одного года. При оплате заказа разрешается использовать либо промокод на скидку, либо бьюти-баллы.
Вступить в клуб профессионалов. В нем действуют более выгодные условия на покупку косметики. В клуб принимают владельцев салонов красоты и мастеров. Чтобы вступить в него, необходимо представить документ о наличии салона либо профессионального образования.
Интернет-магазин дарит своим покупательницам пробники, число которых зависит от суммы покупки.
Интернет-магазин «Галерея косметики» был основан в 2007 году с целью предоставить всем женщинам, а теперь уже и мужчинам, доступ к профессиональной косметике. Компания ежегодно участвует в международных выставках «Интершарм» и продает только качественную и оригинальную продукцию.
Перед покупкой косметики клиенты могут ее опробовать в одном из 8 офлайн-магазинов, некоторые из которых содержат салоны красоты. Галерея косметики регулярно устраивает дни красоты, на которых профессионалы дают рекомендации всем желающим, как ухаживать за собой.
В Галерее косметики установлена минимальная сумма заказа. Если условие не выполняется, вам будет предложено выбрать еще какой-то товар. В среднем для преодоления этого порога достаточно одной-двух позиций.
За онлайн-заказ можно расплатиться несколькими способами:
наличными курьеру или сотруднику при самовывозе;
банковской картой;
по выставленному счету через платежную систему RBK Money;
банковским переводом.
В Галерее косметики есть бесплатная доставка по Москве и области, а также в большинство российских городов. В Москве компания имеет собственных курьеров, а для доставки по России, Беларуси и Казахстану использует услуги транспортных компаний.
Необходимо зайти на страницу Галерея косметики и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Галерея косметики необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
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