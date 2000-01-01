Спасибо за оценку!

3 оценки поставлены средняя 5

Промокоды и купоны Галерея косметики | Март 2021

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Интернет-магазин профессиональной косметики «Галерея Косметики» это более нескольких тысяч оригинальных брендов, профессионализм специалистов, только качественные и проверенные производители, а так же множество выгодных предложений, которые помогут не только порадовать себя бьюти-но ... винками, но еще и изрядно сэкономить! Благодаря удобной навигации, подбор товара доставит Вам истинное удовольствие, а простота и безопасность доставки и оплаты сделают шопиинг незабываемым. Вы хотели бы сделать выгодную покупку прямо сегодня? Тогда примените один из собранных нами промокодов Галерея Косметики и насладитесь отличным сервисом по сниженной цене!


Посетить Галерея косметики
Контакты Галерея косметики

Юридический адрес:
г. Москва, м. Китай-город, Лубянский проезд, дом 25

Электронная почта:
imag@proficosmetics.ru

Телефон:
8 (800) 500 79 79 8 (495) 150 79 79

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

3 оценки поставлены средняя 5

Галерея скидок

Интернет-магазин профессиональной косметики «Галерея Косметики» это более нескольких тысяч оригинальных брендов, профессионализм специалистов, только качественные и проверенные производители, а так же множество выгодных предложений, которые помогут не только порадовать себя бьюти-но ... винками, но еще и изрядно сэкономить! Благодаря удобной навигации, подбор товара доставит Вам истинное удовольствие, а простота и безопасность доставки и оплаты сделают шопиинг незабываемым. Вы хотели бы сделать выгодную покупку прямо сегодня? Тогда примените один из собранных нами промокодов Галерея Косметики и насладитесь отличным сервисом по сниженной цене!


Посетить Галерея косметики
Контакты Галерея косметики

Юридический адрес:
г. Москва, м. Китай-город, Лубянский проезд, дом 25

Электронная почта:
imag@proficosmetics.ru

Телефон:
8 (800) 500 79 79 8 (495) 150 79 79

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
iHerb
Yves Rocher
Pharmacosmetica.ru
Vichy
KIKO MILANO
The Body Shop
Созвездие красоты
NYX Professional Makeup
Cosmasi.ru

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Специальные предложения от Галерея косметики

Что популярно в Галерее косметики

Что популярно в Галерее косметики

В интернет-магазине около 20 000 наименований известных австралийских, немецких, израильских, итальянских, российских, французских и других брендов. Среди них Aravia, CHRISTINA, Sexy Hair, Holy Land, Keune, Lebel, GUAM. В ассортименте Галереи косметики:

  • шампуни, бальзамы, лосьоны, кондиционеры, окислители, эссенции, флюиды, спреи, маски, масла, корректоры, глины, сыворотки, эликсиры, краски и лаки для волос;

  • бальзамы, бустеры, маски, воски, гидролаты, кремы, масла, молочко, пудры, пилинги, кислоты, мезококтейли, мицеллярная и термальная вода, муссы, мисты, скрабы, гели, пенки, патчи, эмульсии, эссенции, тоники для лица;

  • средства для ногтей, тела, зубной полости;  

  • декоративная косметика;

  • дезинфицирующие средства, маски, перчатки;

  • спортивное питание;

  • компрессионное белье и бандажи;

  • фены, массажеры, плойки, электробигуди, машинки для стрижки, электробритвы и другая техника;

  • антицеллюлитные средства;

  • аксессуары.

Во многих категориях есть товары для детей, выделен раздел для мужчин. На сайте Галереи косметики удобная сортировка всех позиций по стоимости, новизне, популярности, отзывам, брендам, странам-изготовителям, объему продукции, ее назначению и ингредиентам. Наибольшее разнообразие наблюдается в категории средств по уходу за волосами. Она регулярно наполнена множеством скидок.

В каждом разделе сайта проходят акции. Вся косметика поставляется от официальных дистрибьюторов, сертифицирована и хранится при надлежащих условиях. А промокоды с этой страницы помогут купить любые товары по более привлекательной цене.

Как применить промокод на сайте Галерея косметики

Как применить промокод на сайте Галерея косметики

На данной странице представлены актуальные купоны. Они регулярно обновляются в соответствии с изменениями в акционных предложениях интернет-магазина. Чтобы воспользоваться купоном на скидку, следуйте инструкции:

  1. Откройте понравившуюся акцию и перейдите в магазин. Если это промокод, для активации которого необходим код, наш сервис копирует его в буфер обмена.

  2. Выберите товары и положите их в корзину.

  3. Перейдите к оформлению заказа.

  4. Под списком товаров вставьте скопированный промокод в соответствующее поле.

  1. Оплатите товар со скидкой.

Если промокод не сработал, вернитесь на страницу с купонами и прочитайте условия акции. Возможно, вы положили в корзину товары, на которые не распространяется скидка, либо у них недостаточная стоимость. Воспользуйтесь другим промокодом или вернитесь на нашу страницу позже, после обновления кодов.

Как в Галерее косметики купить с максимальной скидкой

Как в Галерее косметики купить с максимальной скидкой

Способы экономии на покупках профессиональной косметики:

  • Регулярные акции и распродажи. Для ознакомления с ними зайдите в соответствующие разделы интернет-магазина. Отдельно действует программа «Товар недели»: на одну позицию делают скидку до 50%.

  • Промокоды и купоны. Данная страница регулярно обновляется, чтобы предоставлять вам актуальные коды и акционные предложения. В интернет-магазине рядом с подарочными сертификатами тоже иногда бывают купоны со скидкой на услуги или товары. 

  • Подписка на рассылку магазина. За это он дарит скидку на первую покупку. 

  • Стать участником программы лояльности и расплачиваться за покупки накопленными баллами. На сегодня бьюти-баллы действуют в течение одного года. При оплате заказа разрешается использовать либо промокод на скидку, либо бьюти-баллы.

  • Вступить в клуб профессионалов. В нем действуют более выгодные условия на покупку косметики. В клуб принимают владельцев салонов красоты и мастеров. Чтобы вступить в него, необходимо представить документ о наличии салона либо профессионального образования.

Интернет-магазин дарит своим покупательницам пробники, число которых зависит от суммы покупки.

Описание компании «Галерея косметики»

Описание компании «Галерея косметики»

Интернет-магазин «Галерея косметики» был основан в 2007 году с целью предоставить всем женщинам, а теперь уже и мужчинам, доступ к профессиональной косметике. Компания ежегодно участвует в международных выставках «Интершарм» и продает только качественную и оригинальную продукцию.

Перед покупкой косметики клиенты могут ее опробовать в одном из 8 офлайн-магазинов, некоторые из которых содержат салоны красоты. Галерея косметики регулярно устраивает дни красоты, на которых профессионалы дают рекомендации всем желающим, как ухаживать за собой.

Как осуществляется оплата и доставка

Как осуществляется оплата и доставка

В Галерее косметики установлена минимальная сумма заказа. Если условие не выполняется, вам будет предложено выбрать еще какой-то товар. В среднем для преодоления этого порога достаточно одной-двух позиций. 

За онлайн-заказ можно расплатиться несколькими способами:

  • наличными курьеру или сотруднику при самовывозе;

  • банковской картой;

  • по выставленному счету через платежную систему RBK Money;

  • банковским переводом.

В Галерее косметики есть бесплатная доставка по Москве и области, а также в большинство российских городов. В Москве компания имеет собственных курьеров, а для доставки по России, Беларуси и Казахстану использует услуги транспортных компаний.

Часто задаваемые вопросы про Галерея косметики

★ Как получить промокоды в Галерея косметики?

Необходимо зайти на страницу Галерея косметики и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Галерея косметики?

Чтобы воспользоваться промокодом от Галерея косметики необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Галерея косметики доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 18

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Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

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ПромокодМинус 250 рублей на ВСЕ товары с промокодом Галерея КосметикиAD***
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ПромокодМинус 350 рублей по промокоду Галерея косметики на заказ от 1000 рублейPRO***
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