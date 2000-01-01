Что популярно в Галерее косметики

В интернет-магазине около 20 000 наименований известных австралийских, немецких, израильских, итальянских, российских, французских и других брендов. Среди них Aravia, CHRISTINA, Sexy Hair, Holy Land, Keune, Lebel, GUAM. В ассортименте Галереи косметики:

шампуни, бальзамы, лосьоны, кондиционеры, окислители, эссенции, флюиды, спреи, маски, масла, корректоры, глины, сыворотки, эликсиры, краски и лаки для волос;

бальзамы, бустеры, маски, воски, гидролаты, кремы, масла, молочко, пудры, пилинги, кислоты, мезококтейли, мицеллярная и термальная вода, муссы, мисты, скрабы, гели, пенки, патчи, эмульсии, эссенции, тоники для лица;

средства для ногтей, тела, зубной полости;

декоративная косметика;

дезинфицирующие средства, маски, перчатки;

спортивное питание;

компрессионное белье и бандажи;

фены, массажеры, плойки, электробигуди, машинки для стрижки, электробритвы и другая техника;

антицеллюлитные средства;

аксессуары.

Во многих категориях есть товары для детей, выделен раздел для мужчин. На сайте Галереи косметики удобная сортировка всех позиций по стоимости, новизне, популярности, отзывам, брендам, странам-изготовителям, объему продукции, ее назначению и ингредиентам. Наибольшее разнообразие наблюдается в категории средств по уходу за волосами. Она регулярно наполнена множеством скидок.

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