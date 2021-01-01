Подробнее об онлайн-магазине Grohe

Немецкая компания Grohe производит сантехнические изделия с 1936 года. Она уделяет внимание не только качеству и функционалу, но и дизайну продукции, а также ее экологичности. Сегодня Грое занимает около 8 % мирового рынка сантехники, а ее производственные площадки работают в Германии, Португалии и Таиланде.

Для российских покупателей производитель совместно с логистическим партнером ООО «Аристос Ритейл» открыл фирменный онлайн-магазин. В нем можно заказать любую продукцию фирмы, официально поставляемую в РФ, и при этом получить ряд плюсов:

возможность сразу заказать установку оборудования сертифицированными сантехниками;

скидки по акциям и промокодам;

гарантию отсутствия подделок;

удобную доставку и оплату заказов.

На все товары, продаваемые через интернет, предоставляется фирменная гарантия на срок от 6 месяцев до 30 лет.