Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Промокоды и скидки Grohe | Март 2021

Популярная сантехника по доступным ценам с купонами. Актуальных купонов: 13

20%
на ВСЁ

Промокод
Эксклюзив
Купон Grohe дарит скидку 20% на ВЕСЬ ассортимент

Скидка 20% на весь ассортимент, кроме товаров со спецценой. Отменяет другие акции.

Истекает через 290 дней

25%
купон

Промокод
Промокод Grohe дарит дисконт 25% на товары
Истекает через 15 дней

20%
купон

Скидка
При покупке душевой системы скидка 20% на корзину
Истекает через 15 дней

Беспл
доставка

Скидка
Бесплатно доставим по Москве заказы от 5000 рублей
Истекает через 15 дней

15%
купон

Скидка
Скидка до 15% при заказе трех товаров с купоном на скидку Grohe
Истекает через 15 дней

10%
купон

Скидка
Получи за подписку на новости выгоду 10% на заказ
Истекает через 15 дней

40%
купон

Скидка
Смесители и мойки для кухни со скидкой до 40%
Истекает через 3 дня

55%
купон

Скидка
Выгода до 55% на смесители и раковины для ванной комнаты
Истекает через 3 дня

31%
купон

Скидка
Душевые системы, наборы и гарнитуры с дисконтом до 31%
Истекает через 15 дней

33%
купон

Скидка
На аксессуары для кухни и ванной комнаты sale до 33%
Истекает через 15 дней

50%
купон

Скидка
Ручные, верхние и боковые души с экономией до 50%
Истекает через 14 дней

49%
купон

Скидка
Встраиваемые смесители и термостаты с выгодой до 49%
Истекает через 20 дней

39%
купон

Скидка
На инсталляции и аксессуары sale до 39%
Истекает через 20 дней

20%
на ВСЁ

Промокод
Эксклюзив
Купон Grohe дарит скидку 20% на ВЕСЬ ассортимент

Скидка 20% на весь ассортимент, кроме товаров со спецценой. Отменяет другие акции.

Истекает через 290 дней

25%
купон

Промокод
Промокод Grohe дарит дисконт 25% на товары
Истекает через 15 дней

20%
купон

Скидка
При покупке душевой системы скидка 20% на корзину
Истекает через 15 дней

Беспл
доставка

Скидка
Бесплатно доставим по Москве заказы от 5000 рублей
Истекает через 15 дней

15%
купон

Скидка
Скидка до 15% при заказе трех товаров с купоном на скидку Grohe
Истекает через 15 дней

10%
купон

Скидка
Получи за подписку на новости выгоду 10% на заказ
Истекает через 15 дней

40%
купон

Скидка
Смесители и мойки для кухни со скидкой до 40%
Истекает через 3 дня

55%
купон

Скидка
Выгода до 55% на смесители и раковины для ванной комнаты
Истекает через 3 дня

31%
купон

Скидка
Душевые системы, наборы и гарнитуры с дисконтом до 31%
Истекает через 15 дней

33%
купон

Скидка
На аксессуары для кухни и ванной комнаты sale до 33%
Истекает через 15 дней

50%
купон

Скидка
Ручные, верхние и боковые души с экономией до 50%
Истекает через 14 дней

49%
купон

Скидка
Встраиваемые смесители и термостаты с выгодой до 49%
Истекает через 20 дней

39%
купон

Скидка
На инсталляции и аксессуары sale до 39%
Истекает через 20 дней

Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам


Похожие промокоды

Все Инструменты

-21%

Акция

Выгода до 21% на спортивные тренажеры

Сантехника Тут

-5%

Промокод

Дисконт 5% при покупке ванны и душевой кабинки либо душевого гарнитура

МаксидоМ

/

Акция

Участвуй в розыгрыше призов при покупке любой измерительной техники бренда BOSCH

Красный Карандаш

/

Акция

Возвращаем 50% от первой покупки на бонусный счет участникам Бонусной программы

Эти купоны истекли, но всё ещё могут сработать

20%
на ВСЁ

Промокод
Эксклюзив
Купоны Grohe: -20% на ВЕСЬ ассортимент без спеццен

25%
купон

Промокод
Товары без спеццен с дисконтом 25%

25%
купон

Промокод
Любой товар без спеццены с экономией 25%

25%
на ВСЕ

Промокод
Промокод Grohe дарит скидку на ВСЕ 25%

15%
купон

Скидка
При покупке 3-х товаров получи выгоду до 15%

10%
купон

Скидка
Минус 10% на товары за подписку на новости

Популярные магазины

Бесплатная доставка в Grohe

Магазин сантехники Grohe предлагает своим покупателям получить заказ с бесплатной доставкой. Для этого необходимо оформить покупку на сумме от 5000 рублей. Бесплатная доставка товаров осуществляется по Москве в пределах МКАД. Сроки доставка зависят от наличия товара на складе и врем ... ени заказа - 1-2 дня. Покупайте больше и экономьте на доставке!


Посетить Grohe
Контакты Grohe

Телефон:
8 (800) 200-00-49

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Oldi
Холодильник
OBI
Все Инструменты
Столплит

Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Бесплатная доставка в Grohe

Магазин сантехники Grohe предлагает своим покупателям получить заказ с бесплатной доставкой. Для этого необходимо оформить покупку на сумме от 5000 рублей. Бесплатная доставка товаров осуществляется по Москве в пределах МКАД. Сроки доставка зависят от наличия товара на складе и врем ... ени заказа - 1-2 дня. Покупайте больше и экономьте на доставке!


Посетить Grohe
Контакты Grohe

Телефон:
8 (800) 200-00-49

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Oldi
Холодильник
OBI
Все Инструменты
Столплит

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Grohe

Подробнее об онлайн-магазине Grohe

Подробнее об онлайн-магазине Grohe

Немецкая компания Grohe производит сантехнические изделия с 1936 года. Она уделяет внимание не только качеству и функционалу, но и дизайну продукции, а также ее экологичности. Сегодня Грое занимает около 8 % мирового рынка сантехники, а ее производственные площадки работают в Германии, Португалии и Таиланде.

Для российских покупателей производитель совместно с логистическим партнером ООО «Аристос Ритейл» открыл фирменный онлайн-магазин. В нем можно заказать любую продукцию фирмы, официально поставляемую в РФ, и при этом получить ряд плюсов:

  • возможность сразу заказать установку оборудования сертифицированными сантехниками;

  • скидки по акциям и промокодам;

  • гарантию отсутствия подделок;

  • удобную доставку и оплату заказов.

На все товары, продаваемые через интернет, предоставляется фирменная гарантия на срок от 6 месяцев до 30 лет.

Как воспользоваться скидочным купоном в фирменном магазине сантехники Grohe

Как воспользоваться скидочным купоном в фирменном магазине сантехники Grohe

Промокод – уникальная комбинация символов, предоставляющая покупателю право на скидку или подарок. Часто его еще называют скидочным купоном. Найти действующие промокоды и узнать о других актуальных акциях фирмы можно на нашем сайте.

При выборе спецпредложения рекомендуется обратить внимание на срок его действия и другие условия. Часто коды распространяются только на первую покупку или заказы на сумму выше определенной правилами акции.

После выбора промокода для получения скидки на сантехнику клиенту достаточно выполнить следующие действия:

  1. Нажать на кнопку со спецпредложением. При этом код купона автоматически будет помещен в буфер обмена, а сантехнический магазин Грое откроется в новой вкладке. Если для участия в акции не требуется вводить промокод, об этом будет показано предупреждение.

  2. Добавить товары из каталога в корзину. Минимальная сумма заказа не установлена. Одновременно можно купить продукты со скидками и без них.

  3. Перейти к просмотру корзины, указать и активировать промокод. Набирать код на клавиатуре необязательно, его можно вставить в соответствующее поле из буфера обмена. После применения купона стоимость товаров будет автоматически пересчитана и сайт покажет сумму скидки в рублях. Перед оформлением заказа рекомендуется проверить список товаров, чтобы не забыть ничего нужного. Добавить или удалить товары в дальнейшем будет невозможно.

Покупка в магазине Grohe с максимальной скидкой

Покупка в магазине Grohe с максимальной скидкой

Сэкономить при покупке в онлайн-магазине можно не только с помощью промокодов. Компания регулярно проводит различные акции и распродажи. Участвуя в них, можно купить сантехнику и аксессуары со скидками или получить различные бонусы. Все действующие спецпредложения для удобства клиентов размещены в отдельном разделе, а самые выгодные из них также отображаются на главной странице сайта.

Чтобы не пропустить скидки или бонусы, клиенту рекомендуется оформить подписку на рассылку компании Грое. Ее читатели регулярно получают информацию о новинках, скидках и советы по дизайну ванн, кухонь и душевых. Для оформления подписки пользователю достаточно ввести email в специальное поле и подтвердить действие, перейдя по ссылке в письме. Постоянным читателям рассылки компания иногда направляет персональные промокоды на скидку и предоставляет другие бонусы.

Узнавать о новых акциях и продуктах компании также можно через социальные сети. Для участников официальных групп Grohe периодически проводит розыгрыши подарков и призов.

Популярные товары в магазине Grohe со скидками

Популярные товары в магазине Grohe со скидками

Под брендом Grohe выпускается премиальная сантехника для дома и общественных мест. Покупатели фирменного онлайн-магазина чаще всего заказывают в нем со скидками по купонам и без них товары из следующих категорий:

  • смесители и термостаты для ванной комнаты;

  • душевые системы и смесители для душа;

  • системы фильтрации, охлаждения, газирования и кипячения воды;

  • мойки и сантехнику для кухни;

  • гигиенические души, биде и панели смыва.

В каталоге компании также представлены аксессуары для ванной, душа и кухни, комплектующие, приспособления для монтажа и прочие сантехнические товары. Для удобства покупателей все новинки размещаются в отдельном разделе каталога, а для популярных товаров выделено место на главной странице сайта.

Оплата и доставка в магазине сантехники Grohe

Оплата и доставка в магазине сантехники Grohe

По Москве и ближайшему Подмосковью доставка осуществляется собственной курьерской службой онлайн-ритейлера. В другие регионы заказы отправляются компаниями DPD и EMS. Стоимость доставки рассчитывается индивидуально, с учетом веса, объема, суммы и других параметров покупки. Часто для клиента услуга будет бесплатной.

Оплатить заказ со скидкой по промокоду на сайте можно картой Visa, Мир или MasterCard. Платеж проводится через защищенную страницу банка-партнера. Компания Грое не сохраняет данные карты для безопасности средств покупателей.

Во многих регионах также предусмотрена оплата при получении. Но в этом случае продавец вправе установить ограничение по максимальной сумме заказа или товарам, включенным в него.

Часто задаваемые вопросы про Grohe

★ Как получить промокоды в Grohe?

Необходимо зайти на страницу Grohe и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Grohe?

Чтобы воспользоваться промокодом от Grohe необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Grohe доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 13

★ Все ли предложения Grohe актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Grohe.

★ Почему стоит использовать купоны Grohe?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Grohe

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодКупон Grohe дарит скидку 20% на ВЕСЬ ассортиментwhi***
ПромокодПромокод Grohe дарит дисконт 25% на товарыGRO***
СкидкаПри покупке душевой системы скидка 20% на корзинуне требуется
СкидкаБесплатно доставим по Москве заказы от 5000 рублейне требуется
СкидкаСкидка до 15% при заказе трех товаров с купоном на скидку Groheне требуется
СкидкаПолучи за подписку на новости выгоду 10% на заказне требуется
СкидкаСмесители и мойки для кухни со скидкой до 40%не требуется
СкидкаВыгода до 55% на смесители и раковины для ванной комнатыне требуется

Мы и наши партнеры используем файлы cookies и похожие технологии для предоставления услуг и улучшения качества сервиса, сбора статистических данных , рекламы, и аналитики. Узнать больше о файлах cookie и о том, как их отключить. Для полноценной работы сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie и аналогичных технологий.