Как применить скидочный купон на сайте Honor

На данной странице собраны актуальные промокоды, с помощью которых можно получать скидки и подарки, бесплатную доставку. Чтобы воспользоваться всеми перечисленными преимуществами, действуйте в такой очередности:

Выберите акцию и нажмите на промокод. Изучите, что предлагает сайт нашего партнера. При автоматическом переходе код купона копируется в буфер обмена или появится сообщение о том, что промокод не нужен. Выберите смартфон или другой товар. Зайдите в корзину. Вставьте промокод в соответствующее поле.

Оплатите заказ по сниженной цене.

Бывают случаи, когда промокод не срабатывает. Это может случиться из-за невыполнения условий акции, поэтому перепроверьте, все ли требования соблюдены. Можете применить другой купон или вернуться на данную страницу позже, чтобы снова попробовать промокод.