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1 оценка поставлена средняя 5

Промокоды и скидки Honor | Март 2021

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Скидка
Скидка 4000 рублей в корзине на HONOR 30 Pro+
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3000Р
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Скидка
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3000Р
купон

Скидка
Купи смартфон Honor 30S со скидкой 3000 рублей
Истекает через 20 дней

1500Р
купон

Скидка
Сэкономь на покупке гаджета Honor 9X lite 1500 рублей
Истекает через 22 дня

0-0-12
купон

Скидка
Покупки в рассрочку с сервисом "Покупай со Сбербанком"
Истекает через 15 дней

1000Р
купон

Скидка
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3000Р
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Скидка
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2000Р
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Посетить Honor
Контакты Honor

Юридический адрес:
г. Москва, ул. Крылатская, д.17,корп.2

Электронная почта:
ru.support@hihonor.com

Телефон:
8 800 700 16 77

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Раздача подарков в Honor

Каждый месяц на сайте интернет-магазина Honor проходит уникальная акция – «Подарок при покупке». Более 30 товаров отмечены специальным значком, а это значит, что, покупая их, Вы получаете в подарок ценные призы: наушники, портативные зарядки, часы и многое другое. Воспользуйтесь воз ... можностью и отправляйтесь за покупками в Honor! Возможно, необходимый Вам товар участвует в акции. Для большей выгоды используйте Honor купоны на скидку!


Посетить Honor
Контакты Honor

Юридический адрес:
г. Москва, ул. Крылатская, д.17,корп.2

Электронная почта:
ru.support@hihonor.com

Телефон:
8 800 700 16 77

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
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МТС
Oldi
Huawei
Gearbest
123.ru
Kotofoto
Just.ru
OBI
Все Инструменты
Philips
Banggood
Xiaomi

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Специальные предложения от Honor

Как применить скидочный купон на сайте Honor

Как применить скидочный купон на сайте Honor

На данной странице собраны актуальные промокоды, с помощью которых можно получать скидки и подарки, бесплатную доставку. Чтобы воспользоваться всеми перечисленными преимуществами, действуйте в такой очередности:

  1. Выберите акцию и нажмите на промокод. 

  2. Изучите, что предлагает сайт нашего партнера. При автоматическом переходе код купона копируется в буфер обмена или появится сообщение о том, что промокод не нужен.

  3. Выберите смартфон или другой товар.

  4. Зайдите в корзину.

  5. Вставьте промокод в соответствующее поле.

  1. Оплатите заказ по сниженной цене.

Бывают случаи, когда промокод не срабатывает. Это может случиться из-за невыполнения условий акции, поэтому перепроверьте, все ли требования соблюдены. Можете применить другой купон или вернуться на данную страницу позже, чтобы снова попробовать промокод.

Как добиться максимальной скидки в Honor

Как добиться максимальной скидки в Honor

Рекомендации при покупке техники в интернет-магазине:

  • Изучайте акции компании. После появления новой модели смартфона она часто делает скидку на «устаревшую» технику. Иногда наименьшие цены ждут первых покупателей новинки. Большинство акционных предложений заключается в скидках и подарках.

  • Подпишитесь на рассылку. Это самый удобный способ получать информацию об акционных предложениях.

  • Используйте актуальные промокоды. У нас на странице собраны действующие купоны, которые регулярно обновляются.

  • Станьте участником клуба лояльности. Для его членов действуют специальные предложения и скидки. Кроме того, можно купить новые устройства раньше их официального выхода в продажу. В клуб принимают не всех, а только тех, кто принимает участие в развитии Honor или оставил отзыв в Яндекс.Маркете о купленном в магазине устройстве. 

  • Создайте аккаунт Huawei. Новым пользователям компания дает промокод на скидку в интернет-магазине. Новичкам дарят подарки в играх, антивирусную защиту, гигабайты в облачном хранилище и монеты Huawei. Монетами можно оплачивать предметы в приложениях и играх. Как новые, так и действующие владельцы аккаунтов получают скидки в приложениях других ритейлеров и мультимедийных сервисах. 

Участвуйте в Trade-in. Программа подразумевает предоставление скидки тем, кто сдает старые модели Huawei и Хонор. Сумма компенсации зависит от состояния устройства.

Общая информация о бренде Honor

Общая информация о бренде Honor

Компания Huawei — крупный производитель телекоммуникационной техники. В 2013 году она приняла решение развивать отдельный бренд — Honor. Благодаря имеющимся наработкам и мощной рекламной кампании, новая марка быстро стала заметным игроком на рынке смартфонов. 

Основная аудитория Honor — яркие личности, открытые новому и постоянно пребывающие на связи. Компания старается соответствовать запросам современной молодежи, которая хочет участвовать в жизни общества, пребывающем на невиданном ранее уровне глобализации. Она подкупает молодое поколение своими инновациями и креативностью, а также поддержкой его стремления к самовыражению. 

Компания развивает концепцию интернета вещей и создает удобные платформы для развлечений и игр. Сотрудничество с известными брендами способствует появлению новых интересных решений. Совместно с Koche, Audi, Tencent, PUBG Corp., Fortnite и Moschino были созданы популярные аксессуары к смартфонам и элементы персонажей в играх.

Что чаще всего покупают в Honor

Что чаще всего покупают в Honor

В интернет-магазине есть:

  • смартфоны,

  • ноутбуки, 

  • наушники,

  • фитнес-браслеты,

  • смарт-часы,

  • портативные динамики,

  • моноподы,

  • внешние аккумуляторы,

  • умные весы,

  • защитные чехлы для смартфона и другие аксессуары.

Наибольшее разнообразие наблюдается в разделе со смартфонами: вместе с умными часами и аксессуарами они — самые популярные. На рынке ноутбуков Honor еще новичок, но подкупает производительностью, удобством и современным дизайном своих ПК. Компания настолько уверена в своих силах, что любую из моделей ноутбуков разрешает вернуть в течение 30 дней. 

Остальные товары разрешается возвращать по разным причинам в течение 7 дней. Возврат средств займет до 10 рабочих дней. Если причина заключается в механическом дефекте, компания оплатит доставку товара самостоятельно. Если устройство возвращают по личным соображениям, транспортировка идет за счет покупателя.

Оплата и доставка техники Honor

Оплата и доставка техники Honor

Выбранный товар можно оплатить в течение 24 часов одним из предложенных способов:

  • наличными курьеру в Москве, Санкт-Петербурге, некоторых городах Московской и Ленинградской области. В остальных регионах этот вариант может быть недоступен. Кроме того, он может не действовать в зависимости от покупаемой модели, суммы заказа, действующих акций;

  • банковской картой Visa, MasterCard, Мир;

  • через Яндекс.Кассу.

Доставляют заказ несколько транспортных компаний. Существует три варианта: курьером до дома или офиса, пункты выдачи и постаматы. Время доставки зависит от региона: чем дальше от Москвы, тем дольше ждать. Возможны задержки во время промоакций. Бесплатная доставка доступна при покупке свыше определенной суммы.

Часто задаваемые вопросы про Honor

★ Как получить промокоды в Honor?

Необходимо зайти на страницу Honor и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Honor?

Чтобы воспользоваться промокодом от Honor необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Honor доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 13

★ Все ли предложения Honor актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Honor.

★ Почему стоит использовать купоны Honor?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Honor

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаКрутой игровой ноутбук HUNTER V700 i7 выгоднее на 16000 рублей по промокоду Honorне требуется
СкидкаНоутбук MagicBook Pro i5 со скидкой 10000 рублей с купоном Honorне требуется
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