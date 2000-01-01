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Юридический адрес:
г. Москва, ул. Крылатская, д.17,корп.2
Электронная почта:
ru.support@hihonor.com
Телефон:
8 800 700 16 77
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
Каждый месяц на сайте интернет-магазина Honor проходит уникальная акция – «Подарок при покупке». Более 30 товаров отмечены специальным значком, а это значит, что, покупая их, Вы получаете в подарок ценные призы: наушники, портативные зарядки, часы и многое другое. Воспользуйтесь воз ... можностью и отправляйтесь за покупками в Honor! Возможно, необходимый Вам товар участвует в акции. Для большей выгоды используйте Honor купоны на скидку!
Юридический адрес:
г. Москва, ул. Крылатская, д.17,корп.2
Электронная почта:
ru.support@hihonor.com
Телефон:
8 800 700 16 77
Соц. сети:
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На данной странице собраны актуальные промокоды, с помощью которых можно получать скидки и подарки, бесплатную доставку. Чтобы воспользоваться всеми перечисленными преимуществами, действуйте в такой очередности:
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Бывают случаи, когда промокод не срабатывает. Это может случиться из-за невыполнения условий акции, поэтому перепроверьте, все ли требования соблюдены. Можете применить другой купон или вернуться на данную страницу позже, чтобы снова попробовать промокод.
Рекомендации при покупке техники в интернет-магазине:
Изучайте акции компании. После появления новой модели смартфона она часто делает скидку на «устаревшую» технику. Иногда наименьшие цены ждут первых покупателей новинки. Большинство акционных предложений заключается в скидках и подарках.
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Используйте актуальные промокоды. У нас на странице собраны действующие купоны, которые регулярно обновляются.
Станьте участником клуба лояльности. Для его членов действуют специальные предложения и скидки. Кроме того, можно купить новые устройства раньше их официального выхода в продажу. В клуб принимают не всех, а только тех, кто принимает участие в развитии Honor или оставил отзыв в Яндекс.Маркете о купленном в магазине устройстве.
Создайте аккаунт Huawei. Новым пользователям компания дает промокод на скидку в интернет-магазине. Новичкам дарят подарки в играх, антивирусную защиту, гигабайты в облачном хранилище и монеты Huawei. Монетами можно оплачивать предметы в приложениях и играх. Как новые, так и действующие владельцы аккаунтов получают скидки в приложениях других ритейлеров и мультимедийных сервисах.
Участвуйте в Trade-in. Программа подразумевает предоставление скидки тем, кто сдает старые модели Huawei и Хонор. Сумма компенсации зависит от состояния устройства.
Компания Huawei — крупный производитель телекоммуникационной техники. В 2013 году она приняла решение развивать отдельный бренд — Honor. Благодаря имеющимся наработкам и мощной рекламной кампании, новая марка быстро стала заметным игроком на рынке смартфонов.
Основная аудитория Honor — яркие личности, открытые новому и постоянно пребывающие на связи. Компания старается соответствовать запросам современной молодежи, которая хочет участвовать в жизни общества, пребывающем на невиданном ранее уровне глобализации. Она подкупает молодое поколение своими инновациями и креативностью, а также поддержкой его стремления к самовыражению.
Компания развивает концепцию интернета вещей и создает удобные платформы для развлечений и игр. Сотрудничество с известными брендами способствует появлению новых интересных решений. Совместно с Koche, Audi, Tencent, PUBG Corp., Fortnite и Moschino были созданы популярные аксессуары к смартфонам и элементы персонажей в играх.
В интернет-магазине есть:
смартфоны,
ноутбуки,
наушники,
фитнес-браслеты,
смарт-часы,
портативные динамики,
моноподы,
внешние аккумуляторы,
умные весы,
защитные чехлы для смартфона и другие аксессуары.
Наибольшее разнообразие наблюдается в разделе со смартфонами: вместе с умными часами и аксессуарами они — самые популярные. На рынке ноутбуков Honor еще новичок, но подкупает производительностью, удобством и современным дизайном своих ПК. Компания настолько уверена в своих силах, что любую из моделей ноутбуков разрешает вернуть в течение 30 дней.
Остальные товары разрешается возвращать по разным причинам в течение 7 дней. Возврат средств займет до 10 рабочих дней. Если причина заключается в механическом дефекте, компания оплатит доставку товара самостоятельно. Если устройство возвращают по личным соображениям, транспортировка идет за счет покупателя.
Выбранный товар можно оплатить в течение 24 часов одним из предложенных способов:
наличными курьеру в Москве, Санкт-Петербурге, некоторых городах Московской и Ленинградской области. В остальных регионах этот вариант может быть недоступен. Кроме того, он может не действовать в зависимости от покупаемой модели, суммы заказа, действующих акций;
банковской картой Visa, MasterCard, Мир;
через Яндекс.Кассу.
Доставляют заказ несколько транспортных компаний. Существует три варианта: курьером до дома или офиса, пункты выдачи и постаматы. Время доставки зависит от региона: чем дальше от Москвы, тем дольше ждать. Возможны задержки во время промоакций. Бесплатная доставка доступна при покупке свыше определенной суммы.
Необходимо зайти на страницу Honor и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Honor необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 13
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Honor.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
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