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Промокоды и скидки iCover | Март 2021

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Электроника и смарт-техника для дома в iCover

На сайте сети магазинов iCover можно заказать разнообразную технику, гаджеты и аксессуары. Многие товары продают со скидкой по распродаже и разовым акциям. Постоянным покупателям предлагают участие в местной программе лояльности. При каждом заказе часть потраченной суммы будет зачис ... ляться на отдельный счет в виде бонусных баллов. Эти виртуальные рубли принимают при последующих оплатах по курсу 1:1. Если товар не подпадает под текущую акцию, получить скидку поможет код купона iCover. Такие промокоды распространяются бесплатно и доступны каждому на этой странице.


Посетить iCover
Контакты iCover

Юридический адрес:
119334, г. Москва, Ленинский проспект, дом 30, пом. IIБ, ком.3

Электронная почта:
order@icover.ru

Телефон:
8 (800) 333-32-79

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Электроника и смарт-техника для дома в iCover

На сайте сети магазинов iCover можно заказать разнообразную технику, гаджеты и аксессуары. Многие товары продают со скидкой по распродаже и разовым акциям. Постоянным покупателям предлагают участие в местной программе лояльности. При каждом заказе часть потраченной суммы будет зачис ... ляться на отдельный счет в виде бонусных баллов. Эти виртуальные рубли принимают при последующих оплатах по курсу 1:1. Если товар не подпадает под текущую акцию, получить скидку поможет код купона iCover. Такие промокоды распространяются бесплатно и доступны каждому на этой странице.


Посетить iCover
Контакты iCover

Юридический адрес:
119334, г. Москва, Ленинский проспект, дом 30, пом. IIБ, ком.3

Электронная почта:
order@icover.ru

Телефон:
8 (800) 333-32-79

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Ситилинк
МТС
Gearbest
Philips
Banggood
Технопарк
LG Electronics

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Специальные предложения от iCover

iCover — магазин электроники и товаров для дома

iCover — магазин электроники и товаров для дома

Интернет-магазин электроники iCover работает с 2007 года. Посетителям предлагают более 3000 наименований гаджетов, аудио-, видео- и компьютерной техники. Также здесь можно купить различные товары для умного дома. Филиалы сети сегодня открыты в двух десятках крупных городов страны. Жители остальных населенных пунктов РФ получают посылки через Яндекс.Доставку.

После регистрации на сайте iCover клиента приглашают в бонусную программу. При каждой покупке ему будут начислять кэшбэк призовыми баллами. Впоследствии этими деньгами можно частично оплачивать новые заказы. Кроме того, гостей ожидают скидки по разовым акциям, промокодам и распродажам. Первый бонус предоставляют сразу после подписки на электронную рассылку.

Как использовать код купона в магазине iCover

Как использовать код купона в магазине iCover

На этой странице собраны актуальные купоны магазина, доступные бесплатно и без регистрации. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно по нему кликнуть. Если для активации нужен промокод, скопируйте его в буфер обмена. В некоторых случаях этого делать не нужно. Дальнейший порядок действий:

  1. Зарегистрироваться на сайте iCover для дополнительных бонусов.

  2. Выбрать товары и перейти в корзину.

  3. Вставить промокод в поле «Ввести код купона».

  4. Нажать «Активировать» и убедиться в получении скидки.

  5. Нажать синюю кнопку «Оформить заказ» и продолжить покупку.   

Промокоды обычно не распространяются на товары, для которых уже предусмотрена скидка по акции или программе лояльности. Если скидочный купон не активируется по непонятной причине, обратитесь к менеджеру техподдержки. Это можно сделать по телефону или через электронную почту. Все контакты есть на сайте в одноименном разделе. Если проблема с промокодом носит технический характер, его заменят или предложат альтернативу.

Бонусная программа и специальные предложения iCover

Бонусная программа и специальные предложения iCover

После регистрации и заполнения профиля на сайте магазина клиент становится участником программы iCover Bonus. Единственное условие — возраст от 14 лет. При каждом заказе такому покупателю возвращают часть суммы бонусными рублями. Размер кэшбэка определяется индивидуально, в зависимости от товара и чека. Кроме того, призовые баллы начисляются:

  • за согласие на электронную подписку (баллы на первую покупку);

  • отзывы о компании на Яндекс.Маркете;

  • участие в акциях;

  • подключение соцсетей в аккаунте.

Бонусными рублями можно частично оплатить покупку в интернет-магазине iCover по курсу 1:1. Их нельзя поменять на деньги или потратить в другом месте. Если на товар установлен дисконт или получена скидка по коду купона, призовые баллы не начисляются. Возможность частичной оплаты в этом случае зависит от суммарной величины бонусов.

С текущими разовыми акциями магазина можно ознакомиться в разделе «Специальные предложения» на главной странице сайта. Здесь в основном собраны скидочные купоны на отдельные категории товаров. Встречаются и подарки по принципу «две вещи по цене одной». Уведомления об акциях и персональные промокоды подписчикам присылают на электронную почту.

Скидки на товары в магазине iCover

Скидки на товары в магазине iCover

Посетителям доступны следующие категории товаров:

  • гаджеты и аксессуары;

  • аудио-, фото- и видеотехника;

  • компьютеры и периферийные устройства;

  • оборудование для системы «умный дом»;

  • бытовые приборы и мебель;

  • спортивные принадлежности и др.

На сайте iCover есть раздел «Распродажа», в котором собраны все товары по дисконтным ценам. В обычных категориях такие скидочные предложения маркируются желтым ярлыком с указанием процента. В отдельных случаях экономия достигает 80%. Возможность частичной оплаты бонусными баллами или промокодом зависит от размера скидки. 

Для оптовиков предусмотрена отдельная программа. Есть возможность оформлять сделки на портале поставщиков через систему ЕАИСТ. Оптовые клиенты получают доступ в B2B-кабинет, где могут формировать заказы непосредственно со склада магазина. Цены здесь значительно ниже розничных, а постоянным покупателям дарят дополнительные бонусы.

Доставка, оплата и возврат в iCover

Доставка, оплата и возврат в iCover

Заказ можно сразу оплатить в рублях при оформлении на сайте или уже после получения. Принимают карты Visa и MasterCard, переводы через Apple Pay и Samsung Pay (без комиссий). Есть возможность рассчитаться Яндекс.Деньгами или по безналичному банковскому расчету. При оплате после получения посылки подойдут наличные. Доступность других вариантов лучше уточнять.

Доставка по России — от 2 до 6 дней. Обращайте внимание на наличие товара на сайте. Если он находится в статусе «Предзаказ» (корзина в желтом кружке), процесс затянется. 

Забрать посылку можно в отделениях и постаматах PickPoint и Boxberry. Транспортные компании PonyExpress, DPD и DHL доставляют заказы прямо до двери. В городах, где работают филиалы iCover, доступен еще и самовывоз из магазинов. 

На все товары распространяется официальная гарантия производителя. Покупку разрешают вернуть в течение 7 дней, если целостность упаковки не нарушена. Исключением является продукция, указанная в перечне не подлежащих возврату. Обязательно проверяйте комплектацию и техническое состояние перед приемом заказа — впоследствии претензии по этому поводу не рассматриваются.

Часто задаваемые вопросы про iCover

★ Как получить промокоды в iCover?

Необходимо зайти на страницу iCover и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод iCover?

Чтобы воспользоваться промокодом от iCover необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от iCover доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 18

★ Все ли предложения iCover актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения iCover.

★ Почему стоит использовать купоны iCover?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды iCover

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