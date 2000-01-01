Промокоды и скидки iCover | Март 2021

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2=1
купон
200Р
купон
75%
купон
960Р
купон
11%
купон
1000Р
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На сайте сети магазинов iCover можно заказать разнообразную технику, гаджеты и аксессуары. Многие товары продают со скидкой по распродаже и разовым акциям. Постоянным покупателям предлагают участие в местной программе лояльности. При каждом заказе часть потраченной суммы будет зачис ... ляться на отдельный счет в виде бонусных баллов. Эти виртуальные рубли принимают при последующих оплатах по курсу 1:1. Если товар не подпадает под текущую акцию, получить скидку поможет код купона iCover. Такие промокоды распространяются бесплатно и доступны каждому на этой странице.
Юридический адрес:
119334, г. Москва, Ленинский проспект, дом 30, пом. IIБ, ком.3
Электронная почта:
order@icover.ru
Телефон:
8 (800) 333-32-79
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
На сайте сети магазинов iCover можно заказать разнообразную технику, гаджеты и аксессуары. Многие товары продают со скидкой по распродаже и разовым акциям. Постоянным покупателям предлагают участие в местной программе лояльности. При каждом заказе часть потраченной суммы будет зачис ... ляться на отдельный счет в виде бонусных баллов. Эти виртуальные рубли принимают при последующих оплатах по курсу 1:1. Если товар не подпадает под текущую акцию, получить скидку поможет код купона iCover. Такие промокоды распространяются бесплатно и доступны каждому на этой странице.
Юридический адрес:
119334, г. Москва, Ленинский проспект, дом 30, пом. IIБ, ком.3
Электронная почта:
order@icover.ru
Телефон:
8 (800) 333-32-79
Соц. сети:
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Интернет-магазин электроники iCover работает с 2007 года. Посетителям предлагают более 3000 наименований гаджетов, аудио-, видео- и компьютерной техники. Также здесь можно купить различные товары для умного дома. Филиалы сети сегодня открыты в двух десятках крупных городов страны. Жители остальных населенных пунктов РФ получают посылки через Яндекс.Доставку.
После регистрации на сайте iCover клиента приглашают в бонусную программу. При каждой покупке ему будут начислять кэшбэк призовыми баллами. Впоследствии этими деньгами можно частично оплачивать новые заказы. Кроме того, гостей ожидают скидки по разовым акциям, промокодам и распродажам. Первый бонус предоставляют сразу после подписки на электронную рассылку.
На этой странице собраны актуальные купоны магазина, доступные бесплатно и без регистрации. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно по нему кликнуть. Если для активации нужен промокод, скопируйте его в буфер обмена. В некоторых случаях этого делать не нужно. Дальнейший порядок действий:
Зарегистрироваться на сайте iCover для дополнительных бонусов.
Выбрать товары и перейти в корзину.
Вставить промокод в поле «Ввести код купона».
Нажать «Активировать» и убедиться в получении скидки.
Нажать синюю кнопку «Оформить заказ» и продолжить покупку.
Промокоды обычно не распространяются на товары, для которых уже предусмотрена скидка по акции или программе лояльности. Если скидочный купон не активируется по непонятной причине, обратитесь к менеджеру техподдержки. Это можно сделать по телефону или через электронную почту. Все контакты есть на сайте в одноименном разделе. Если проблема с промокодом носит технический характер, его заменят или предложат альтернативу.
После регистрации и заполнения профиля на сайте магазина клиент становится участником программы iCover Bonus. Единственное условие — возраст от 14 лет. При каждом заказе такому покупателю возвращают часть суммы бонусными рублями. Размер кэшбэка определяется индивидуально, в зависимости от товара и чека. Кроме того, призовые баллы начисляются:
за согласие на электронную подписку (баллы на первую покупку);
отзывы о компании на Яндекс.Маркете;
участие в акциях;
подключение соцсетей в аккаунте.
Бонусными рублями можно частично оплатить покупку в интернет-магазине iCover по курсу 1:1. Их нельзя поменять на деньги или потратить в другом месте. Если на товар установлен дисконт или получена скидка по коду купона, призовые баллы не начисляются. Возможность частичной оплаты в этом случае зависит от суммарной величины бонусов.
С текущими разовыми акциями магазина можно ознакомиться в разделе «Специальные предложения» на главной странице сайта. Здесь в основном собраны скидочные купоны на отдельные категории товаров. Встречаются и подарки по принципу «две вещи по цене одной». Уведомления об акциях и персональные промокоды подписчикам присылают на электронную почту.
Посетителям доступны следующие категории товаров:
гаджеты и аксессуары;
аудио-, фото- и видеотехника;
компьютеры и периферийные устройства;
оборудование для системы «умный дом»;
бытовые приборы и мебель;
спортивные принадлежности и др.
На сайте iCover есть раздел «Распродажа», в котором собраны все товары по дисконтным ценам. В обычных категориях такие скидочные предложения маркируются желтым ярлыком с указанием процента. В отдельных случаях экономия достигает 80%. Возможность частичной оплаты бонусными баллами или промокодом зависит от размера скидки.
Для оптовиков предусмотрена отдельная программа. Есть возможность оформлять сделки на портале поставщиков через систему ЕАИСТ. Оптовые клиенты получают доступ в B2B-кабинет, где могут формировать заказы непосредственно со склада магазина. Цены здесь значительно ниже розничных, а постоянным покупателям дарят дополнительные бонусы.
Заказ можно сразу оплатить в рублях при оформлении на сайте или уже после получения. Принимают карты Visa и MasterCard, переводы через Apple Pay и Samsung Pay (без комиссий). Есть возможность рассчитаться Яндекс.Деньгами или по безналичному банковскому расчету. При оплате после получения посылки подойдут наличные. Доступность других вариантов лучше уточнять.
Доставка по России — от 2 до 6 дней. Обращайте внимание на наличие товара на сайте. Если он находится в статусе «Предзаказ» (корзина в желтом кружке), процесс затянется.
Забрать посылку можно в отделениях и постаматах PickPoint и Boxberry. Транспортные компании PonyExpress, DPD и DHL доставляют заказы прямо до двери. В городах, где работают филиалы iCover, доступен еще и самовывоз из магазинов.
На все товары распространяется официальная гарантия производителя. Покупку разрешают вернуть в течение 7 дней, если целостность упаковки не нарушена. Исключением является продукция, указанная в перечне не подлежащих возврату. Обязательно проверяйте комплектацию и техническое состояние перед приемом заказа — впоследствии претензии по этому поводу не рассматриваются.
Необходимо зайти на страницу iCover и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от iCover необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 18
Наши специалисты отбирают только действующие предложения iCover.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
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|I12***
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|AA1***
|Промокод
|Выгода 50% на чехлы и стекла для iPhone 12 mini
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|Промокод
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|Промокод
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|SIT***
|Скидка
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|не требуется
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|Дисконт до 75% на товары в разделе "Распродажа"
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