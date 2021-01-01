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Для любителей комфортной и недорогой мебели IKEA подготовила широкий выбор по привлекательным ценам. В IKEA можно найти не только качественные товары для дома, но и сэкономить на них. С помощью карты IKEA Family дорогая покупка станет дешевле на 25%. Промокод IKEA придет на почту, и ... с ним экономия до 4000 тысяч рублей, а для некоторых товаров купоны IKEA не нужны вовсе, на сайте представлен каталог с ценой не выше 299 рублей, а еще дав согласие на рассылку не нужно искать купоны IKEA на скидку, промокод за подписку ИКЕА придёт сам.
Электронная почта:
pressa.ru@ikea.com
Телефон:
+7-800-234-55-66
Соц. сети:
36 оценок поставлено средняя 4
Для любителей комфортной и недорогой мебели IKEA подготовила широкий выбор по привлекательным ценам. В IKEA можно найти не только качественные товары для дома, но и сэкономить на них. С помощью карты IKEA Family дорогая покупка станет дешевле на 25%. Промокод IKEA придет на почту, и ... с ним экономия до 4000 тысяч рублей, а для некоторых товаров купоны IKEA не нужны вовсе, на сайте представлен каталог с ценой не выше 299 рублей, а еще дав согласие на рассылку не нужно искать купоны IKEA на скидку, промокод за подписку ИКЕА придёт сам.
Электронная почта:
pressa.ru@ikea.com
Телефон:
+7-800-234-55-66
Соц. сети:
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Промокоды или скидочные купоны – подарки для постоянных клиентов (членов клуба IKEA Family) и людей, принимающих участие в различных акциях организации. Обычно их высылают на адрес электронной почты. Найти действующие коды на первый заказ или первую покупку можно в интернете, пусть они появляются в свободном доступе и не так часто. На нашем сайте всегда доступны актуальные купоны на разные категории товаров IKEA.
Покупателям предлагают следующие промокоды:
Скидка в процентах. Товар обойдется на 20–40% меньше по сравнению с начальной ценой.
Скидка на определенную сумму. Промокод автоматически снижает общую сумму покупки.
Бесплатная доставка или услуга. Бонусы этого типа финансово не менее ценны, чем предыдущие.
Активировать промокод следует на завершающем этапе оформления покупки. Просто введите указанную комбинацию букв и цифр в соответствующем поле. Перед этим убедитесь, что бонус актуален.
Разрешив сайту определять текущий адрес, можно исключить заказ товаров, временно недоступных в регионе клиента. При добавлении позиции в корзину проверьте ее наличие в конкретном магазине IKEA. Если нужной мебели или предмета пока нет, закажите уведомление на телефон или почту. Оно придет сразу после нового поступления.
В интернет-магазине товары часто дешевле, чем в традиционных пунктах продаж. Можно сэкономить, использовав подаренный промокод. Действие таких купонов распространяется на большую часть наименований в каталоге ИКЕА. Регулярно устраиваются акции, тоже обеспечивающие участникам приличные скидки. Помимо продукции, доступны следующие услуги:
консультации дизайнера;
сборка, установка, подключение;
дистанционное планирование кухонь и систем хранения;
замер помещений.
Знаменитая торговая сеть IKEA предлагает доступную мебель и товары для дома. Концепция компании: клиент не переплачивает за сборку, выполняя ее самостоятельно. Для монтажа не нужны профессиональные навыки и инструменты. Нужно лишь аккуратно соединить детали и блоки в соответствии с инструкцией. Если нет желания собирать мебель самому, это готовы сделать сотрудники компании.
Основу ассортимента составляет мебель для дома, офисов, общественных заведений и улицы. Популярностью также пользуются следующие разделы:
бытовая техника;
предметы для кухни и ванной;
системы хранения;
освещение;
декор;
текстиль;
посуда;
ковры;
товары для детей.
В ИКЕА найдется все для создания комфортной и элегантной обстановки. Организация сотрудничает с лучшими поставщиками Европы и Азии. Менеджеры компании готовы помочь с планированием помещения, чтобы приобретенные вещи органично вписались в общий дизайн. Акционные скидки и промокоды распространяются почти на все популярные позиции.
Помимо промокодов, на сайте IKEA постоянно действуют акции, в рамках которых скидки предоставляют всем посетителям. Для получения других выгодных предложений стоит обзавестись картой клуба ИКЕА Фэмили. Оформить статус можно за несколько минут. Членство в клубе дает много дополнительных привилегий, от бесплатных консультаций и мастер-классов до льготных условий обмена/возврата товара. Также можно делать покупки в рассрочку, не выплачивая дополнительных процентов.
Желающие сделать подарок другу или родственнику могут приобрести для него виртуальную карту с определенным номиналом. Учтите, что для использования данного платежного инструмента потребуется смартфон с опцией бесконтактной оплаты. Обычные подарочные карты на сайте не принимают.
За покупки можно рассчитаться банковской картой MasterCard, Мир или Visa. Другие варианты в интернет-магазине пока недоступны. После оформления заказа и перевода денег клиент получает два письма на электронную почту. В первом находится подтверждение покупки с описанием деталей, во втором – электронный чек.
Пользователи карт MEGACARD от Европа Банка могут оформить рассрочку под 0%. Полугодовая программа доступна при общей сумме от 30 тыс. рублей, трехмесячная – 6–30 тыс. рублей. Предложение действует до 31 августа 2020 года. Чтобы получить услугу, нужно подтвердить действие в одноименном разделе мобильного или онлайн-банкинга Европа Банка. Сделать это необходимо до 22-00 в день покупки. Такие предложения могут быть и с другими банками, следите за информацией на сайте IKEA.
Стоимость доставки зависит от общего веса посылки и адреса. Первый показатель автоматически суммируется и отображается в корзине. Вес каждой отдельной позиции указан на ее странице. Забрать товар можно в пункте самовывоза или получить прямо у двери своей квартиры или офиса. Этаж не имеет значения, если нет каких-то дополнительных ограничений. Услуга включена в общую стоимость доставки.
На возврат или обмен товара дается целый год. Товар принимают в разобранном виде в центрах поддержки клиентов. Платить за доставку не придется, если возврат сделан в течение 7 дней с момента покупки.
Необходимо зайти на страницу IKEA и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от IKEA необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 15
Наши специалисты отбирают только действующие предложения IKEA.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Промокод Икеа на скидку 50% на услуги новоселам
|не ***
|Скидка
|Промокод Ikea: -30% участникам клуба IKEA Family
|не требуется
|Скидка
|Садовые подушки всего от 250 рублей
|не требуется
|Скидка
|Наволочки от 299 рублей
|не требуется
|Скидка
|Детское постельное белье от 799 рублей
|не требуется
|Скидка
|До минус 25% на десертные тарелки
|не требуется
|Скидка
|Скидка до 30% на коробки и корзины
|не требуется
|Скидка
|Скидка до 30% на пледы
|не требуется
|Скидка
|Дисконт до 25% на постельное бельё
|не требуется