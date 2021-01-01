Спасибо за оценку!

36 оценок поставлено средняя 4

Промокоды и скидки Икеа | Март 2021

Свежие скидки и предложения в IKEA — экономьте вместе с нами! Актуальных купонов: 15

50%
на ВСЁ

Промокод
Промокод Икеа на скидку 50% на услуги новоселам

Скидка доступна клиентам купившим квартиру за последние 12 месяцев и действительна в магазине ИКЕА Сити в ТРЦ Мозаика и не действительна в интернет-магазине ИКЕА. Услуги ИКЕА

Истекает через 35 дней

30%
на ВСЁ

Скидка
Выбор редакции
Промокод Ikea: -30% участникам клуба IKEA Family
Истекает через 289 дней

250Р
купон

Скидка
Садовые подушки всего от 250 рублей
Истекает через 8 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Наволочки от 299 рублей
Истекает через 1 день

Лучшее
предложение

Скидка
Детское постельное белье от 799 рублей
Истекает через 1 день

25%
купон

Скидка
До минус 25% на десертные тарелки
Истекает через 8 дней

30%
купон

Скидка
Скидка до 30% на коробки и корзины
Истекает через 8 дней

30%
купон

Скидка
Скидка до 30% на пледы
Истекает через 8 дней

25%
купон

Скидка
Дисконт до 25% на постельное бельё
Истекает через 8 дней

30%
купон

Скидка
Скидка до 30% на шторы
Истекает через 8 дней

25%
купон

Скидка
Скидка до 25% на настольные лампы
Истекает через 8 дней

20%
купон

Скидка
Скидка до 20% на подвесные светильники
Истекает через 8 дней

30%
купон

Скидка
Выгода до 30% на ковры
Истекает через 8 дней

70Р
купон

Скидка
Всего от 70 рублей за товары для кошек
Истекает через 14 дней

79Р
купон

Скидка
Всего от 79 рублей за товары для собак
Истекает через 14 дней

50%
на ВСЁ

Промокод
Промокод Икеа на скидку 50% на услуги новоселам

Скидка доступна клиентам купившим квартиру за последние 12 месяцев и действительна в магазине ИКЕА Сити в ТРЦ Мозаика и не действительна в интернет-магазине ИКЕА. Услуги ИКЕА

Истекает через 35 дней

30%
на ВСЁ

Скидка
Выбор редакции
Промокод Ikea: -30% участникам клуба IKEA Family
Истекает через 289 дней

250Р
купон

Скидка
Садовые подушки всего от 250 рублей
Истекает через 8 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Наволочки от 299 рублей
Истекает через 1 день

Лучшее
предложение

Скидка
Детское постельное белье от 799 рублей
Истекает через 1 день

25%
купон

Скидка
До минус 25% на десертные тарелки
Истекает через 8 дней

30%
купон

Скидка
Скидка до 30% на коробки и корзины
Истекает через 8 дней

30%
купон

Скидка
Скидка до 30% на пледы
Истекает через 8 дней

25%
купон

Скидка
Дисконт до 25% на постельное бельё
Истекает через 8 дней

30%
купон

Скидка
Скидка до 30% на шторы
Истекает через 8 дней

25%
купон

Скидка
Скидка до 25% на настольные лампы
Истекает через 8 дней

20%
купон

Скидка
Скидка до 20% на подвесные светильники
Истекает через 8 дней

30%
купон

Скидка
Выгода до 30% на ковры
Истекает через 8 дней

70Р
купон

Скидка
Всего от 70 рублей за товары для кошек
Истекает через 14 дней

79Р
купон

Скидка
Всего от 79 рублей за товары для собак
Истекает через 14 дней

Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам


Похожие промокоды

Столплит

-50%

Акция

Снижение цен на 50% на компьютерные столы

Улыбка радуги

/

Акция

При покупке товаров от брендов Palmolive, Lady Speed Stick или Mennen Speed Stick на сумму свыше 350 рублей получите экосумку в подарок

Ножиков

/

Акция

Не пропусти отличные цены на фирменные американские точилки для ножей Chef`s Choice

АКСОН

/

Акция

Бесплатная доставка для оптовых покупателей по промокоду Аксон

Эти купоны истекли, но всё ещё могут сработать

20%
купон

Скидка
Купон ИКЕА 20% на зеркала

30%
купон

Скидка
Купон IKEA: - 30% участникам клуба IKEA Family на мебель и товары для дома

35%
купон

Скидка
Скидка до 35% на зимней распродаже с промокодом Икеа

30%
купон

Скидка
Купон ИКЕА на скидку до 30% на новогодней распродаже

899Р
купон

Скидка
Промокод Икеа прикроватные тумбы от 899 рублей

30%
купон

Скидка
Купон Икеа: до -30% на мебель для спальни

Популярные магазины

Комфорт и уют

Для любителей комфортной и недорогой мебели IKEA подготовила широкий выбор по привлекательным ценам. В IKEA можно найти не только качественные товары для дома, но и сэкономить на них. С помощью карты IKEA Family дорогая покупка станет дешевле на 25%. Промокод IKEA придет на почту, и ... с ним экономия до 4000 тысяч рублей, а для некоторых товаров купоны IKEA не нужны вовсе, на сайте представлен каталог с ценой не выше 299 рублей, а еще дав согласие на рассылку не нужно искать купоны IKEA на скидку, промокод за подписку ИКЕА придёт сам.


Посетить IKEA
Контакты IKEA

Электронная почта:
pressa.ru@ikea.com

Телефон:
+7-800-234-55-66

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Oldi
Холодильник
OBI
Все Инструменты
Столплит

Спасибо за оценку!

36 оценок поставлено средняя 4

Комфорт и уют

Для любителей комфортной и недорогой мебели IKEA подготовила широкий выбор по привлекательным ценам. В IKEA можно найти не только качественные товары для дома, но и сэкономить на них. С помощью карты IKEA Family дорогая покупка станет дешевле на 25%. Промокод IKEA придет на почту, и ... с ним экономия до 4000 тысяч рублей, а для некоторых товаров купоны IKEA не нужны вовсе, на сайте представлен каталог с ценой не выше 299 рублей, а еще дав согласие на рассылку не нужно искать купоны IKEA на скидку, промокод за подписку ИКЕА придёт сам.


Посетить IKEA
Контакты IKEA

Электронная почта:
pressa.ru@ikea.com

Телефон:
+7-800-234-55-66

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Oldi
Холодильник
OBI
Все Инструменты
Столплит

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от IKEA

Как воспользоваться промокодом в магазине IKEA

Как воспользоваться промокодом в магазине IKEA

Промокоды или скидочные купоны – подарки для постоянных клиентов (членов клуба IKEA Family) и людей, принимающих участие в различных акциях организации. Обычно их высылают на адрес электронной почты. Найти действующие коды на первый заказ или первую покупку можно в интернете, пусть они появляются в свободном доступе и не так часто. На нашем сайте всегда доступны актуальные купоны на разные категории товаров IKEA.

Покупателям предлагают следующие промокоды:

  • Скидка в процентах. Товар обойдется на 20–40% меньше по сравнению с начальной ценой.

  • Скидка на определенную сумму. Промокод автоматически снижает общую сумму покупки.

  • Бесплатная доставка или услуга. Бонусы этого типа финансово не менее ценны, чем предыдущие.       

 

Активировать промокод следует на завершающем этапе оформления покупки. Просто введите указанную комбинацию букв и цифр в соответствующем поле. Перед этим убедитесь, что бонус актуален. 

Как работает интернет-магазин ИКЕА

Как работает интернет-магазин ИКЕА

Разрешив сайту определять текущий адрес, можно исключить заказ товаров, временно недоступных в регионе клиента. При добавлении позиции в корзину проверьте ее наличие в конкретном магазине IKEA. Если нужной мебели или предмета пока нет, закажите уведомление на телефон или почту. Оно придет сразу после нового поступления.

В интернет-магазине товары часто дешевле, чем в традиционных пунктах продаж. Можно сэкономить, использовав подаренный промокод. Действие таких купонов распространяется на большую часть наименований в каталоге ИКЕА. Регулярно устраиваются акции, тоже обеспечивающие участникам приличные скидки. Помимо продукции, доступны следующие услуги:

 

  • консультации дизайнера;

  • сборка, установка, подключение;

  • дистанционное планирование кухонь и систем хранения;

  • замер помещений.

Мебельная сеть IKEA

Мебельная сеть IKEA

Знаменитая торговая сеть IKEA предлагает доступную мебель и товары для дома. Концепция компании: клиент не переплачивает за сборку, выполняя ее самостоятельно. Для монтажа не нужны профессиональные навыки и инструменты. Нужно лишь аккуратно соединить детали и блоки в соответствии с инструкцией. Если нет желания собирать мебель самому, это готовы сделать сотрудники компании.

Популярные товары со скидкой в IKEA

Популярные товары со скидкой в IKEA

Основу ассортимента составляет мебель для дома, офисов, общественных заведений и улицы. Популярностью также пользуются следующие разделы:

  • бытовая техника;

  • предметы для кухни и ванной;

  • системы хранения;

  • освещение;

  • декор;

  • текстиль;

  • посуда;

  • ковры;

  • товары для детей.

В ИКЕА найдется все для создания комфортной и элегантной обстановки. Организация сотрудничает с лучшими поставщиками Европы и Азии. Менеджеры компании готовы помочь с планированием помещения, чтобы приобретенные вещи органично вписались в общий дизайн. Акционные скидки и промокоды распространяются почти на все популярные позиции.

Дополнительные возможности

Дополнительные возможности

Помимо промокодов, на сайте IKEA постоянно действуют акции, в рамках которых скидки предоставляют всем посетителям.  Для получения других выгодных предложений стоит обзавестись картой клуба ИКЕА Фэмили. Оформить статус можно за несколько минут. Членство в клубе дает много дополнительных привилегий, от бесплатных консультаций и мастер-классов до льготных условий обмена/возврата товара. Также можно делать покупки в рассрочку, не выплачивая дополнительных процентов.

 

Желающие сделать подарок другу или родственнику могут приобрести для него виртуальную карту с определенным номиналом. Учтите, что для использования данного платежного инструмента потребуется смартфон с опцией бесконтактной оплаты. Обычные подарочные карты на сайте не принимают.

Как оплатить покупку на сайте IKEA

Как оплатить покупку на сайте IKEA

За покупки можно рассчитаться банковской картой MasterCard, Мир или Visa. Другие варианты в интернет-магазине пока недоступны. После оформления заказа и перевода денег клиент получает два письма на электронную почту. В первом находится подтверждение покупки с описанием деталей, во втором – электронный чек. 

Пользователи карт MEGACARD от Европа Банка могут оформить рассрочку под 0%. Полугодовая программа доступна при общей сумме от 30 тыс. рублей, трехмесячная – 6–30 тыс. рублей. Предложение действует до 31 августа 2020 года. Чтобы получить услугу, нужно подтвердить действие в одноименном разделе мобильного или онлайн-банкинга Европа Банка. Сделать это необходимо до 22-00 в день покупки. Такие предложения могут быть и с другими банками, следите за информацией на сайте IKEA.

Стоимость доставки зависит от общего веса посылки и адреса. Первый показатель автоматически суммируется и отображается в корзине. Вес каждой отдельной позиции указан на ее странице. Забрать товар можно в пункте самовывоза или получить прямо у двери своей квартиры или офиса. Этаж не имеет значения, если нет каких-то дополнительных ограничений. Услуга включена в общую стоимость доставки.  

 

На возврат или обмен товара дается целый год. Товар принимают в разобранном виде в центрах поддержки клиентов. Платить за доставку не придется, если возврат сделан в течение 7 дней с момента покупки.

Часто задаваемые вопросы про IKEA

★ Как получить промокоды в IKEA?

Необходимо зайти на страницу IKEA и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод IKEA?

Чтобы воспользоваться промокодом от IKEA необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от IKEA доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 15

★ Все ли предложения IKEA актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения IKEA.

★ Почему стоит использовать купоны IKEA?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды IKEA

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодПромокод Икеа на скидку 50% на услуги новоселамне ***
СкидкаПромокод Ikea: -30% участникам клуба IKEA Familyне требуется
СкидкаСадовые подушки всего от 250 рублейне требуется
СкидкаНаволочки от 299 рублейне требуется
СкидкаДетское постельное белье от 799 рублейне требуется
СкидкаДо минус 25% на десертные тарелкине требуется
СкидкаСкидка до 30% на коробки и корзиныне требуется
СкидкаСкидка до 30% на пледыне требуется
СкидкаДисконт до 25% на постельное бельёне требуется

Мы и наши партнеры используем файлы cookies и похожие технологии для предоставления услуг и улучшения качества сервиса, сбора статистических данных , рекламы, и аналитики. Узнать больше о файлах cookie и о том, как их отключить. Для полноценной работы сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie и аналогичных технологий.