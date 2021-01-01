Как оплатить покупку на сайте IKEA

За покупки можно рассчитаться банковской картой MasterCard, Мир или Visa. Другие варианты в интернет-магазине пока недоступны. После оформления заказа и перевода денег клиент получает два письма на электронную почту. В первом находится подтверждение покупки с описанием деталей, во втором – электронный чек.

Пользователи карт MEGACARD от Европа Банка могут оформить рассрочку под 0%. Полугодовая программа доступна при общей сумме от 30 тыс. рублей, трехмесячная – 6–30 тыс. рублей. Предложение действует до 31 августа 2020 года. Чтобы получить услугу, нужно подтвердить действие в одноименном разделе мобильного или онлайн-банкинга Европа Банка. Сделать это необходимо до 22-00 в день покупки. Такие предложения могут быть и с другими банками, следите за информацией на сайте IKEA.

Стоимость доставки зависит от общего веса посылки и адреса. Первый показатель автоматически суммируется и отображается в корзине. Вес каждой отдельной позиции указан на ее странице. Забрать товар можно в пункте самовывоза или получить прямо у двери своей квартиры или офиса. Этаж не имеет значения, если нет каких-то дополнительных ограничений. Услуга включена в общую стоимость доставки.

На возврат или обмен товара дается целый год. Товар принимают в разобранном виде в центрах поддержки клиентов. Платить за доставку не придется, если возврат сделан в течение 7 дней с момента покупки.