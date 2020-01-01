Краткое описание онлайн-кинотеатра Ivi

Медиакомпания Ivi была основана в 2010 году. Свою деятельность она начала с предоставления пользователям доступа к легальному видеоконтенту высокого качества. На сайте компании собрана огромная медиатека из более 80 тысяч единиц контента, которая все время пополняется новыми материалами. Сервис сотрудничает с 6 голливудскими и около 400 независимыми студиями.

Иви — самый узнаваемый онлайн-кинотеатр Рунета. На сегодня его доля на рынке составляет 24%, а аудитория насчитывает 48 млн человек. Деятельность Ivi отмечена несколькими наградами интернет-сообщества: Золотое приложение, Золотой сайт, Премия Рунета, Национальная премия «Большая Цифра», Золотой Луч и AdIndex Awards.

Онлайн-сервис сейчас развивается в нескольких направлениях. Первая и основная цель – регулярное пополнение коллекции. Не менее важно для компании обеспечить доступность своего сервиса на как можно большем количестве устройств. И, конечно, Иви серьезно работает над улучшением качества услуг.