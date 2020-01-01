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5 оценок поставлено средняя 5

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Посетить IVI.RU
Контакты IVI.RU

Юридический адрес:
127015, Москва, ул. Большая Новодмитровская, 23 стр. 5

Электронная почта:
support@ivi.ru

Телефон:
8 800 234-49-23

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

5 оценок поставлено средняя 5

Онлайн-кинотеатр на диване

Пицца стала холодной, пока Вы выбирали фильм на вечер? Проблема решена! Это онлайн-кинотеатр IVI – экономия времени, денег на повторную доставку и нервов, связанных с постоянной рекламой. На ivi.ru Вы найдете 60 тысяч сериалов и фильмов: от «Служебного романа» до «Мстителей». На дан ... ном сайте можно не только смотреть онлайн, но и сохранить в список для будущего просмотра, скачать в память телефона и скоротать часы в дороге. Не забыли и о любителях мультипликации: увлечённый ребенок – залог спокойствия родителей. Но самое главное, что промокод Ivi позволяет использовать пробный период подписки на 14 дней всего за 1 рубль. Включайтесь!


Посетить IVI.RU
Контакты IVI.RU

Юридический адрес:
127015, Москва, ул. Большая Новодмитровская, 23 стр. 5

Электронная почта:
support@ivi.ru

Телефон:
8 800 234-49-23

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Лабиринт
МТС
Tele2
Билайн

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Специальные предложения от IVI.RU

Как использовать скидочный купон в сервисе Иви

Как использовать скидочный купон в сервисе Иви

Онлайн-кинотеатр доступен по подписке. Промокоды на данной странице помогут сэкономить до 50% ежемесячной абонплаты или получить бесплатный пробный период продолжительностью до 30 дней.

Как применить купон на сайте Ivi:

  1. Выберите промокод на скидку с привлекательными для вас условиями.

  2. Перейдите на страницу акции в онлайн-кинотеатре. Переход происходит автоматически с копированием кода купона в буфер обмена.

  3. Активируйте промокод. Если не открылась страница с полем ввода кода, то необходимо зайти в личный кабинет и выбрать активацию сертификата.

  1. После активации промокода оплатите подписку со скидкой.

Промокод может не сработать, если не выполнены условия акции. Некоторые купоны действуют только на первую покупку либо для пользователей, не пользовавшихся опцией последние полгода. Заходите на эту страницу почаще, мы регулярно пополняем ее свежими акционными предложениями и актуальными промокодами.

Краткое описание онлайн-кинотеатра Ivi

Краткое описание онлайн-кинотеатра Ivi

Медиакомпания Ivi была основана в 2010 году. Свою деятельность она начала с предоставления пользователям доступа к легальному видеоконтенту высокого качества. На сайте компании собрана огромная медиатека из более 80 тысяч единиц контента, которая все время пополняется новыми материалами. Сервис сотрудничает с 6 голливудскими и около 400 независимыми студиями. 

Иви — самый узнаваемый онлайн-кинотеатр Рунета. На сегодня его доля на рынке составляет 24%, а аудитория насчитывает 48 млн человек. Деятельность Ivi отмечена несколькими наградами интернет-сообщества: Золотое приложение, Золотой сайт, Премия Рунета, Национальная премия «Большая Цифра», Золотой Луч и AdIndex Awards.

Онлайн-сервис сейчас развивается в нескольких направлениях. Первая и основная цель – регулярное пополнение коллекции. Не менее важно для компании обеспечить доступность своего сервиса на как можно большем количестве устройств. И, конечно, Иви серьезно работает над улучшением качества услуг.

Как сэкономить на просмотре контента онлайн в ivi

Как сэкономить на просмотре контента онлайн в ivi

Главный плюс подписки — отсутствие рекламы и доступ к большему числу фильмов, сериалов и ТВ-каналов. Чтобы меньше платить за онлайн-кинотеатр, пользуйтесь нашими рекомендациями:

  • Мониторьте акции. Компания устраивает скидки в честь праздников и дней распродаж «черная пятница».

  • Используйте промокоды. Мы собираем коды со скидками на подписку и бесплатными периодами.

  • Оформляйте длительную подписку. Абонплата сразу за три, шесть или двенадцать месяцев заметно меньше ежемесячной. Наибольшая экономия возможна при оплате сразу за год пользования сервисом.

  • Оплачивайте картой Сбербанка с подключенной бонусной программой «Спасибо». Во-первых, бонусами «Спасибо» можно оплатить до 99,9% стоимости подписки. Во-вторых, за оплату услуг Ivi на бонусный счет возвращается определенная часть потраченных средств. 

  • Подпишитесь на рассылку новостей. Постоянным клиентам онлайн-кинотеатр высылает промокоды на скидку.

  • Смотрите фильмы и сериалы с пометкой «бесплатно». Минусы такого решения — не вся библиотека сервиса доступна, и много рекламы по ходу просмотра.

Что посмотреть на сайте Ivi

Что посмотреть на сайте Ivi

В онлайн-кинотеатре более 80 000 фильмов, сериалов и мультфильмов. На сайте представлены кинокартины, созданные на известнейших студиях: Warner Brothers, Paramount Pictures, 20th Century Fox, Sony Pictures, NBC Universal, Disney.

Все видео распределены по нескольким группам, внутри которых идет классификация по жанрам, году выхода, качеству картинки, стране-производителю (Россия, СССР, зарубеж). В каждой категории доступна сортировка по рейтингу IMDB, Кинопоиска, популярности, дате добавления, бюджетам, сборам. Отдельно собраны трейлеры. Есть эксклюзивные материалы, которые легально можно посмотреть только на сайте Ivi. Тех, кто учит иностранные языки, заинтересует раздел сайта с оригинальной озвучкой в сопровождении субтитров. А тем, кто ищет кино конкретного жанра, понравятся подборки.

По доступности все фильмы делятся на три группы: бесплатные, по подписке и за деньги. В последнюю категорию попадают новинки, только вышедшие на большие экраны. Их цена зависит от качества: HD, Full HD, 4K. Через некоторое время они становятся доступными и для подписчиков. 

Самый экономичный вариант на Иви — это подписка. Она намного выгоднее покупки отдельных фильмов, сериалов или мультфильмов. Имеется четыре варианта: на месяц, 3 месяца, полгода, год. Можно оформить подписку в подарок.

Внося ежемесячную абонплату, пользователь получает доступ к контенту с разрешением 4К и объемным звуком, а также возможность скачивать материал на смартфон или ПК. Одна подписка распространяется на пять устройств. Смотреть видео можно на компьютерах, ноутбуках, смартфонах, планшетах, игровых приставках, телевизорах с программным обеспечением Apple TV / Android TV и доступом к интернету.

Как оплатить услуги Ivi

Как оплатить услуги Ivi

Любая покупка в онлайн-кинотеатре оплачивается банковской картой российского или зарубежного банка либо оформляется через платежную систему Яндекс.Деньги. Если покупаете сертификат, то его промокод придет на электронную почту.

После покупки ежемесячной подписки абонплата будет списываться автоматически. Если через какое-то время захотите отказаться от просмотра кино в Ivi, необходимо отключить услугу в личном кабинете. При этом вы продолжите пользоваться сервисом как подписчик, пока не истечет предыдущая оплаченная подписка.

Часто задаваемые вопросы про IVI.RU

★ Как получить промокоды в IVI.RU?

Необходимо зайти на страницу IVI.RU и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод IVI.RU?

Чтобы воспользоваться промокодом от IVI.RU необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от IVI.RU доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 12

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Наши специалисты отбирают только действующие предложения IVI.RU.

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Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды IVI.RU

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодПромокод иви: 10% на подписку в течение 6 месяцевEGC***
ПромокодПромокод ivi дарит 10% на любые покупки в сервисеEGC***
ПромокодКупон Ivi: 14 дней бесплатной подпискиEGC***
СкидкаСкидка 42% на коллекцию фильмов Гарри Поттерне требуется
СкидкаСкидка 50% на четыре мультфильма "Гадкий я и Миньоны"не требуется
СкидкаМинус 25% на два мультфильма "Тролли"не требуется
СкидкаДисконт 33% на стретчинг курс Самиры Мустафаевойне требуется

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