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Промокоды и скидки KRASOTKAPRO | Март 2021

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Посетить KRASOTKAPRO
Контакты KRASOTKAPRO

Юридический адрес:
Метро «Перово», улица 2-я Владимирская, дом 32, к1

Электронная почта:
vopros@krasotkapro.ru

Телефон:
8 (800) 707-07-70

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Специальные цены на все товары

Интернет-магазин детских товаров Playtoday предлагает специальные цены для всех зарегистрированных пользователей. Пройдите простую регистрацию на сайте и получите доступ к закрытым акциям и скидкам. Подтвердите подписку на новостную рассылку магазина и получите дополнительные преиму ... щества при каждой покупке.


Посетить KRASOTKAPRO
Контакты KRASOTKAPRO

Юридический адрес:
Метро «Перово», улица 2-я Владимирская, дом 32, к1

Электронная почта:
vopros@krasotkapro.ru

Телефон:
8 (800) 707-07-70

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
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Галерея косметики
The Body Shop
Созвездие красоты

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Специальные предложения от KRASOTKAPRO

О магазине Krasotkapro

О магазине Krasotkapro

На официальном сайте и в сети розничных магазинов Krasotkapro можно купить товары для волос, ногтей и ухода за телом как для домашнего, так и для профессионального использования. Здесь представлены средства красоты от 450 брендов, таких как L'Oreal, Holy Land и La Roche-Posay. И это 45 000 товаров, включая 14 000 гель-лаков.

На сайте продается исключительно актуальная продукция официальных поставщиков и производителей, которая прошла сертификацию и тестирование. К каждому товару прилагается не только полная информация, но и фото- или видеоинструкция по применению. Компания не делает никакой специальной рекламы и имеет более 24 000 живых отзывов, а также держит цены на уровне оптовых и регулярно запускает промокоды и акции.

Как работают скидочные купоны на Красотка Про

Как работают скидочные купоны на Красотка Про

Чтобы купить со скидкой любые товары, от шампуня и хайлайтера до парикмахерских ножниц и лампы для маникюра, выполните следующие действия:

  1. Кликните по промокоду: комбинация символов будет скопирована, и вы тут же будете перенаправлены на сайт Krasotkapro.

  2. Выберите раздел с нужными средствами красоты для дома или салона, положите покупки в корзину и войдите в нее. Проверьте, набрана ли минимальная сумма заказа.

  3. Перейдите к оформлению: укажите личные данные, способ доставки и оплаты, и, нажав на линк «У меня есть купон», введите номер промокода.

  1. Убедитесь, что после применения промокода итоговая сумма пересчиталась с учетом скидки, и завершите покупку.

Если купон не сработал, удостоверьтесь, что выполнены его условия: магазин часто публикует спецпредложения, которые действуют от определенной суммы и не распространяются на некоторые бренды.

 

К одному заказу можно применить только один промокод. Также на текущей странице представлены купоны с проходящими сегодня акциями. Нажав на один из них, вы тут же будете перенаправлены в каталог магазина, в котором косметика и сопутствующие изделия уже продаются дешевле или за покупку определенных позиций полагаются подарки.

Как покупать на Krasotkapro с максимальными скидками

Как покупать на Krasotkapro с максимальными скидками

Кроме обычных промокодов, сэкономить при заказе косметических средств для себя или для работы в индустрии красоты помогут:

  • Подписка на рассылку магазина. За регистрацию по электронному адресу можно сразу получить скидку, а после — участвовать в закрытых акциях и конкурсах. 

  • Отзыв, оставленный на iRecommend, Яндекс.Маркете или официальном сайте. Если выслать на почту магазина скриншот отзыва и данные своего последнего заказа, в ответ вам направят промокод, который дает право на скидку от суммы заказа или доставки.

  • Раздел с уцененной продукцией во вкладке «Прочие радости». Здесь продаются товары, у которых близится окончание срока годности (а это может быть еще 6–9 месяцев), помята или повреждена упаковка. Причина уценки указывается в карточке каждого товара. На эту категорию не распространяются другие скидки Krasotkapro.

  • Раздел «Акции». В нем можно найти скидки на определенные бренды и линейки продуктов, а также акционные предложения наподобие «три по цене двух». Они же часто публикуются на главной странице.

  • Раздел «Распродажа». В этом каталоге собираются все товары с действующими скидками.

Акции и промокоды не суммируются между собой, поэтому для максимальной экономии нужно выбрать самое выгодное из спецпредложений.

На какие популярные товары действуют скидки в магазине Krasotkapro

На какие популярные товары действуют скидки в магазине Krasotkapro

По купону можно приобрести десятки тысяч товаров, включая:

  • лаки и гель-лаки для ногтей, базы и топы;

  • все для маникюра, в том числе инструменты, лампы и стерилизаторы;

  • косметику для волос, средства для окрашивания, фены и плойки;

  • уход за лицом, руками и телом, товары для бритья и депиляции;

  • все для макияжа, коррекции бровей и наращивания ресниц;

  • парфюмерию, бытовую химию и средства гигиены.

Скидка по промокоду не подействует только на сухожаровой шкаф, кольцевую лампу, наборы с отметкой о выгоде, Beauty Box и продукцию нескольких брендов, включая Bioderma и La Roche-Posay.

Акции чаще всего проходят на гель-лаки, средства для ухода за лицом и телом, а также декоративную косметику. При этом бренды, на которые не действуют промокоды, периодически участвуют в акциях и распродажах.

Про оплату и доставку в магазине Красотка Про

Про оплату и доставку в магазине Красотка Про

Магазин отправляет свои товары не только по России, но также в Беларусь и Казахстан, и предлагает выбрать удобный для покупателя вариант доставки:

  • в ближайший пункт самовывоза — быстро и бесплатно;

  • курьерской службой в тот же или на следующий день;

  • в автоматизированный терминал PickPoint;

  • через Почту России или ЕМС.

Для крупных заказов свыше определенной суммы доставка посылки от Krasotkapro до двери будет бесплатной.

Оплатить покупки можно несколькими удобными способами:

  • наличными курьеру либо в пункте самовывоза;

  • наложенным платежом на почте или работнику доставки EMS (за отправку денег взимается дополнительная комиссия);

  • банковской картой VISA или MasterCard при оформлении заказа на сайте Krasotkapro;

  • с помощью QIWI-кошелька;

  • через платежную систему Яндекс.Деньги.

Рассчитаться онлайн также возможно позже оформления заказа. Для этого нужно просто открыть его подробности в своем личном кабинете на сайте.

Часто задаваемые вопросы про KRASOTKAPRO

★ Как получить промокоды в KRASOTKAPRO?

Необходимо зайти на страницу KRASOTKAPRO и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод KRASOTKAPRO?

Чтобы воспользоваться промокодом от KRASOTKAPRO необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от KRASOTKAPRO доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 43

★ Все ли предложения KRASOTKAPRO актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения KRASOTKAPRO.

★ Почему стоит использовать купоны KRASOTKAPRO?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды KRASOTKAPRO

Тип купонаОписаниеКод
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СкидкаМинус 10% при покупке 4х наборов IBX по купону Красоткапроне требуется
СкидкаНе пропусти распродажу с экономией до 50%не требуется
СкидкаКупите товаров на сумму от 5000 рублей и получите доставку бесплатноне требуется
СкидкаДоставим в магазины или партнерские пункты вывоза заказов бесплатноне требуется
СкидкаСкидки до 60% на декоративную косметику по купону Красоткапроне требуется
СкидкаСнижаем цены до 50% на помады для губне требуется
СкидкаТональные средства с выгодой до 60%не требуется
СкидкаЭкономьте до 25% при покупке средств по уходу за теломне требуется
СкидкаПокупайте лаки для ногтей по отличным ценам с экономией до 70%не требуется
СкидкаСредства индивидуальной защиты с мега экономией до 70%не требуется
СкидкаОтличные цены с дисконтом до 60% на косметику для волос по купону Красоткапроне требуется
СкидкаДисконт до 35% на пилки и пемзы для ногтейне требуется
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СкидкаСнижаем цены до 35% на средства для наращивания ресницне требуется
СкидкаНе пропусти снижение цен до 20% на бытовую химиюне требуется
СкидкаЭкономьте до 75% при покупке средств для экспресс-маникюране требуется
СкидкаКупон Красоткапро дает выгоду до 45% на средства для коррекции бровей и ресницне требуется
СкидкаРаспродажа средств для лечения волос и кожи головы с дисконтом до 70%не требуется
СкидкаЭкономия до 20% на средства для восковой депиляции и шугарингане требуется
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СкидкаС купоном Красоткапро средства для тонирования и блондирования волос дешевле до 20%не требуется
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СкидкаВсем купившим 3 гель-лака Луи Филипп дарим 4-й в подарокне требуется
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