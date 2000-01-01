Промокоды и скидки KRASOTKAPRO | Март 2021

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25%
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Беспл
подарок
10%
купон
50%
купон
Беспл
доставка
Беспл
доставка
Для Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска и Химок. Для других городов при заказе от 2500 рублей
60%
купон
50%
купон
60%
купон
25%
купон
70%
купон
70%
купон
60%
купон
35%
купон
30%
купон
35%
купон
20%
купон
75%
купон
45%
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70%
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20%
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35%
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Юридический адрес:
Метро «Перово», улица 2-я Владимирская, дом 32, к1
Электронная почта:
vopros@krasotkapro.ru
Телефон:
8 (800) 707-07-70
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
Интернет-магазин детских товаров Playtoday предлагает специальные цены для всех зарегистрированных пользователей. Пройдите простую регистрацию на сайте и получите доступ к закрытым акциям и скидкам. Подтвердите подписку на новостную рассылку магазина и получите дополнительные преиму ... щества при каждой покупке.
Юридический адрес:
Метро «Перово», улица 2-я Владимирская, дом 32, к1
Электронная почта:
vopros@krasotkapro.ru
Телефон:
8 (800) 707-07-70
Соц. сети:
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На официальном сайте и в сети розничных магазинов Krasotkapro можно купить товары для волос, ногтей и ухода за телом как для домашнего, так и для профессионального использования. Здесь представлены средства красоты от 450 брендов, таких как L'Oreal, Holy Land и La Roche-Posay. И это 45 000 товаров, включая 14 000 гель-лаков.
На сайте продается исключительно актуальная продукция официальных поставщиков и производителей, которая прошла сертификацию и тестирование. К каждому товару прилагается не только полная информация, но и фото- или видеоинструкция по применению. Компания не делает никакой специальной рекламы и имеет более 24 000 живых отзывов, а также держит цены на уровне оптовых и регулярно запускает промокоды и акции.
Чтобы купить со скидкой любые товары, от шампуня и хайлайтера до парикмахерских ножниц и лампы для маникюра, выполните следующие действия:
Кликните по промокоду: комбинация символов будет скопирована, и вы тут же будете перенаправлены на сайт Krasotkapro.
Выберите раздел с нужными средствами красоты для дома или салона, положите покупки в корзину и войдите в нее. Проверьте, набрана ли минимальная сумма заказа.
Перейдите к оформлению: укажите личные данные, способ доставки и оплаты, и, нажав на линк «У меня есть купон», введите номер промокода.
Убедитесь, что после применения промокода итоговая сумма пересчиталась с учетом скидки, и завершите покупку.
Если купон не сработал, удостоверьтесь, что выполнены его условия: магазин часто публикует спецпредложения, которые действуют от определенной суммы и не распространяются на некоторые бренды.
К одному заказу можно применить только один промокод. Также на текущей странице представлены купоны с проходящими сегодня акциями. Нажав на один из них, вы тут же будете перенаправлены в каталог магазина, в котором косметика и сопутствующие изделия уже продаются дешевле или за покупку определенных позиций полагаются подарки.
Кроме обычных промокодов, сэкономить при заказе косметических средств для себя или для работы в индустрии красоты помогут:
Подписка на рассылку магазина. За регистрацию по электронному адресу можно сразу получить скидку, а после — участвовать в закрытых акциях и конкурсах.
Отзыв, оставленный на iRecommend, Яндекс.Маркете или официальном сайте. Если выслать на почту магазина скриншот отзыва и данные своего последнего заказа, в ответ вам направят промокод, который дает право на скидку от суммы заказа или доставки.
Раздел с уцененной продукцией во вкладке «Прочие радости». Здесь продаются товары, у которых близится окончание срока годности (а это может быть еще 6–9 месяцев), помята или повреждена упаковка. Причина уценки указывается в карточке каждого товара. На эту категорию не распространяются другие скидки Krasotkapro.
Раздел «Акции». В нем можно найти скидки на определенные бренды и линейки продуктов, а также акционные предложения наподобие «три по цене двух». Они же часто публикуются на главной странице.
Раздел «Распродажа». В этом каталоге собираются все товары с действующими скидками.
Акции и промокоды не суммируются между собой, поэтому для максимальной экономии нужно выбрать самое выгодное из спецпредложений.
По купону можно приобрести десятки тысяч товаров, включая:
лаки и гель-лаки для ногтей, базы и топы;
все для маникюра, в том числе инструменты, лампы и стерилизаторы;
косметику для волос, средства для окрашивания, фены и плойки;
уход за лицом, руками и телом, товары для бритья и депиляции;
все для макияжа, коррекции бровей и наращивания ресниц;
парфюмерию, бытовую химию и средства гигиены.
Скидка по промокоду не подействует только на сухожаровой шкаф, кольцевую лампу, наборы с отметкой о выгоде, Beauty Box и продукцию нескольких брендов, включая Bioderma и La Roche-Posay.
Акции чаще всего проходят на гель-лаки, средства для ухода за лицом и телом, а также декоративную косметику. При этом бренды, на которые не действуют промокоды, периодически участвуют в акциях и распродажах.
Магазин отправляет свои товары не только по России, но также в Беларусь и Казахстан, и предлагает выбрать удобный для покупателя вариант доставки:
в ближайший пункт самовывоза — быстро и бесплатно;
курьерской службой в тот же или на следующий день;
в автоматизированный терминал PickPoint;
через Почту России или ЕМС.
Для крупных заказов свыше определенной суммы доставка посылки от Krasotkapro до двери будет бесплатной.
Оплатить покупки можно несколькими удобными способами:
наличными курьеру либо в пункте самовывоза;
наложенным платежом на почте или работнику доставки EMS (за отправку денег взимается дополнительная комиссия);
банковской картой VISA или MasterCard при оформлении заказа на сайте Krasotkapro;
с помощью QIWI-кошелька;
через платежную систему Яндекс.Деньги.
Рассчитаться онлайн также возможно позже оформления заказа. Для этого нужно просто открыть его подробности в своем личном кабинете на сайте.
Необходимо зайти на страницу KRASOTKAPRO и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от KRASOTKAPRO необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 43
Наши специалисты отбирают только действующие предложения KRASOTKAPRO.
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