Промокоды и скидки Lacoste | Март 2021

Что можно со скидкой заказать в магазине Lacoste

У компании есть вещи для мужчин и женщин. По скидке можно заказать:

одежду: поло, футболки, брюки, толстовки, свитера, рубашки, нижнее белье, спортивную и верхнюю одежду;

обувь: кеды, ботинки, сапоги, кроссовки;

аксессуары: сумки, рюкзаки, кошельки, ремни, кепки, часы, парфюмерию, перчатки, шарфы.

Есть каталог с детской одеждой. Там можно выбрать все: от курток и ботинок до купальных шорт, бермудов и кед.

Отдельно доступен каталог с товарами недели. На этой странице публикуют вещи, скидка на которые действует в течение семи дней.

С промокодом можно заказать и вещи, которые доступны только в интернет-магазине. На часть из них также действует скидка.

В разделе Insta Shop опубликованы фотографии в одежде от Лакост. Все вещи помечены специальными значками, нажав на которые можно перейти на страницы с этими товарами и создать аналогичный образ.

Есть отдельная страница с вещами из новой коллекции. Иногда в этом каталоге также встречаются товары по скидке.