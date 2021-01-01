Промокоды и скидки Lakestone | Март 2021

Как пользоваться промокодами в Lakestone для получения дисконта

Скидки, предоставляемые только по промокоду, активируются после его применения. Для этого нужно выбрать в нашем списке акцию и кликнуть на нее. Код купона будет скопирован в автоматическом порядке, а после этого активируется направление на сайт продавца. Если скрипт не работает, надо копировать промокод самостоятельно и по ссылке войти в магазин. После этого необходимо действовать по инструкции:

Найти в каталоге товары, задействованные в выбранной акции. Открыть нужные продукты в каталоге и добавить их в корзину заказа. Войти в корзину и заполнить обязательные поля для оформления покупки. Справа внизу страницы заказа найти графу «Промокод» и скопировать в нее код купона. Применить промокод для перерасчета суммы и оформить заказ, выбрав способ расчета и указав адрес доставки.

Так как некоторые акции с купонами могут не комбинироваться с другими типа дисконта, при наличии нескольких скидок придется выбрать одну.

Магазин постоянно организует акции, предоставляющие скидки без промокода и доступные всем посетителям. Для участия в них ничего копировать не надо. Чтобы рассчитывать на скидку, нужно просто добавить позицию со спецпредложением в корзину и оформить заказ.