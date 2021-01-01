Промокоды и скидки Lakestone | Март 2021

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Онлайн-магазин Lakestone – это большой выбор кожаных сумок и аксессуаров, которые всегда в моде. Вдохновленные английским дизайном, основатели компании позаботились о гармоничном сочетании стиля и практичности. Используя промокоды Lakestone, вы сможете со скидкой купить сумки, рюкза ... ки и аксессуары от производителя. В магазине вас ожидает большой выбор кожаных изделий, позволяющий подчеркнуть и дополнить любой образ. Используйте купоны, участвуйте в акциях и заказывайте сумки с доставкой онлайн.
Юридический адрес:
127015, г. Москва, ул.Новодмитровская д.5А, стр.2; этаж 6; ком.№9 (каб.605)
Электронная почта:
info@lakestone.ru
Телефон:
8 (800) 222-79-41
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
Онлайн-магазин Lakestone – это большой выбор кожаных сумок и аксессуаров, которые всегда в моде. Вдохновленные английским дизайном, основатели компании позаботились о гармоничном сочетании стиля и практичности. Используя промокоды Lakestone, вы сможете со скидкой купить сумки, рюкза ... ки и аксессуары от производителя. В магазине вас ожидает большой выбор кожаных изделий, позволяющий подчеркнуть и дополнить любой образ. Используйте купоны, участвуйте в акциях и заказывайте сумки с доставкой онлайн.
Юридический адрес:
127015, г. Москва, ул.Новодмитровская д.5А, стр.2; этаж 6; ком.№9 (каб.605)
Электронная почта:
info@lakestone.ru
Телефон:
8 (800) 222-79-41
Соц. сети:
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Компания Lakestone — производитель сумок, рюкзаков, кошельков и других аксессуаров из натуральной кожи. Создатели бренда вдохновлялись идеями английских дизайнеров и английской природы, в честь которой и получила название торговая марка. Главные идеи компании — независимость от веяний моды и стабильность качества. Поэтому она предлагает строгие и стильные изделия из кожи, отличающиеся долговечностью.
В магазине Lakestone представлены сотни продуктов, которые можно заказать онлайн. Чтобы сделать качественные сумки и изделия из кожи доступнее, компания предоставляет скидочные купоны, публикует промокоды, устраивает распродажи. В этом каталоге собраны только актуальные акции Lakestone, доступные сегодня всем читателям. Используя промокод, можно заказать кожаную сумку, рюкзак, ремень или кошелек без переплат.
Скидки, предоставляемые только по промокоду, активируются после его применения. Для этого нужно выбрать в нашем списке акцию и кликнуть на нее. Код купона будет скопирован в автоматическом порядке, а после этого активируется направление на сайт продавца. Если скрипт не работает, надо копировать промокод самостоятельно и по ссылке войти в магазин. После этого необходимо действовать по инструкции:
Найти в каталоге товары, задействованные в выбранной акции.
Открыть нужные продукты в каталоге и добавить их в корзину заказа.
Войти в корзину и заполнить обязательные поля для оформления покупки.
Справа внизу страницы заказа найти графу «Промокод» и скопировать в нее код купона.
Применить промокод для перерасчета суммы и оформить заказ, выбрав способ расчета и указав адрес доставки.
Так как некоторые акции с купонами могут не комбинироваться с другими типа дисконта, при наличии нескольких скидок придется выбрать одну.
Магазин постоянно организует акции, предоставляющие скидки без промокода и доступные всем посетителям. Для участия в них ничего копировать не надо. Чтобы рассчитывать на скидку, нужно просто добавить позицию со спецпредложением в корзину и оформить заказ.
Дисконт с купонами — не единственный тип скидочных предложений в магазине сумок Lakestone. Дополнительно снизить расходы на покупку изделий из кожи можно, участвуя в других акциях, проводимых компанией.
Распродажа. На главной странице сайта представлен раздел распродажи, в который выносятся все позиции каталога, доступные со скидками. Воспользоваться ими могут все посетители Lakestone.
Тематические скидки. Периодически интернет-магазин устраивает тематические акции, в рамках которых устанавливает скидки на избранные категории товаров. Дисконт может распространяться на женские сумки, мужские кошельки, ремни или другие вещи из натуральной кожи.
Скидки на первую покупку. Периодически магазин проводит акции, позволяющие всем новым посетителям получать скидки на первый заказ в Lakestone.
Дисконтная карта. При оформлении заказа в корзине можно дополнительно приобрести подарочный набор (упаковка, каталог), к которому прилагается дисконтная карта. С ней можно получать скидки на следующие покупки в магазине.
Бесплатная доставка. В интернет-магазине действует бесплатная доставка покупок, распространяющаяся на весь ассортимент каталога.
Опт. Производитель предлагает бизнесу привлекательные условия сотрудничества с гибкими системами скидок.
Оперативно получать интересные предложения, действующие сегодня, можно после подписки на новостную рассылку компании. Магазин будет своевременно присылать на электронную почту уведомления о новых и готовящихся акциях, персональные скидки и другие приятные уведомления.
В магазине отсутствуют традиционные скидки на продукты из старых коллекций или несезонные вещи. Бренд позиционируется как не зависящий от краткосрочных веяний моды, поэтому его сумки не теряют актуальности. Но зато здесь периодически проходят распродажи, в которых участвуют:
классические сумки;
рюкзаки;
барсетки, клатчи и портмоне;
обложки, папки и другие аксессуары из кожи.
Действующие спецпредложения публикуются на этой странице. Чтобы не пропустить их, можно добавить ее в закладки или подписаться на обновления. С той же целью можно подписаться на страницы компании в социальных сетях. Она ведет профили в Instagram, Facebook и канал на YouTube.
Все заказы в интернет-магазине отправляются без предоплаты наложенным платежом. Для оптовых клиентов-юридических лиц действует стандартная схема безналичного расчета по реквизитам. Доставка по территории России и Казахстана бесплатна. Компания имеет более 2 тысяч пунктов выдачи, из которых можно самостоятельно забрать посылку.
В Москве и области заказы отправляются в тот же или на следующий день. В Санкт-Петербурге и области пересылка занимает 1–2 дня, а в других населенных пунктах страны — от 2 до 7 рабочих дней, в зависимости от удаленности.
Необходимо зайти на страницу Lakestone и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Lakestone необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 12
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Lakestone.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
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