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1 оценка поставлена средняя 5

Промокоды и скидки Леруа Мерлен | Март 2021

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1000Р
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Скидка
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Скидка
Не подошел? Верни товар в течение 365 дней по промокоду Леруа Мерлен

Уточняйте условия на сайте.

Истекает сегодня

240Р
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Истекает через 1 день

1200Р
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Скидка
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Истекает через 2 дня

2245Р
купон

Скидка
Система хранения: металлический стеллаж на 4 полки за 2245 рублей
Истекает через 1 день

1300Р
купон

Скидка
Своими руками: подвесные и натяжные потолки от 1300 рублей
Истекает через 8 дней

100Р
купон

Скидка
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Истекает через 3 дня

Лучшая
цена

Скидка
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2300Р
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Истекает через 1 день

350Р
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Истекает через 14 дней

150Р
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Скидка
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Истекает через 15 дней

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Беспроцентная рассрочка в Leroy Merlin

Леруа Мерлен предлагает беспроцентную рассрочку на товары из категории «Кухни» и «Сад». Условия рассрочки включают срок 10 или 12 месяцев, переплата – 0%, первоначальный взнос – 0%. Рассрочка дается на сумму от 5500 рублей в категории товаров «Сад» и от 29000 рублей в категории това ... ров «Кухни». Позвольте себе всё, что хочется!


Посетить Leroy Merlin
Контакты Leroy Merlin

Юридический адрес:
Москва, ул. Шаболовка, 31А

Электронная почта:
offer@leroymerlin.ru

Телефон:
8 800 700-00-99

Соц. сети:

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Столплит

Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Беспроцентная рассрочка в Leroy Merlin

Леруа Мерлен предлагает беспроцентную рассрочку на товары из категории «Кухни» и «Сад». Условия рассрочки включают срок 10 или 12 месяцев, переплата – 0%, первоначальный взнос – 0%. Рассрочка дается на сумму от 5500 рублей в категории товаров «Сад» и от 29000 рублей в категории това ... ров «Кухни». Позвольте себе всё, что хочется!


Посетить Leroy Merlin
Контакты Leroy Merlin

Юридический адрес:
Москва, ул. Шаболовка, 31А

Электронная почта:
offer@leroymerlin.ru

Телефон:
8 800 700-00-99

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Oldi
Холодильник
OBI
Все Инструменты
Столплит

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Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Leroy Merlin

О магазине Leroy Merlin

О магазине Leroy Merlin

История одного из мировых лидеров DIY-ретейла, сети гипермаркетов Leroy Merlin, началась в 1921 году, когда семья Мерлен открыла лавку во Франции по продаже военных излишков, а позже дополнила ассортимент строительными материалами. Формат магазина понравился потребителям, продажи стабильно росли, что позволило расширить бизнес.

Сегодня ретейлер является частью группы GROUPE ADEO и крупнейшей DIY-сетью, которая имеет 325 магазинов в Европе, странах СНГ, а также Бразилии, Китае, Республике Кипр и других странах. GROUPE ADEO по объемам продаж занимает 1 место в Европейском союзе и 3 место на планете. 

Каждый из гипермаркетов Leroy Merlin предлагает ассортимент позиций по 5 ключевым категориям: дом, интерьер, строительные материалы, ремонт и сад. Продажи осуществляются через сеть гипермаркетов и интернет-магазин. 

Ритейлер систематически проводит распродажи и дарит клиентам промокоды на скидку, которые регулярно публикуются на нашем сервисе.

Как применить промокод в интернет-магазине Leroy Merlin

Как применить промокод в интернет-магазине Leroy Merlin

Актуальные промокоды, акции и скидочные купоны расположены на этой странице. Перед применением следует внимательно изучить условия предоставления купона, а далее действовать по алгоритму:

  1. Выбрать подходящий купон.

  2. Кликнуть на виджет акции и перейти на сайт Леруа Мерлен.

  3. Наполнить корзину нужными товарами.

  4. Перейти в карточку заказа и ввести промокод в предназначенную ячейку.

  5. Ввести телефон, ФИО, электронную почту, адрес и завершить оформление заказа.

Как делать покупки в Леруа Мерлен с максимальными скидками

Как делать покупки в Леруа Мерлен с максимальными скидками

Промокоды, акции и купоны позволяют клиентам совершать покупки с дисконтом. Виды часто проводимых распродаж перечислены ниже:

  • распродажи на ограниченный ассортимент;

  • низкие цены на сезонные остатки;

  • промокоды на отдельные позиции;

  • купоны на позиции из топа;

  • низкие цены на товары из коллекций прошлого сезона;

  • специальные цены на товары из групп;

  • скидка на первый заказ;

  • тотальные распродажи;

  • бесплатная компьютерная колеровка, консультация специалиста и мастер-классы по ремонту;

  • проценты за рекомендации для партнеров;

  • промокоды за подписку на соцсети.

С сервисной картой клиенту Леруа Мерлен откроются новые возможности и добавится больше пользы от покупок. По этой карте покупатель не получит дисконт, но она даст другие преимущества:

  • сохранение истории покупок;

  • возврат товара в течение года, в том числе без наличия чека;

  • 24 месяца гарантии вместо 12 на сборку, которую произвели специалисты Леруа Мерлен;

  • возможность подтвердить покупку строительных материалов в один клик для налоговых вычетов, отчетов по материнскому капиталу и других целей.

Действующую карту можно предъявить на кассе в пластиковом виде или виртуальном, сохранив на смартфоне.

Ассортимент магазина Leroy Merlin и популярные товары со скидками

Ассортимент магазина Leroy Merlin и популярные товары со скидками

Сеть Leroy Merlin реализовывает продукцию через гипермаркеты и интернет-магазин. В каталоге представлено:

  • грунтовки, шпаклевки, штукатурки, клеи плиточные и обойные, листовые материалы и блоки для строительства, а также другие строительные материалы;

  • ручной и электроинструмент, аксессуары и другие инструменты;

  • электроустановочные изделия, распределительные щиты, счетчики и другая электроника;

  • древесно-плитные материалы, пиломатериалы, отделка деревом и другие материалы;

  • двери, окна и подоконники;

  • ламинат, линолеум, пробка и другие напольные покрытия;

  • плитка настенная и напольная, клей, мозаика, плинтусы и пр.;

  • натяжные потолки;

  • ванны, душевые кабины, смесители и другая сантехника;

  • трубопроводы, предохранительная арматура и пр.;

  • комнатные растения, цветы и саженцы;

  • скобяные изделия;

  • краски и лаки;

  • обои, карнизы для штор, текстиль;

  • люстры, светильники и другое освещение;

  • кухонные гарнитуры, мебель для ванных и другие предметы интерьера.

Кроме реализации товаров, Leroy Merlin оказывает услуги по установке окон, дверей, сантехники и других продаваемых товаров, резке дерева, колеровке красок, оверлоку, пошиву штор, изготовлению окон и натяжных потолков, проектированию инженерных систем и др.

Хиты продаж Леруа Мерлен можно посмотреть в соответствующем разделе на главной странице сайта, как и товары с максимальными скидками, в том числе по промокодам, во вкладке «Ликвидация остатков по низким ценам». 

Доставка и оплата

Доставка и оплата

В магазине Leroy Merlin работает собственный сервисный центр, а доставка организована по территории всей России. Стоимость логистики определяется автоматически исходя из веса, количества мест, размера заказ, зоны и времени доставки.

Магазин принимает к возврату излишки товара. Например, можно вернуть лишние упаковки плитки, мешки смесей и прочие товары при условии, что сохранены упаковка и товарный вид, а также имеется чек. При наличии сервисной карты для возврата товара чек необязателен.

При оформлении можно выбрать дату и временной промежуток доставки. Оплачивается товар онлайн при оформлении или наличными/банковской картой при получении.

Часто задаваемые вопросы про Leroy Merlin

★ Как получить промокоды в Leroy Merlin?

Необходимо зайти на страницу Leroy Merlin и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Leroy Merlin?

Чтобы воспользоваться промокодом от Leroy Merlin необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Leroy Merlin доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 20

★ Все ли предложения Leroy Merlin актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Leroy Merlin.

★ Почему стоит использовать купоны Leroy Merlin?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Leroy Merlin

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаЦены на сезонные хиты от 1000 рублей с промокодом Леруа Мерленне требуется
СкидкаНа любой вкус! Фотообои от 250 рублей с купоном Леруа Мерленне требуется
СкидкаУнитазы и биде от 2800 рублейне требуется
СкидкаСтильная мебель для кухни от 1000 рублейне требуется
СкидкаДелаешь ремонт? Советы от Leroy Merlin для тебяне требуется
СкидкаНе подошел? Верни товар в течение 365 дней по промокоду Леруа Мерленне требуется
СкидкаКупи напольное покрытие по промокоду на скидку Леруа Мерлен за 240 рублейне требуется
СкидкаГреемся холодной зимой! Покупай водонагреватели от 1200 рублейне требуется
СкидкаСистема хранения: металлический стеллаж на 4 полки за 2245 рублейне требуется
СкидкаСвоими руками: подвесные и натяжные потолки от 1300 рублейне требуется
СкидкаСоздаем дизайн "Натурализм" с покупками от 100 рублейне требуется
СкидкаТовары для кухни по лучшим ценам по промокоду Леруа на скидкуне требуется

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