О магазине Leroy Merlin

История одного из мировых лидеров DIY-ретейла, сети гипермаркетов Leroy Merlin, началась в 1921 году, когда семья Мерлен открыла лавку во Франции по продаже военных излишков, а позже дополнила ассортимент строительными материалами. Формат магазина понравился потребителям, продажи стабильно росли, что позволило расширить бизнес.

Сегодня ретейлер является частью группы GROUPE ADEO и крупнейшей DIY-сетью, которая имеет 325 магазинов в Европе, странах СНГ, а также Бразилии, Китае, Республике Кипр и других странах. GROUPE ADEO по объемам продаж занимает 1 место в Европейском союзе и 3 место на планете.

Каждый из гипермаркетов Leroy Merlin предлагает ассортимент позиций по 5 ключевым категориям: дом, интерьер, строительные материалы, ремонт и сад. Продажи осуществляются через сеть гипермаркетов и интернет-магазин.

Ритейлер систематически проводит распродажи и дарит клиентам промокоды на скидку, которые регулярно публикуются на нашем сервисе.