Как использовать скидочный купон на LG Electronics

Мы отыскиваем и собираем на текущей странице все действующие спецпредложения LG, а также напрямую договариваемся с магазином о скидках, которыми вы сможете воспользоваться только на сайте нашего сервиса. Здесь вы встретите разные виды купонов: с акциями, скидками, промокодами и др.

Чтобы получить скидку по спецпредложению, в котором содержится код, нужно выполнить несколько несложных шагов:

Кликнуть по промокоду: при нажатии на кнопку он скопируется и появится окно сайта онлайн-магазина LG Electronics или одного из его разделов. Выбрать интересующий вас тип техники, положить в корзину нужное устройство и зайти в нее. В поле для промокода, которое находится под суммой заказа, ввести код купона и не забыть применить его.

Удостовериться, что система пересчитала стоимость техники или электроники, и завершить покупку онлайн по уже сниженной цене.

Второй тип купонов, без промокода, перенаправляет вас в каталог подешевевшей техники либо на страницу магазина, на которой можно подробнее узнать про условия акции.

По условиям компании, эти типы скидок не суммируются. Промокоды не действуют на позиции, которые уже предлагаются в магазине с отметкой о специальной цене.