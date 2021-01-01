Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Промокоды и скидки LG | Март 2021

Большой выбор техники и электроники с купонами LG. Актуальных купонов: 14

15%
купон

Промокод
С промокодом LG Electronics техника дешевле на 15%

Не суммируется с другими скидками

Истекает через 45 дней

5000Р
купон

Промокод
С купоном LG Electronics получите выгоду 5000 рублей при заказе от 25000 рублей
Истекает через 45 дней

20%
купон

Скидка
Обменивай старую технику на новую и экономь 20% с промокодом LG на скидку

Только по программе утилизации

Истекает через 41 день

Беспл
доставка

Скидка
Доставим по России бесплатно заказы с купоном LG на скидку

Только от 4990 рублей

Истекает через 41 день

Беспл
подарок

Скидка
Бесплатная установка и настройка стиральной машины

При условии покупки в официальном магазине LG

Истекает через 41 день

Лучшее
предложение

Скидка
Не пропусти специальную страницу с лучшими акциями по промокоду магазина LG
Истекает через 41 день

Лучшее
предложение

Скидка
Выгодные цены на комплекты техники
Истекает через 30 дней

Беспл
подарок

Скидка
Скидка 500 рублей на заказ при подписке на рассылку
Истекает через 41 день

Лучшее
предложение

Скидка
Присоединяйся к Бонусной программе LG и получай особые привилегии
Истекает через 41 день

Лучшее
предложение

Скидка
Отличное предложение - рассрочка на выгодных условиях 0-0-18
Истекает через 41 день

Беспл
подарок

Скидка
При покупке техники LG SIGNATUTE дарим карту консьерж-клуба в подарок
Истекает через 41 день

2500Р
купон

Скидка
Подпишись на рассылку акций и получи дисконт 2500 рублей
Истекает через 16 дней

25%
купон

Скидка
Минус 25% на домашний кинотеатр
Истекает через 1 день

35%
купон

Скидка
Встречай праздничные скидки до 35% на широкий ассортимент техники и электроники
Истекает через 1 день

15%
купон

Промокод
С промокодом LG Electronics техника дешевле на 15%

Не суммируется с другими скидками

Истекает через 45 дней

5000Р
купон

Промокод
С купоном LG Electronics получите выгоду 5000 рублей при заказе от 25000 рублей
Истекает через 45 дней

20%
купон

Скидка
Обменивай старую технику на новую и экономь 20% с промокодом LG на скидку

Только по программе утилизации

Истекает через 41 день

Беспл
доставка

Скидка
Доставим по России бесплатно заказы с купоном LG на скидку

Только от 4990 рублей

Истекает через 41 день

Беспл
подарок

Скидка
Бесплатная установка и настройка стиральной машины

При условии покупки в официальном магазине LG

Истекает через 41 день

Лучшее
предложение

Скидка
Не пропусти специальную страницу с лучшими акциями по промокоду магазина LG
Истекает через 41 день

Лучшее
предложение

Скидка
Выгодные цены на комплекты техники
Истекает через 30 дней

Беспл
подарок

Скидка
Скидка 500 рублей на заказ при подписке на рассылку
Истекает через 41 день

Лучшее
предложение

Скидка
Присоединяйся к Бонусной программе LG и получай особые привилегии
Истекает через 41 день

Лучшее
предложение

Скидка
Отличное предложение - рассрочка на выгодных условиях 0-0-18
Истекает через 41 день

Беспл
подарок

Скидка
При покупке техники LG SIGNATUTE дарим карту консьерж-клуба в подарок
Истекает через 41 день

2500Р
купон

Скидка
Подпишись на рассылку акций и получи дисконт 2500 рублей
Истекает через 16 дней

25%
купон

Скидка
Минус 25% на домашний кинотеатр
Истекает через 1 день

35%
купон

Скидка
Встречай праздничные скидки до 35% на широкий ассортимент техники и электроники
Истекает через 1 день

Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам


Похожие промокоды

Harman.club

-2000Р

Акция

Выгода 2000 рублей на портативную колонку JBL Charge 4

Kotofoto

-30%

Акция

Не пропусти супер скидки до 30% на виниловые пластинки

DNS-shop

-50%

Акция

Выгода до 50% на бытовую технику Haie

123.ru

-11%

Акция

Скидка 11% на снеголопату аккумуляторную GREENWORKS по промокоду 123 ру

Эти купоны истекли, но всё ещё могут сработать

5%
купон

Скидка
Минус 5% при онлайн предоплате заказа на сайте с купоном LG

Лучшее
предложение

Скидка
Новогодняя распродажа продолжается - дисконт до 25000 рублей

Беспл
подарок

Скидка
Зарегистрируйся на сайте и получи отличный подарок

Лучшее
предложение

Скидка
Отличные цены на стиральные машины нового поколения от LG Electronics

Беспл
подарок

Скидка
Купи холодильник LG Door Cooling и получи пылесос в подарок

Популярные магазины

Интернет-магазин техники LG Electronics

Корейская марка LG стабильно входит пятерку лидеров российского рынка по продажам телевизоров, стиральных машин и другой техники, которая отличается долговечностью, современным дизайном, инновационным управлением и энергосбережением. В российском интернет-магазине каждый клиент по ... лучит приветственную скидку по промокоду LG Electronics, сможет принять участие в программе лояльности и многочисленных акциях, которые проводятся постоянно.


Посетить LG Electronics
Контакты LG Electronics

Юридический адрес:
Москва, Ленинградское ш., 16А, стр. 4

Электронная почта:
contact@shoplg.ru

Телефон:
+7 (495) 150-65-35

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Ситилинк
МТС
Gearbest
Philips
Banggood
Xiaomi

Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Интернет-магазин техники LG Electronics

Корейская марка LG стабильно входит пятерку лидеров российского рынка по продажам телевизоров, стиральных машин и другой техники, которая отличается долговечностью, современным дизайном, инновационным управлением и энергосбережением. В российском интернет-магазине каждый клиент по ... лучит приветственную скидку по промокоду LG Electronics, сможет принять участие в программе лояльности и многочисленных акциях, которые проводятся постоянно.


Посетить LG Electronics
Контакты LG Electronics

Юридический адрес:
Москва, Ленинградское ш., 16А, стр. 4

Электронная почта:
contact@shoplg.ru

Телефон:
+7 (495) 150-65-35

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Ситилинк
МТС
Gearbest
Philips
Banggood
Xiaomi

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от LG Electronics

Особенности магазина LG Electronics

Особенности магазина LG Electronics

Российский интернет-магазин LG — единственный официальный продавец устройств южнокорейского бренда в стране. Заказывая здесь бытовую технику и электронику, покупатели получают фирменное качество и исполнение гарантийных обязательств. 

Онлайн-магазин будет интересен как геймеру, которому нужен новый монитор, так и хозяйке, подыскивающей вместительный холодильник. На его сайте собрана вся актуальная продукция компании и есть опция сравнения, помогающая выбрать между похожими моделями. Для покупателей действуют бонусная программа, обмен старой техники, промокоды и акции, а также возможна бесплатная доставка и настройка техники.

Как использовать скидочный купон на LG Electronics

Как использовать скидочный купон на LG Electronics

Мы отыскиваем и собираем на текущей странице все действующие спецпредложения LG, а также напрямую договариваемся с магазином о скидках, которыми вы сможете воспользоваться только на сайте нашего сервиса. Здесь вы встретите разные виды купонов: с акциями, скидками, промокодами и др.

Чтобы получить скидку по спецпредложению, в котором содержится код, нужно выполнить несколько несложных шагов:

  1. Кликнуть по промокоду: при нажатии на кнопку он скопируется и появится окно сайта онлайн-магазина LG Electronics или одного из его разделов.

  2. Выбрать интересующий вас тип техники, положить в корзину нужное устройство и зайти в нее.

  3. В поле для промокода, которое находится под суммой заказа, ввести код купона и не забыть применить его.

  1. Удостовериться, что система пересчитала стоимость техники или электроники, и завершить покупку онлайн по уже сниженной цене.

Второй тип купонов, без промокода, перенаправляет вас в каталог подешевевшей техники либо на страницу магазина, на которой можно подробнее узнать про условия акции.

По условиям компании, эти типы скидок не суммируются. Промокоды не действуют на позиции, которые уже предлагаются в магазине с отметкой о специальной цене.

Как еще сэкономить на покупках в магазине LG Electronics

Как еще сэкономить на покупках в магазине LG Electronics

Заказывать новинки техники на сайте официального представителя бренда LG в России гораздо дешевле указанных цен помогут:

  • скидка за оплату картой онлайн на сайте;

  • промокоды, распространяющиеся на первый заказ от определенной суммы;

  • раздел магазина с акциями, в котором можно найти все действующие спецпредложения, распродажи и подарки за покупку отдельных наименований техники. Там же указывается срок действия каждой акции;

  • индивидуальный промокод за оставленный на сайте email;

  • программа утилизации, по которой можно обменять свою старую технику на крупную скидку;

  • бонусы по программе лояльности, которыми можно оплатить до половины следующей покупки.

Чтобы принять участие в программе утилизации LG Electronics, нужно во время оформления заказа выбрать опцию обмена старой техники на новую и при получении посылки отдать свое устройство торговому представителю. Прибор может быть неработающим и не равноценным товару, который вы покупаете. Например, можно сдать электрический чайник и получить скидку на стиральную машину.

Для участия в бонусной программе нужно лишь зарегистрироваться на сайте LG Electronics. С каждой покупки на личный счет будут начисляться баллы, которые можно будет списать в счет оплаты заказа. Также можно заработать бонусы за отзыв на Яндекс.Маркет о купленном товаре и репост данных о магазине в соцсети, а получить удвоенное количество баллов — за покупку, сделанную на неделе своего дня рождения либо за приобретение товаров с пометкой о повышенном кэшбэке.

Популярные товары, продающиеся в магазине LG Electronics со скидками

Популярные товары, продающиеся в магазине LG Electronics со скидками

Чаще всего магазин запускает акции на очистители воздуха и климатические комплексы, роботы-пылесосы, стиральные машины и холодильники, проекторы и умную технику серии LG ThinQ. Но благодаря разнообразию скидок и промокодам на все виды устройств экономить можно на любой технике из фирменного магазина. А это:

  • телевизоры 4K OLED;

  • игровые и рабочие мониторы;

  • саундбары и акустические системы;

  • крупная и мелкая бытовая техника, включая встраиваемую;

  • аксессуары;

  • инновационная серия техники Signature.

Кроме снижения цены, в рамках акций на LG Electronics можно получить приятные подарки. Например, покупая телевизор, — бесплатную подписку на интернет-кинотеатр, а вместе с холодильником — набор контейнеров для хранения.

Условия оплаты и доставки на сайте LG Electronics

Условия оплаты и доставки на сайте LG Electronics

Магазин предлагает выбрать наиболее удобный вариант оплаты:

  • Банковской картой на сайте. За предоплату предоставляется дополнительная скидка, но этот способ возможен, если товары есть на складе либо вы покупаете новинки по предзаказу.

  • Переводом через интернет-банкинг либо по квитанции в отделении любого банка. За платеж через кассу берется дополнительный комиссионный сбор.

  • В рассрочку или кредит.

Оформить рассрочку на сайте LG очень просто: нужно лишь заполнить небольшую форму, получить положительный ответ от банка – и можно платить за технику частями без первого взноса. Но в таком случае не действуют скидки.

Также принимаются к оплате карты рассрочки «Халва», «Свобода» или «РСБ».

Получить заказ можно в московском магазине LG Electronics или с помощью курьерской доставки. В столице и области заказы на крупные суммы доставляются бесплатно. В других случаях стоимость доставки будет зависеть от региона, цены покупки, скидок, участия в программе утилизации и других нюансов. Она автоматически рассчитывается при оформлении заказа либо уточняется менеджером по телефону.

Часто задаваемые вопросы про LG Electronics

★ Как получить промокоды в LG Electronics?

Необходимо зайти на страницу LG Electronics и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод LG Electronics?

Чтобы воспользоваться промокодом от LG Electronics необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от LG Electronics доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 14

★ Все ли предложения LG Electronics актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения LG Electronics.

★ Почему стоит использовать купоны LG Electronics?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды LG Electronics

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодС промокодом LG Electronics техника дешевле на 15%HOT***
ПромокодС купоном LG Electronics получите выгоду 5000 рублей при заказе от 25000 рублейlov***
СкидкаОбменивай старую технику на новую и экономь 20% с промокодом LG на скидкуне требуется
СкидкаДоставим по России бесплатно заказы с купоном LG на скидкуне требуется
СкидкаБесплатная установка и настройка стиральной машиныне требуется
СкидкаНе пропусти специальную страницу с лучшими акциями по промокоду магазина LGне требуется
СкидкаВыгодные цены на комплекты техникине требуется
СкидкаСкидка 500 рублей на заказ при подписке на рассылкуне требуется

Мы и наши партнеры используем файлы cookies и похожие технологии для предоставления услуг и улучшения качества сервиса, сбора статистических данных , рекламы, и аналитики. Узнать больше о файлах cookie и о том, как их отключить. Для полноценной работы сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie и аналогичных технологий.