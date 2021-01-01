Промокоды и скидки Автодор | Март 2021

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Скидка -8% на транспондеры T-pass – устройства для оплаты проезда на платных автодорогах. Оплачивайте проезд на платных трассах без остановок на пунктах оплаты и со скидками по транспондеру T-pass! Купите устройства сейчас по самой выгодной цене! Скидка по промокоду 8% действует на покупку товаров: транспондер OBU (Standard), транспондер TRP (Premium), транспондер «Лимитированная серия» (Limited Edition), транспондер «Путешествие по России». Введите промокод в поле «Купон» при оформлении заказа.
8%
купон
Скидка -8% на транспондеры T-pass – устройства для оплаты проезда на платных автодорогах. Оплачивайте проезд на платных трассах без остановок на пунктах оплаты и со скидками по транспондеру T-pass! Купите устройства сейчас по самой выгодной цене! Скидка по промокоду 8% действует на покупку товаров: транспондер OBU (Standard), транспондер TRP (Premium), транспондер «Лимитированная серия» (Limited Edition), транспондер «Путешествие по России». Введите промокод в поле «Купон» при оформлении заказа.
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«Автодор – Платные Дороги» является оператором на участке первой секции с 21 по 211 км автомобильной дороги М-4 «Дон», а также на съезде и Пункте взимания платы на 668 км автомобильной дороги М-11 «Нева» (Москва-Санкт-Петербург). В качестве оператора ООО «Автодор – Платные Дороги» о ... беспечивает обслуживание трассы и инфраструктуры на данных участках, отвечает за организацию движения, работу службы аварийных комиссаров и взимание платы за проезд. Также «Автодор – Платные Дороги» является Эмитентом по распространению и обслуживанию транспондеров T-pass. Транспондер T-pass – это самое известное электронное средство регистрации проезда, с помощью которого можно оплачивать проезд по платным участкам автомобильных дорог со значительной скидкой от базовой стоимости.
Юридический адрес:
127006, Москва, Страстной бульвар, д.9
Телефон:
8 (800) 707-23-23
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
«Автодор – Платные Дороги» является оператором на участке первой секции с 21 по 211 км автомобильной дороги М-4 «Дон», а также на съезде и Пункте взимания платы на 668 км автомобильной дороги М-11 «Нева» (Москва-Санкт-Петербург). В качестве оператора ООО «Автодор – Платные Дороги» о ... беспечивает обслуживание трассы и инфраструктуры на данных участках, отвечает за организацию движения, работу службы аварийных комиссаров и взимание платы за проезд. Также «Автодор – Платные Дороги» является Эмитентом по распространению и обслуживанию транспондеров T-pass. Транспондер T-pass – это самое известное электронное средство регистрации проезда, с помощью которого можно оплачивать проезд по платным участкам автомобильных дорог со значительной скидкой от базовой стоимости.
Юридический адрес:
127006, Москва, Страстной бульвар, д.9
Телефон:
8 (800) 707-23-23
Соц. сети:
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