Промокоды и скидки Kosmetika proff | Март 2021

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Акция действует на покупку средств Anna Lotan, R-Studio и Zeitun
С 2012 года магазин предлагает выбор товаров для косметологов, парикмахеров, визажистов, специалистов по ногтевому сервису и других профессионалов в сфере красоты. Магазин проводит распродажи, а промокоды Kosmetika proff часто действуют на все модели в каталоге. В магазине есть про ... грамма лояльности, накопительная система бонусов для постоянных клиентов и другие способы снизить цену. В зависимости от типа купона Kosmetika proff он может давать фиксированную скидку, бесплатную доставку или подарок к заказу.
Юридический адрес:
Садовническая, 42 Москва, Россия 7-я Кожуховская улица, 15А, стр. 1, 115193 Москва, Россия
Электронная почта:
sales@kosmetika-proff.ru
Телефон:
8 (800) 500 90 63
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
С 2012 года магазин предлагает выбор товаров для косметологов, парикмахеров, визажистов, специалистов по ногтевому сервису и других профессионалов в сфере красоты. Магазин проводит распродажи, а промокоды Kosmetika proff часто действуют на все модели в каталоге. В магазине есть про ... грамма лояльности, накопительная система бонусов для постоянных клиентов и другие способы снизить цену. В зависимости от типа купона Kosmetika proff он может давать фиксированную скидку, бесплатную доставку или подарок к заказу.
Юридический адрес:
Садовническая, 42 Москва, Россия 7-я Кожуховская улица, 15А, стр. 1, 115193 Москва, Россия
Электронная почта:
sales@kosmetika-proff.ru
Телефон:
8 (800) 500 90 63
Соц. сети:
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Интернет-магазин Kosmetika proff работает с 2012 года. Компания предлагает эффективные средства ухода за лицом, волосами и телом. Товары представлены известными российскими и зарубежными брендами, вся продукция сертифицирована. Если возникнут какие-то вопросы, менеджеры-консультанты всегда на связи в онлайн-чате.
Посетителей сайта Косметика проф ожидают разнообразные бонусы. Новым гостям сразу предлагают промокод со скидкой на первый заказ. Для получения такого купона достаточно сообщить имя и адрес электронной почты. Другие выгодные предложения собраны в разделах «Акции» и «Скидки». После регистрации клиент становится участником накопительной и бонусной программ.
На этой странице представлены актуальные купоны компании Косметика проф. Для активации промокода нужно кликнуть по нему и перейти на сайт продавца. Иногда этого достаточно для получения скидки или подарка, но обычно требуется указать код, состоящий из букв и цифр или конкретного слова. Порядок действий:
Скопировать промокод в буфер обмена.
Перейти на сайт Kosmetika proff.
Выбрать товар.
Зайти в корзину для оформления заказа.
Вставить промокод в поле «Купон на скидку».
Убедиться в снижении цены и нажать «Оформить заказ».
Промокоды не сочетаются со скидкой по накопительной программе. При других акциях купон могут как принять, так и отклонить, в зависимости от размера общей суммы дисконта. Если действующий код не срабатывает, обратитесь в техподдержку. Компания Kosmetika proff оставляет за собой право менять условия бонусов, также не исключен элементарный технический сбой.
Зарегистрированные пользователи получают промокоды и уведомления об акциях прямо в личном кабинете. Кроме того, они сразу становятся участниками накопительной программы Косметика проф. После того как общая сумма заказов достигнет установленного уровня, клиент получает постоянную скидку. По мере повышения расходов на покупки растет и процент дисконта.
На сайте действует и другая бонусная программа. После каждой оплаты на отдельный счет клиента начисляется кэшбэк — процент от суммы чека. Этими виртуальными рублями впоследствии можно частично рассчитываться за покупки по курсу 1:1. Их можно суммировать с промокодом или накопительной скидкой, если общий дисконт не превышает текущего лимита.
Получать бонусы можно, не только тратя деньги. Иногда их просто зачисляют по акциям, но если не хочется ждать подарков — напишите объективный отзыв на сайте Kosmetika proff. Информация должна быть достоверной, интересной и полезной для других гостей. Как только текст пройдет модерацию, администрация сразу переведет бонусные баллы.
Владельцы популярных онлайн-площадок (сайтов, блогов, страниц в соцсетях) могут неплохо зарабатывать на партнерской программе Косметика проф. Компания выплачивает процент с продаж, инициированных рекламой. Если общая сумма доходов от привлеченных клиентов превысит лимит за отчетный период, размер кэшбэка возрастет. Кроме того, полагаются отдельные отчисления за покупки друзей, подтвердивших, что они пришли по вашему приглашению.
Сайт ориентирован на женщин, но есть разделы для мужчин и детей. Гостям предлагают огромный выбор косметики и средств ухода за кожей и волосами:
гели;
кремы;
шампуни;
мази;
лосьоны;
аксессуары и многое другое.
В разделе «Скидки» собраны предложения по дисконтным ценам. С промокодами и бонусными программами они обычно не сочетаются. Экономия здесь достигает 30% от начальной стоимости. Другие подарки находятся в категории «Акции».
Оптовым клиентам предлагают особые условия. Сегодня они могут закупаться по сниженной цене при условии 100%-ной предоплаты. Скидка распространяется на все товары, за исключением акционных. Оптовики также приглашаются в реферальную программу. Привлеченные ими партнеры получают скидку на первую покупку, а сами они — постоянный кэшбэк от последующих заказов друзей.
Забрать заказ можно в отделениях СДЭК и Почты России. Если сумма чека больше установленного уровня, доставку оплачивает продавец. Компания СДЭК предоставляет и услуги курьера. Цена транспортировки может увеличиться, если габариты и вес посылки признаны нестандартными.
Расчет ведется только в рублях. Для оплаты услуг Kosmetika proff подойдут:
наличные — при получении в отделении или от курьера;
карты Visa, Мир и MasterCard — при оплате на сайте или в пункте выдачи;
Яндекс.Касса — перевести деньги с электронного кошелька или другого сервиса этой системы можно при оформлении заказа;
безналичный расчет — продавец присылает клиенту счет пополнения в Сбербанке.
Просроченный или некачественный продукт можно вернуть/обменять в течение 14 дней. Оплату доставки в этом случае берет на себя продавец. Товары надлежащего качества, за редкими исключениями, возврату не подлежат, так как относятся к парфюмерно-косметической продукции.
Необходимо зайти на страницу Kosmetika proff и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Kosmetika proff необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 10
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Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
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