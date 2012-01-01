Промокоды и скидки Kosmetika proff | Март 2021

Программы Kosmetika proff

Зарегистрированные пользователи получают промокоды и уведомления об акциях прямо в личном кабинете. Кроме того, они сразу становятся участниками накопительной программы Косметика проф. После того как общая сумма заказов достигнет установленного уровня, клиент получает постоянную скидку. По мере повышения расходов на покупки растет и процент дисконта.

На сайте действует и другая бонусная программа. После каждой оплаты на отдельный счет клиента начисляется кэшбэк — процент от суммы чека. Этими виртуальными рублями впоследствии можно частично рассчитываться за покупки по курсу 1:1. Их можно суммировать с промокодом или накопительной скидкой, если общий дисконт не превышает текущего лимита.

Получать бонусы можно, не только тратя деньги. Иногда их просто зачисляют по акциям, но если не хочется ждать подарков — напишите объективный отзыв на сайте Kosmetika proff. Информация должна быть достоверной, интересной и полезной для других гостей. Как только текст пройдет модерацию, администрация сразу переведет бонусные баллы.

Владельцы популярных онлайн-площадок (сайтов, блогов, страниц в соцсетях) могут неплохо зарабатывать на партнерской программе Косметика проф. Компания выплачивает процент с продаж, инициированных рекламой. Если общая сумма доходов от привлеченных клиентов превысит лимит за отчетный период, размер кэшбэка возрастет. Кроме того, полагаются отдельные отчисления за покупки друзей, подтвердивших, что они пришли по вашему приглашению.