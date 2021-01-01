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Движение – это жизнь! Спортивный стиль давно пользуется популярностью не только у профессиональных игроков, но и у любителей чувствовать себя комфортно вне зависимости от погодных условий. На виртуальных полках магазина можно найти одежду, обувь и аксессуары для малышей и взрослых! ... Детям – мороженое, родителям – скидки! Оплачивайте заказ картой онлайн на сайте, применяйте промокод New Balance и получайте скидку 3% на ВСЮ сумму заказа!
Юридический адрес:
г. Москва, Тверская ул., д.17
Электронная почта:
e-shop@newbalance.ru
Телефон:
8 800 770-75-97
Соц. сети:
4 оценки поставлены средняя 5
Движение – это жизнь! Спортивный стиль давно пользуется популярностью не только у профессиональных игроков, но и у любителей чувствовать себя комфортно вне зависимости от погодных условий. На виртуальных полках магазина можно найти одежду, обувь и аксессуары для малышей и взрослых! ... Детям – мороженое, родителям – скидки! Оплачивайте заказ картой онлайн на сайте, применяйте промокод New Balance и получайте скидку 3% на ВСЮ сумму заказа!
Юридический адрес:
г. Москва, Тверская ул., д.17
Электронная почта:
e-shop@newbalance.ru
Телефон:
8 800 770-75-97
Соц. сети:
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Американская компания New Balance была основана в 1906 году как лаборатория по разработке методов улучшения спортивной обуви. Одним из первых успехов стала технология супинатора, обеспечивающего пяточной части дополнительную опору. Эта разработка легла в основу дебютной беговой модели New Balance. Позже началось производство для других спортсменов: бейсболистов, баскетболистов, теннисистов и боксеров.
Начиная с 1976 года компания считается лидером в области создания новых технологий и их успешной реализации в производстве спорттоваров. Вся продукция New Balance производится на английских и американских предприятиях. Компания сохраняет новаторство в своей области и ставит качество выше объемов продаж. Для создания обуви используют свыше 20 инновационных технологий. В России торговые точки бренда работают в 60 городах. Продукция компании также продается во множестве партнерских организаций.
Если хотите сэкономить на покупках, придерживайтесь следующих советов:
Следите за акциями и распродажами Нью Баланс. Сегодня в категории распродаж находится более трех сотен позиций. Скидывают цены на обувь, одежду, аксессуары. При появлении в продаже новых моделей на старые делают скидки. Очень часто в раздел распродаж попадают сезонная обувь и одежда.
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Используйте промокоды. Действующие купоны сэкономят вам несколько десятков процентов. На данной странице мы собираем только актуальные коды.
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Купоны позволяют значительно экономить на покупках в Нью Баланс. Они могут выражаться в фиксированных суммах или в процентах от суммы заказа. Чтобы применить бонус, выполните несколько простых шагов:
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Чаще всего на акциях и распродажах магазина предлагают спортивную обувь. Это вполне закономерно, поскольку это главное направление компании. На втором месте по количеству моделей со скидками оказывается одежда. На последнем месте находятся аксессуары, на которых приходится всего пару процентов от общего числа акционных товаров. В ассортименте Нью Баланс есть:
беговые кроссовки (для соревнований и тренировок, темповых пробежек и трейлраннинга);
повседневная обувь;
кроссовки для игровых видов спорта и фитнеса;
спортивная одежда: кофты и брюки, шорты, толстовки, майки и футболки, куртки (для женщин – юбки и топы);
аксессуары: рюкзаки, носки, чулки и гетры, головные уборы, эластичные бинты, перчатки.
Для удобства пользователей в интернет-магазине все вещи сортируются по появлению в продаже, коллекциям, виду спорта, используемому материалу, сезону. При этом товары для мужчин, женщин, девочек, мальчиков и малышей собраны по отдельности. На все предоставляется гарантия 30 дней. После получения заказа покупатель может вернуть товар в течение 7 дней.
Есть два способа доставки из интернет-магазина: курьером или самовывозом из магазина. Среднее время доставки курьером 1–3 дня для Москвы и 2–10 дней для других регионов России. При самовывозе ждать не нужно, если товар есть в магазине. Если заказ не удастся сразу собрать на месте, то придется дождаться доставки в магазин. В New Balance установлена минимальная сумма для получения бесплатной доставки. Оплачивают заказ онлайн или при получении — банковской карточкой или наличными.
За один раз покупатель может заказать не более 10 пар обуви или 10 единиц другой продукции на общую сумму до 150 тысяч рублей. При получении разрешается померить вещи и сделать частичный выкуп. Чтобы обменять неподошедший вам товар, необходимо оформить возврат и сделать новый заказ.
Необходимо зайти на страницу New Balance и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от New Balance необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 11
Наши специалисты отбирают только действующие предложения New Balance.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
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