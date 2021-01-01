Несколько слов о бренде New Balance

Американская компания New Balance была основана в 1906 году как лаборатория по разработке методов улучшения спортивной обуви. Одним из первых успехов стала технология супинатора, обеспечивающего пяточной части дополнительную опору. Эта разработка легла в основу дебютной беговой модели New Balance. Позже началось производство для других спортсменов: бейсболистов, баскетболистов, теннисистов и боксеров.

Начиная с 1976 года компания считается лидером в области создания новых технологий и их успешной реализации в производстве спорттоваров. Вся продукция New Balance производится на английских и американских предприятиях. Компания сохраняет новаторство в своей области и ставит качество выше объемов продаж. Для создания обуви используют свыше 20 инновационных технологий. В России торговые точки бренда работают в 60 городах. Продукция компании также продается во множестве партнерских организаций.