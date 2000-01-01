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Промокоды и купоны Нотик | Март 2021

Скидки и специальные предложения на электронику. Актуальных купонов: 17

600Р
купон

Промокод
Промокод Нотик дарит выгоду 600 рублей на сумки и рбкзаки серии HP Renew
Истекает через 30 дней

12000Р
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Скидка
Выгода 12000 рублей на ноутбук Honor MagicBook Pro i5
Истекает через 15 дней

50%
купон

Скидка
Новые батарейки АА и ААА с выгодой 50% при сдаче использованных
Истекает сегодня

1300Р
купон

Скидка
Дисконт 1300 рублей на электронную лицензию Microsoft Office для дома и учебы 2019
Истекает сегодня

1500Р
купон

Скидка
ПО Microsoft Office для дома и бизнеса 2019 (коробочная версия) с выгодой 1500 рублей
Истекает сегодня

800Р
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Скидка
Дисконт 800 рублей на электронную лицензию ESET NOD32 Антивирус
Истекает сегодня

1000Р
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Скидка
Выгода 1000 рублей на электронную лицензию Microsoft 365 для семьи
Истекает сегодня

2000Р
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Скидка
Моноблок HP 27-dp0024ur с выгодой 2000 рублей
Истекает сегодня

6000Р
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Дисконт 6000 рублей на Моноблок AIO MSI Pro 16T 7M-094XRU
Истекает сегодня

6600Р
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Скидка
Скидка 6600 рублей на Ультрабук ASUS Zenbook 13
Истекает сегодня

20000Р
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Ноутбуки MSI с выгодой до 20000 рублей
Истекает через 5 дней

3000Р
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При покупке игрового ноутбука ASUS дарим до 3000 рублей на покупку игр

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Истекает через 45 дней

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Истекает через 28 дней

2100Р
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Скидка
Экономия 2100 рублей на ультрабук ASUS VivoBook Flip
Истекает через 28 дней

29000Р
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Скидка
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Истекает через 28 дней

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Скидка
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Истекает через 28 дней

600Р
купон

Промокод
Промокод Нотик дарит выгоду 600 рублей на сумки и рбкзаки серии HP Renew
Истекает через 30 дней

12000Р
купон

Скидка
Выгода 12000 рублей на ноутбук Honor MagicBook Pro i5
Истекает через 15 дней

50%
купон

Скидка
Новые батарейки АА и ААА с выгодой 50% при сдаче использованных
Истекает сегодня

1300Р
купон

Скидка
Дисконт 1300 рублей на электронную лицензию Microsoft Office для дома и учебы 2019
Истекает сегодня

1500Р
купон

Скидка
ПО Microsoft Office для дома и бизнеса 2019 (коробочная версия) с выгодой 1500 рублей
Истекает сегодня

800Р
купон

Скидка
Дисконт 800 рублей на электронную лицензию ESET NOD32 Антивирус
Истекает сегодня

1000Р
купон

Скидка
Выгода 1000 рублей на электронную лицензию Microsoft 365 для семьи
Истекает сегодня

2000Р
купон

Скидка
Моноблок HP 27-dp0024ur с выгодой 2000 рублей
Истекает сегодня

6000Р
купон

Скидка
Дисконт 6000 рублей на Моноблок AIO MSI Pro 16T 7M-094XRU
Истекает сегодня

6600Р
купон

Скидка
Скидка 6600 рублей на Ультрабук ASUS Zenbook 13
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20000Р
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Скидка
Ноутбуки MSI с выгодой до 20000 рублей
Истекает через 5 дней

3000Р
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Скидка
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Подробности на странице акции

Истекает через 45 дней

11000Р
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Скидка
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4000Р
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Скидка
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Истекает через 28 дней

2100Р
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Экономия 2100 рублей на ультрабук ASUS VivoBook Flip
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Посетить Нотик
Контакты Нотик

Юридический адрес:
Москва, Ул. Новокузнецкая, 6.

Электронная почта:
mail@notik.ru

Телефон:
8 (495) 777-01-99

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Конкурсы в социальных сетях Notik

В социальных сетях интернет-магазина электроники Notik проводятся различные конкурсы и розыгрыши ценных призов. Подписывайтесь на аккаунты магазина в Instagram, Facebook и ВКонтакте, выполняйте условия конкурсов и выигрывайте призы – промокоды на скидку, подарочные аксессуары, гадже ... ты и другое. Каждый месяц – новый конкурс!


Посетить Нотик
Контакты Нотик

Юридический адрес:
Москва, Ул. Новокузнецкая, 6.

Электронная почта:
mail@notik.ru

Телефон:
8 (495) 777-01-99

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Ситилинк
МТС
Oldi
Huawei
Gearbest
123.ru
Kotofoto
Just.ru
OBI
Все Инструменты
Philips
Banggood
Xiaomi

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Специальные предложения от Нотик

Подробнее об интернет-магазине Нотик

Подробнее об интернет-магазине Нотик

Компания Нотик – специализированная сеть магазинов, занимающаяся продажей ноутбуков и другой электроники. Основанная в 1999 году, она была небольшой фирмой с капиталом $2500, но за годы развития стала одной из крупнейших сетей по продаже электроники в России. Представительства Notik и розничные магазины работают в десятках городов, а оформить заказ онлайн можно из любой точки страны.

Сеть Нотик напрямую сотрудничает с такими мировыми брендами, как Asus, Dell, Lenovo, MSI, HP, Apple и др., и является их авторизованным дилером. Благодаря этому она предлагает низкие наценки, качественный сервис и длительную официальную гарантию производителей. Используя купоны, участвуя в распродажах и акциях с промокодами, можно тратить на покупку ноутбуков, аксессуаров к ним и другой электроники еще меньше. Найти действующие предложения, предоставляющие скидки сегодня, можно на этой странице. Список регулярно обновляется, и акции из него доступны всем читателям.

Как купить электронику с дисконтом, используя промокоды в магазине Нотик

Как купить электронику с дисконтом, используя промокоды в магазине Нотик

Чтобы воспользоваться купоном и купить ноутбук со скидкой в магазине Нотик, нужно выбрать промокод и скопировать его. При нажатии на акцию в списке код купона должен скопироваться автоматически, затем произойдет перенаправление на сайт. Если этого не произошло, нужно скопировать промокод вручную и перейти по ссылке в каталог. При его активации действия просты:

  1. Выбрать в каталоге подходящий ноутбук или другое устройство и добавить его в корзину.

  2. Перейти в корзину для подтверждения покупки.

  3. В поле вверху справа (над списком добавленных позиций) выбрать поле «Код купона» и вставить в него промокод из буфера обмена.

  4. Активировать скидку, применив акционный промокод.

  5. Перейти к оформлению заказа по кнопке внизу страницы для выбора параметров оплаты и доставки.

После того как заказ будет оформлен, представители магазина перезвонят для уточнения деталей сделки. Когда она будет окончательно подтверждена, заказ укомплектуют и передадут в службу доставки или пункт выдачи.

Выбор скидок и спецпредложений от Нотик

Если действующих промокодов нет или количество их использований уже исчерпано, уменьшить расходы на электронику можно другими способами. Интернет-магазин Нотик предлагает выбор дисконтов для новых и постоянных покупателей:

  • Скидка за предоплату. На все заказы, оплаченные онлайн перед отправкой, предоставляется дополнительная скидка. Она может сочетаться с другими видами дисконтов, если обратное не предусмотрено условиями акции.

  • Аксессуары и ПО в подарок. Покупая ноутбуки или другие электронные устройства в Notik, можно получить в подарок программное обеспечение или дополнительные товары. Например, при покупке ноутбука в рамках акций магазин дарит мыши, кабели и другие аксессуары или лицензионный софт.

  • Распродажи. На главной странице магазина представлен раздел товаров с уценкой. Максимальные скидки предоставляются на устройства, восстановленные после выявления брака или имеющие косметические изъяны вроде царапин. Но с дисконтом также доступны и совершенно новые гаджеты без единого недостатка, которые имеют повреждения упаковки или просто скопились на складе в большом количестве.

  • Услуги бесплатно или со скидкой. В рамках акций покупателям доступны сопутствующие услуги бесплатно или с дисконтом. При покупке смартфона или планшета можно получить в подарок поклейку защитного стекла, а для ноутбука – установку ОС или пакета программного обеспечения.

  • Бонусная программа. Зарегистрированные посетители интернет-магазина участвуют в программе лояльности. За каждую покупку они получают бонусные баллы, количество которых зависит от потраченной суммы. Бонусы начисляются через 15 дней после оплаты и сохраняются 3 месяца. Их можно использовать для оплаты до трети стоимости, например при покупке на 10 тысяч рублей бонусами погашается до 3,3 тысяч.

  • Бесплатная доставка. Товары по акции и крупные покупки доставляются курьерами бесплатно до двери.

Стоит обратить внимание, что не все акционные предложения суммируются. Например, промокоды не работают, если для оплаты заказа тратятся баллы программы лояльности. В таком случае при доступности нескольких дисконтов нужно выбрать один вариант.

Популярная электроника в Нотик со скидками

Популярная электроника в Нотик со скидками

Магазин Notik предлагает большой выбор компьютерной техники, комплектующих и аксессуаров для нее. Чаще всего скидки распространяются на покупку:

  • ноутбуков;

  • компьютеров-моноблоков;

  • аксессуаров для электроники.

Разделы «Распродажа» вынесены в каждой группе каталога отдельной строкой. Там всегда можно найти интересную модель с хорошим дисконтом. Ассортимент скидочных предложений постоянно пополняется, и чтобы уследить за ними – можно добавить эту страницу в закладки или подписаться на рассылку новостей интернет-магазина.

Оплата и доставка заказов в Нотик

Оплата и доставка заказов в Нотик

Оплатить заказ в Нотик можно несколькими способами:

  • онлайн на сайте;

  • онлайн или в кассе по реквизитам;

  • курьеру при получении;

  • в пункте выдачи (магазине) в городе присутствия компании.

Если заказ сделан наложенным платежом и нужно расплатиться картой – желательно узнать о наличии мобильного терминала у сотрудников курьерской службы. В городах присутствия перевозкой занимаются курьеры компании, в другие населенные пункты заказы пересылаются сторонними службами-партнерами.

Часто задаваемые вопросы про Нотик

★ Как получить промокоды в Нотик?

Необходимо зайти на страницу Нотик и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Нотик?

Чтобы воспользоваться промокодом от Нотик необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Нотик доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 17

★ Все ли предложения Нотик актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Нотик.

★ Почему стоит использовать купоны Нотик?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Нотик

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодПромокод Нотик дарит выгоду 600 рублей на сумки и рбкзаки серии HP RenewЭКО***
СкидкаВыгода 12000 рублей на ноутбук Honor MagicBook Pro i5не требуется
СкидкаНовые батарейки АА и ААА с выгодой 50% при сдаче использованныхне требуется
СкидкаДисконт 1300 рублей на электронную лицензию Microsoft Office для дома и учебы 2019не требуется
СкидкаПО Microsoft Office для дома и бизнеса 2019 (коробочная версия) с выгодой 1500 рублейне требуется
СкидкаДисконт 800 рублей на электронную лицензию ESET NOD32 Антивирусне требуется
СкидкаВыгода 1000 рублей на электронную лицензию Microsoft 365 для семьине требуется
СкидкаМоноблок HP 27-dp0024ur с выгодой 2000 рублейне требуется
СкидкаДисконт 6000 рублей на Моноблок AIO MSI Pro 16T 7M-094XRUне требуется
СкидкаСкидка 6600 рублей на Ультрабук ASUS Zenbook 13не требуется

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