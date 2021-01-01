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1 оценка поставлена средняя 5

Промокоды и скидки Ножиков | Март 2021

Промокоды и скидки на ножи в интернет-магазине Ножиков. Актуальных купонов: 16

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Скидка
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Беспл
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Скидка
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Истекает через 43 дня

Лучшее
предложение

Скидка
Выгодные цены на самый популярный ножевой бренд из Китая WE Knife
Истекает через 43 дня

Лучшее
предложение

Скидка
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Истекает через 43 дня

19%
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Скидка
Экономьте до 19% при покупке ножевого бренда Honor
Истекает через 43 дня

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Скидка
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предложение

Скидка
Не пропусти отличные цены на фирменные американские точилки для ножей Chef`s Choice
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Бесплатная доставка

Магазин ножей Ножиков предоставит Вам бесплатную доставку заказа при выполнении нескольких условий: минимальная сумма заказа – 3500 рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, 5000 рублей для остальных городов. Сроки доставки для Москвы и Санкт-Петербурга составляют 1-3 дня, для остальных ... регионов – 4-15 дней (курьерская служба или Почта России).


Посетить Ножиков
Контакты Ножиков

Юридический адрес:
г. Москва, Подсосенский переулок 23 стр 4

Электронная почта:
help@nozhikov.ru

Телефон:
+7 (495) 268-13-34

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
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Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Бесплатная доставка

Магазин ножей Ножиков предоставит Вам бесплатную доставку заказа при выполнении нескольких условий: минимальная сумма заказа – 3500 рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, 5000 рублей для остальных городов. Сроки доставки для Москвы и Санкт-Петербурга составляют 1-3 дня, для остальных ... регионов – 4-15 дней (курьерская служба или Почта России).


Посетить Ножиков
Контакты Ножиков

Юридический адрес:
г. Москва, Подсосенский переулок 23 стр 4

Электронная почта:
help@nozhikov.ru

Телефон:
+7 (495) 268-13-34

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
iHerb
Утконос
Frendi
Philips

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Специальные предложения от Ножиков

О магазине Ножиков

О магазине Ножиков

Магазин Ножиков работает на российском рынке с 2005 году и реализует товары в широком диапазоне цен. На сайте покупателям предлагается выбор товаров, прошедших двухэтапную проверку качества. Поэтому продукция, которая должна отправиться к клиентам, отличается качественным исполнением и не содержит производственного брака.

Чтобы покупатели могли снизить цену покупок, ритейлер проводит акции, дарит скидки, программу лояльности и коды на получение дополнительных скидок.

Как в Nozhikov.ru использовать промокод

Как в Nozhikov.ru использовать промокод

На этой странице нашего сайта перечислены действующие акции компании. В рамках их проведения достаточно выполнить простые условия и получить скидку. Чтобы попасть в раздел с акционными моделями, нужно подобрать предложение из списка и дождаться переадресации. В отличие от акций, чтобы использовать скидочный купон, нужно:

  1. Подобрать актуальное предложение из тех, которые перечислены на этой странице.

  2. Скопировать промокод, нажав на кнопку.

  3. Дождаться переадресации в интернет-магазин.

  4. Ознакомиться с выбором товаров.

  5. Нажать «Купить» в карточке модели.

  6. Перейти в корзину.

  7. Ввести номер купона на скидку в поле.

Стоимость товаров в корзине пересчитается с учетом снижения цены, и можно будет завершить оформление. По этой схеме можно использовать разные промокоды: как те, что перечислены на сайте, так и полученные из рассылок, групп в социальных сетях или других источников.

Купоны действуют ограниченное время и не всегда распространяются на весь ассортимент. К одному заказу в интернет-магазине можно применить только один код, например на первую покупку. Подробные условия использования каждого предложения находятся на нашем сайте.

Другие способы покупать в Ножиков по сниженной цене

Другие способы покупать в Ножиков по сниженной цене

  • Товары со скидкой. У ритейлера есть постоянный раздел, в который попадают модели по сниженной цене. Выбор товаров обновляется, так что если нужно купить с максимальной экономией, то здесь можно подобрать подходящую позицию. С моделями этой категории суммируются промокоды.

  • Акции. На нашем сайте перечислены акции компании, которыми можно воспользоваться сегодня. В рамках таких предложений можно получить бесплатную доставку, подарки или другие преимущества при выполнении определенных условий. Условия участия можно прочитать на этой странице.

  • Программа лояльности. В Ножиков разработана бонусная система, участвовать в которой могут все зарегистрированные пользователи. Первые баллы можно получить за авторизацию в системе. В личном кабинете появится таблица с заданиями, выполняя которые, клиенты получают очки. Баллы начисляются за покупки, их количество зависит от суммы заказа. Бонусы можно потратить на промокод на фиксированную сумму в рублях или процент от покупок.

  • Подписка на обновления. Следить за акциями или актуальными предложениями можно, подписавшись на обновления магазина. Для этого нужно найти «Подписаться на нас» на страницах сайта и ввести адрес электронной почты. Подписчикам отправляются письма с индивидуальными предложениями, промокодами, анонсами акций и распродаж.

  • Партнерская программа. В личном кабинете клиента есть возможность пригласить друга. Если он зарегистрируется и оформит заказ, перейдя по вашей ссылке, вы получите дополнительные баллы, а он — скидку на первый заказ. Партнерская программа позволяет получать бонусы с каждой покупки друзей и затем менять их на купоны.

  • Аккаунты в социальных сетях. Следить за обновлениями в магазине и анонсом акций можно также на страницах в социальных сетях. Если предварительно авторизоваться на сайте и после этого вступать в сообщества, это может засчитаться как выполнение заданий бонусной программы.

Популярные товары в магазине Ножиков

Популярные товары в магазине Ножиков

Ритейлер продает ножи различного размера и конфигурации. Товары этой группы у покупателей пользуются спросом, поэтому на них чаще всего распространяются акции и коды купонов. Популярные товары интернет-магазина перечислены в разделе «Хит».

Кроме ножей, в каталоге можно купить подарки для мужчин, наборы, мультитулы, топоры, точилки, зажигалки, перчатки и другие товары. Для удобства поиска можно отсортировать товары по производителю, цене, марке стали, длине клинка и другим параметрам. Со скидками, указанными в каталоге, суммируются промокоды, что позволяет еще больше снизить цену.

Каталог постоянно обновляется, последние поступления можно найти в категории «Новинки».

Доставка и оплата в Nozhikov.ru

Доставка и оплата в Nozhikov.ru

В интернет-магазине предлагается оплата наличными при получении на почте, курьеру или внесение средств сразу после оформления заказа. В последнем случае не нужно оплачивать комиссию почты за отправку средств.

Доставка заказа в регионы осуществляется Почтой России, а в Москве и Санкт-Петербурге — курьерскими службами. Клиенты могут использовать промокод на бесплатную доставку, если сумма заказа удовлетворяет условиям акции. Стоимость доставки рассчитываться на этапе оформления покупки на сайте Ножиков, оплачивается онлайн или при получении посылки.

Часто задаваемые вопросы про Ножиков

★ Как получить промокоды в Ножиков?

Необходимо зайти на страницу Ножиков и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Ножиков?

Чтобы воспользоваться промокодом от Ножиков необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Ножиков доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 16

★ Все ли предложения Ножиков актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Ножиков.

★ Почему стоит использовать купоны Ножиков?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Ножиков

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодС Ножиков промокодом экономьте 5% при покупке товаров от 10000 рублейNoz***
ПромокодNozhikov промокод дает скидку 3% при заказе на сумму от 5000 рублейNoz***
СкидкаСнизили цену на 36% на ручку-набор выживания 5 в 1не требуется
СкидкаМинус 27% на электрическую алмазную точилку для ножей H1099 по купону Ножиковне требуется
СкидкаКевларовые перчатки Black Force с экономией 13%не требуется
СкидкаПри покупке акционного товара от бренда Rulke точилка Adimanti в подарокне требуется
СкидкаВыгодные цены на самый популярный ножевой бренд из Китая WE Knifeне требуется
СкидкаПремиальные ножи Civivi от компании We Knife Co в Ножиковне требуется
СкидкаЭкономьте до 19% при покупке ножевого бренда Honorне требуется
СкидкаМинус 26% на фонарик Lumix small по купону Ножиковне требуется

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