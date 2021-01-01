Промокоды и скидки OLDOS | Март 2021

Как использовать скидочные купоны в ОЛДОС

На нашем сайте размещен каталог купонов для получения скидок в онлайн-бутике OLDOS. В него включены не только промокоды, но и предложения, не требующие указания комбинации символов.

Список действующих купонов регулярно проверяют наши специалисты. Они добавляют в него новые промокоды и акции, а завершенные предложения переносят в архив. Некоторые из купонов в каталоге выпущены эксклюзивно для наших пользователей и их нельзя встретить на других сайтах.

При выборе предложения обращайте внимание не только на размер скидки в процентах или рублях, но и на условия ее получения. Некоторые промокоды и акции имеют срок активации или действуют только на первый заказ.

Воспользоваться выбранным предложением можно, выполнив 6 действий.

Нажать на кнопку с актуальным купоном. Дождаться, пока откроется сайт компании, а промокод скопируется. Поместить понравившиеся товары в корзину, предварительно указав нужный размер, и перейти к просмотру ее содержимого. Нажать на надпись «Ввести промокод», вставить и применить его.

Изучить информацию о размере скидки. Оформить покупку.

Если промокод для получения привилегий не нужен, скидка будет применена при оформлении заказа без дополнительных действий. Во время ожидания перехода на сайт ритейлера пользователь получит предупреждение о том, что код указывать не требуется.