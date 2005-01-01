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Всем купившим два продукта PLANETA ORGANICA, ORGANIC SHOP. Акция не действует в магазинах-дисконтах
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Беспл
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Беспл
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Юридический адрес:
115280 Москва ул. Ленинская Слобода, д. 19, Бизнес центр «Омега плаза».
Электронная почта:
rabota@taber.ru
Телефон:
8 495 380 28 28
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
Красота требует скидок! Не спеши оформлять покупку без дисконта. Каждое 15-е число в году, будь это воскресенье или среда, промокод Подружка дарит скидку 15% на весь ассортимент товаров красоты. А если совершить покупку с 9:00 до 12:00, ты сэкономишь 20%. Следи за календарем, наполн ... яй корзину и оформляй заказ в день скидки!
Юридический адрес:
115280 Москва ул. Ленинская Слобода, д. 19, Бизнес центр «Омега плаза».
Электронная почта:
rabota@taber.ru
Телефон:
8 495 380 28 28
Соц. сети:
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Городом, где открылся первый магазин сети в 2005 году, была Москва. С тех пор зона присутствия бренда расширилась, и сейчас Подружка включает в себя 210 точек в Москве, Петербурге и еще 10 – в других регионах. Ежемесячно ритейлер открывает 1–2 новых магазина. По состоянию на 2019 год в компании работало 2100 человек, и ежегодно этот показатель увеличивается на 150–250 сотрудников.
Выбор товаров включает в себя более 10 тыс. наименований, а постоянными покупателями сети сегодня является около 2 млн человек. Благодаря акциям и промокодам, делающим цены доступнее, это число постоянно растет.
Основной ассортимент бренда – декоративная и уходовая косметика, парфюмерия, товары для дома, аксессуары и украшения.
На популярные товары ритейлер постоянно раздает скидочные купоны, которые тут же появляются на этой странице. Здесь собраны различные предложения, а чтобы использовать выбранный код купона:
Кликтике по нему и дождитесь переадресации в магазин.
На странице товаров, участвующих в предложении, подберите интересующие позиции.
Нажмите «Купить» в карточке товара.
Перейдите к оформлению заказа.
Подтвердите перечень и количество позиций в корзине и нажмите «Оформить заказ».
Зарегистрируйтесь, войдите в кабинет или нажмите «Купить без регистрации».
Введите имя, фамилию, адрес электронной почты и номер телефона.
Укажите город и способ доставки.
Укажите метод оплаты.
В 4 пункте введите комбинацию промокода.
Далее цена товаров пересчитается с учетом скидки, а к заказу будут добавлены подарки и комплименты, если это предусмотрено условиями акции. Останется выбрать способ подтверждения заказа (SMS или звонок) и завершить оформление.
В магазине каждый покупатель сможет получить скидку на товар, для этого можно использовать один из следующих инструментов:
Подписка на обновления. Она поможет новым клиентам получить скидку на первый заказ. Для этого достаточно найти на сайте форму для ввода адреса электронной почты, заполнить и отправить ее. В письме от магазина придет информация, как сэкономить на первой покупке, данные по текущим акциям и спецпредложениям, которыми можно воспользоваться.
Акции. С их помощью можно получить дополнительные скидки, возможность купить 3 товара по цене 2, а также подарки. Актуальные акции, включающие в себя промокоды, подарки и скидки, есть на этой странице портала. Такие предложения могут распространяться на конкретный товар, определенный бренд или целую категорию. Подробнее условия участия можно узнать на этой странице или в разделе «Акции» магазина Подружка.
Дисконтная программа. В бонусной системе магазина могут участвовать все покупатели. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте или заполнить анкету в оффлайн-магазине, совершить покупку и активировать карту. Размер скидки будет определяться суммой покупок, которые клиент совершил в течение последнего месяца. Она может достигать нескольких десятков процентов. С такой скидкой промокоды не суммируются.
Подарок именинникам. В день своего рождения именинники получают повышение в программе лояльности на 1 уровень. В этот день они могут покупать товары с еще большей выгодой.
Утренняя скидка. За покупки, совершенные в первой половине дня, можно получить снижение цены на несколько процентов. Акция проходит на постоянной основе.
Социальные сети. Присоединившись к бренду, подписчики первыми узнают о предстоящих распродажах, могут получать специальные промокоды и другие предложения, помогающие снижать цену. Чтобы вступить в группы Подружки в Facebook, Instagram или ВКонтакте, найдите иконки соцсетей на сайте ритейлера.
Бесплатная доставка. При покупке товаров на определенную сумму транспортные расходы возьмет на себя компания.
Одни способы суммируются между собой и с промокодами, а другие можно использовать только отдельно. Комбинируйте эти методы, чтобы покупать товары дешевле.
Популярные товары, которые сейчас можно купить по сниженной цене, есть в разделе «Выгода». Чаще всего в него попадают уходовые средства и декоративная косметика, реже – аксессуары, товары для дома и парфюмерия. В этом разделе цена указывается уже с учетом скидки, но в некоторых случаях ее можно дополнительно снизить, используя действующий промокод.
Самые востребованные товары среди уходовой косметики – пенки, мицеллярные воды, тоники, маски и кремы, среди декоративной косметики – помады, туши, подводки, тени, тональные основы. На товары этих категорий чаще всего распространяются акции.
Покупатели смогут забрать свой заказ в пункте самовывоза, выбрать доставку курьером, службой B2CPL, REDEXPRESS и DPD. Срок доставки зависит от удаленности населенного пункта и составляет 1–2 дня для Москвы и Санкт-Петербурга, до 10 дней – в другие города России.
Оплатить покупку можно картой на сайте Подружка или при получении, а также наличными. Валюта цен на сайте – рубли, в них и проводятся все операции.
Необходимо зайти на страницу Подружка и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Подружка необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 33
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Подружка.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
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