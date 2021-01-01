Промокоды и скидки Полис 812 | Март 2021

Подробнее о компании Полис 812

Страховой и визовый центр Полис 812 работает более 13 лет. Компания находится в Санкт-Петербурге, но через интернет обслуживает клиентов из любых регионов России. Она предлагает оформление визовых документов, а также полисы страхования для туристов, автомобилистов и других категорий жителей России.

Многие клиенты выбирают сервис компании за ценовую политику, постоянные акции и скидки по промокодам. Организация держит минимальные цены на услуги, при этом обеспечивая их высокое качество.

На всех этапах оформления заказа сотрудники Polis812 оказывают поддержку клиентам. Они готовы ответить на практически любые вопросы и предоставить подробную информацию о предлагаемых продуктах. Причем помощь сотрудников центра доступна не только на этапе покупки полиса, но и в дальнейшем, например уже во время пребывания в других странах.