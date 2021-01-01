3 оценки поставлены средняя 5
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10%
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5%
на ВСЁ
Беспл
доставка
72%
купон
60%
купон
51%
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На официальном сайте, в разделе распродажа вы найдете одежду и коллекции Puma с выгодой до 60%. Сезонные распродажи, в которых представлены товары для возрастов каждого покупателя по выгодной цене, Ассортимент берет начало от аксессуаров и заканчивает представление стильной верхней ... одеждой. Заходите в раздел Outlet и не пропускайте крутые скидки, предложения пополняются круглый год.
Юридический адрес:
ООО «ПУМА-РУС» Адрес: Россия, Москва, 125171, Ленинградское шоссе, д.16, стр.1, Бизнес-центр «Метрополис»
Электронная почта:
shop.ru@puma.com
Телефон:
8 495 783 2552
Соц. сети:
3 оценки поставлены средняя 5
На официальном сайте, в разделе распродажа вы найдете одежду и коллекции Puma с выгодой до 60%. Сезонные распродажи, в которых представлены товары для возрастов каждого покупателя по выгодной цене, Ассортимент берет начало от аксессуаров и заканчивает представление стильной верхней ... одеждой. Заходите в раздел Outlet и не пропускайте крутые скидки, предложения пополняются круглый год.
Юридический адрес:
ООО «ПУМА-РУС» Адрес: Россия, Москва, 125171, Ленинградское шоссе, д.16, стр.1, Бизнес-центр «Метрополис»
Электронная почта:
shop.ru@puma.com
Телефон:
8 495 783 2552
Соц. сети:
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Бренд Puma появился в 1948 году. На заре своей деятельности компания занималась пошивом бутс. Футбол по-прежнему остается тем видом спортом, где Пума представлена наиболее широко. Бренд сотрудничает с национальными сборными, известными клубами и отдельными звездами.
За прошедшие десятилетия фирма значительно расширила свой ассортимент и сегодня выпускает товары для разных видов спорта, от бега и тенниса до экстремальных дисциплин. Лицом бренда стали многие известные спортсмены: Пеле, Диего Марадонна, Усэйн Болт, Гильермо Вилас, Борис Беккер, Серена Вильямс, Линфорд Кристи и другие.
Компания занимает заметное место на международном рынке спорттоваров. Миссия обозначена четко – быть всегда быстрее. Фирма заботится о своих потребителях, создавая уникальные, модные и качественные вещи. Кроме того, Puma спонсирует спортивные мероприятия и запустила приложение с тренировками от лучших спортсменов мира PumaTrack.
Чтобы максимально сэкономить на покупках спорттоваров в Пума, пользуйтесь следующими советами:
Заходите в разделы сайта с акциями и распродажами. Скидки на обувь, одежду, аксессуары действуют постоянно. Во время выхода новых коллекций на старые могут снизить цены. Еще один источник скидочных предложений — сезонные товары, которые в «мертвые» месяцы продают за меньшую цену.
Подпишитесь на рассылку интернет-магазина. В рассылке присылают уведомления о закрытых распродажах и поступлении новых коллекций, советы по спорту и стилю, приглашения на спортивные мероприятия. Новым подписчикам дарят промокод на первую покупку. Всем, кто указал дату рождения, магазин присылает в этот день какой-то приятный бонус.
Оплачивайте заказ онлайн. При оплате банковской картой или через платежные сервисы Apple Pay и Google Pay магазин делает дополнительную скидку в несколько процентов.
Используйте актуальные промокоды. На нашем сайте собраны купоны, которые постоянно обновляются и существенно экономят деньги.
Делайте крупные заказы. Гораздо эффективнее заказать сразу несколько вещей и получить скидку за большой заказ, чем покупать по одной позиции.
Размещенные на данной странице скидочные купоны позволяют сэкономить до половины стоимости спорттоваров и получить бесплатную доставку. Большинство бонусов выражается в процентах (например, скидка 51% на женские спортивные костюмы). Часто попадаются промокоды с фиксированной суммой. Для активации некоторых купонов достаточно перейти на страницу акции, для остальных нужен код. Для применения промокода выполните несколько шагов:
Выберите промокод из представленных на данной странице. В одном заказе можно использовать только один код на скидку.
Откройте интернет-магазин. Переход на него должен произойти автоматически, с одновременным копированием промокода.
Выберите товары.
Зайдите в корзину и вставьте промокод в соответствующее поле.
Перечислите деньги картой или выберите оплату при получении.
Промокод не сработает, если не выполнены условия акции: в корзине оказались товары без скидки или сумма заказа недостаточна. Если истек срок действия кода, воспользуйтесь другим купоном или зайдите на страницу позднее, чтобы попробовать еще раз.
В интернет-магазине есть несколько вариантов оплаты заказа:
банковской картой,
платежными сервисами Apple Pay и Google Pay,
наличными курьеру.
Выбирая способ оплаты, смотрите на установленную максимальную сумму заказа в день. Для некоторых вариантов это не более 50 000 рублей.
От суммы заказа зависит, будет доставка бесплатной или нет. Если она окажется платной, то на ее стоимость влияет населенный пункт и выбранная служба доставки. Puma сотрудничает с несколькими курьерскими службами, поэтому у покупателя почти всегда есть выбор способа получения посылки.
Не подошедший вам товар разрешают вернуть в течение 14 дней. Недопустимо наличие следов носки, должны сохраниться бирки и оригинальная упаковка. Гарантия на вещи действует в течение 30 дней.
В интернет-магазине постоянно объявлена распродажа ряда позиций из категорий обувь, одежда и аксессуары. Это обусловлено регулярным выходом новых коллекций, сезонностью большинства товаров и наличием остатков, которые следует распродать. Есть предложения для мужчин, женщин и детей.
Наибольшее разнообразие акций в одежде. Скидки предоставляются на следующие категории товара:
женское нижнее белье, боди, платья, леггинсы, юбки, топы;
верхнюю одежду: бомберы, ветровки, куртки;
штаны, шорты, футболки с коротким и длинным рукавом, брюки, комбинезоны, майки, олимпийки, поло, толстовки и жилеты.
Из обуви по сниженной цене доступны кеды, кроссовки, ботинки, бутсы, сланцы и сандалии. Футболистам также предлагают щитки, а также шарфы и элементы формы с логотипами популярных команд. Регулярно в распродаже Puma оказываются шапки, кепки, перчатки, шарфы. Можно купить дешевле несезонные товары: рюкзаки, сумки, кошельки, бутылки для воды, повязки и носки. Избранные коллекции и новинки, как правило, не предлагают дисконта, зато для них можно использовать промокоды.
Необходимо зайти на страницу PUMA и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от PUMA необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 10
Наши специалисты отбирают только действующие предложения PUMA.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Промокод Puma: 10% на ВСЁ за подписку
|при***
|Промокод
|Купон Puma: -5% на ВСЁ при оплате картой
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|Скидка
|Бесплатная доставка заказов от 6500 рублей
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|Юбки Classics Tight Skirt с экономией до 72%
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|Скидка до 60% на рюкзаки Rider Game On Backpack
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