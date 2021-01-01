Краткое описание деятельности компании Puma

Бренд Puma появился в 1948 году. На заре своей деятельности компания занималась пошивом бутс. Футбол по-прежнему остается тем видом спортом, где Пума представлена наиболее широко. Бренд сотрудничает с национальными сборными, известными клубами и отдельными звездами.

За прошедшие десятилетия фирма значительно расширила свой ассортимент и сегодня выпускает товары для разных видов спорта, от бега и тенниса до экстремальных дисциплин. Лицом бренда стали многие известные спортсмены: Пеле, Диего Марадонна, Усэйн Болт, Гильермо Вилас, Борис Беккер, Серена Вильямс, Линфорд Кристи и другие.

Компания занимает заметное место на международном рынке спорттоваров. Миссия обозначена четко – быть всегда быстрее. Фирма заботится о своих потребителях, создавая уникальные, модные и качественные вещи. Кроме того, Puma спонсирует спортивные мероприятия и запустила приложение с тренировками от лучших спортсменов мира PumaTrack.