Спасибо за оценку!

3 оценки поставлены средняя 5

Промокоды PUMA на Март 2021

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Бесплатная доставка заказов от 6500 рублей
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На официальном сайте, в разделе распродажа вы найдете одежду и коллекции Puma с выгодой до 60%. Сезонные распродажи, в которых представлены товары для возрастов каждого покупателя по выгодной цене, Ассортимент берет начало от аксессуаров и заканчивает представление стильной верхней ... одеждой. Заходите в раздел Outlet и не пропускайте крутые скидки, предложения пополняются круглый год.


Посетить PUMA
Контакты PUMA

Юридический адрес:
ООО «ПУМА-РУС» Адрес: Россия, Москва, 125171, Ленинградское шоссе, д.16, стр.1, Бизнес-центр «Метрополис»

Электронная почта:
shop.ru@puma.com

Телефон:
8 495 783 2552

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

3 оценки поставлены средняя 5

Outlet PUMA

На официальном сайте, в разделе распродажа вы найдете одежду и коллекции Puma с выгодой до 60%. Сезонные распродажи, в которых представлены товары для возрастов каждого покупателя по выгодной цене, Ассортимент берет начало от аксессуаров и заканчивает представление стильной верхней ... одеждой. Заходите в раздел Outlet и не пропускайте крутые скидки, предложения пополняются круглый год.


Посетить PUMA
Контакты PUMA

Юридический адрес:
ООО «ПУМА-РУС» Адрес: Россия, Москва, 125171, Ленинградское шоссе, д.16, стр.1, Бизнес-центр «Метрополис»

Электронная почта:
shop.ru@puma.com

Телефон:
8 495 783 2552

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
bonprix
Снежная Королева
SHEIN
Befree
Mothercare
Love Republic
Tom Tailor
DC shoes
Vans
Kari
O'stin
reebok
Ecco

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Специальные предложения от PUMA

Краткое описание деятельности компании Puma

Краткое описание деятельности компании Puma

Бренд Puma появился в 1948 году. На заре своей деятельности компания занималась пошивом бутс. Футбол по-прежнему остается тем видом спортом, где Пума представлена наиболее широко. Бренд сотрудничает с национальными сборными, известными клубами и отдельными звездами.

За прошедшие десятилетия фирма значительно расширила свой ассортимент и сегодня выпускает товары для разных видов спорта, от бега и тенниса до экстремальных дисциплин. Лицом бренда стали многие известные спортсмены: Пеле, Диего Марадонна, Усэйн Болт, Гильермо Вилас, Борис Беккер, Серена Вильямс, Линфорд Кристи и другие. 

Компания занимает заметное место на международном рынке спорттоваров. Миссия обозначена четко – быть всегда быстрее. Фирма заботится о своих потребителях, создавая уникальные, модные и качественные вещи. Кроме того, Puma спонсирует спортивные мероприятия и запустила приложение с тренировками от лучших спортсменов мира PumaTrack.

Как выгодно покупать в Puma

Как выгодно покупать в Puma

Чтобы максимально сэкономить на покупках спорттоваров в Пума, пользуйтесь следующими советами:

  • Заходите в разделы сайта с акциями и распродажами. Скидки на обувь, одежду, аксессуары действуют постоянно. Во время выхода новых коллекций на старые могут снизить цены. Еще один источник скидочных предложений — сезонные товары, которые в «мертвые» месяцы продают за меньшую цену.

  • Подпишитесь на рассылку интернет-магазина. В рассылке присылают уведомления о закрытых распродажах и поступлении новых коллекций, советы по спорту и стилю, приглашения на спортивные мероприятия. Новым подписчикам дарят промокод на первую покупку. Всем, кто указал дату рождения, магазин присылает в этот день какой-то приятный бонус.

  • Оплачивайте заказ онлайн. При оплате банковской картой или через платежные сервисы Apple Pay и Google Pay магазин делает дополнительную скидку в несколько процентов.

  • Используйте актуальные промокоды. На нашем сайте собраны купоны, которые постоянно обновляются и существенно экономят деньги. 

  • Делайте крупные заказы. Гораздо эффективнее заказать сразу несколько вещей и получить скидку за большой заказ, чем покупать по одной позиции.

Как применить промокод на скидку в интернет-магазине Пума

Как применить промокод на скидку в интернет-магазине Пума

Размещенные на данной странице скидочные купоны позволяют сэкономить до половины стоимости спорттоваров и получить бесплатную доставку. Большинство бонусов выражается в процентах (например, скидка 51% на женские спортивные костюмы). Часто попадаются промокоды с фиксированной суммой. Для активации некоторых купонов достаточно перейти на страницу акции, для остальных нужен код. Для применения промокода выполните несколько шагов:

  1. Выберите промокод из представленных на данной странице. В одном заказе можно использовать только один код на скидку.

  2. Откройте интернет-магазин. Переход на него должен произойти автоматически, с одновременным копированием промокода.

  3. Выберите товары.

  4. Зайдите в корзину и вставьте промокод в соответствующее поле.

  1. Перечислите деньги картой или выберите оплату при получении.

Промокод не сработает, если не выполнены условия акции: в корзине оказались товары без скидки или сумма заказа недостаточна. Если истек срок действия кода, воспользуйтесь другим купоном или зайдите на страницу позднее, чтобы попробовать еще раз.

Оплата и доставка спорттоваров Puma

Оплата и доставка спорттоваров Puma

В интернет-магазине есть несколько вариантов оплаты заказа:

  • банковской картой,

  • платежными сервисами Apple Pay и Google Pay,

  • наличными курьеру.

Выбирая способ оплаты, смотрите на установленную максимальную сумму заказа в день. Для некоторых вариантов это не более 50 000 рублей.

От суммы заказа зависит, будет доставка бесплатной или нет. Если она окажется платной, то на ее стоимость влияет населенный пункт и выбранная служба доставки. Puma сотрудничает с несколькими курьерскими службами, поэтому у покупателя почти всегда есть выбор способа получения посылки.

Не подошедший вам товар разрешают вернуть в течение 14 дней. Недопустимо наличие следов носки, должны сохраниться бирки и оригинальная упаковка. Гарантия на вещи действует в течение 30 дней.

Самые популярные товары Puma со скидкой

Самые популярные товары Puma со скидкой

В интернет-магазине постоянно объявлена распродажа ряда позиций из категорий обувь, одежда и аксессуары. Это обусловлено регулярным выходом новых коллекций, сезонностью большинства товаров и наличием остатков, которые следует распродать. Есть предложения для мужчин, женщин и детей. 

Наибольшее разнообразие акций в одежде. Скидки предоставляются на следующие категории товара:

  • женское нижнее белье, боди, платья, леггинсы, юбки, топы;

  • верхнюю одежду: бомберы, ветровки, куртки;

  • штаны, шорты, футболки с коротким и длинным рукавом, брюки, комбинезоны, майки, олимпийки, поло, толстовки и жилеты.

Из обуви по сниженной цене доступны кеды, кроссовки, ботинки, бутсы, сланцы и сандалии. Футболистам также предлагают щитки, а также шарфы и элементы формы с логотипами популярных команд. Регулярно в распродаже Puma оказываются шапки, кепки, перчатки, шарфы. Можно купить дешевле несезонные товары: рюкзаки, сумки, кошельки, бутылки для воды, повязки и носки. Избранные коллекции и новинки, как правило, не предлагают дисконта, зато для них можно использовать промокоды. 

Часто задаваемые вопросы про PUMA

★ Как получить промокоды в PUMA?

Необходимо зайти на страницу PUMA и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод PUMA?

Чтобы воспользоваться промокодом от PUMA необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от PUMA доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 10

★ Все ли предложения PUMA актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения PUMA.

★ Почему стоит использовать купоны PUMA?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды PUMA

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодПромокод Puma: 10% на ВСЁ за подпискупри***
ПромокодКупон Puma: -5% на ВСЁ при оплате картойне ***
СкидкаБесплатная доставка заказов от 6500 рублейне требуется
СкидкаЮбки Classics Tight Skirt с экономией до 72%не требуется
СкидкаСкидка до 60% на рюкзаки Rider Game On Backpackне требуется
СкидкаТолстовки со скидкой до 51%не требуется

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