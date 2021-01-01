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1 оценка поставлена средняя 5

Промокоды и скидки Redmond | Март 2021

Действующие акции и промокоды на мелкую бытовую технику. Актуальных купонов: 16

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Истекает через 21 день

50%
купон

Скидка
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Истекает через 1 день

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Скидка
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50%
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Скидка
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Истекает через 15 дней

40%
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Бесплатная доставка Редмонд

На сайте Мультиварка Про предоставляется услуга бесплатной доставки для жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Для того, чтобы доставка была бесплатной, необходимо сделать заказ на определенную сумму. Сумма зависит от зоны доставки: зона 1 – от 4000 рублей, зона 2 – от 5000 рублей, зона ... 3 – от 7000 рублей, зона 4 – от 12000 рублей.


Посетить REDMOND
Контакты REDMOND

Юридический адрес:
195027, г. Санкт-Петербург, Свердловская наб., д. 44, Лит. Ю., БЦ «Зима»

Электронная почта:
director@multivarka.pro

Телефон:
8 (495) 909-08-20

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Бесплатная доставка Редмонд

На сайте Мультиварка Про предоставляется услуга бесплатной доставки для жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Для того, чтобы доставка была бесплатной, необходимо сделать заказ на определенную сумму. Сумма зависит от зоны доставки: зона 1 – от 4000 рублей, зона 2 – от 5000 рублей, зона ... 3 – от 7000 рублей, зона 4 – от 12000 рублей.


Посетить REDMOND
Контакты REDMOND

Юридический адрес:
195027, г. Санкт-Петербург, Свердловская наб., д. 44, Лит. Ю., БЦ «Зима»

Электронная почта:
director@multivarka.pro

Телефон:
8 (495) 909-08-20

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Oldi
Холодильник
123.ru
Just.ru
Philips
Xiaomi

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Специальные предложения от REDMOND

О магазине REDMOND

О магазине REDMOND

В официальном интернет-магазине Мультиварка Про продается техника популярного бренда REDMOND. Здесь представлен широкий выбор бытовых приборов, включая мультиварки, а также всевозможную умную электронику. Компания регулярно внедряет новые технологии в свою продукцию и является одним из лидеров российского рынка техники для готовки. Наряду с инновациями и удобством покупки на сайте магазина выгодны благодаря адекватным ценам, промокодам и акциям.

Как использовать скидочный купон REDMOND

Как использовать скидочный купон REDMOND

  1. Кликнуть по понравившемуся промокоду: при этом он будет скопирован и откроется нужный раздел онлайн-магазина.

  2. Подобрать бытовую технику, пользуясь фильтрами, а также инструментом сравнения, и добавить товар в корзину.

  3. Под итоговой суммой в корзине есть надпись «Ввести кодовое слово для получения доп. скидки» и специальное поле — нужно указать в нем код купона. Либо просто подвести курсор мыши к корзине, в появившемся окне нажать на такую же строку и вставить промокод.

  1. Нажать «Применить» и проверить сэкономленную, а также итоговую сумму: если код подействовал, можно переходить к оформлению заказа.

Также на сайте вы найдете акционные купоны. При нажатии на них пользователь попадает в раздел магазина, в котором действует распродажа. Пользуясь ими, можно без промокода покупать бытовую технику со скидкой.

Как экономить на покупках в магазине Мультиварка Про

Как экономить на покупках в магазине Мультиварка Про

  • Во вкладке «Акции» на основной странице официального сайта перечислены распродажи месяца и бессрочные предложения. Периодически происходит «обвал цен» на актуальные типы товаров, например все для кухни, дачи или уборки. Постоянно предоставляются скидки тем, кто нашел у конкурентов цену дешевле, а также покупает любые чаши для мультиварки и новую умную технику в обмен на старые.

  • Чтобы сэкономить, можно использовать промокод со скидкой на первую покупку при подписке на новости.

  • Дополнительная скидка на бытовые приборы действует при самовывозе из розничного магазина. Условие — купить продукцию на определенную сумму, кроме товаров-исключений и техники, цена которой снижена более чем на 30%.

  • При оплате покупок REDMOND банковской картой онлайн магазин делает скидку на доставку. При этом чем больше стоит заказ, тем меньше — доставка на дом или в пункт выдачи. Особенно крупные заказы могут быть доставлены за ноль рублей.

На какую технику в магазине Редмонд действуют скидки

На какую технику в магазине Редмонд действуют скидки

Благодаря распродажам, акциям и промокодам, практически всё, что предлагает бренд, можно купить по сниженным ценам. На официальном сайте собраны: 

  • мультиварки и мультикухни со сковородой и аэрогрилем;

  • отдельные грили, в том числе с функцией духовки и удаленного управления;

  • мультипекарни со съемными панелями, действующие и в качестве гриля, и в качестве вафельницы;

  • кухонное оснащение: кухонные комбайны, хлебопечки, кофеварки и кофемашины, духовые шкафы, блендеры, аэрогрили, бутербродницы, сковороды и электрочайники;

  • серия Redmond Smart Home: приборы для умной кухни и умного дома, включая  системы безопасности, климат-контроль и смарт-розетки;

  • домашняя техника: кондиционеры, пылесосы, воздухоочистители, пароочистители, обогреватели и актуальные портативные колонки;

  • товары для красоты и ухода за собой: от маникюрных наборов и фенов до плоек, выпрямителей и мультистайлеров для волос;

  • продукты для спорта и здоровья: бактерицидные лампы, массажеры, мини-тренажеры, моноциклы и напольные весы;

  • аксессуары и запасные части для бытовых приборов, чаши для мультиварок, разделочные доски и сборники рецептов.

Акции чаще всего проходят на кухонную технику, а промокоды действуют на весь ассортимент.

Что с оплатой и доставкой в магазине REDMOND

Что с оплатой и доставкой в магазине REDMOND

Покупать в официальном магазине мультиварки и другую полезную продукцию удобно за счет широкого выбора способов оплаты. Это можно сделать:

  • наличными курьеру, если покупатель проживает в столице или Санкт-Петербурге и области;

  • наличными при самовывозе из пунктов транспортных компаний или розничных магазинов REDMOND;

  • онлайн с помощью карт Visa, Mastercard или «Мир»;

  • в рассрочку картами «Совесть» и «Халва», оплачивая заказ на сайте, а для жителей Москвы и Санкт-Петербурга — еще и при курьерской доставке;

  • в кредит онлайн без первого взноса с помощью дебетовой карты Сбербанка;

  • платежом по квитанции в отделении банка.

Для доставки фирменный магазин бренда REDMOND использует как собственную курьерскую службу, так и услуги аккредитованных транспортных компаний. Перед тем как подъехать по адресу, курьеры обязательно заранее сообщают о своем визите. Посылки передаются лично в руки вместе с приложенным к ним товарным чеком и гарантийным талоном. 

Информация о том, как скоро ожидать доставку и сколько она будет стоить, указывается в корзине. Услуга может быть бесплатной при заказе на определенную сумму либо стоить дешевле при самовывозе. Также действует акция при оплате картой онлайн: чем больше стоимость приобретенной техники, тем в меньшую сумму обойдется доставка. Однако она не суммируется с промокодами.

Часто задаваемые вопросы про REDMOND

★ Как получить промокоды в REDMOND?

Необходимо зайти на страницу REDMOND и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод REDMOND?

Чтобы воспользоваться промокодом от REDMOND необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от REDMOND доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 16

★ Все ли предложения REDMOND актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения REDMOND.

★ Почему стоит использовать купоны REDMOND?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды REDMOND

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаТовары для приготовления с выгодой до 50% в честь Масленницыне требуется
СкидкаСкидка 10% за подписку на новостине требуется
СкидкаПопулярные товары с выгодой до 45%не требуется
СкидкаПри покупке от 5000 рублей дарим 500 рублей на следующий заказне требуется
СкидкаДо минус 40% на грилине требуется
СкидкаПри покупке двух и более принадлежностей для кухни скидка до 50%не требуется
СкидкаВсего 1198 рублей две панели мультипекаряне требуется
СкидкаВыгода до 50% на выделенный ассортиментне требуется
СкидкаВесенние скидки до 40% на товары для домане требуется
СкидкаРоботы-пылесосы с выгодой до 35%не требуется

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