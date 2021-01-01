Что с оплатой и доставкой в магазине REDMOND

Покупать в официальном магазине мультиварки и другую полезную продукцию удобно за счет широкого выбора способов оплаты. Это можно сделать:

наличными курьеру, если покупатель проживает в столице или Санкт-Петербурге и области;

наличными при самовывозе из пунктов транспортных компаний или розничных магазинов REDMOND;

онлайн с помощью карт Visa, Mastercard или «Мир»;

в рассрочку картами «Совесть» и «Халва», оплачивая заказ на сайте, а для жителей Москвы и Санкт-Петербурга — еще и при курьерской доставке;

в кредит онлайн без первого взноса с помощью дебетовой карты Сбербанка;

платежом по квитанции в отделении банка.

Для доставки фирменный магазин бренда REDMOND использует как собственную курьерскую службу, так и услуги аккредитованных транспортных компаний. Перед тем как подъехать по адресу, курьеры обязательно заранее сообщают о своем визите. Посылки передаются лично в руки вместе с приложенным к ним товарным чеком и гарантийным талоном.

Информация о том, как скоро ожидать доставку и сколько она будет стоить, указывается в корзине. Услуга может быть бесплатной при заказе на определенную сумму либо стоить дешевле при самовывозе. Также действует акция при оплате картой онлайн: чем больше стоимость приобретенной техники, тем в меньшую сумму обойдется доставка. Однако она не суммируется с промокодами.