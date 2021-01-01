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На сайте Мультиварка Про предоставляется услуга бесплатной доставки для жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Для того, чтобы доставка была бесплатной, необходимо сделать заказ на определенную сумму. Сумма зависит от зоны доставки: зона 1 – от 4000 рублей, зона 2 – от 5000 рублей, зона ... 3 – от 7000 рублей, зона 4 – от 12000 рублей.
Юридический адрес:
195027, г. Санкт-Петербург, Свердловская наб., д. 44, Лит. Ю., БЦ «Зима»
Электронная почта:
director@multivarka.pro
Телефон:
8 (495) 909-08-20
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
На сайте Мультиварка Про предоставляется услуга бесплатной доставки для жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Для того, чтобы доставка была бесплатной, необходимо сделать заказ на определенную сумму. Сумма зависит от зоны доставки: зона 1 – от 4000 рублей, зона 2 – от 5000 рублей, зона ... 3 – от 7000 рублей, зона 4 – от 12000 рублей.
Юридический адрес:
195027, г. Санкт-Петербург, Свердловская наб., д. 44, Лит. Ю., БЦ «Зима»
Электронная почта:
director@multivarka.pro
Телефон:
8 (495) 909-08-20
Соц. сети:
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В официальном интернет-магазине Мультиварка Про продается техника популярного бренда REDMOND. Здесь представлен широкий выбор бытовых приборов, включая мультиварки, а также всевозможную умную электронику. Компания регулярно внедряет новые технологии в свою продукцию и является одним из лидеров российского рынка техники для готовки. Наряду с инновациями и удобством покупки на сайте магазина выгодны благодаря адекватным ценам, промокодам и акциям.
Кликнуть по понравившемуся промокоду: при этом он будет скопирован и откроется нужный раздел онлайн-магазина.
Подобрать бытовую технику, пользуясь фильтрами, а также инструментом сравнения, и добавить товар в корзину.
Под итоговой суммой в корзине есть надпись «Ввести кодовое слово для получения доп. скидки» и специальное поле — нужно указать в нем код купона. Либо просто подвести курсор мыши к корзине, в появившемся окне нажать на такую же строку и вставить промокод.
Нажать «Применить» и проверить сэкономленную, а также итоговую сумму: если код подействовал, можно переходить к оформлению заказа.
Также на сайте вы найдете акционные купоны. При нажатии на них пользователь попадает в раздел магазина, в котором действует распродажа. Пользуясь ими, можно без промокода покупать бытовую технику со скидкой.
Во вкладке «Акции» на основной странице официального сайта перечислены распродажи месяца и бессрочные предложения. Периодически происходит «обвал цен» на актуальные типы товаров, например все для кухни, дачи или уборки. Постоянно предоставляются скидки тем, кто нашел у конкурентов цену дешевле, а также покупает любые чаши для мультиварки и новую умную технику в обмен на старые.
Чтобы сэкономить, можно использовать промокод со скидкой на первую покупку при подписке на новости.
Дополнительная скидка на бытовые приборы действует при самовывозе из розничного магазина. Условие — купить продукцию на определенную сумму, кроме товаров-исключений и техники, цена которой снижена более чем на 30%.
При оплате покупок REDMOND банковской картой онлайн магазин делает скидку на доставку. При этом чем больше стоит заказ, тем меньше — доставка на дом или в пункт выдачи. Особенно крупные заказы могут быть доставлены за ноль рублей.
Благодаря распродажам, акциям и промокодам, практически всё, что предлагает бренд, можно купить по сниженным ценам. На официальном сайте собраны:
мультиварки и мультикухни со сковородой и аэрогрилем;
отдельные грили, в том числе с функцией духовки и удаленного управления;
мультипекарни со съемными панелями, действующие и в качестве гриля, и в качестве вафельницы;
кухонное оснащение: кухонные комбайны, хлебопечки, кофеварки и кофемашины, духовые шкафы, блендеры, аэрогрили, бутербродницы, сковороды и электрочайники;
серия Redmond Smart Home: приборы для умной кухни и умного дома, включая системы безопасности, климат-контроль и смарт-розетки;
домашняя техника: кондиционеры, пылесосы, воздухоочистители, пароочистители, обогреватели и актуальные портативные колонки;
товары для красоты и ухода за собой: от маникюрных наборов и фенов до плоек, выпрямителей и мультистайлеров для волос;
продукты для спорта и здоровья: бактерицидные лампы, массажеры, мини-тренажеры, моноциклы и напольные весы;
аксессуары и запасные части для бытовых приборов, чаши для мультиварок, разделочные доски и сборники рецептов.
Акции чаще всего проходят на кухонную технику, а промокоды действуют на весь ассортимент.
Покупать в официальном магазине мультиварки и другую полезную продукцию удобно за счет широкого выбора способов оплаты. Это можно сделать:
наличными курьеру, если покупатель проживает в столице или Санкт-Петербурге и области;
наличными при самовывозе из пунктов транспортных компаний или розничных магазинов REDMOND;
онлайн с помощью карт Visa, Mastercard или «Мир»;
в рассрочку картами «Совесть» и «Халва», оплачивая заказ на сайте, а для жителей Москвы и Санкт-Петербурга — еще и при курьерской доставке;
в кредит онлайн без первого взноса с помощью дебетовой карты Сбербанка;
платежом по квитанции в отделении банка.
Для доставки фирменный магазин бренда REDMOND использует как собственную курьерскую службу, так и услуги аккредитованных транспортных компаний. Перед тем как подъехать по адресу, курьеры обязательно заранее сообщают о своем визите. Посылки передаются лично в руки вместе с приложенным к ним товарным чеком и гарантийным талоном.
Информация о том, как скоро ожидать доставку и сколько она будет стоить, указывается в корзине. Услуга может быть бесплатной при заказе на определенную сумму либо стоить дешевле при самовывозе. Также действует акция при оплате картой онлайн: чем больше стоимость приобретенной техники, тем в меньшую сумму обойдется доставка. Однако она не суммируется с промокодами.
Необходимо зайти на страницу REDMOND и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от REDMOND необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 16
Наши специалисты отбирают только действующие предложения REDMOND.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
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|До минус 40% на грили
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