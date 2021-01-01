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На сайте интернет-магазина детской одежды, обуви и аксессуаров Рейма представлены самые выгодные специальные предложения: подарки при покупке, условия бесплатной доставки, скидки до 70% на отдельные категории товаров. Каждый месяц магазин обновляет акции. Подписывайте на новостную р ... ассылку и социальные сети магазина, чтобы быть в курсе.
Юридический адрес:
Москва, Краснопролетарская улица, 16с2
Электронная почта:
info@reima.ru
Телефон:
88003331204
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
На сайте интернет-магазина детской одежды, обуви и аксессуаров Рейма представлены самые выгодные специальные предложения: подарки при покупке, условия бесплатной доставки, скидки до 70% на отдельные категории товаров. Каждый месяц магазин обновляет акции. Подписывайте на новостную р ... ассылку и социальные сети магазина, чтобы быть в курсе.
Юридический адрес:
Москва, Краснопролетарская улица, 16с2
Электронная почта:
info@reima.ru
Телефон:
88003331204
Соц. сети:
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История популярного финского бренд Reima началась в середине сороковых. В послевоенное время компания занялась пошивом рабочей одежды из военного обмундирования. Ее миссия заключалась в том, чтобы создавать функциональную, удобную, практичную одежду. С тех пор ассортимент бренда значительно расширился, но основные идеи остались неизменными: от инновационных экологичных материалов до поддержки программ по переработке отходов производства. Весь рабочий процесс строго контролируется и соответствует идеям ответственного потребления.
Сегодня Рейма – ведущий производитель функциональной детской одежды для любого времени года. Продукция ориентирована на потребности активных детей от 0 до 12 лет. Особое внимание уделяется срокам износостойкости материалов, комфортности изделий. На торговой площадке можно найти как товары для новорожденных, так и приобрести набор Reima Kit (полноценный гардероб на сезон) с доставкой на дом.
Бренд имеет свои представительства в 70 странах, основной товарооборот приходится на страны Северной Европы, Швейцарию, Россию. Продажа товаров осуществляется через монобрендовые или партнерские магазины.
С мобильным приложением онлайн-шопинг стал гораздо комфортнее, а также ближе для клиентов Reima по всему миру. Более того, покупая онлайн, пользователи имеют возможность получить скидку на первый заказ или воспользоваться промокодом.
Чтобы гарантированно получить скидку на первую покупку (или при оформлении очередного заказа), необходимо использовать действующий промокод. Он может быть фиксированным или плавающим. В первом случае купон на скидку зафиксирован в рублях, во втором варианте дисконт выражен в процентах от общей суммы покупки. Чтобы активировать промокод, необходимо:
Выбрать товары из онлайн-каталога, сложить их в корзину.
Из списка актуальных промокодов, публикуемых на нашей странице, выбрать подходящий по срокам и условиям акции. Скопировать буквенно-цифровой код.
Вернуться на сайт Reima, вставить скопированное значение в поле «Введите код купона для скидки».
После активации кода купона итоговая сумма корзины должна уменьшиться.
Завершите покупку.
Обратите внимание, что каждый промокод ограничен сроками проведения акции и условиями его использования (на доставку, определенный бренд, группу товаров). Скидочный купон можно активировать только один раз.
Для своих клиентов онлайн-магазин Рейма предлагает несколько вариантов дополнительной выгоды от покупок:
получайте индивидуальные подарки за заказ, оформленный в течение 30 минут;
получайте скидку 5 % при оплате покупок онлайн;
участвуйте в сезонных распродажах, следите за промопредложениями;
становитесь членом клуба Reima Friends, чтобы получать персональные скидки, секретные бонусы, первыми узнавать о распродажах, снижении цены на избранные товары, участвовать в накопительной системе скидок;
используйте промокод, чтобы получить скидку на основной ассортимент онлайн-магазина;
подпишитесь на новости компании и получите 5 % к вашему заказу.
Онлайн-каталог детской одежды разбит на функциональные категории:
для «верха»: футболки, толстовки, платья и т. д.;
для «низа»: шорты, юбки и т. д.;
верхняя одежда: куртки, комбинезоны и пр.;
промежуточный слой: флисовые вещи, пижамы, белье;
для игр под дождем: дождевики, непромокаемые плащи, брюки, куртки, сапоги;
пляжные аксессуары: купальные костюмы, солнцезащитные очки, одежда с УФ-защитой;
аксессуары: шапки, панамы, шарфы, очки, пинетки;
обувь;
уходовые товары: товары для ухода за изделиями, рефлекторы, комплекты для ремонта одежды;
распродажа прошлых коллекции: обувь, одежда, аксессуары.
В отдельные категории вынесены товары, эксклюзивно представленные в онлайн-магазине Reima, актуальные коллекции одежды, товары со скидками, товары-бестселлеры (неизменными лидерами остаются кроссовки из серии Happy Step и комбинезоны из инновационного материала Reimatec).
На сайте также можно найти полезную информацию о том, как подобрать размер детской одежды, чем отличаются разные материалы, об инновационных материалах, уходе за ними и пр.
Для оплаты заказов в онлайн-магазине Рейма можно использовать наличный (в пунктах выдачи или курьеру) и безналичный расчет (банковской картой Visa, MasterCard, JBC, Maestro, UnionPay, Мир).
Заказы из магазина Reima доставляются по всей территории России почтовыми службами, курьерской доставкой или в постаматы. В зависимости от региона доставки будет рассчитываться ее стоимость. Для расчета можно воспользоваться онлайн-калькулятором, доступным на странице доставки интернет-магазина Рейма.
При наличии промокода или сумме заказа от 2 тысяч рублей (после вычета всех скидок) доставка товаров осуществляется бесплатно.
Если вы хотите примерить одежду или частично выкупить товары (например, при заказе одной модели в нескольких размерах), оформляйте доставку в пункты выдачи Boxberry Hermes.
Также заказ можно забрать из монобрендового розничного магазина Reima, а оплатить его уже непосредственно на кассе.
Необходимо зайти на страницу Reima и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Reima необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 17
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Reima.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
|Дополнительная скидка 5% при оплате заказа онлайн
|не требуется
|Скидка
|Бесплатная доставка заказов на сумму от 6000 рублей
|не требуется
|Скидка
|Детская одежда и обувь Рейма с экономией 10% по программе лояльности
|не требуется
|Скидка
|Экономия до 30% на коллекцию Reima Originals
|не требуется
|Скидка
|Покупайте коллекцию Reimatec от Reima с выгодой до 50%
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|Специальные цены с экономией до 50% на горнолыжную одежду для детей
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|Покупай новую весеннюю коллекцию детской одежды и обуви от Рейма
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|Успей купить термобелье с экономией 30% по купону Рейма
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|Не пропусти крутую весеннюю коллекцию детской обуви Reima
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|Минус 50% на зимние аксессуары для детей по купону Рейма
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