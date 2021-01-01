Оплата и доставка в магазине Riche

По территории России компания осуществляет транспортировку посылок двумя способами: курьерской службой и Почтой России. По Москве и Московской области, Санкт-Петербургу и Ленинградской области услуги логистики оказывает компания Смарт, в другие города и населенные пункты — СДЭК и Почта России.

Оплатить заказ можно наличными курьеру при получении товара или наложенным платежом в отделении почты. В рамках действующих акций заказ от определенной суммы чека доставляется бесплатно по РФ, Беларуси, Украине и Казахстану. Продавец заявляет, что готов осуществить возврат товара и оплаченных денег в 30-дневный срок с момента вручения товара покупателю.

При доставке в страны СНГ и другие зарубежные государства потребуется предоплата в 100%, которую можно внести через сервис PayPal с карты любого банка.