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Промокоды и скидки Riche | Март 2021

Промокоды и акции на косметику от магазина Рише. Актуальных купонов: 11

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990Р
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Дренажная щётка для сухого массажа всего 990 рублей с купоном Рише
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Всего 975 рублей антицеллюлитный скраб Mandarin по промокоду Рише
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Всего 1200 рублей криосферы для массажа с промокодом на скидку Riche
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Выгодно: сыворотка Super 11 Acne для проблемной кожи всего 890 рублей
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Всего 1990 рублей охлаждающий антицеллюлитный комплекс
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790Р
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Купите очищающее суфле с церамидами для всех типов кожи всего за 790 рублей
Истекает через 22 дня

990Р
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Скидка
Гидрофильный сорбет для снятия макияжа за 990 рублей
Истекает через 22 дня

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Скидка
Скидка 50% на ВСЁ при подписке на новости по промокоду Riche
Истекает через 8 дней

990Р
купон

Скидка
Дренажная щётка для сухого массажа всего 990 рублей с купоном Рише
Истекает через 8 дней

975Р
купон

Скидка
Всего 975 рублей антицеллюлитный скраб Mandarin по промокоду Рише
Истекает через 8 дней

1200Р
купон

Скидка
Всего 1200 рублей криосферы для массажа с промокодом на скидку Riche
Истекает через 8 дней

890Р
купон

Скидка
Выгодно: сыворотка Super 11 Acne для проблемной кожи всего 890 рублей
Истекает через 8 дней

790Р
купон

Скидка
Энзимный гель для умывания для жирной и проблемной кожи с BHA и AHA за 790 рублей
Истекает через 8 дней

2890Р
купон

Скидка
Купите комплекс против первых возрастных изменений за 2890 рублей
Истекает через 8 дней

1990Р
купон

Скидка
Всего 1990 рублей охлаждающий антицеллюлитный комплекс
Истекает через 29 дней

790Р
купон

Скидка
Купите очищающее суфле с церамидами для всех типов кожи всего за 790 рублей
Истекает через 22 дня

990Р
купон

Скидка
Гидрофильный сорбет для снятия макияжа за 990 рублей
Истекает через 22 дня

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Акции на сайте Riche

Получите дополнительную скидку на продукцию Рише на сайте магазина и в социальных сетях. Каждый месяц магазин организует новые акции, скидки до 40% и подарки за покупку. Подпишитесь на новостную рассылку и аккаунты Рише в Инстаграм и ВКонтакте, чтобы не упустить возможность порадова ... ть себя и близких любимыми товарами магазина Рише.


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Контакты Riche

Электронная почта:
info@riche.me

Телефон:
8 800 302-03-87

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Акции на сайте Riche

Получите дополнительную скидку на продукцию Рише на сайте магазина и в социальных сетях. Каждый месяц магазин организует новые акции, скидки до 40% и подарки за покупку. Подпишитесь на новостную рассылку и аккаунты Рише в Инстаграм и ВКонтакте, чтобы не упустить возможность порадова ... ть себя и близких любимыми товарами магазина Рише.


Посетить Riche
Контакты Riche

Электронная почта:
info@riche.me

Телефон:
8 800 302-03-87

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Yves Rocher
Pharmacosmetica.ru
Vichy
Галерея косметики
The Body Shop
Созвездие красоты

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Специальные предложения от Riche

Оплата и доставка в магазине Riche

Оплата и доставка в магазине Riche

По территории России компания осуществляет транспортировку посылок двумя способами: курьерской службой и Почтой России. По Москве и Московской области, Санкт-Петербургу и Ленинградской области услуги логистики оказывает компания Смарт, в другие города и населенные пункты — СДЭК и Почта России. 

Оплатить заказ можно наличными курьеру при получении товара или наложенным платежом в отделении почты. В рамках действующих акций заказ от определенной суммы чека доставляется бесплатно по РФ, Беларуси, Украине и Казахстану. Продавец заявляет, что готов осуществить возврат товара и оплаченных денег в 30-дневный срок с момента вручения товара покупателю.

При доставке в страны СНГ и другие зарубежные государства потребуется предоплата в 100%, которую можно внести через сервис PayPal с карты любого банка.

Промокоды, акции, купоны и распродажи, которые регулярно проводит интернет-магазин

Промокоды, акции, купоны и распродажи, которые регулярно проводит интернет-магазин

Для формирования лояльности клиентов бренд часто поощряет покупателей разнообразными дисконтными мероприятиями, среди которых:

  • скидка на заказ от установленной суммы; 

  • натуральная косметика по специальной цене;

  • два товара по цене одного;

  • скидка на первый заказ за подписку;

  • средство в подарок при одновременном заказе нескольких продуктов;

  • бесплатная доставка по России при покупке от определенной суммы;

  • промокод на весь ассортимент, кроме товаров, которые предлагаются с дисконтом от первоначальной цены;

  • дисконт на первую покупку от установленной суммы;

  • купон с денежным номиналом на любую покупку;

  • средство в подарок за подписку на новости интернет-магазина;

  • промокод на весь ассортимент.

Перечень действующих купонов и других дисконтных предложений обновляется на нашем сайте по мере запуска новых акций.

Интернет-магазин натуральной косметики Riche

Интернет-магазин натуральной косметики Riche

Косметика на основе органических растительных компонентов и масел Riche Cosmetics производится в России и продается по всей стране и за ее пределами. История бренда началась в 2015 году, когда его основатели разработали 4 формулы кофейных скрабов, которые продавались через аккаунты в социальной сети Инстаграм.

Сегодня ассортимент Riche насчитывает больше 50 наименований косметики по уходу за лицом, телом и волосами. Средства бренда реализуются через собственный интернет-магазин и фирменные корнеры, расположенные в мультибрендовых магазинах косметики. 

Продукция марки сертифицирована и соответствует международным требованиям к качеству и безопасности. Формулы средств составлены из натуральных элементов, безопасны и эффективно влияют на процессы, происходящие в клетках кожи.

Riche открыт для потребителей и готов показать все стадии производства на бесплатной экскурсии по предварительной записи. 

Для новых покупателей и подписчиков сайта Riche предлагает воспользоваться промокодами, а также купить продукцию по акции или купону. Помимо веб-сайта, клиентам доступны мобильные приложения для IOS и Android.

Популярные средства бренда Riche со скидкой

Популярные средства бренда Riche со скидкой

По промокодам и скидочным купонам, которые дают скидку на весь ассортимент, можно купить с дисконтом следующие популярные лоты из каталога Рише:

  • средства по уходу за лицом: молочко и гели для умывания, масла-праймеры под макияж, наборы уходовых продуктов, очищающие кремы, мицеллярную воду, тонизирующие софтнеры, биоцеллюлозные патчи против морщин и кругов, сыворотки, увлажняющие маски, курс успокаивающих альгинатных масок, отшелушивающие скрабы и пилинги, натуральное мыло;

  • продукты для ухода за телом: дренажную щётку для сухого массажа, кофейные скрабы, увлажняющие, тонизирующие, питательные, успокаивающие масла и кремы, уход за руками и др.; 

  • для волос: шампуни и бальзамы для сохранения цвета, придания объема, защиты от повреждений, в также масла для секущихся кончиков;

  • органическое мыло ручной работы с редкими породами глин и комплексами натуральных масел в составе;

  • коллекции антисептиков с увлажняющими свойствами для защиты от инфекций; 

  • комплексы для борьбы с целлюлитом, восстановления волос и увеличения их объема. 

Наборы средств по уходу за волосами и кожей можно купить со скидкой по промокодам, которые часто предлагаются магазином для покупки товаров из этой категории. В каждый набор входит несколько продуктов марки для решения конкретной задачи.

Если у клиента возникнут вопросы по продукции, то ответы можно найти в разделе «Помощь», где дана информация о специфике косметики. Интерактивная форма обратной связи на сайте позволяет получить индивидуальную консультацию по использованию средства марки Riche от экспертов бренда.

Как воспользоваться промокодом в интернет-магазине Рише

Как воспользоваться промокодом в интернет-магазине Рише

Для активации скидки нужно скопировать нужный промокод на нашем сервисе и перейти на сайт продавца. Поле ввода кода купона появится после добавления товара в корзину и перехода к оформлению покупки. 

 

После ввода контактных данных пользователю перезвонят консультанты Рише для уточнения деталей заказа и согласования времени доставки и оплаты.

Часто задаваемые вопросы про Riche

★ Как получить промокоды в Riche?

Необходимо зайти на страницу Riche и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Riche?

Чтобы воспользоваться промокодом от Riche необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Riche доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 11

★ Все ли предложения Riche актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Riche.

★ Почему стоит использовать купоны Riche?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Riche

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаКэшбэк от Richeне требуется
СкидкаСкидка 50% на ВСЁ при подписке на новости по промокоду Richeне требуется
СкидкаДренажная щётка для сухого массажа всего 990 рублей с купоном Ришене требуется
СкидкаВсего 975 рублей антицеллюлитный скраб Mandarin по промокоду Ришене требуется
СкидкаВсего 1200 рублей криосферы для массажа с промокодом на скидку Richeне требуется
СкидкаВыгодно: сыворотка Super 11 Acne для проблемной кожи всего 890 рублейне требуется
СкидкаЭнзимный гель для умывания для жирной и проблемной кожи с BHA и AHA за 790 рублейне требуется

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