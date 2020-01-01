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Интернет-магазин Rozoviykrolik.ru предлагает услугу бесплатной доставки по всей территории России. Чтобы получить заказ с бесплатной доставкой, необходимо оформить покупку на сумму от 500 рублей – для Москвы и Санкт-Петербурга, от 1000 рублей – для остальных регионов страны. Возможн ... а доставка курьером, в постаматы и через Почту России.
Юридический адрес:
г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, д 7, кВ. 164
Электронная почта:
orders@pinkrabbit.ru
Телефон:
8 (800) 500-23-47
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
Интернет-магазин Rozoviykrolik.ru предлагает услугу бесплатной доставки по всей территории России. Чтобы получить заказ с бесплатной доставкой, необходимо оформить покупку на сумму от 500 рублей – для Москвы и Санкт-Петербурга, от 1000 рублей – для остальных регионов страны. Возможн ... а доставка курьером, в постаматы и через Почту России.
Юридический адрес:
г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, д 7, кВ. 164
Электронная почта:
orders@pinkrabbit.ru
Телефон:
8 (800) 500-23-47
Соц. сети:
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Путь развития сети Rozoviykrolik.ru начался в 2009 году в Санкт-Петербурге. Первоначально магазины создавались в формате стандартных секс-шопов. По мере роста и выхода на федеральный уровень Розовый кролик создавал оригинальную концепцию сети. Сейчас сервис магазинов сравним с премиум-бутиками европейского уровня.
Компания является лидером в России и уверенно вышла на международный рынок. В сети сегодня трудятся около 1000 сотрудников, обеспечивая ежемесячную посещаемость в 200 тыс. человек. В РФ успешно работают более 60 точек: магазины, бутики, гипермаркеты, дисконт-центры, в которых клиентам раздают бонусные карты, подарки и промокоды.
В дисконт-центрах сети можно подумать о выборе продукции за бокалом шампанского. Безукоризненный сервис, лаунж-зоны и многое другое представлено в магазинах. Гости и жители Санкт-Петербурга могут побывать в тематическом музее Pinkrabbit House.
Предложения по скидочным купонам интернет-магазина расположенны на данной странице сайта. Чтобы использовать предложение:
Выберите промокод и перейдите на сайт.
После добавления товаров откройте «Корзину».
В ней появится поле для ввода, которое размещается справа под надписью «Стоимость заказа».
После ввода нужного кода купона активируйте его, нажав на стрелочку. Итоговая сумма заказа будет пересчитана с учетом всех скидок и промокода. После этого можно завершить оформление.
Одним из принципов магазина Rozoviykrolik является предоставление качественных товаров по доступным ценам. Мультибрендовый бутик постоянно проводит акции и распродажи и предлагает разные способы снизить цену:
Скидка на первую покупку. Новых клиентов, которые только обратились в магазин, ждут особые условия. Для получения дополнительной скидки нужно найти на сайте поле для ввода адреса электронной почты и подписаться на обновления.
Актуальные акции на нашем сайте. Здесь, а также в постоянном разделе магазина, перечислены все предложения.
Категория Outlet. В нее попадают товары по сниженной цене, которые сейчас можно купить дешевле.
Клубная карта. Программа лояльности, как и применение промокода, позволит снизить цену каждой покупки. Пользуясь картой, вы накапливаете бонусы, которыми можно оплатить часть стоимости. Один бонус эквивалентен рублю. Процент от стоимости покупок зачисляется на счет мгновенно в виде баллов. При регистрации, ко дню рождения или праздникам начисляются дополнительные бонусы.
В магазинах сети представлено более 3000 позиций товаров. Доступно более 50 мировых брендов. Товары интернет-магазина Розовый кролик удобно размещены по тематическим категориям. Наибольшей популярностью здесь пользуются эротические костюмы, а также подарки и косметика. На эту категории часто распространяются коды на первый заказ и другие предложения.
К разным категориям товаров можно применять скидочные промокоды. На сайте – около пяти групп товаров стандартной интимной направленности. Имеется широкий ассортимент костюмов, различной одежды, обуви, аксессуаров, косметики и других полезных мелочей для проявления любви.
Отдельно стоит выделить следующие категории, к которым применяются промокоды:
спортивные товары: предметы гардероба, аксессуары для ежедневных занятий спортом, спортивное питание и пр.;
предметы искусства: уникальные, редкие и оригинальные вещи для дома и в подарок;
товары для мам и детей: игрушки, игры, аксессуары, одежда и многое другое;
товары сферы красоты: можно заказать как стандартную продукцию, так и медицинские товары. На эту категорию есть отдельные промокоды, но и общие купоны также применяются при покупке товаров.
Компания предоставляет возможность получать консультации на различные интимные темы. Проводятся тренинги и мастер-классы, действующее расписание которых можно уточнить на сайте. Розовый кролик заслуженно позиционирует себя как компанию, деятельность которой направлена на укрепление семьи, отношений и верности. Это инновационный проект на рынке РФ.
Оплату покупок можно осуществить следующими способами:
онлайн банковской картой Visa или MasterCard;
наличными при доставке курьером;
онлайн подарочными картами – расчет происходит при самовывозе из магазинов или доставке курьером в Санкт-Петербурге;
оформить покупку в кредит – сервис предоставляется компанией «Вкредит.рф»;
рассчитаться картой «Свобода» от ХКФ – Розовый кролик является официальным партнером банка и участвует в программе рассрочки;
с помощью электронных платежей Webmoney и Яндекс.Деньги;
в салонах Евросеть или Связной – оплата происходит по квитанции, которую вы получите после оформления заказа на сайте;
наложенным платежом при получении товаров с помощью почтовых служб.
С условиями оплаты более подробно ознакомиться можно на сайте, не забывая применять промокоды.
Доставка осуществляется по всей территории РФ, а также в 20 других стран посредством курьерских служб и транспортных компаний. Розовый кролик гарантирует анонимность заказа и сохранность данных своих клиентов.
Необходимо зайти на страницу Розовый кролик и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Розовый кролик необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 16
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