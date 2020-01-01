О магазине Розовый кролик

Путь развития сети Rozoviykrolik.ru начался в 2009 году в Санкт-Петербурге. Первоначально магазины создавались в формате стандартных секс-шопов. По мере роста и выхода на федеральный уровень Розовый кролик создавал оригинальную концепцию сети. Сейчас сервис магазинов сравним с премиум-бутиками европейского уровня.

Компания является лидером в России и уверенно вышла на международный рынок. В сети сегодня трудятся около 1000 сотрудников, обеспечивая ежемесячную посещаемость в 200 тыс. человек. В РФ успешно работают более 60 точек: магазины, бутики, гипермаркеты, дисконт-центры, в которых клиентам раздают бонусные карты, подарки и промокоды.

В дисконт-центрах сети можно подумать о выборе продукции за бокалом шампанского. Безукоризненный сервис, лаунж-зоны и многое другое представлено в магазинах. Гости и жители Санкт-Петербурга могут побывать в тематическом музее Pinkrabbit House.