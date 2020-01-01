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1 оценка поставлена средняя 5

Промокоды и скидки Розовый кролик | Март 2021

Подборка акций на продукцию интернет-магазина Розовый кролик. Актуальных купонов: 16

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990Р
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Скидка
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10%
купон

Скидка
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Бесплатная доставка

Интернет-магазин Rozoviykrolik.ru предлагает услугу бесплатной доставки по всей территории России. Чтобы получить заказ с бесплатной доставкой, необходимо оформить покупку на сумму от 500 рублей – для Москвы и Санкт-Петербурга, от 1000 рублей – для остальных регионов страны. Возможн ... а доставка курьером, в постаматы и через Почту России.


Посетить Розовый кролик
Контакты Розовый кролик

Юридический адрес:
г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, д 7, кВ. 164

Электронная почта:
orders@pinkrabbit.ru

Телефон:
8 (800) 500-23-47

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Бесплатная доставка

Интернет-магазин Rozoviykrolik.ru предлагает услугу бесплатной доставки по всей территории России. Чтобы получить заказ с бесплатной доставкой, необходимо оформить покупку на сумму от 500 рублей – для Москвы и Санкт-Петербурга, от 1000 рублей – для остальных регионов страны. Возможн ... а доставка курьером, в постаматы и через Почту России.


Посетить Розовый кролик
Контакты Розовый кролик

Юридический адрес:
г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, д 7, кВ. 164

Электронная почта:
orders@pinkrabbit.ru

Телефон:
8 (800) 500-23-47

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
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Специальные предложения от Розовый кролик

О магазине Розовый кролик

О магазине Розовый кролик

Путь развития сети Rozoviykrolik.ru начался в 2009 году в Санкт-Петербурге. Первоначально магазины создавались в формате стандартных секс-шопов. По мере роста и выхода на федеральный уровень Розовый кролик создавал оригинальную концепцию сети. Сейчас сервис магазинов сравним с премиум-бутиками европейского уровня.

Компания является лидером в России и уверенно вышла на международный рынок. В сети сегодня трудятся около 1000 сотрудников, обеспечивая ежемесячную посещаемость в 200 тыс. человек. В РФ успешно работают более 60 точек: магазины, бутики, гипермаркеты, дисконт-центры, в которых клиентам раздают бонусные карты, подарки и промокоды.

В дисконт-центрах сети можно подумать о выборе продукции за бокалом шампанского. Безукоризненный сервис, лаунж-зоны и многое другое представлено в магазинах. Гости и жители Санкт-Петербурга могут побывать в тематическом музее Pinkrabbit House.

Как использовать коды интернет-магазина Розовый кролик

Как использовать коды интернет-магазина Розовый кролик

Предложения по скидочным купонам интернет-магазина расположенны на данной странице сайта. Чтобы использовать предложение:

  1. Выберите промокод и перейдите на сайт.

  2. После добавления товаров откройте «Корзину».

  3. В ней появится поле для ввода, которое размещается справа под надписью «Стоимость заказа».

После ввода нужного кода купона активируйте его, нажав на стрелочку. Итоговая сумма заказа будет пересчитана с учетом всех скидок и промокода. После этого можно завершить оформление.

Экономия в Rozoviykrolik.ru

Экономия в Rozoviykrolik.ru

Одним из принципов магазина Rozoviykrolik является предоставление качественных товаров по доступным ценам. Мультибрендовый бутик постоянно проводит акции и распродажи и предлагает разные способы снизить цену:

  • Скидка на первую покупку. Новых клиентов, которые только обратились в магазин, ждут особые условия. Для получения дополнительной скидки нужно найти на сайте поле для ввода адреса электронной почты и подписаться на обновления.

  • Актуальные акции на нашем сайте. Здесь, а также в постоянном разделе магазина, перечислены все предложения.

  • Категория Outlet. В нее попадают товары по сниженной цене, которые сейчас можно купить дешевле.

  • Клубная карта. Программа лояльности, как и применение промокода, позволит снизить цену каждой покупки. Пользуясь картой, вы накапливаете бонусы, которыми можно оплатить часть стоимости. Один бонус эквивалентен рублю. Процент от стоимости покупок зачисляется на счет мгновенно в виде баллов. При регистрации, ко дню рождения или праздникам начисляются дополнительные бонусы.

При покупке каких товаров в Розовом кролике можно рассчитывать на скидку

При покупке каких товаров в Розовом кролике можно рассчитывать на скидку

В магазинах сети представлено более 3000 позиций товаров. Доступно более 50 мировых брендов. Товары интернет-магазина Розовый кролик удобно размещены по тематическим категориям. Наибольшей популярностью здесь пользуются эротические костюмы, а также подарки и косметика. На эту категории часто распространяются коды на первый заказ и другие предложения.

К разным категориям товаров можно применять скидочные промокоды. На сайте – около пяти групп товаров стандартной интимной направленности. Имеется широкий ассортимент костюмов, различной одежды, обуви, аксессуаров, косметики и других полезных мелочей для проявления любви.

Отдельно стоит выделить следующие категории, к которым применяются промокоды:

  • спортивные товары: предметы гардероба, аксессуары для ежедневных занятий спортом, спортивное питание и пр.;

  • предметы искусства: уникальные, редкие и оригинальные вещи для дома и в подарок;

  • товары для мам и детей: игрушки, игры, аксессуары, одежда и многое другое;

  • товары сферы красоты: можно заказать как стандартную продукцию, так и медицинские товары. На эту категорию есть отдельные промокоды, но и общие купоны также применяются при покупке товаров.

Компания предоставляет возможность получать консультации на различные интимные темы. Проводятся тренинги и мастер-классы, действующее расписание которых можно уточнить на сайте. Розовый кролик заслуженно позиционирует себя как компанию, деятельность которой направлена на укрепление семьи, отношений и верности. Это инновационный проект на рынке РФ.

Доставка и оплата в магазине Розовый кролик

Доставка и оплата в магазине Розовый кролик

Оплату покупок можно осуществить следующими способами:

  • онлайн банковской картой Visa или MasterCard;

  • наличными при доставке курьером;

  • онлайн подарочными картами – расчет происходит при самовывозе из магазинов или доставке курьером в Санкт-Петербурге;

  • оформить покупку в кредит – сервис предоставляется компанией «Вкредит.рф»;

  • рассчитаться картой «Свобода» от ХКФ – Розовый кролик является официальным партнером банка и участвует в программе рассрочки;

  • с помощью электронных платежей Webmoney и Яндекс.Деньги;

  • в салонах Евросеть или Связной – оплата происходит по квитанции, которую вы получите после оформления заказа на сайте;

  • наложенным платежом при получении товаров с помощью почтовых служб.

С условиями оплаты более подробно ознакомиться можно на сайте, не забывая применять промокоды.

Доставка осуществляется по всей территории РФ, а также в 20 других стран посредством курьерских служб и транспортных компаний. Розовый кролик гарантирует анонимность заказа и сохранность данных своих клиентов.

Часто задаваемые вопросы про Розовый кролик

★ Как получить промокоды в Розовый кролик?

Необходимо зайти на страницу Розовый кролик и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Розовый кролик?

Чтобы воспользоваться промокодом от Розовый кролик необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Розовый кролик доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 16

★ Все ли предложения Розовый кролик актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Розовый кролик.

★ Почему стоит использовать купоны Розовый кролик?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Розовый кролик

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаКупон Розовый кролик на скидку до 22% на косметику для телане требуется
ПромокодПромокод Розовый Кролик дарит выгоду до 60% в честь весныOUT***
СкидкаМассажные масла с выгодой до 10%не требуется
СкидкаВыгода до 25% на чулки и колготкине требуется
СкидкаМужское нижнее белье с выгодой до 10%не требуется
СкидкаЦена от 990 рублей на кожаные портупеине требуется
СкидкаАфродизиаки для женщин с выгодой до 10%не требуется
СкидкаКупите женские парики по цене от 3000 рублейне требуется
СкидкаВсего от 540 рублей украшения для шеи и рукне требуется
СкидкаКупите косметику для ванны и душа по цене от 100 рублейне требуется

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