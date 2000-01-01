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Промокоды и скидки Sephora | Март 2021

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30%
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Скидка
-30% на косметику Sephora Collection
Истекает через 4 дня

35%
купон

Скидка
Второй продукт от SEPHORA COLLECTION выгоднее на 35%
Истекает через 5 дней

35%
купон

Скидка
Сэкономь 35% на покупке продукции марки Dr.Jart+
Истекает сегодня

40%
купон

Скидка
Не пропусти скидку 40% на товары BIOTHERM
Истекает сегодня

40%
купон

Скидка
При покупке любого товара марки Mugler скидка 40%
Истекает сегодня

Беспл
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Скидка
Раздаём подарки весь март!
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Лучшие
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Скидка
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Истекает через 21 день

Лучшая
цена

Скидка
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Истекает через 19 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Оформи заказ на сайте и уже через 3 часа получи в удобном для вас магазине
Истекает через 290 дней

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Промокод распространяется на всё, кроме марок исключения и товаров со скидкой. Не действует на товары по специальной цене (если на товар уже установлена фиксированная привлекательная цена) и на товары по акциям. На ряд марок имеются ограничения по скидке: ► 0% - JO MALONE, LA PRAIRIE, MAC, URBAN DECAY ► 5% - FRESH, OLEHENRIKSEN, FENTY BEAUTY, SEPHORA, CRAYOLA, SUMMER FRIDAYS, CHRISTOPHE ROBIN, ZOEVA, THIS WORKS, ALPHA-H, MARIO BADESCU, HOURGLASS, ANASTASIA BEVERLY HILLS, LANEIGE, KAT VON D, MARC JACOBS BEAUTY, BECCA, HUDA BEAUTY, BELIF, FRANK BODY, MR BLANC, PATCHOLOGY, SOL DE JANEIRO, VITA COCO, BOSCIA, PIXI, BENEFIT, TOO FACED, PETITFEE, I`M SORRY FOR MY SKIN, SOLINOTES, SKINFOOD, MAKEUP ERASER, CARMEX, LANCASTER SKIN CARE ► 10% - STEBLANC, RICH, REXALINE, PERCY&REED, RETINOL, THE OOZOO, LOVIEN, CAOLION, FILORGA ► 15% - THE HOUSE OF OUD, DR. BRANDT, SMASHBOX, VERDÚU, HERMETICA, JOHN VARVATOS, MAKE UP FOR EVER, DR.JART, LA PRAIRIE, ESCENTRIC MOLECULES, LA MER, TOM FORD PRIVATE BLEND, BYREDO, MANCERA, ATELIER COLOGNE, BOBBI BROWN, CREED, KILIAN, JULIETTE HAS A GUN, SERGE LUTENS, DIPTYQUE, MEMO, VILHELM PARFUMERIE, ORMONDE JAYNE, CLIVE CHRISTIAN, OLAPLEX, GEZA SCHOEN, SHAIK, ALTERNA, PARFUMS BDK, MORESQUE, ROJA PARFUMS, L:A BRUKET, MIZENSIR, SA.AL&CO, BEAUTYBLENDER, TANGLE TEEZER, INVISIBOBBLE ► 20% - SISLEY.

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Интернет-магазин косметики и парфюмерии Sephora радует своих покупателей постоянными скидками на большой ассортимент продукции. Заходите на сайт магазина в раздел «Outlet» и выбирайте понравившийся товар со скидкой до 60%. Средства по уходу за лицом и телом, декоративная косметика, ... аксессуары и парфюмерия – более 600 наименований ждут Вашей покупки. Хотите купить товар, не участвующий в распродаже? Используйте промокоды Sephora и получайте дополнительные скидки.


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Контакты Sephora

Юридический адрес:
Продавец: АО «ИЛЬ ДЕ БОТЭ» ИНН 7707061530, КПП 774901001, ОГРН 1027700292938. Адрес местонахождения: Россия, 115184, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 74, стр. 1, 3 этаж, комната 13

Электронная почта:
info@sephora.ru

Телефон:
8-800-100-000-5

Соц. сети:

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купоны сефора лого

Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Outlet в Sephora

Интернет-магазин косметики и парфюмерии Sephora радует своих покупателей постоянными скидками на большой ассортимент продукции. Заходите на сайт магазина в раздел «Outlet» и выбирайте понравившийся товар со скидкой до 60%. Средства по уходу за лицом и телом, декоративная косметика, ... аксессуары и парфюмерия – более 600 наименований ждут Вашей покупки. Хотите купить товар, не участвующий в распродаже? Используйте промокоды Sephora и получайте дополнительные скидки.


Посетить Sephora
Контакты Sephora

Юридический адрес:
Продавец: АО «ИЛЬ ДЕ БОТЭ» ИНН 7707061530, КПП 774901001, ОГРН 1027700292938. Адрес местонахождения: Россия, 115184, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 74, стр. 1, 3 этаж, комната 13

Электронная почта:
info@sephora.ru

Телефон:
8-800-100-000-5

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Yves Rocher
Pharmacosmetica.ru
Vichy
Галерея косметики
KIKO MILANO
The Body Shop
Созвездие красоты
NYX Professional Makeup
Cosmasi.ru

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Специальные предложения от Sephora

Как правильно покупать в Sephora

Как правильно покупать в Sephora

Предлагаем несколько советов по покупке косметики:

  • Заглядывайте в разделы магазина с акциями и распродажами. В большинстве акций клиенту предлагают купить товары одного бренда на определенную сумму и получить за это подарок — тушь, помаду, крем, косметичку или нечто подобное. В некоторых случаях, как и на распродаже, просто снижают цену.

  • Используйте актуальные промокоды. Они позволяют снизить цену на весь ассортимент, получить бесплатную доставку или подарки. Смотрите на условия применения промокодов — возможны ограничения.

  • Станьте участником программы лояльности. Карту клуба можно оформить онлайн или в приложении еще перед первой покупкой. Участники программы получают скидки, подарки, бесплатный макияж и подарочную упаковку, персональные предложения. Бонусы дают за покупки, заполнение профиля, установку приложений и действий внутри него. Бонусная система построена таким образом, что общая покупка на крупную сумму приносит больше, чем несколько мелких покупок на ту же сумму. В день рождения покупателя начисляется повышенный бонус.

  • Используйте карту лояльности ИЛЬ ДЕ БОТЭ. В Сефоре она дает такой же размер скидки, что и в собственной сети. За привязку в личном кабинете начисляются бонусные баллы.

  • Установите мобильное приложение Sephora. За это можете получить скидку на первый заказ и бонус. В приложении регулярно начисляются бонусы тем, кто посещает офлайн-магазин, при этом покупку совершать не обязательно.

  • Подпишитесь на рассылку. Это позволит раньше других узнавать о поступлении новинок и появлении новых акций.

Краткая информация об интернет-магазине Sephora

Краткая информация об интернет-магазине Sephora

Компания Sephora была основана в 1969 году. В конце прошлого столетия она была куплена французским холдингом LVMH, производителем предметов роскоши. В 2018 году Sephora получила международную премию «Ретейлер года».

Миссия компании заключается в превращении покупок косметики и парфюмерии в приятное занятие, приносящее только удовольствие. Фирма заботится о разнообразии предложений, устраивает мастер-классы, дарит подарки покупателям, предоставляет консультации визажистов. В магазине действуют программы по созданию бесплатного макияжа, диагностике состояния кожи и подбору средств для ухода.

Sephora разработала приложение виртуального макияжа, позволяющее каждой девушке поэкспериментировать со своей внешностью, используя средства из каталога магазина. Она может примерить на себе образы, созданные с помощью продукции Весса, Marc Jacobs Beauty, Huda Beauty и более 130 других брендов.

Как использовать скидочный купон в интернет-магазине Sephora

Как использовать скидочный купон в интернет-магазине Sephora

Промокоды дают право на скидку в несколько сотен рублей или определенный процент от суммы заказа. Также они могут обеспечить бесплатную доставку. Чтобы воспользоваться скидкой, необходимо активировать купон: перейти по содержащейся в нем ссылке или ввести код при оплате заказа. Более подробно о схеме активации:

  1. Выберите купон. За раз можно применить только один промокод с кодом.

  2. Перейдите в интернет-магазин. Во время автоматического перехода промокод копируется в буфер обмена.

  3. Положите товары в корзину.

  4. Перейдите к оформлению заказа. Введите промокод в соответствующее поле.

  1. Оплатите заказ по сниженной цене.

Промокод не сработает, если не выполнены условия акции. В таком случае сформируйте новый заказ по правилам акционного предложения или примените другой купон. Данная страница регулярно обновляется и содержит действующие промокоды.

Какие популярные товары со скидкой предлагают в Сефоре

Какие популярные товары со скидкой предлагают в Сефоре

На сайте магазина и в мобильном приложении представлено более 130 брендов. Некоторые из них только завоевывают рынок красоты, но большинство — известные мировые марки. Сегодня на распродаже находится более 700 позиций со скидками до 50–60% плюс действует несколько десятков акций.

В Sephora купить с максимальной выгодой можно:

  • средства для ухода за кожей лица и тела, а также для защиты от солнца;

  • женские и мужские ароматы, наборы с парфюмерией;

  • все для волос: шампуни, бальзамы, маски, средства для окрашивания и укладки;

  • декоративную косметику;

  • лаки, защитные покрытия и дополнительные приспособления для ухода за ногтями;

  • мужские средства для бритья и дезодоранты;

  • аксессуары: кисти, расчески, косметички, спонжи, резинки для волос;

  • наборы косметики и дорожные форматы.

Регулярно проводятся дни брендов, в которые на продукцию конкретной фирмы делается хорошая скидка либо добавляется еще одно средство бесплатно. Независимо от действующих акций, компания старается добавить подарки к каждому заказу. Чаще всего это пробники или миниатюрные версии продуктов.

Доставка и оплата заказов в Sephora

Доставка и оплата заказов в Sephora

Заказ в интернет-магазине оплачивается наличными или банковской картой Мир, Visa, Mastercard, JCB International. Единственное требование к карте — она должна быть выпущена в России. Получить заказ можно в любом городе РФ.

Сефора делает доставку с помощью нескольких курьерских служб до:

  • первого этажа дома или офиса,

  • постаматов PickPoint,

  • отделений Почты России.

На прием посылки от курьера отводится 15 минут. Частичный выкуп невозможен, при наличии несоответствий или повреждений необходимо отказаться от всего заказа или принять его с фиксацией дефектов. Срок доставки зависит от региона и указывается перед оплатой. Транспортировка бесплатная, если будут выполнены определенные требования.

Часто задаваемые вопросы про Sephora

★ Как получить промокоды в Sephora?

Необходимо зайти на страницу Sephora и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Sephora?

Чтобы воспользоваться промокодом от Sephora необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Sephora доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 14

★ Все ли предложения Sephora актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Sephora.

★ Почему стоит использовать купоны Sephora?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Sephora

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СкидкаВторой продукт от SEPHORA COLLECTION выгоднее на 35%не требуется
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