Почти весь ассортимент со скидкой 35% по Sephora промокоду

Промокод распространяется на всё, кроме марок исключения и товаров со скидкой. Не действует на товары по специальной цене (если на товар уже установлена фиксированная привлекательная цена) и на товары по акциям. На ряд марок имеются ограничения по скидке: ► 0% - JO MALONE, LA PRAIRIE, MAC, URBAN DECAY ► 5% - FRESH, OLEHENRIKSEN, FENTY BEAUTY, SEPHORA, CRAYOLA, SUMMER FRIDAYS, CHRISTOPHE ROBIN, ZOEVA, THIS WORKS, ALPHA-H, MARIO BADESCU, HOURGLASS, ANASTASIA BEVERLY HILLS, LANEIGE, KAT VON D, MARC JACOBS BEAUTY, BECCA, HUDA BEAUTY, BELIF, FRANK BODY, MR BLANC, PATCHOLOGY, SOL DE JANEIRO, VITA COCO, BOSCIA, PIXI, BENEFIT, TOO FACED, PETITFEE, I`M SORRY FOR MY SKIN, SOLINOTES, SKINFOOD, MAKEUP ERASER, CARMEX, LANCASTER SKIN CARE ► 10% - STEBLANC, RICH, REXALINE, PERCY&REED, RETINOL, THE OOZOO, LOVIEN, CAOLION, FILORGA ► 15% - THE HOUSE OF OUD, DR. BRANDT, SMASHBOX, VERDÚU, HERMETICA, JOHN VARVATOS, MAKE UP FOR EVER, DR.JART, LA PRAIRIE, ESCENTRIC MOLECULES, LA MER, TOM FORD PRIVATE BLEND, BYREDO, MANCERA, ATELIER COLOGNE, BOBBI BROWN, CREED, KILIAN, JULIETTE HAS A GUN, SERGE LUTENS, DIPTYQUE, MEMO, VILHELM PARFUMERIE, ORMONDE JAYNE, CLIVE CHRISTIAN, OLAPLEX, GEZA SCHOEN, SHAIK, ALTERNA, PARFUMS BDK, MORESQUE, ROJA PARFUMS, L:A BRUKET, MIZENSIR, SA.AL&CO, BEAUTYBLENDER, TANGLE TEEZER, INVISIBOBBLE ► 20% - SISLEY.