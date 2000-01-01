Краткая информация об интернет-магазине Sephora

Компания Sephora была основана в 1969 году. В конце прошлого столетия она была куплена французским холдингом LVMH, производителем предметов роскоши. В 2018 году Sephora получила международную премию «Ретейлер года».

Миссия компании заключается в превращении покупок косметики и парфюмерии в приятное занятие, приносящее только удовольствие. Фирма заботится о разнообразии предложений, устраивает мастер-классы, дарит подарки покупателям, предоставляет консультации визажистов. В магазине действуют программы по созданию бесплатного макияжа, диагностике состояния кожи и подбору средств для ухода.

Sephora разработала приложение виртуального макияжа, позволяющее каждой девушке поэкспериментировать со своей внешностью, используя средства из каталога магазина. Она может примерить на себе образы, созданные с помощью продукции Весса, Marc Jacobs Beauty, Huda Beauty и более 130 других брендов.