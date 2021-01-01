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Лотерейный сервис Столото запустил программу лояльности для своих пользователей. Участие в этой программе дает дополнительные возможности для выигрыша: получайте бонусы за покупки билетов, участие в опросах и акциях, приглашение друзей и обменивайте эти бонусы на лотерейные билеты. ... Чтобы стать участником программы, нужно просто зарегистрироваться на сайте.
Юридический адрес:
Москва, 109316, Волгоградский проспект, д. 43, корп. 3
Электронная почта:
info@stoloto.ru
Телефон:
8 900 555-00-55
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
Лотерейный сервис Столото запустил программу лояльности для своих пользователей. Участие в этой программе дает дополнительные возможности для выигрыша: получайте бонусы за покупки билетов, участие в опросах и акциях, приглашение друзей и обменивайте эти бонусы на лотерейные билеты. ... Чтобы стать участником программы, нужно просто зарегистрироваться на сайте.
Юридический адрес:
Москва, 109316, Волгоградский проспект, д. 43, корп. 3
Электронная почта:
info@stoloto.ru
Телефон:
8 900 555-00-55
Соц. сети:
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Лотерейный онлайн-супермаркет Столото – это удобная платформа для участия в государственных лотереях. Миссия компании – поддержка российского спорта и возрождение интереса у населения к лотерейной культуре.
Бренд сотрудничает с десятком ведущих компаний и отлично зарекомендовал себя на международном рынке. Лотерейный онлайн-супермаркет гарантированно выплачивает выигрыши своим клиентам.
Почему Столото можно доверять:
правила распространения и реализации лотерейных билетов, проведения тиражей контролируются государством;
розыгрыши комбинаций транслируются в прямом эфире лотерейного центра Столото;
для тиражей используется только сертифицированное лотерейное оборудование;
компания входит в ассоциацию лотерей США и Европы;
бренд хорошо узнаваем на всей территории федерации;
перечисление выигрыша победителю проводится с максимальной степенью защиты данных (с целью сохранения безопасности игрока).
Бренд имеет представительства в каждом регионе Российской Федерации. При оформлении лотереи онлайн каждый пользователь может получить скидку на первый заказа или любой электронный билет, используя актуальный промокод.
Действующий промокод – это возможность получить гарантированную скидку на товары лотерейного супермаркета Stoloto. Скидочный купон может быть фиксированным или плавающим. В первом варианте дисконт выражается в рублях, а во втором – в процентах. Для того чтобы промокод сработал, необходимо соблюдение нескольких условий:
код купона можно использовать только один раз;
сроки проведения акции должны быть актуальными;
товары в корзине должны соответствовать условиям акции.
Чтобы активировать код на скидку, необходимо:
Авторизоваться на сайте Stoloto.
Выбрать лотерею, в которой собираетесь поучаствовать.
На нашей странице из списка актуальных купонов выбрать подходящий для данного типа лотереи и кликнуть поле «Открыть».
Промокод автоматически активируется, а пользователь будет перенаправлен на страницу лотерейного супермаркета. Стоимость билетов сразу будет отображаться со скидкой, оговоренной в условиях промокода.
Добавить необходимое количество лотерейных билетов в корзину.
Оплатить заказ.
Обратите внимание, что количество и условия акционных предложений постоянно обновляются. Чтобы не упустить свою выгоду, подпишитесь на новости лотерейного центра и следите за промокодами на нашей странице.
Для тех, кто хочет побеждать, онлайн-платформа продажи лотерейных билетов предлагает несколько вариантов для получения выгоды от покупок на Столото:
регистрируйтесь на сайте и получайте бонусы за каждый приобретенный билет: бесплатные билеты, подарки, доступ к особым играм;
получайте награды за активность на платформе;
приглашайте друзей и получайте за это бонусы;
становитесь участником премиум-клуба Столото и получайте первоклассное обслуживание (сопровождение личным менеджером), дополнительные возможности (новые «Любимые числа», «Билет в один клик»), индивидуальные предложения, увеличенные автовыплаты, улучшенный дизайн приложения, доступ к закрытым акциям;
используйте промокоды на первую покупку, участвуйте в промоакциях;
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Сегодня в рамках еженедельных розыгрышей выигрышными оказываются более 600 тысяч лотерейных билетов. Десятки счастливчиков пополняют ряды миллионеров Российской Федерации каждую неделю. На выплату призового фонда в этом году уже выделено более 14 миллиардов рублей.
Все варианты лотерейных розыгрышей вынесены на главную страницу портала Stoloto. В каталоге правого сайдбара перечислены виды реализуемых лотерейных билетов: Бинго-75, Специгра, Гослото «4 из 20», «5 из 36», «6 из 45», «7 из 49», Спортлото Матчбол, Зодиак, Рапидо 2.0, «12/24», Дуаль, Джокер, Топ-3, КЕНО «Спортлото», «Жилищная лотерея», «6 из 36», Русское лото, Русское лото «Экспресс», Золотая подкова.
Новичкам или тем, кого интересует определенный приз, для удобства навигации лотереи сгруппированы также и по типу выигрышей:
многомиллионные суперпризы;
билеты по сниженным ценам;
хиты продаж;
розыгрыши квартир, автомобилей и миллионов рублей;
розыгрыши призов и гаджетов;
пакетные лотереи;
быстрые лотереи.
Чтобы не пропустить «время Х», для пользователей на правом сайдбаре рядом с каждой лотереей обновляется таймер, отсчитывающий время до розыгрыша призов.
На онлайн-платформе также в левый сайдбар вынесено меню с дополнительными услугами: на покупку билетов при помощи SMS, ссылки на трансляции тиражей, проверку выигрышных комбинаций.
Важно, что Stoloto поддерживает социальные инициативы и долю прибыли от реализации билетов перечислят в благотворительные организации.
Приобрести билеты в лотерейном супермаркете можно несколькими способами:
наличными в розничных пунктах продаж;
через онлайн-маркет: оплата платежными картами Visa, MasterCard, Мир;
через мобильное приложение: оплата через личный кабинет онлайн-банкинга;
через SMS-сообщение;
наличными через вендинговые аппараты;
в лотерейном центре.
Прежде чем оплатить покупку на сайте, необходимо авторизоваться и войти в личный кабинет.
Необходимо зайти на страницу Столото и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Столото необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 9
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|Тип купона
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|Купон Столото: лотерейные билеты "Спортлто" от 25Р
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|Лотерейные билеты зодиак всего от 25 рублей
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|Лотерейные билеты "Рапидо" от 30 рублей
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|Разыгрываем отличные призы каждые полчаса в лотерее Спортлото 5 из 36
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