Столото – крупнейший распространитель государственных лотерей

Лотерейный онлайн-супермаркет Столото – это удобная платформа для участия в государственных лотереях. Миссия компании – поддержка российского спорта и возрождение интереса у населения к лотерейной культуре.

Бренд сотрудничает с десятком ведущих компаний и отлично зарекомендовал себя на международном рынке. Лотерейный онлайн-супермаркет гарантированно выплачивает выигрыши своим клиентам.

Почему Столото можно доверять:

правила распространения и реализации лотерейных билетов, проведения тиражей контролируются государством;

розыгрыши комбинаций транслируются в прямом эфире лотерейного центра Столото;

для тиражей используется только сертифицированное лотерейное оборудование;

компания входит в ассоциацию лотерей США и Европы;

бренд хорошо узнаваем на всей территории федерации;

перечисление выигрыша победителю проводится с максимальной степенью защиты данных (с целью сохранения безопасности игрока).

Бренд имеет представительства в каждом регионе Российской Федерации. При оформлении лотереи онлайн каждый пользователь может получить скидку на первый заказа или любой электронный билет, используя актуальный промокод.