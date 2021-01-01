Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Промокоды и скидки Столплит | Март 2021

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Мебельная фабрика «Столплит» это одна из крупнейших компаний по производству мебели и аксессуаров для дома. «Столплит» предлагает покупателям готовые интерьерные решения для любой комнаты и помогает создать практичную и уютную обстановку в доме. Откройте для себя онлайн-магазин с ши ... рочайшим ассортиментом товаров по привлекательным ценам, постоянно обновляющиеся акции, 3D-программы для проектирования будущих комнат, бонусную программу и другие привилегии! Вы не уверены в своем выборе? Специалисты горячей линии с радостью помогут Вам сделать грамотную покупку. Вы так же можете бесплатно заказать выезд дизайнера помещений на дом – в соответствии с размером и возможностями помещения Вам будет предложено множество стильных вариантов оформления! Вы заинтересованы и хотели бы сэкономить на покупке уже сегодня? Воспользуйтесь одним из собранных нами промокодов Столплит – просто скопируйте комбинацию букв и цифр и вставьте ее на странице оплаты заказа.


Посетить Столплит
Контакты Столплит

Юридический адрес:
141420, Московская обл., мкр. Сходня, городского округа Химки, пос. Усково владение 1023

Электронная почта:
nfo@stolplit.ru

Телефон:
8 (499) 769-30-00

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Мебель, которую хочется покупать

Мебельная фабрика «Столплит» это одна из крупнейших компаний по производству мебели и аксессуаров для дома. «Столплит» предлагает покупателям готовые интерьерные решения для любой комнаты и помогает создать практичную и уютную обстановку в доме. Откройте для себя онлайн-магазин с ши ... рочайшим ассортиментом товаров по привлекательным ценам, постоянно обновляющиеся акции, 3D-программы для проектирования будущих комнат, бонусную программу и другие привилегии! Вы не уверены в своем выборе? Специалисты горячей линии с радостью помогут Вам сделать грамотную покупку. Вы так же можете бесплатно заказать выезд дизайнера помещений на дом – в соответствии с размером и возможностями помещения Вам будет предложено множество стильных вариантов оформления! Вы заинтересованы и хотели бы сэкономить на покупке уже сегодня? Воспользуйтесь одним из собранных нами промокодов Столплит – просто скопируйте комбинацию букв и цифр и вставьте ее на странице оплаты заказа.


Посетить Столплит
Контакты Столплит

Юридический адрес:
141420, Московская обл., мкр. Сходня, городского округа Химки, пос. Усково владение 1023

Электронная почта:
nfo@stolplit.ru

Телефон:
8 (499) 769-30-00

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Oldi
Холодильник
OBI
Все Инструменты
Музторг
Mebelion
Техпорт

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Специальные предложения от Столплит

Интерьер вашего дома

Интерьер вашего дома

Интернет-магазин Столплит — это тысячи предметов мебели для интерьера. Торговая сеть включает более 2 000 магазинов в 44 городах России. Собственное производство позволяет пополнять коллекции изделиями в одном стиле и устанавливать низкие цены на продукцию. 

Ритейлер постоянно проводит акции и предлагает промокоды для новых и постоянных клиентов. О том, как воспользоваться скидками, мы подробно расскажем далее.

Как применить скидочный купон на сайте Столплит

Как применить скидочный купон на сайте Столплит

Чтобы активировать актуальный промокод, следует кликнуть на интересующую акцию, скопировать символы и перейти в каталог магазина.

Далее следует выбрать в меню нужную категорию, наименование и добавить его в корзину. В карточке можно посмотреть подробные характеристики, инструкцию по сбору и количество начисленных бонусов за покупку.

 

Чтобы ввести код купона, нужно зайти в корзину и уточнить возможность дисконта. Для уценки многих позиций промокоды на скидку не действуют. В данном случае такая опция есть. Следовательно, нужно вставить скопированные символы в соответствующую ячейку и нажать «Применить». 

После появления скидки можно переходить к оформлению и оплате. На странице заказа вводятся контактные данные, а затем выбирается вариант оплаты и доставки.

В процессе заявки на первую покупку сайт предложит промокод на скидку за подписку.

Популярные товары в магазине Столплит с дисконтом

Популярные товары в магазине Столплит с дисконтом

Гипермаркет снижает цены на всю товарную линейку, даже на новинки. Ассортимент магазина состоит из следующих категорий:

  • кухни, 

  • прихожие,

  • обстановка для дома и дачи,

  • гостиные,

  • детские,

  • спальни,

  • мебель для офиса,

  • шкафы, 

  • матрасы,

  • ванные,

  • изделия из массива,

  • освещение.

Каждая группа включает ассортимент наименований, больше половины из которых идут с дисконтом. Чтобы распределить лоты по цене, новинкам, популярности, отзывам или скидке, следует применить специальные фильтры, расположенные под шапкой каталога.

Из лидеров продаж покупателю доступны с дисконтом до 60% следующие товары:

  • Недорогие кухонные гарнитуры, обеденные зоны, стулья и уголки.

  • Бюджетные диваны, кресла, кушетки и пуфы. 

  • Стенки, гарнитуры, журнальные столики и кресла для гостиной.

  • Спальные комплекты: кровать+шкаф+тумба, кровати и гарнитуры. 

  • Угловые и малогабаритные прихожие, зеркала и стеллажи.

  • Готовые детские комнаты и предметы интерьера по отдельности: стенки, письменные столы, кровати и т. д.

  • Мебель для офиса: столы, шкафы, тумбы, широкий выбор кресел и стульев.

  • Комплекты для ванной, зеркала, стеллажи, раковины и светильники.

  • Мебель и атрибуты для частного дома: камины, фонтаны, ковры, комоды, роботы-пылесосы, декор и другие вещи.

  • Предметы для обустройства дачи: мангалы, шезлонги, подвесные и кресла-качалки, бассейны и многое другое.

Ценителям природных материалов предлагается коллекция кроватей, шкафов, обеденных зон, комодов и других предметов интерьера из натурального дерева. 

Еще в Столплит можно купить недорогие люстры, настольные лампы, торшеры и другие виды освещения, а также матрасы, подушки и товары для дома.

На продукцию собственного производства магазин дает заводскую гарантию, а также оказывает услуги по сборке, вывозу старой мебели, замеру и дизайн-проекту.

Ассортимент магазина обновляется ежедневно, а вместе с ним появляются новые акции, промокоды и купоны. Чтобы не упустить выгодную цену, рекомендуется подписаться на новости Столплит и дополнительно получить промокод на скидку.

Как покупать товары в магазине Столплит с максимальной выгодой

Как покупать товары в магазине Столплит с максимальной выгодой

Каталог гипермаркета содержит трехуровневую структуру с десятками категорий и тысячами товаров для дома, офиса и дачи. 

Столплит гарантирует лучшие цены. Если пользователь найдет сайт, где предложение на аналогичный товар будет дешевле, то компания снизит стоимость до уровня конкурента и дополнительно подарит 1000 бонусов.

Искателям максимальных скидок следует отслеживать действующие дисконты на страницах сайта «Распродажа» и «Ликвидация». В этих разделах можно найти корпусную мебель стоимостью до 5 000 рублей и другие бюджетные лоты. 

Стоит отметить, что на такие позиции действие купонов и промокодов не распространяется.

Помимо этого, ритейлер предлагает:

  • бесплатную доставку при заказе на определенную сумму;

  • промокод за подписку на новости компании;

  • подарки за приобретение определенного товара;

  • бесплатную программу для создания 3D дизайн-проекта;

  • рассрочку/кредит на сумму до 500 000 р. сроком от 3 до 36 месяцев;

бонусы за каждое приобретение, которыми впоследствии можно частично расплатиться за продукцию марки Столплит.

Оплата и доставка

Оплата и доставка

Расплачиваться за покупки можно онлайн на сайте, наличными или картой при получении заказа, а также банковским переводом на реквизиты компании. 

Доставка осуществляется в согласованный с клиентом день после предварительного звонка или SMS-уведомления. Стоимость транспортных расходов, подъема на этаж и сборки отличается в зависимости от региона и указан на сайте продавца.

Часто задаваемые вопросы про Столплит

★ Как получить промокоды в Столплит?

Необходимо зайти на страницу Столплит и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Столплит?

Чтобы воспользоваться промокодом от Столплит необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Столплит доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 13

★ Все ли предложения Столплит актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Столплит.

★ Почему стоит использовать купоны Столплит?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

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