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Мебельная фабрика «Столплит» это одна из крупнейших компаний по производству мебели и аксессуаров для дома. «Столплит» предлагает покупателям готовые интерьерные решения для любой комнаты и помогает создать практичную и уютную обстановку в доме. Откройте для себя онлайн-магазин с ши ... рочайшим ассортиментом товаров по привлекательным ценам, постоянно обновляющиеся акции, 3D-программы для проектирования будущих комнат, бонусную программу и другие привилегии! Вы не уверены в своем выборе? Специалисты горячей линии с радостью помогут Вам сделать грамотную покупку. Вы так же можете бесплатно заказать выезд дизайнера помещений на дом – в соответствии с размером и возможностями помещения Вам будет предложено множество стильных вариантов оформления! Вы заинтересованы и хотели бы сэкономить на покупке уже сегодня? Воспользуйтесь одним из собранных нами промокодов Столплит – просто скопируйте комбинацию букв и цифр и вставьте ее на странице оплаты заказа.
Юридический адрес:
141420, Московская обл., мкр. Сходня, городского округа Химки, пос. Усково владение 1023
Электронная почта:
nfo@stolplit.ru
Телефон:
8 (499) 769-30-00
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
Мебельная фабрика «Столплит» это одна из крупнейших компаний по производству мебели и аксессуаров для дома. «Столплит» предлагает покупателям готовые интерьерные решения для любой комнаты и помогает создать практичную и уютную обстановку в доме. Откройте для себя онлайн-магазин с ши ... рочайшим ассортиментом товаров по привлекательным ценам, постоянно обновляющиеся акции, 3D-программы для проектирования будущих комнат, бонусную программу и другие привилегии! Вы не уверены в своем выборе? Специалисты горячей линии с радостью помогут Вам сделать грамотную покупку. Вы так же можете бесплатно заказать выезд дизайнера помещений на дом – в соответствии с размером и возможностями помещения Вам будет предложено множество стильных вариантов оформления! Вы заинтересованы и хотели бы сэкономить на покупке уже сегодня? Воспользуйтесь одним из собранных нами промокодов Столплит – просто скопируйте комбинацию букв и цифр и вставьте ее на странице оплаты заказа.
Юридический адрес:
141420, Московская обл., мкр. Сходня, городского округа Химки, пос. Усково владение 1023
Электронная почта:
nfo@stolplit.ru
Телефон:
8 (499) 769-30-00
Соц. сети:
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Интернет-магазин Столплит — это тысячи предметов мебели для интерьера. Торговая сеть включает более 2 000 магазинов в 44 городах России. Собственное производство позволяет пополнять коллекции изделиями в одном стиле и устанавливать низкие цены на продукцию.
Ритейлер постоянно проводит акции и предлагает промокоды для новых и постоянных клиентов. О том, как воспользоваться скидками, мы подробно расскажем далее.
Чтобы активировать актуальный промокод, следует кликнуть на интересующую акцию, скопировать символы и перейти в каталог магазина.
Далее следует выбрать в меню нужную категорию, наименование и добавить его в корзину. В карточке можно посмотреть подробные характеристики, инструкцию по сбору и количество начисленных бонусов за покупку.
Чтобы ввести код купона, нужно зайти в корзину и уточнить возможность дисконта. Для уценки многих позиций промокоды на скидку не действуют. В данном случае такая опция есть. Следовательно, нужно вставить скопированные символы в соответствующую ячейку и нажать «Применить».
После появления скидки можно переходить к оформлению и оплате. На странице заказа вводятся контактные данные, а затем выбирается вариант оплаты и доставки.
В процессе заявки на первую покупку сайт предложит промокод на скидку за подписку.
Гипермаркет снижает цены на всю товарную линейку, даже на новинки. Ассортимент магазина состоит из следующих категорий:
кухни,
прихожие,
обстановка для дома и дачи,
гостиные,
детские,
спальни,
мебель для офиса,
шкафы,
матрасы,
ванные,
изделия из массива,
освещение.
Каждая группа включает ассортимент наименований, больше половины из которых идут с дисконтом. Чтобы распределить лоты по цене, новинкам, популярности, отзывам или скидке, следует применить специальные фильтры, расположенные под шапкой каталога.
Из лидеров продаж покупателю доступны с дисконтом до 60% следующие товары:
Недорогие кухонные гарнитуры, обеденные зоны, стулья и уголки.
Бюджетные диваны, кресла, кушетки и пуфы.
Стенки, гарнитуры, журнальные столики и кресла для гостиной.
Спальные комплекты: кровать+шкаф+тумба, кровати и гарнитуры.
Угловые и малогабаритные прихожие, зеркала и стеллажи.
Готовые детские комнаты и предметы интерьера по отдельности: стенки, письменные столы, кровати и т. д.
Мебель для офиса: столы, шкафы, тумбы, широкий выбор кресел и стульев.
Комплекты для ванной, зеркала, стеллажи, раковины и светильники.
Мебель и атрибуты для частного дома: камины, фонтаны, ковры, комоды, роботы-пылесосы, декор и другие вещи.
Предметы для обустройства дачи: мангалы, шезлонги, подвесные и кресла-качалки, бассейны и многое другое.
Ценителям природных материалов предлагается коллекция кроватей, шкафов, обеденных зон, комодов и других предметов интерьера из натурального дерева.
Еще в Столплит можно купить недорогие люстры, настольные лампы, торшеры и другие виды освещения, а также матрасы, подушки и товары для дома.
На продукцию собственного производства магазин дает заводскую гарантию, а также оказывает услуги по сборке, вывозу старой мебели, замеру и дизайн-проекту.
Ассортимент магазина обновляется ежедневно, а вместе с ним появляются новые акции, промокоды и купоны. Чтобы не упустить выгодную цену, рекомендуется подписаться на новости Столплит и дополнительно получить промокод на скидку.
Каталог гипермаркета содержит трехуровневую структуру с десятками категорий и тысячами товаров для дома, офиса и дачи.
Столплит гарантирует лучшие цены. Если пользователь найдет сайт, где предложение на аналогичный товар будет дешевле, то компания снизит стоимость до уровня конкурента и дополнительно подарит 1000 бонусов.
Искателям максимальных скидок следует отслеживать действующие дисконты на страницах сайта «Распродажа» и «Ликвидация». В этих разделах можно найти корпусную мебель стоимостью до 5 000 рублей и другие бюджетные лоты.
Стоит отметить, что на такие позиции действие купонов и промокодов не распространяется.
Помимо этого, ритейлер предлагает:
бесплатную доставку при заказе на определенную сумму;
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бесплатную программу для создания 3D дизайн-проекта;
рассрочку/кредит на сумму до 500 000 р. сроком от 3 до 36 месяцев;
бонусы за каждое приобретение, которыми впоследствии можно частично расплатиться за продукцию марки Столплит.
Расплачиваться за покупки можно онлайн на сайте, наличными или картой при получении заказа, а также банковским переводом на реквизиты компании.
Доставка осуществляется в согласованный с клиентом день после предварительного звонка или SMS-уведомления. Стоимость транспортных расходов, подъема на этаж и сборки отличается в зависимости от региона и указан на сайте продавца.
Необходимо зайти на страницу Столплит и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Столплит необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 13
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Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
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