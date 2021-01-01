Как применить скидочный купон на сайте Столплит

Чтобы активировать актуальный промокод, следует кликнуть на интересующую акцию, скопировать символы и перейти в каталог магазина.

Далее следует выбрать в меню нужную категорию, наименование и добавить его в корзину. В карточке можно посмотреть подробные характеристики, инструкцию по сбору и количество начисленных бонусов за покупку.

Чтобы ввести код купона, нужно зайти в корзину и уточнить возможность дисконта. Для уценки многих позиций промокоды на скидку не действуют. В данном случае такая опция есть. Следовательно, нужно вставить скопированные символы в соответствующую ячейку и нажать «Применить».

После появления скидки можно переходить к оформлению и оплате. На странице заказа вводятся контактные данные, а затем выбирается вариант оплаты и доставки.

В процессе заявки на первую покупку сайт предложит промокод на скидку за подписку.