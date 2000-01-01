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Промокоды и скидки Стройландия | Март 2021

Товары для ремонта и дома по акциям с купонами Стройландия. Актуальных купонов: 10

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Распродажа на Stroylandiya.ru

В магазине строительных материалов Стройландия проходит постоянная распродажа. На сайте в разделе «Распродажа» представлено более 2000 наименований товаров со скидками до 50%: половые покрытия, инструменты, сантехника, мелкая бытовая техника и многое другое. Каждый месяц в распродаж ... у добавляют новые товары из каждой категории.


Посетить Стройландия
Контакты Стройландия

Телефон:
8 (3532) 99-77-77

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Все Инструменты
Столплит

Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Распродажа на Stroylandiya.ru

В магазине строительных материалов Стройландия проходит постоянная распродажа. На сайте в разделе «Распродажа» представлено более 2000 наименований товаров со скидками до 50%: половые покрытия, инструменты, сантехника, мелкая бытовая техника и многое другое. Каждый месяц в распродаж ... у добавляют новые товары из каждой категории.


Посетить Стройландия
Контакты Стройландия

Телефон:
8 (3532) 99-77-77

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Oldi
Холодильник
OBI
Все Инструменты
Столплит

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Специальные предложения от Стройландия

Российская DIY-сеть Стройландия

Российская DIY-сеть Стройландия

Все для строительства, ремонта и обустройства дачного участка предлагает торговая сеть Стройландия. Группа компаний была основана в 1996 году и первоначально носила название Евростиль. Сегодня магазины сети работают в Оренбургской, Липецкой, Белгородской, Саратовской областях, Башкортостане, Чувашии и других регионах страны. Центральный офис компании находится в городе Оренбурге.

В ассортименте ритейлера – более 40 000 позиций, а штат сотрудников превышает 2000 человек. Магазины предоставляют сервис по доставке товара, подъема на этаж, гарантию на продукцию, обслуживание и другие услуги.

Продавец гарантирует оригинальность реализуемой продукции и подтверждает качество сертификатами. Помимо сторонней продукции, компания производит и реализует товары под собственным брендом.

В интернет-магазине Stroylandiya.ru пользователь найдет скидки, акции и купоны для новых и постоянных покупателей.

Как применить промокод в интернет-магазине Стройландия

Как применить промокод в интернет-магазине Стройландия

Наш сервис систематически обновляет информацию о промокодах, акциях и других актуальных дисконтных предложениях ритейлера. Чтобы воспользоваться скидочным купоном, нужно кликнуть на нужную акцию и скопировать промокод в буфер обмена. Далее пользователь будет перенаправлен в каталог интернет-магазина для выбора товара и оформления покупки.

После перехода к карточке заказа появится поле для ввода кода купона.

Промокоды и акции, которые периодически проводит ритейлер

Промокоды и акции, которые периодически проводит ритейлер

Каждому покупателю магазин Стройландия предлагает оформить бонусную карту в пластиковом или виртуальном виде. Первый вариант дисконтного накопителя можно получить в торговом зале, второй — оформить на сайте Стройландии. Для этого потребуется зарегистрироваться на веб-ресурсе, привязать карту к номеру телефона, заполнить анкету и принять правила пользования программой лояльности.

При каждой покупке на бонусный счет будет начисляться 1% от потраченной суммы, где 1 единица равна 1 рублю. Применение промокода или покупка по акции не влияет на процент бонуса.

Зачисление баллов происходит через 14 дней после покупки. Бонусными рублями можно рассчитаться за товар в магазине Стройландия до 99% от его стоимости. Накопленные единицы необходимо потратить в период до 12 месяцев с момента начисления, в противном случае они сгорят. 

Другие виды промокодов, акций и купонов перечислены ниже:

  • скидки новоселам на товары для ремонта;

  • промокоды на группы товаров и отдельные позиции;

  • бесплатный подъем на этаж;

  • скидки для корпоративных клиентов;

  • подарки за покупку конкретной позиции или от установленной суммы;

  • купон на первую покупку и другое.

Популярные товары магазина Стройландия по акции

Популярные товары магазина Стройландия по акции

Интернет-магазин Stroylandiya.ru проводит распродажи на весь ассортимент. Среди популярных товаров, на которые распространяется скидка по промокоду, следующие виды продукции:

  • ванны, душевые, унитазы, биде, смесители, раковины, пьедесталы, полотенцесушители, водонагреватели, трубопроводы, канализация, люки ревизионные, аксессуары для ванной и другая сантехника, в том числе по специальным ценам и скидочным купонам;

  • строительные материалы, деревянные лестницы для частного дома и дачного коттеджа;

  • напольные покрытия и керамическая плитка;

  • двери, скобяные изделия и сейфы;

  • ручной, электрический, малярный, шлифовальный, измерительный инструмент, строительное оборудование, станки, спецодежда, силовое и газосварочное оборудование;

  • отопительное оборудование, печи, теплый пол, котлы;

  • садовая техника и инвентарь, бассейны, товары для пикника, все для бани, биотуалеты и умывальники, посадочный материал и другие товары для сада; 

  • двери, лакокрасочные материалы, окна, мебель, освещение и товары для дома. 

Если отфильтровать позиции по категории и цене, то сайт покажет самые выгодные предложения в товарной группе, в том числе с дополнительной скидкой по промокоду. 

Оплата и доставка в интернет-магазине Стройландия

Оплата и доставка в интернет-магазине Стройландия

Ритейлер предлагает несколько видов логистики:

  • Стандартная доставка, которая осуществляется на следующий день после оформления либо позже по согласованию с клиентом. Стоимость услуги рассчитывается исходя из веса и удаленности населенного пункта.

  • Экспресс-доставка в Оренбурге в течение 4 часов после подтверждения заказа при условии соблюдении требований к максимальным габаритам и весу: масса — не более 1,5 т, объем — 6,5 куб. м. Услугу можно заказать до 16:00 по региональному времени.

  • Доставка к конкретному времени, которая осуществляется на следующий день после подтверждения заказа при условии, что заказ имеет вес и объем, не превышающий указанных выше значений. 

За отдельную плату можно заказать подъем товара на лифте и пешком. В период действия специального промокода услуги по подъему на этаж могут быть бесплатными.

Рассчитаться за товар можно наличными или банковской картой с курьером в момент получения или онлайн на сайте Stroylandiya.ru. Следует учитывать, что сумма наличного платежа доставщику не должна превышать 20 000 рублей.

Часто задаваемые вопросы про Стройландия

★ Как получить промокоды в Стройландия?

Необходимо зайти на страницу Стройландия и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Стройландия?

Чтобы воспользоваться промокодом от Стройландия необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Стройландия доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 10

★ Все ли предложения Стройландия актуальны | Март?

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Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Стройландия

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СкидкаСтройландия промокод на скидку 10% для новоселовне требуется
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