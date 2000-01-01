Промокоды и скидки Стройландия | Март 2021

Российская DIY-сеть Стройландия

Все для строительства, ремонта и обустройства дачного участка предлагает торговая сеть Стройландия. Группа компаний была основана в 1996 году и первоначально носила название Евростиль. Сегодня магазины сети работают в Оренбургской, Липецкой, Белгородской, Саратовской областях, Башкортостане, Чувашии и других регионах страны. Центральный офис компании находится в городе Оренбурге.

В ассортименте ритейлера – более 40 000 позиций, а штат сотрудников превышает 2000 человек. Магазины предоставляют сервис по доставке товара, подъема на этаж, гарантию на продукцию, обслуживание и другие услуги.

Продавец гарантирует оригинальность реализуемой продукции и подтверждает качество сертификатами. Помимо сторонней продукции, компания производит и реализует товары под собственным брендом.

В интернет-магазине Stroylandiya.ru пользователь найдет скидки, акции и купоны для новых и постоянных покупателей.