О магазине игрушек TOY.RU

Интернет-супермаркет TOY.RU — это тысячи наименований детских игрушек, в том числе известных серий: Poopsie Surprise Unicorn, L.O.L. Paw Patrol, Angry Birds, «Принцессы Диснея» и многих других.

Весь выставленный товар всегда имеется в наличии, а логистику производят по всей территории России, Белоруссии и Казахстана. При этом доставка в большинство регионов РФ бесплатная.

Компания имеет более 170 розничных магазинов, расположенных по всей России: от центральной части страны до Дальнего Востока.

Магазин придерживается гибкой ценовой политики и регулярно проводит распродажи, акции и предлагает промокоды на скидку. О том, как сэкономить на покупках с TOY.RU, мы расскажем далее.