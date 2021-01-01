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Купоны и скидки Toy.ru | Март 2021

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Онлайн-магазин Toy.ru знает, что нужно детям: много-много классных игрушек, оригинальных современных брендов. А так же, что необходимо их родителям: выгодные акции, постоянные скидки и удобная система оплаты и доставки. Убедитесь и Вы, что награда «лучший сетевой магазин года» получ ... ена не напрасно. Примените один из наших промокодов toy ru прямо сегодня и порадуйте своего ребенка игрушкой, которая, возможно, станет самой любимой!


Посетить Toy.ru
Контакты Toy.ru

Юридический адрес:
144000, Московская область, г. Электросталь, ул. Красная, д. 30Б, пом.7

Электронная почта:
info@toy.ru

Телефон:
8 (800) 500-23-70

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Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Игрушек много не бывает

Онлайн-магазин Toy.ru знает, что нужно детям: много-много классных игрушек, оригинальных современных брендов. А так же, что необходимо их родителям: выгодные акции, постоянные скидки и удобная система оплаты и доставки. Убедитесь и Вы, что награда «лучший сетевой магазин года» получ ... ена не напрасно. Примените один из наших промокодов toy ru прямо сегодня и порадуйте своего ребенка игрушкой, которая, возможно, станет самой любимой!


Посетить Toy.ru
Контакты Toy.ru

Юридический адрес:
144000, Московская область, г. Электросталь, ул. Красная, д. 30Б, пом.7

Электронная почта:
info@toy.ru

Телефон:
8 (800) 500-23-70

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Лабиринт
Кораблик
Буквоед
Gearbest
Mothercare
myToys
Banggood
Издательство МИФ
Bebakids
Республика
Gulliver

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Специальные предложения от Toy.ru

О магазине игрушек TOY.RU

О магазине игрушек TOY.RU

Интернет-супермаркет TOY.RU — это тысячи наименований детских игрушек, в том числе известных серий: Poopsie Surprise Unicorn, L.O.L. Paw Patrol, Angry Birds, «Принцессы Диснея» и многих других.

Весь выставленный товар всегда имеется в наличии, а логистику производят по всей территории России, Белоруссии и Казахстана. При этом доставка в большинство регионов РФ бесплатная.

Компания имеет более 170 розничных магазинов, расположенных по всей России: от центральной части страны до Дальнего Востока. 

Магазин придерживается гибкой ценовой политики и регулярно проводит распродажи, акции и предлагает промокоды на скидку. О том, как сэкономить на покупках с TOY.RU, мы расскажем далее.

Как применить промокод на сайте Той.ру

Как применить промокод на сайте Той.ру

Компания часто дает скидку на первую покупку и предлагает для этого промокод. Чтобы им воспользоваться, следует кликнуть на соответствующее предложение, нажать на кнопку «Скопировать код и перейти», после чего осуществится переход на сайт продавца.

Сервис автоматически переадресует покупателя на страницу магазина, где опубликованы подробные условия акции и применения промокода.

Чтобы перейти в общий каталог, следует кликнуть по ссылке «Смотреть все».

В основном меню будут представлены категории игрушек. 

После выбора категории открывается меню второго уровня, а следом — ассортимент конкретных товаров, к которым можно применить промокод на первый заказ.

На странице выбора есть удобные фильтры, которые позволяют отсортировать лоты по цене, наименованию, популярности, возрастной категории и другим критериям.

После добавления товара в корзину нужно перейти в ее содержимое и ввести код купона в соответствующее поле.

Нажать «Применить купон» и дождаться изменения цены.

Далее нужно переходить к вводу контактных данных, выбору способа доставки и оплате заказа.

Оплата и логистика

Оплата и логистика

Компания предлагает на выбор три варианта доставки:

  • Самовывоз из точек продаж TOY.RU. При этом допустимо забронировать заказ на 2 дня и оплатить на месте выдачи. 

  • Курьерской службой без предоплаты. В пределах города и при заказе от 3 000 р. доставка будет бесплатной. При других условиях — в зависимости от удаленности пункта назначения.

  • Доставка транспортной компанией по 100% предоплате до двери клиента.

Произвести оплату можно на сайте банковской картой, через терминалы, салоны сотовой связи, мобильными и электронными деньгами, а также наличными или картой при получении.

Востребованные товары в магазине TOY.RU со скидками

Востребованные товары в магазине TOY.RU со скидками

Ритейлер TOY.RU постоянно следит за новинками в мире игрушек и поддерживает актуальный ассортимент. Ниже подобраны товары, которые интересны детям в зависимости от их возраста:

  1. Для детей до года: колыбельки, коврики, музыкальные фигурки, напольные книжки, пирамидки, развивающие предметы, дуги для прогулочных колясок, подвески, погремушки, кубики, игрушки для ванны, каталки, фигурки на пальцы и кисти, рельефные мячики и другие лоты.

  2. Для малышей от года до трех лет: конструкторы Лего, куклы Беби Борн, наборы пластилина, игрушечные коляски, кроватки, домики, кукольная посуда, мини-самокаты и говорящие столики, безопасные машинки и прочие игрушки для детей этого возраста.

  3. Для детей от 3 до 8 лет: мини-куклы, питомцы L.O.L, наборы для творчества, роботы, куклы с питомцами и наборы для девочек Mattel Enchantimals, интерактивные куклы Беби Борн с наборами, слаймы, раскраски, конструкторы Лего, игровые наборы и машинки Хот Вилс для мальчиков, кукольные домики, тянущиеся фигурки монстров GooJitZu, Литл пони, модельные машины, танки, железные и магистральные дороги, интерактивные игры, машины на дистанционном управлении и другие наименования.

  4. Для школьников от 8 до 12 лет: наборы детской косметики, кукольные головы для создания причесок, настольные игры, конструкторы Лего, игрушки на дистанционном управлении, трансформеры, фигурки с аксессуарами, электровикторины, Твистер, сборные модели фигурок, модельные машинки, автобусы, корабли и т. д.

Для подростков от 12 лет и их родителей Той Ру предлагает увлекательные игры для домашнего досуга:

  • тематические конструкторы Лего, например Гарри Поттер — Большой зал Хогвартса;

  • фигурки персонажей по мотивам компьютерной игры-симулятора выживания Fortnite;

  • интеллектуальные настольные игры;

  • сборные модели кораблей;

  • реалистичные 3D-пазлы шедевров мировой архитектуры CubicFun 3D Puzzle;

  • наборы для творчества и хобби.

Для товаров, которые идут с большим дисконтом, дополнительные скидки по купонам и промокодам могут не действовать.

Как покупать на Той Ру с максимальной выгодой

Как покупать на Той Ру с максимальной выгодой

Первое, что предлагает магазин при переходе на сайт — это оформить подписку и получить за это купон в 10%. Здесь важно понимать, что к заказу применяется только один промокод, так как скидки по разным акциям не суммируются. 

Список действующих акций, купонов и промокодов опубликован на нашем сайте. Акции проводятся в разрезе категорий, брендов и коллекций. Помимо общедоступных предложений, действуют закрытые распродажи для авторизованных пользователей и скидки по социальной карте.

Часто задаваемые вопросы про Toy.ru

★ Как получить промокоды в Toy.ru?

Необходимо зайти на страницу Toy.ru и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Toy.ru?

Чтобы воспользоваться промокодом от Toy.ru необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Toy.ru доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 12

★ Все ли предложения Toy.ru актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Toy.ru.

★ Почему стоит использовать купоны Toy.ru?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Toy.ru

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодДарим скидку 12% на раздел Ликвидация с промокодом Toy.ruEG-***
ПромокодКупон Toy.ru: скидка 10% на ВСЕ товары при подпискеНе ***
СкидкаЩедрые скидки до 60% на конструкторы LEGOне требуется
СкидкаДисконт до 70% на подборку игрушек Zapf Creationне требуется
СкидкаПодборка товаров от Chicco с выгодой до 52%не требуется
СкидкаЛови выгоду до 41% на подборку игрушек Clash of Gearsне требуется
СкидкаСнижаем цены до 46% на подборку игрушек Toy Plus 44 котёнкане требуется

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