1 оценка поставлена средняя 5
12%
купон
10%
на ВСЁ
60%
купон
70%
купон
52%
купон
41%
купон
46%
купон
50%
купон
40%
купон
44%
купон
33%
купон
35%
купон
12%
купон
10%
на ВСЁ
60%
купон
70%
купон
52%
купон
41%
купон
46%
купон
50%
купон
40%
купон
44%
купон
33%
купон
35%
купон
Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам
25%
купон
30%
на ВСЁ
10%
на ВСЁ
10%
на ВСЁ
30%
купон
15%
купон
Онлайн-магазин Toy.ru знает, что нужно детям: много-много классных игрушек, оригинальных современных брендов. А так же, что необходимо их родителям: выгодные акции, постоянные скидки и удобная система оплаты и доставки. Убедитесь и Вы, что награда «лучший сетевой магазин года» получ ... ена не напрасно. Примените один из наших промокодов toy ru прямо сегодня и порадуйте своего ребенка игрушкой, которая, возможно, станет самой любимой!
Юридический адрес:
144000, Московская область, г. Электросталь, ул. Красная, д. 30Б, пом.7
Электронная почта:
info@toy.ru
Телефон:
8 (800) 500-23-70
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
Онлайн-магазин Toy.ru знает, что нужно детям: много-много классных игрушек, оригинальных современных брендов. А так же, что необходимо их родителям: выгодные акции, постоянные скидки и удобная система оплаты и доставки. Убедитесь и Вы, что награда «лучший сетевой магазин года» получ ... ена не напрасно. Примените один из наших промокодов toy ru прямо сегодня и порадуйте своего ребенка игрушкой, которая, возможно, станет самой любимой!
Юридический адрес:
144000, Московская область, г. Электросталь, ул. Красная, д. 30Б, пом.7
Электронная почта:
info@toy.ru
Телефон:
8 (800) 500-23-70
Соц. сети:
У вас есть купон?
Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
Интернет-супермаркет TOY.RU — это тысячи наименований детских игрушек, в том числе известных серий: Poopsie Surprise Unicorn, L.O.L. Paw Patrol, Angry Birds, «Принцессы Диснея» и многих других.
Весь выставленный товар всегда имеется в наличии, а логистику производят по всей территории России, Белоруссии и Казахстана. При этом доставка в большинство регионов РФ бесплатная.
Компания имеет более 170 розничных магазинов, расположенных по всей России: от центральной части страны до Дальнего Востока.
Магазин придерживается гибкой ценовой политики и регулярно проводит распродажи, акции и предлагает промокоды на скидку. О том, как сэкономить на покупках с TOY.RU, мы расскажем далее.
Компания часто дает скидку на первую покупку и предлагает для этого промокод. Чтобы им воспользоваться, следует кликнуть на соответствующее предложение, нажать на кнопку «Скопировать код и перейти», после чего осуществится переход на сайт продавца.
Сервис автоматически переадресует покупателя на страницу магазина, где опубликованы подробные условия акции и применения промокода.
Чтобы перейти в общий каталог, следует кликнуть по ссылке «Смотреть все».
В основном меню будут представлены категории игрушек.
После выбора категории открывается меню второго уровня, а следом — ассортимент конкретных товаров, к которым можно применить промокод на первый заказ.
На странице выбора есть удобные фильтры, которые позволяют отсортировать лоты по цене, наименованию, популярности, возрастной категории и другим критериям.
После добавления товара в корзину нужно перейти в ее содержимое и ввести код купона в соответствующее поле.
Нажать «Применить купон» и дождаться изменения цены.
Далее нужно переходить к вводу контактных данных, выбору способа доставки и оплате заказа.
Компания предлагает на выбор три варианта доставки:
Самовывоз из точек продаж TOY.RU. При этом допустимо забронировать заказ на 2 дня и оплатить на месте выдачи.
Курьерской службой без предоплаты. В пределах города и при заказе от 3 000 р. доставка будет бесплатной. При других условиях — в зависимости от удаленности пункта назначения.
Доставка транспортной компанией по 100% предоплате до двери клиента.
Произвести оплату можно на сайте банковской картой, через терминалы, салоны сотовой связи, мобильными и электронными деньгами, а также наличными или картой при получении.
Ритейлер TOY.RU постоянно следит за новинками в мире игрушек и поддерживает актуальный ассортимент. Ниже подобраны товары, которые интересны детям в зависимости от их возраста:
Для детей до года: колыбельки, коврики, музыкальные фигурки, напольные книжки, пирамидки, развивающие предметы, дуги для прогулочных колясок, подвески, погремушки, кубики, игрушки для ванны, каталки, фигурки на пальцы и кисти, рельефные мячики и другие лоты.
Для малышей от года до трех лет: конструкторы Лего, куклы Беби Борн, наборы пластилина, игрушечные коляски, кроватки, домики, кукольная посуда, мини-самокаты и говорящие столики, безопасные машинки и прочие игрушки для детей этого возраста.
Для детей от 3 до 8 лет: мини-куклы, питомцы L.O.L, наборы для творчества, роботы, куклы с питомцами и наборы для девочек Mattel Enchantimals, интерактивные куклы Беби Борн с наборами, слаймы, раскраски, конструкторы Лего, игровые наборы и машинки Хот Вилс для мальчиков, кукольные домики, тянущиеся фигурки монстров GooJitZu, Литл пони, модельные машины, танки, железные и магистральные дороги, интерактивные игры, машины на дистанционном управлении и другие наименования.
Для школьников от 8 до 12 лет: наборы детской косметики, кукольные головы для создания причесок, настольные игры, конструкторы Лего, игрушки на дистанционном управлении, трансформеры, фигурки с аксессуарами, электровикторины, Твистер, сборные модели фигурок, модельные машинки, автобусы, корабли и т. д.
Для подростков от 12 лет и их родителей Той Ру предлагает увлекательные игры для домашнего досуга:
тематические конструкторы Лего, например Гарри Поттер — Большой зал Хогвартса;
фигурки персонажей по мотивам компьютерной игры-симулятора выживания Fortnite;
интеллектуальные настольные игры;
сборные модели кораблей;
реалистичные 3D-пазлы шедевров мировой архитектуры CubicFun 3D Puzzle;
наборы для творчества и хобби.
Для товаров, которые идут с большим дисконтом, дополнительные скидки по купонам и промокодам могут не действовать.
Первое, что предлагает магазин при переходе на сайт — это оформить подписку и получить за это купон в 10%. Здесь важно понимать, что к заказу применяется только один промокод, так как скидки по разным акциям не суммируются.
Список действующих акций, купонов и промокодов опубликован на нашем сайте. Акции проводятся в разрезе категорий, брендов и коллекций. Помимо общедоступных предложений, действуют закрытые распродажи для авторизованных пользователей и скидки по социальной карте.
Необходимо зайти на страницу Toy.ru и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Toy.ru необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 12
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Toy.ru.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Дарим скидку 12% на раздел Ликвидация с промокодом Toy.ru
|EG-***
|Промокод
|Купон Toy.ru: скидка 10% на ВСЕ товары при подписке
|Не ***
|Скидка
|Щедрые скидки до 60% на конструкторы LEGO
|не требуется
|Скидка
|Дисконт до 70% на подборку игрушек Zapf Creation
|не требуется
|Скидка
|Подборка товаров от Chicco с выгодой до 52%
|не требуется
|Скидка
|Лови выгоду до 41% на подборку игрушек Clash of Gears
|не требуется
|Скидка
|Снижаем цены до 46% на подборку игрушек Toy Plus 44 котёнка
|не требуется