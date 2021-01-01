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Промокоды и скидки Твой Дом | Март 2021

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Истекает через 15 дней

20%
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50%
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Бесплатная доставка

Для жителей Москвы и Московской области интернет-магазин товаров для дома «Твой дом» предлагает услугу бесплатной доставки. Чтобы воспользоваться данной услугой, необходимо сделать заказ на сумму от 3000 рублей. В бесплатную доставку не входят услуги подъема крупногабаритного груза. ... Сроки доставки – от 1 до 3 дней.


Посетить Твой Дом
Контакты Твой Дом

Юридический адрес:
МКАД 66 км (внешн.), Москва, Московская обл., Россия, 143401

Телефон:
+7 (495) 727-11-33

Соц. сети:

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Нотик

Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Бесплатная доставка

Для жителей Москвы и Московской области интернет-магазин товаров для дома «Твой дом» предлагает услугу бесплатной доставки. Чтобы воспользоваться данной услугой, необходимо сделать заказ на сумму от 3000 рублей. В бесплатную доставку не входят услуги подъема крупногабаритного груза. ... Сроки доставки – от 1 до 3 дней.


Посетить Твой Дом
Контакты Твой Дом

Юридический адрес:
МКАД 66 км (внешн.), Москва, Московская обл., Россия, 143401

Телефон:
+7 (495) 727-11-33

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Oldi
Холодильник
OBI
Все Инструменты
Столплит
Нотик

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Специальные предложения от Твой Дом

Подробнее о гипермаркете Твой дом

Подробнее о гипермаркете Твой дом

Сеть Твой дом открыла первый гипермаркет в 1998 году. Проект принадлежит холдингу «Крокус групп». Магазины компании работают в формате «все для дома», предлагая более 300 тысяч различных товаров. Сегодня сеть включает 5 торговых центров. Но посещать их, чтобы сделать покупки, необязательно – компания запустила фирменный интернет-магазин Tvoydom.ru.

Заказывая товары в онлайн-гипермаркете, покупатель не тратит время на походы в магазины, а с помощью промокодов и акций может еще и сэкономить деньги. Дополнительно он получает целый набор преимуществ:

  • доставка по Москве и в другие регионы РФ;

  • перед заказом товара можно изучить не только все характеристики, но и отзывы о нем;

  • различные варианты оплаты, включая оформление кредита на покупку;

  • возможность отказаться от товара, если он не понравился (при сохранении товарного вида).

Как пользоваться промокодом в онлайн-гипермаркете Твой дом

Как пользоваться промокодом в онлайн-гипермаркете Твой дом

Скидочные купоны позволяют экономить при покупках. Они представляют собой код из букв и цифр, при указании которого покупатель получает право на скидку. Актуальный список промокодов и других акций доступен на нашем сайте. Он регулярно обновляется, и каждый покупатель сможет найти в нем выгодное для себя спецпредложение.

Воспользоваться промокодом несложно. Покупателю для этого потребуется выполнить следующие действия:

  1. Выбрать действующий купон или акцию в списке и нажать на кнопку со спецпредложением. Автоматически сервис скопирует промокод в буфер обмена и перенаправит на сайт гипермаркета. Для участия в некоторых акциях не нужно вводить код купона, и об этом показывается предупреждение.

  2. Добавить нужные товары в корзину. Одновременно можно заказать вещи со скидками по купонам и без них. Иногда в онлайн-магазине действует ограничение на минимальную сумму заказа, и его придется учитывать.

  3. Отметить галочкой, что требуется применить промокод, и указать его в специальном поле. Набирать код необязательно, можно вставить его из буфера обмена. Это исключит вероятность ошибок при вводе.

  1. Применить купон и закончить оформление заказа. После активации кода итоговая стоимость будет пересчитана и сайт покажет, сколько рублей составила скидка. Если все устраивает, нужно указать телефон, выбрать способ оплаты, получения заказа и ввести другие запрошенные данные.

Промокоды имеют ограниченный срок действия. Обычно воспользоваться каждым купоном клиент может только один раз. Перед использованием кода рекомендуется прочитать условия акции. Часто скидка действует только на первую покупку или заказ определенных товаров.

Покупка в онлайн-гипермаркете Tvoydom.ru с максимальной скидкой

Покупка в онлайн-гипермаркете Tvoydom.ru с максимальной скидкой

Выгодно покупать в гипермаркете можно не только с помощью промокодов. В нем регулярно продаются со скидками тысячи товаров. Для удобства покупателей все они собраны в одном специальном разделе каталога.

В Tvoydom.ru часто проходят и другие акции. Информацию о них можно найти на главной странице и в разделе «Новости». Чтобы всегда быть в курсе новых предложений, получать обзоры популярной продукции и бонусы, рекомендуется оформить подписку на рассылку компании. Для этого потребуется только ввести email в специальное поле и подтвердить свои действия. Иногда в качестве комплимента за подписку на рассылку онлайн-магазин дарит скидку на первый заказ или последующую покупку.

Получать информацию о свежих спецпредложениях также можно из официальных групп компании в социальных сетях. Рекомендуется подписаться на них, чтобы не пропускать акции. Кроме того, в соцсетях онлайн-гипермаркет регулярно проводит розыгрыши призов и подарков.

Еще один способ экономить — оформить бонусную карту Твой дом. Ее можно получить на кассах и в сервисных центрах компании. При каждом заказе в интернет-магазине участник программы лояльности будет получать баллы на свою карту. Их можно будет использовать для оплаты покупок в одном из гипермаркетов компании.

Популярные товары в магазине Твой дом со скидками

Популярные товары в магазине Твой дом со скидками

Tvoydom.ru — это полноценный онлайн-гипермаркет. В нем можно приобрести практически все: мебель, продукты питания, товары для сада и огорода, сантехнику, инструмент, авто- и зоотовары, косметику, одежду и другие вещи. Для удобства клиентов хиты продаж, которые можно купить со скидками по промокодам, выделены в отдельный блок на главной странице. Они отмечаются специальным значком и в общем каталоге.

Популярные категории продуктов также выведены на главной странице. В их число входят:

  • бытовая техника;

  • бассейны;

  • мебель для сада;

  • посуда;

  • текстиль;

  • товары для спорта.

Оплата и доставка в онлайн-гипермаркете Твой дом

Оплата и доставка в онлайн-гипермаркете Твой дом

Оплатить заказ со скидкой по промокоду можно банковской картой или наличными при получении. Юридические лица также могут рассчитаться безналичным переводом на счет компании.

При расчете онлайн банковской картой Мир, Visa или MasterCard все платежи идут через шлюз банка-партнера, а данные передаются по защищенным каналам. Клиентам онлайн-гипермаркета также доступна возможность купить товар в кредит от одного из банков-партнеров.

Доставка по Москве и Московской области осуществляется собственной службой компании. Часто она будет бесплатной. В пределах 20 км от МКАД возможна экспресс-доставка некоторых товаров. Для удобства клиентов они выделены в отдельную категорию на сайте. В другие регионы заказы отправляются транспортными компаниями. Стоимость и сроки доставки через них можно уточнить в службе поддержки онлайн-магазина.

Часто задаваемые вопросы про Твой Дом

★ Как получить промокоды в Твой Дом?

Необходимо зайти на страницу Твой Дом и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Твой Дом?

Чтобы воспользоваться промокодом от Твой Дом необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Твой Дом доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 19

★ Все ли предложения Твой Дом актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Твой Дом.

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Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

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