Низкие цены на косметику и товары для дома. Активных купонов: 27

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Онлайн-магазин предлагает более 15 000 товаров для дома и ухода за собой. В ассортименте компании представлены продукты как от популярных брендов, так и эксклюзивных торговых марок, которые не встретить в других торговых точках. Чтобы покупатели могли получить максимум удовольствия ... и сэкономить, ритейлер еженедельно устраивает распродажи популярных позиций и дополнительные скидки при оформлении заказа. Получить их помогут промокоды Улыбки радуги, которые можно найти на нашем сайте. Доставка покупок осуществляется по всей России через собственную и партнерскую курьерские службы, а также Почтой России.Онлайн-магазин предлагает более 15 000 товаров для дома и ухода за собой. В ассортименте компании представлены продукты как от популярных брендов, так и эксклюзивных торговых марок, которые не встретить в других торговых точках. Чтобы покупатели могли получить максимум удовольствия и сэкономить, ритейлер еженедельно устраивает распродажи популярных позиций и дополнительные скидки при оформлении заказа. Получить их помогут промокоды Улыбки радуги, которые можно найти на нашем сайте. Доставка покупок осуществляется по всей России через собственную и партнерскую курьерские службы, а также Почтой России.
Юридический адрес:
Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Карла Маркса дом 35, пом. 5-9 Почтовый адрес: 196105, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 158, лит. Б.
Телефон:
8 800 505 66 00
Соц. сети:
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Онлайн-магазин предлагает более 15 000 товаров для дома и ухода за собой. В ассортименте компании представлены продукты как от популярных брендов, так и эксклюзивных торговых марок, которые не встретить в других торговых точках. Чтобы покупатели могли получить максимум удовольствия ... и сэкономить, ритейлер еженедельно устраивает распродажи популярных позиций и дополнительные скидки при оформлении заказа. Получить их помогут промокоды Улыбки радуги, которые можно найти на нашем сайте. Доставка покупок осуществляется по всей России через собственную и партнерскую курьерские службы, а также Почтой России.Онлайн-магазин предлагает более 15 000 товаров для дома и ухода за собой. В ассортименте компании представлены продукты как от популярных брендов, так и эксклюзивных торговых марок, которые не встретить в других торговых точках. Чтобы покупатели могли получить максимум удовольствия и сэкономить, ритейлер еженедельно устраивает распродажи популярных позиций и дополнительные скидки при оформлении заказа. Получить их помогут промокоды Улыбки радуги, которые можно найти на нашем сайте. Доставка покупок осуществляется по всей России через собственную и партнерскую курьерские службы, а также Почтой России.
Юридический адрес:
Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Карла Маркса дом 35, пом. 5-9 Почтовый адрес: 196105, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 158, лит. Б.
Телефон:
8 800 505 66 00
Соц. сети:
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Онлайн-магазин Улыбка радуги запущен одноименной торговой сетью. Она создана в 2004 году и продает товары для красоты и домашнего уюта. Сегодня под этим брендом, помимо онлайн-магазина, работает более 850 обычных торговых точек в 20 регионах страны. В 2018 году компания получила премию «Лучший сетевой магазин России 2018–2019».
Хранение товаров для продажи через интернет осуществляется как на территории торговых точек, так и в складском комплексе организации площадью более 25 тысяч кв. м. Для доставки товаров компания использует собственный парк техники, включающий более 80 автомобилей, а также активно привлекает партнеров.
На сайте покупателям доступен ассортимент из более чем 15 тысяч товаров. Некоторые из них продаются только в торговой сети Улыбка радуги. Кроме того, клиенты могут использовать промокоды и другие инструменты, помогающие экономить.
Каталог скидочных купонов ритейлера Улыбка радуги доступен на нашем сайте. Он регулярно пополняется новыми промокодами и акциями, а старые при этом переносятся в архив. Некоторые из предложений в списке уникальные.
Для получения выгоды по акционному предложению пользователю потребуется выполнить 7 действий:
Выбрать в списке на сайте промокод или другое предложение.
Нажать на купон и дождаться, пока в новой вкладке откроется онлайн-магазин.
Положить товары из каталога в корзину.
Открыть корзину и проверить сформированный заказ.
Нажать на ссылку для показа поля для ввода кода, указать и активировать его.
Просмотреть информацию о размере скидок.
Указать данные для доставки и закончить оформление заказа.
По некоторым акционным предложениям вводить промокод для получения выгоды не требуется. Скидки по ним активируются автоматически при переходе в онлайн-магазин с нашего сайта. Дополнительно при выборе купона пользователю нужно учитывать следующие моменты:
многие промокоды и другие акционные предложения имеют ограниченный срок действия, поэтому не стоит откладывать их использование в долгий ящик;
некоторые акции действуют только для отдельных категорий клиентов (новых, зарегистрированных, постоянных и т. д.);
иногда может быть ограничена минимальная сумма заказа для активации скидки по промокоду или акции.
Использовать купоны для покупок со скидками можно не только на сайте, но и в приложении торговой сети. Скачать его можно бесплатно через Google Play и Apple App Store.
Компания не только выпускает промокоды, но и предлагает ряд дополнительных инструментов для экономии при покупке товаров для дома и красоты. Наиболее выгодные из них:
Онлайн-оплата. При расчетах на сайте пользователь автоматически получает скидку, независимо от его суммы. Она будет активирована автоматически даже при отсутствии промокода.
Акции. Компания регулярно делает скидки на определенные позиции в каталоге, дарит подарки за покупку или выполнение несложных заданий. Чтобы пользователи могли быстро находить информацию обо всех акционных предложениях, они выделены в отдельный раздел сайта.
Программа лояльности. Ее участники могут копить баллы, а затем расплачиваться ими за покупки в торговой сети. Дополнительно они получают доступ к закрытым распродажам и уникальным акционным предложениям. Кроме того, участники программы могут активировать за баллы тарифы, увеличивающие кэшбэк бонусами за заказ продуктов из отдельных категорий. Для вступления в клуб нужно оформить карту в розничной торговой точке или через приложение.
Клиентам, желающим первыми узнавать о новых акционных предложениях, ритейлер рекомендует разрешить показ уведомлений в браузере при первом переходе на сайт, а после регистрации на нем — подписаться на новости ритейлера. Кроме того, получать сведения о новых акциях можно через приложение и группы организации в популярных социальных сетях.
Чаще всего в магазине заказывают со скидками товары для дома и разнообразную косметику, включая средства для профессионального ухода за волосами, руками, лицом и телом, корейские и японские косметические средства. Но в каталоге ритейлера представлены продукты и других категорий:
одежда;
аксессуары;
средства для ухода за обувью;
электротовары;
товары для животных.
Хиты продаж со сниженными ценниками выделены в специальный блок на главной странице и размещены на отдельной странице сайта. Список таких товаров обновляется каждую неделю.
Оплачивать заказы онлайн можно банковскими картами. Платеж проводится через защищенный ресурс платежной системы и полностью безопасен. Но при желании клиент может рассчитаться за покупку и при ее получении. Курьеры и сотрудники пунктов выдачи принимают оплату наличными и часто банковскими картами.
Получить заказанные товары можно одним из следующих способов:
в магазинах сети и партнерских пунктах выдачи;
Почтой России;
через курьеров.
Сроки доставки зависят от адреса получателя и могут составлять от 1 до 10-15 дней.
Необходимо зайти на страницу Улыбка радуги и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Улыбка радуги необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 27
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Улыбка радуги.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
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