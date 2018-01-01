Низкие цены на косметику и товары для дома. Активных купонов: 27

Об онлайн-магазине Улыбка радуги

Онлайн-магазин Улыбка радуги запущен одноименной торговой сетью. Она создана в 2004 году и продает товары для красоты и домашнего уюта. Сегодня под этим брендом, помимо онлайн-магазина, работает более 850 обычных торговых точек в 20 регионах страны. В 2018 году компания получила премию «Лучший сетевой магазин России 2018–2019».

Хранение товаров для продажи через интернет осуществляется как на территории торговых точек, так и в складском комплексе организации площадью более 25 тысяч кв. м. Для доставки товаров компания использует собственный парк техники, включающий более 80 автомобилей, а также активно привлекает партнеров.

На сайте покупателям доступен ассортимент из более чем 15 тысяч товаров. Некоторые из них продаются только в торговой сети Улыбка радуги. Кроме того, клиенты могут использовать промокоды и другие инструменты, помогающие экономить.