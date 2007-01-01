Подробнее о магазине velodrive.ru

Магазины сети можно найти в ряде российских городов. Первая точка реализации была открыта в 2005 году, и с тех пор бренд расширяет географию своего присутствия. Сегодня весь выбор его товаров доступен и онлайн — на сайте velodrive.ru. Здесь действуют такие же акции, как и в обычных магазинах сети.

В дополнение к программе лояльности онлайн-покупатели могут использовать промокоды, участвовать в акциях и розыгрыше призов. Рассмотрим особенности использования скидочных купонов, выбора товаров и другие аспекты покупки в магазине.