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Промокоды и скидки ВелоДрайв | Март 2021

Арендуй, ремонтируй, покупай любые велосипеды со скидками. Актуальных купонов: 9

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Беспл
доставка

Скидка
Доставка по Санкт-Петербургу бесплатно с купоном Велодрайв

Бесплатная доставка не действует в период акций и распродаж (например, "Ночь распродаж", "Черная пятница") и на товары со скидкой от 20%.

Истекает через 290 дней

17%
купон

Скидка
Дисконт до 17% на складные велосипеды по промокоду Velodrive
Истекает через 1 день

44%
купон

Скидка
Электровелосипеды с выгодой до 44%
Истекает через 1 день

Беспл
подарок

Скидка
При покупке нового велосипеда дарим подарки
Истекает через 290 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Ознакомьтесь со всеми актуальными акциями на одной странице
Истекает через 290 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Рассрочка в Велодрайв - покупайте товары сейчас - платите потом
Истекает через 290 дней

30%
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Скидка
Экономия до 30% на женские велосипеды
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Катайся уже сейчас – а плати потом! В интернет-магазине велосипедов и комплектующих ВелоДрайв Вы можете оформить покупку н новый велосипед в рассрочку до 5 месяцев. Чтобы воспользоваться данной услугой, используйте карты «Халва» и «Совесть» или оформляйте рассрочку в банке Home Cred ... it. Подробные условия рассрочки указаны на сайте магазина и партнеров.


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Контакты ВелоДрайв

Телефон:
8 (800) 2-344-755

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Спортмастер

Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Рассрочка в ВелоДрайв

Катайся уже сейчас – а плати потом! В интернет-магазине велосипедов и комплектующих ВелоДрайв Вы можете оформить покупку н новый велосипед в рассрочку до 5 месяцев. Чтобы воспользоваться данной услугой, используйте карты «Халва» и «Совесть» или оформляйте рассрочку в банке Home Cred ... it. Подробные условия рассрочки указаны на сайте магазина и партнеров.


Посетить ВелоДрайв
Контакты ВелоДрайв

Телефон:
8 (800) 2-344-755

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Спортмастер

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Подробнее о магазине velodrive.ru

Подробнее о магазине velodrive.ru

Магазины сети можно найти в ряде российских городов. Первая точка реализации была открыта в 2005 году, и с тех пор бренд расширяет географию своего присутствия. Сегодня весь выбор его товаров доступен и онлайн — на сайте velodrive.ru. Здесь действуют такие же акции, как и в обычных магазинах сети.

В дополнение к программе лояльности онлайн-покупатели могут использовать промокоды, участвовать в акциях и розыгрыше призов. Рассмотрим особенности использования скидочных купонов, выбора товаров и другие аспекты покупки в магазине.

Как использовать код на скидку на сайте velodrive.ru

Как использовать код на скидку на сайте velodrive.ru

На этой странице нашего сайта перечислены все купоны и акции магазина. В последнем случае, для того чтобы воспользоваться предложением, достаточно перейти в категорию товаров, участвующих в нем. Для применения промокодов для снижения цены нужно будет выполнить дополнительные действия:

  1. Открыть номер купона и скопировать его.

  2. Перейти на сайт ритейлера, изучить каталог и поместить интересующие позиции в корзину покупок.

  3. Перейти к оформлению заказа.

  4. Нажать «Добавить промокод» и вставить номер в открывшееся окно.

  5. Кликнуть на клавишу «Применить».

Применять скидочный купон можно только к товарам, которые есть в наличии. В случае бронирования эта опция не предусмотрена. Если условия использования скидки выполнены, цена товаров в корзине изменится. При этом снижение может быть фиксированным, например на 500 рублей, или вариативным — на определенный процент от суммы заказа. Это зависит от типа кода купона.

Как снизить цену покупок в velodrive.ru

Как снизить цену покупок в velodrive.ru

Чтобы уменьшить стоимость товаров в магазине, можно использовать не только коды, но и другие возможности. В этом помогут:

  1. Скидки и акции. Магазин предлагает покупателям постоянный раздел со специальными условиями покупки товаров. В нем можно увидеть выгодные предложения, модели, за покупку которых предусмотрены подарки, дополнительные бонусы. Также все акции компании перечислены на этой странице. Здесь можно выбрать подходящее предложение, изучить условия участия и подобрать то, что нужно. Список постоянно обновляется, так что в разделе можно найти только действующие акции.

  2. Бесплатная доставка. В рамках некоторых предложений и промокодов компания возьмет на себя транспортные расходы. Особенно существенной экономия будет в случае заказа габаритных товаров — велосипедов, техники и комплектующих.

  3. Распродажа. В одноименном разделе находится постоянно обновляющийся список товаров, скидка на которые достигает нескольких десятков процентов и более.

  4. Скидка на первую покупку. Новых покупателей, которые только открыли для себя интернет-магазин, ждут особые условия – они могут получить скидку на первый заказа. Для этого следует подписаться на обновления, найдя на сайте соответствующее поле. После этого на указанный адрес электронной почты придет сообщение с промокодом на фиксированную сумму.

  5. Дисконтная программа. Покупатель, который сделал заказ в фирменном магазине сети или на сайте velodrive.ru, может стать участником программы лояльности. Для получения дисконтной карты клиента нужно заполнить анкету, указав актуальную информацию. После получения ее нужно активировать. В зависимости от суммы покупок, размер скидок с картой может отличаться. Чем больше товаров за определенный промежуток времени покупает клиент, тем выше его уровень в программе лояльности. Дисконт выдается бесплатно, и активировать его можно в фирменном магазине или на сайте. При потере карты она не восстанавливается, а также не является именной и ее можно передавать другим лицам.

  6. Trade-in. Программа предусматривает обмен старого велосипеда на определенную скидку для покупки нового. Для участия в программе нужно доставить свой старый велосипед в один из фирменных магазинов компании. Здесь его оценят специалисты и озвучат цену. При наличии у транспорта дефектов или в случае, когда нельзя доказать принадлежность модели к определенному бренду, предусмотрен промокод на фиксированную скидку. Для участия в программе Trade-in нужно иметь при себе паспорт и документы на транспорт. Если одно из этих условий не выполняется, обмен старого велосипеда на новый с доплатой невозможен.

Выбор товаров со скидкой в velodrive.ru

Выбор товаров со скидкой в velodrive.ru

Именно на велосипеды и комплектующие к ним приходится основная часть заказов в интернет-магазине. На эту категорию товаров раздаются промокоды, действуют акции и дисконтная система. Кроме этих товаров, в магазине можно купить:

  • самокаты;

  • беговелы;

  • тренажеры и спорттовары;

  • гироскутеры и пр.

В магазине можно взять в прокат транспортные средства, разместить объявление о продаже своего велосипеда или попросить помощи мастеров по ремонту. За счет большого спектра услуг и роста выбора товаров магазин velodrive.ru становится все популярнее.

Как оплатить покупку в Велодрайве

Как оплатить покупку в Велодрайве

В магазине Велодрайв можно выбрать получение в офисе одной из российских транспортных компаний или самовывозом в случае, если в вашем городе есть пункт выдачи. Возможна курьерская доставка. Промокод на бесплатную транспортировку не действует при подъеме на этаж габаритных грузов.

Оплатить товары можно при получении: наличными, банковской картой или сертификатом Велодрайв. Сайт также работает по предоплате. Внести ее можно при помощи банковской карты или по выписанному счету в отделении любого банка.

Часто задаваемые вопросы про ВелоДрайв

★ Как получить промокоды в ВелоДрайв?

Необходимо зайти на страницу ВелоДрайв и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод ВелоДрайв?

Чтобы воспользоваться промокодом от ВелоДрайв необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от ВелоДрайв доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 9

★ Все ли предложения ВелоДрайв актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения ВелоДрайв.

★ Почему стоит использовать купоны ВелоДрайв?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды ВелоДрайв

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаДоставка по Санкт-Петербургу бесплатно с купоном Велодрайвне требуется
СкидкаДисконт до 17% на складные велосипеды по промокоду Velodriveне требуется
СкидкаЭлектровелосипеды с выгодой до 44%не требуется
СкидкаПри покупке нового велосипеда дарим подаркине требуется
СкидкаОзнакомьтесь со всеми актуальными акциями на одной страницене требуется

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