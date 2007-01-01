1 оценка поставлена средняя 5
Беспл
доставка
Бесплатная доставка не действует в период акций и распродаж (например, "Ночь распродаж", "Черная пятница") и на товары со скидкой от 20%.
17%
купон
44%
купон
Беспл
подарок
Лучшее
предложение
Лучшее
предложение
30%
купон
20%
купон
45%
купон
Беспл
доставка
Бесплатная доставка не действует в период акций и распродаж (например, "Ночь распродаж", "Черная пятница") и на товары со скидкой от 20%.
17%
купон
44%
купон
Беспл
подарок
Лучшее
предложение
Лучшее
предложение
30%
купон
20%
купон
45%
купон
Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам
10%
купон
Акция действует также за день до дня рождения и 1 день после него.
60%
купон
70%
купон
Нужна предварительная регистрация на странице акции
10%
купон
10%
купон
Скидка действует за 7 дней до и после дня рождения
10%
на ВСЁ
Катайся уже сейчас – а плати потом! В интернет-магазине велосипедов и комплектующих ВелоДрайв Вы можете оформить покупку н новый велосипед в рассрочку до 5 месяцев. Чтобы воспользоваться данной услугой, используйте карты «Халва» и «Совесть» или оформляйте рассрочку в банке Home Cred ... it. Подробные условия рассрочки указаны на сайте магазина и партнеров.
Телефон:
8 (800) 2-344-755
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
Катайся уже сейчас – а плати потом! В интернет-магазине велосипедов и комплектующих ВелоДрайв Вы можете оформить покупку н новый велосипед в рассрочку до 5 месяцев. Чтобы воспользоваться данной услугой, используйте карты «Халва» и «Совесть» или оформляйте рассрочку в банке Home Cred ... it. Подробные условия рассрочки указаны на сайте магазина и партнеров.
Телефон:
8 (800) 2-344-755
Соц. сети:
У вас есть купон?
Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
Магазины сети можно найти в ряде российских городов. Первая точка реализации была открыта в 2005 году, и с тех пор бренд расширяет географию своего присутствия. Сегодня весь выбор его товаров доступен и онлайн — на сайте velodrive.ru. Здесь действуют такие же акции, как и в обычных магазинах сети.
В дополнение к программе лояльности онлайн-покупатели могут использовать промокоды, участвовать в акциях и розыгрыше призов. Рассмотрим особенности использования скидочных купонов, выбора товаров и другие аспекты покупки в магазине.
На этой странице нашего сайта перечислены все купоны и акции магазина. В последнем случае, для того чтобы воспользоваться предложением, достаточно перейти в категорию товаров, участвующих в нем. Для применения промокодов для снижения цены нужно будет выполнить дополнительные действия:
Открыть номер купона и скопировать его.
Перейти на сайт ритейлера, изучить каталог и поместить интересующие позиции в корзину покупок.
Перейти к оформлению заказа.
Нажать «Добавить промокод» и вставить номер в открывшееся окно.
Кликнуть на клавишу «Применить».
Применять скидочный купон можно только к товарам, которые есть в наличии. В случае бронирования эта опция не предусмотрена. Если условия использования скидки выполнены, цена товаров в корзине изменится. При этом снижение может быть фиксированным, например на 500 рублей, или вариативным — на определенный процент от суммы заказа. Это зависит от типа кода купона.
Чтобы уменьшить стоимость товаров в магазине, можно использовать не только коды, но и другие возможности. В этом помогут:
Скидки и акции. Магазин предлагает покупателям постоянный раздел со специальными условиями покупки товаров. В нем можно увидеть выгодные предложения, модели, за покупку которых предусмотрены подарки, дополнительные бонусы. Также все акции компании перечислены на этой странице. Здесь можно выбрать подходящее предложение, изучить условия участия и подобрать то, что нужно. Список постоянно обновляется, так что в разделе можно найти только действующие акции.
Бесплатная доставка. В рамках некоторых предложений и промокодов компания возьмет на себя транспортные расходы. Особенно существенной экономия будет в случае заказа габаритных товаров — велосипедов, техники и комплектующих.
Распродажа. В одноименном разделе находится постоянно обновляющийся список товаров, скидка на которые достигает нескольких десятков процентов и более.
Скидка на первую покупку. Новых покупателей, которые только открыли для себя интернет-магазин, ждут особые условия – они могут получить скидку на первый заказа. Для этого следует подписаться на обновления, найдя на сайте соответствующее поле. После этого на указанный адрес электронной почты придет сообщение с промокодом на фиксированную сумму.
Дисконтная программа. Покупатель, который сделал заказ в фирменном магазине сети или на сайте velodrive.ru, может стать участником программы лояльности. Для получения дисконтной карты клиента нужно заполнить анкету, указав актуальную информацию. После получения ее нужно активировать. В зависимости от суммы покупок, размер скидок с картой может отличаться. Чем больше товаров за определенный промежуток времени покупает клиент, тем выше его уровень в программе лояльности. Дисконт выдается бесплатно, и активировать его можно в фирменном магазине или на сайте. При потере карты она не восстанавливается, а также не является именной и ее можно передавать другим лицам.
Trade-in. Программа предусматривает обмен старого велосипеда на определенную скидку для покупки нового. Для участия в программе нужно доставить свой старый велосипед в один из фирменных магазинов компании. Здесь его оценят специалисты и озвучат цену. При наличии у транспорта дефектов или в случае, когда нельзя доказать принадлежность модели к определенному бренду, предусмотрен промокод на фиксированную скидку. Для участия в программе Trade-in нужно иметь при себе паспорт и документы на транспорт. Если одно из этих условий не выполняется, обмен старого велосипеда на новый с доплатой невозможен.
Именно на велосипеды и комплектующие к ним приходится основная часть заказов в интернет-магазине. На эту категорию товаров раздаются промокоды, действуют акции и дисконтная система. Кроме этих товаров, в магазине можно купить:
самокаты;
беговелы;
тренажеры и спорттовары;
гироскутеры и пр.
В магазине можно взять в прокат транспортные средства, разместить объявление о продаже своего велосипеда или попросить помощи мастеров по ремонту. За счет большого спектра услуг и роста выбора товаров магазин velodrive.ru становится все популярнее.
В магазине Велодрайв можно выбрать получение в офисе одной из российских транспортных компаний или самовывозом в случае, если в вашем городе есть пункт выдачи. Возможна курьерская доставка. Промокод на бесплатную транспортировку не действует при подъеме на этаж габаритных грузов.
Оплатить товары можно при получении: наличными, банковской картой или сертификатом Велодрайв. Сайт также работает по предоплате. Внести ее можно при помощи банковской карты или по выписанному счету в отделении любого банка.
Необходимо зайти на страницу ВелоДрайв и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от ВелоДрайв необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 9
Наши специалисты отбирают только действующие предложения ВелоДрайв.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
|Доставка по Санкт-Петербургу бесплатно с купоном Велодрайв
|не требуется
|Скидка
|Дисконт до 17% на складные велосипеды по промокоду Velodrive
|не требуется
|Скидка
|Электровелосипеды с выгодой до 44%
|не требуется
|Скидка
|При покупке нового велосипеда дарим подарки
|не требуется
|Скидка
|Ознакомьтесь со всеми актуальными акциями на одной странице
|не требуется