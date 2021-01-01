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Промокоды и скидки Водовоз | Март 2021

Продукция от Водовоз со скидками по купонам. Актуальных купонов: 12

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Вода «Легенда Байкала» с экономией 10%
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10%
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Скидка
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10%
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Скидка
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Истекает сегодня

20%
купон

Скидка
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Истекает через 1 день

10%
купон

Скидка
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Истекает через 15 дней

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Скидка
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Истекает через 1 день

10%
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Скидка
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Истекает через 20 дней

10%
купон

Скидка
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Истекает через 20 дней

10%
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Скидка
Экономия 10% на комплект "Заповедные источники"
Истекает через 20 дней

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В интернет-магазине Vodovoz действует постоянная акция: Вы можете получить кулер бесплатно при заказе от 15 бутелей 19 л воды определенной марки. Чем больше бутылок Вы заказываете, тем мощнее получаете кулер – Ecotronic или AEL. Доставка кулера осуществляется по тому же адресу, что ... и доставка воды. При объемном заказе воды бутыли завозят несколькими доставками.


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Контакты Водовоз

Электронная почта:
zakaz@vodovoz.ru

Телефон:
8 (495) 921-34-34

Соц. сети:

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Перекресток Впрок

Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Оборудование для розлива бесплатно

В интернет-магазине Vodovoz действует постоянная акция: Вы можете получить кулер бесплатно при заказе от 15 бутелей 19 л воды определенной марки. Чем больше бутылок Вы заказываете, тем мощнее получаете кулер – Ecotronic или AEL. Доставка кулера осуществляется по тому же адресу, что ... и доставка воды. При объемном заказе воды бутыли завозят несколькими доставками.


Посетить Водовоз
Контакты Водовоз

Электронная почта:
zakaz@vodovoz.ru

Телефон:
8 (495) 921-34-34

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
iHerb
Утконос
Перекресток Впрок

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Специальные предложения от Водовоз

Подробнее о Vodovoz

Подробнее о Vodovoz

Компания основана в 2001 году, с тех пор расширяет сферу своего влияния. Сейчас у организации есть свой склад и команда сотрудников. Vodovoz предоставляет услуги в Москве/Московской области и предлагает большой выбор продуктов.

Клиенты могут участвовать в программе лояльности, акциях, применять промокоды, чтобы снизить цену покупок.

Как использовать код на скидку в компании Vodovoz

Как использовать код на скидку в компании Vodovoz

Компания раздает скидочные купоны на покупку различных товаров и проводит массу акций. Чтобы участвовать в них, достаточно перейти по ссылке на нашем сайте в магазин ритейлера. Покупатель попадет в каталог, где цена товаров уже отображается с учетом скидки, но в случае промокодов нужно выполнить дополнительные действия:

  1. Из списка купонов на сайте выбрать такой, который распространялся бы на интересующую категорию товаров.

  2. Кликнуть на него, дождаться переадресации в магазин.

  3. Подобрать товары из каталога.

  4. Переместить их в корзину.

  5. Перейти к оформлению покупок.

  6. Ввести промокод в поле.

  7. Нажать «Пересчитать».

Одни коды можно использовать только один раз, например на первую покупку, а другие применяются всегда, если удовлетворены основные требования. Промокод может не активироваться, если вы используете скидку для новых покупателей, а уже являетесь клиентом сайта, а также когда срок действия номера закончился или в наличии нет акционных товаров. После применения кода цена товаров в корзине пересчитается с учетом скидки и можно будет завершить оформление заказа. Размер скидки отобразится в рублях возле стоимости товара.

Другие способы снизить цену в Vodovoz

Другие способы снизить цену в Vodovoz

Кроме промокодов, в магазине есть и другие актуальные способы сэкономить на покупках. Одни из них доступны только новым покупателям, а другими может воспользоваться постоянный клиент.

  • Скидки/акции. В постоянном разделе магазина можно найти специальные предложения — товары, которые сейчас дешевле, чем раньше. В рамках акций можно получить подарки, бонусы и другие поощрения. Для этого нужно выполнить перечисленные на сайте условия и оформить заказ. Особые условия покупки ждут образовательные учреждения, школы. Им доступны специальные акции.

  • Рассылка. Покупатель может подписаться на рассылку магазина. Для этого нужно найти поле для ввода адреса электронной почты на сайте и заполнить его. Подписку можно оформить при регистрации на сайте. Для этого нажмите «Зарегистрироваться», укажите свое имя, контактную информацию и введите проверочный код. Поставьте галочку для рассылки писем от компании.

  • Приложение на смартфон. На сайте Vodovoz и в магазинах контента для IOS/Android можно скачать программу компании на телефон. Она имеет эргономичный интерфейс и каталог, позволяющий оформлять заказы в любое время. Сервис работает круглосуточно, так что купить воду и другие товары можно даже ночью. В приложении проходят акции, которых нет на сайте, покупателям раздаются эксклюзивные промокоды и подарки.

  • Раздел «Успей купить» В постоянном каталоге сайта можно найти эту категорию, где собраны спецтовары, которых на складе осталось немного. Из-за этого компания распродает их по сниженной цене, дарит покупателям подарки и бонусы на новые покупки.

  • Предложения для новых клиентов. Обращаясь в компанию впервые, покупатель может получить скидку на первый заказ и другие бонусы. Среди всех акций есть отдельная категория «Для новых клиентов», где собраны предложения для людей, которые только начинают сотрудничать с Водовозом. Здесь появляются промокоды, позволяющие еще больше снизить цену на покупку сертифицированных товаров.

Vodovoz: популярные товары со скидками

Vodovoz: популярные товары со скидками

Компания занимается доставкой минеральной воды. Сегодня сфера ее деятельности расширилась, как и ассортимент, но качественная питьевая вода все так же остается самой популярной категорией товаров. Именно на нее чаще всего распространяются скидки, раздаются коды купонов и проводятся акции. Также на сайте можно купить:

  • напитки;

  • алкоголь;

  • структурированную или обогащенную кислородом воду;

  • бытовую химию;

  • товары для дома;

  • технику;

  • кулеры/помпы;

  • одежду;

  • товары для животных;

  • продукты питания.

В разделе «Акции» есть подпункты, в которых можно найти действующие предложения для каждой отдельной категории товаров. В Водовозе представлена только сертифицированная продукция, документы на которую можно получить по первому запросу.

Доставка и оплата в Vodovoz

Доставка и оплата в Vodovoz

В компании Водовоз транспортировка осуществляется только собственной службой. Доставка в другие регионы или почтовыми службами не производится. Транспортировка может быть бесплатной при удовлетворении условий некоторых акций и использовании промокодов. Время получения можно согласовать с оператором, который свяжется с покупателем после оформления заказа на сайте.

Товары можно взять в рассрочку с сервисом «Все в кредит», оплатить онлайн на сайте при помощи банковской карты или наличными при получении. Также можно внести средства по безналичному расчету. Больше о доставке и оплате расскажет менеджер, который свяжется с покупателем для подтверждения заказа.

Часто задаваемые вопросы про Водовоз

★ Как получить промокоды в Водовоз?

Необходимо зайти на страницу Водовоз и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Водовоз?

Чтобы воспользоваться промокодом от Водовоз необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Водовоз доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 12

★ Все ли предложения Водовоз актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Водовоз.

★ Почему стоит использовать купоны Водовоз?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Водовоз

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаМинус 5% в интернет магазине на ВСЕне требуется
СкидкаМинус 10% на комплект "Польза природы"не требуется
СкидкаОзонация кулеров с экономией до 18%не требуется
СкидкаВода «Легенда Байкала» с экономией 10%не требуется
СкидкаВода San Benedetto со скидкой до 20%не требуется
СкидкаВода "Аква-Ареал", "Единая" и "Энея" 19 литров с экономией 10%не требуется
СкидкаВода «Святой источник» со скидкой 26%не требуется

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