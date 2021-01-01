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Интернет-магазин немецкой бытовой техники Weissgauff предоставляет услугу беспроцентной рассрочки от банков-партнеров, чтобы покупки в магазине стали для Вас еще удобнее. Рассрочка предоставляется для покупок на сумму от 3000 до 300000 рублей. Оформить эту услугу можно при оплате на ... сайте, заполнив заявку через Сбербанк Онлайн.
Юридический адрес:
121357, г. Москва, ул. Верейская, дом 29, строение 134, 2- й этаж комната № 4
Электронная почта:
zakaz@weissgauff.ru
Телефон:
+7 (495) 108-53-86
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
Интернет-магазин немецкой бытовой техники Weissgauff предоставляет услугу беспроцентной рассрочки от банков-партнеров, чтобы покупки в магазине стали для Вас еще удобнее. Рассрочка предоставляется для покупок на сумму от 3000 до 300000 рублей. Оформить эту услугу можно при оплате на ... сайте, заполнив заявку через Сбербанк Онлайн.
Юридический адрес:
121357, г. Москва, ул. Верейская, дом 29, строение 134, 2- й этаж комната № 4
Электронная почта:
zakaz@weissgauff.ru
Телефон:
+7 (495) 108-53-86
Соц. сети:
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Бренд Weissgauff появился на российском рынке в 2010 году. Компания производит и продает различную бытовую технику. Штаб-квартира фирмы находится в Германии, где также трудятся ее инженеры. Производство товаров осуществляется в Китае, Польше и других странах мира. Вся продукция, перед тем как поступить в продажу, обязательно проходит многоступенчатую проверку качества.
Для российских покупателей компания Weissgauff открыла фирменный онлайн-магазин. В нем можно купить технику с помощью компьютера или смартфона. При этом покупатель получает ряд плюсов:
возможность использовать промокоды и участвовать в акциях, чтобы получить скидки и бонусы;
сразу можно заказать профессиональные услуги по установке и подключению техники;
при необходимости всегда можно обратиться за технической консультацией к сотрудникам компании.
Компания Weissgauff поставила для себя цель сделать качественную технику доступной каждому. Она предоставляет множество способов сэкономить на покупках. Один из них — использование промокода. Это комбинация из букв и цифр, указав которую, покупатель получает скидку. Актуальные купоны и другие акции приведены на нашем сайте.
Чтобы воспользоваться промокодом на скидку, нужно выполнить следующие действия:
Выбрать купон или другое спецпредложение в списке действующих акций и нажать на кнопку с ним.
Добавить товары из каталога онлайн-магазина в корзину и перейти к просмотру ее содержимого.
Ввести промокод и применить его.
Выбрать способ оплаты и получения, указать необходимые данные и оформить заказ.
Каждый промокод имеет свой срок действия. Чтобы не упустить скидку, не стоит откладывать покупку. Некоторые из купонов действуют только на первую покупку, определенные товары или имеют другие ограничения, поэтому перед использованием нужно изучить правила акции.
После выбора спецпредложения сайт покажет промокод, автоматически скопирует его в буфер обмена и откроет сайт онлайн-магазина. Если для получения скидки или бонуса не требуется вводить коды, об этом будет выведено уведомление. Набирать код купона на странице корзины необязательно, его можно вставить из буфера обмена. Это поможет исключить ошибки при вводе. Когда код будет применен, сайт автоматически пересчитает стоимость товаров в корзине и покажет, сколько рублей составила скидка.
Компания не ограничивается промокодами и предоставляет другие возможности покупать технику выгоднее. Она регулярно проводит различные акции, по которым можно получить бонусы или подарки. Все они собраны на отдельной странице магазина – желательно просматривать ее перед каждой покупкой.
Чтобы не пропустить акции и спецпредложения, рекомендуется подписаться на группы компании Weissgauff в социальных сетях. В них регулярно публикуются обзоры техники, сведения о новинках и проводятся конкурсы, в которых можно выиграть купон на скидку или другой подарок.
Weissgauff производит и продает различную встраиваемую и отдельно стоящую бытовую технику. В онлайн-магазине со скидками по промокодам клиенты чаще всего заказывают стиральные и посудомоечные машины, холодильники, варочные панели, вытяжки, духовые шкафы и микроволновые печи. Для удобства клиентов ссылки на популярные разделы каталога выведены на главную страницу магазина.
В фирменном интернет-магазине Weissgauff можно приобрести технику не только для кухни, но и для уборки. На нее тоже проводятся различные акции и распространяются другие специальные предложения.
Рассчитаться за покупку со скидкой по промокоду или без нее на сайте можно банковской картой Мир, Visa или MasterCard любого банка. Оплата происходит на защищенной странице банка-партнера. Реквизиты карты не хранятся в магазине и остаются в полной безопасности. Для дополнительной защиты средств покупателя используется технология 3D-Secure.
Если денег на покупку не хватает, можно воспользоваться рассрочкой от банка-партнера. Она оформляется онлайн, и при отсутствии просрочек платить проценты по ней не придется.
Если по какой-то причине клиент не хочет оплачивать заказ через интернет, он может рассчитаться наличными при получении. Но эта возможность доступна не во всех городах РФ.
По Москве и ряду других городов товары доставляет курьерская служба компании Weissgauff. Стоимость услуги рассчитывается на этапе оформления заказа. Часто она будет бесплатно. Отдельно оплачивается подъем на этаж средней и крупной бытовой техники. Жители столицы также могут забрать товар из фирменных пунктов выдачи фирмы.
В регионы заказы отправляют через любую транспортную компанию. Услуги перевозчика оплачивает клиент. Данный способ доставки доступен только при внесении полной предоплаты за товар на сайте. Отправку заказов наложенным платежом онлайн-магазин не осуществляет. Сроки доставки зависят от выбранной транспортной компании и удаленности региона, в котором проживает покупатель.
Необходимо зайти на страницу Weissgauff и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Weissgauff необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
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Наши специалисты отбирают только действующие предложения Weissgauff.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
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