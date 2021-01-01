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1 оценка поставлена средняя 5

Промокоды и скидки Weissgauff | Март 2021

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7490Р
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4990Р
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Скидка
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Истекает через 7 дней

2490Р
купон

Скидка
Электрическая мельничка для специй от 2490 рублей
Истекает через 7 дней

2990Р
купон

Скидка
От 2990 рублей штопоры электрические
Истекает через 7 дней

3599Р
купон

Скидка
Купите встраиваемые холодильник и по цене от 3599 рублей в месяц
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Посетить Weissgauff
Контакты Weissgauff

Юридический адрес:
121357, г. Москва, ул. Верейская, дом 29, строение 134, 2- й этаж комната № 4

Электронная почта:
zakaz@weissgauff.ru

Телефон:
+7 (495) 108-53-86

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Беспроцентная рассрочка

Интернет-магазин немецкой бытовой техники Weissgauff предоставляет услугу беспроцентной рассрочки от банков-партнеров, чтобы покупки в магазине стали для Вас еще удобнее. Рассрочка предоставляется для покупок на сумму от 3000 до 300000 рублей. Оформить эту услугу можно при оплате на ... сайте, заполнив заявку через Сбербанк Онлайн.


Посетить Weissgauff
Контакты Weissgauff

Юридический адрес:
121357, г. Москва, ул. Верейская, дом 29, строение 134, 2- й этаж комната № 4

Электронная почта:
zakaz@weissgauff.ru

Телефон:
+7 (495) 108-53-86

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
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МТС
Oldi
Huawei
Gearbest
123.ru
Kotofoto
Just.ru
OBI
Все Инструменты
Philips
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Специальные предложения от Weissgauff

Подробнее о магазине Weissgauff

Подробнее о магазине Weissgauff

Бренд Weissgauff появился на российском рынке в 2010 году. Компания производит и продает различную бытовую технику. Штаб-квартира фирмы находится в Германии, где также трудятся ее инженеры. Производство товаров осуществляется в Китае, Польше и других странах мира. Вся продукция, перед тем как поступить в продажу, обязательно проходит многоступенчатую проверку качества.

Для российских покупателей компания Weissgauff открыла фирменный онлайн-магазин. В нем можно купить технику с помощью компьютера или смартфона. При этом покупатель получает ряд плюсов:

  • возможность использовать промокоды и участвовать в акциях, чтобы получить скидки и бонусы;

  • сразу можно заказать профессиональные услуги по установке и подключению техники;

  • при необходимости всегда можно обратиться за технической консультацией к сотрудникам компании.

Как воспользоваться скидочным купоном в официальном магазине Weissgauff

Как воспользоваться скидочным купоном в официальном магазине Weissgauff

Компания Weissgauff поставила для себя цель сделать качественную технику доступной каждому. Она предоставляет множество способов сэкономить на покупках. Один из них — использование промокода. Это комбинация из букв и цифр, указав которую, покупатель получает скидку. Актуальные купоны и другие акции приведены на нашем сайте.

Чтобы воспользоваться промокодом на скидку, нужно выполнить следующие действия:

  1. Выбрать купон или другое спецпредложение в списке действующих акций и нажать на кнопку с ним.

  2. Добавить товары из каталога онлайн-магазина в корзину и перейти к просмотру ее содержимого.

  3. Ввести промокод и применить его.

  1. Выбрать способ оплаты и получения, указать необходимые данные и оформить заказ.

Каждый промокод имеет свой срок действия. Чтобы не упустить скидку, не стоит откладывать покупку. Некоторые из купонов действуют только на первую покупку, определенные товары или имеют другие ограничения, поэтому перед использованием нужно изучить правила акции.

После выбора спецпредложения сайт покажет промокод, автоматически скопирует его в буфер обмена и откроет сайт онлайн-магазина. Если для получения скидки или бонуса не требуется вводить коды, об этом будет выведено уведомление. Набирать код купона на странице корзины необязательно, его можно вставить из буфера обмена. Это поможет исключить ошибки при вводе. Когда код будет применен, сайт автоматически пересчитает стоимость товаров в корзине и покажет, сколько рублей составила скидка.

Покупка в магазине Weissgauff с максимальной скидкой

Покупка в магазине Weissgauff с максимальной скидкой

Компания не ограничивается промокодами и предоставляет другие возможности покупать технику выгоднее. Она регулярно проводит различные акции, по которым можно получить бонусы или подарки. Все они собраны на отдельной странице магазина – желательно просматривать ее перед каждой покупкой.

Чтобы не пропустить акции и спецпредложения, рекомендуется подписаться на группы компании Weissgauff в социальных сетях. В них регулярно публикуются обзоры техники, сведения о новинках и проводятся конкурсы, в которых можно выиграть купон на скидку или другой подарок.

Популярные товары в магазине Weissgauff со скидками

Популярные товары в магазине Weissgauff со скидками

Weissgauff производит и продает различную встраиваемую и отдельно стоящую бытовую технику. В онлайн-магазине со скидками по промокодам клиенты чаще всего заказывают стиральные и посудомоечные машины, холодильники, варочные панели, вытяжки, духовые шкафы и микроволновые печи. Для удобства клиентов ссылки на популярные разделы каталога выведены на главную страницу магазина.

В фирменном интернет-магазине Weissgauff можно приобрести технику не только для кухни, но и для уборки. На нее тоже проводятся различные акции и распространяются другие специальные предложения.

Оплата и доставка в магазине Weissgauff

Оплата и доставка в магазине Weissgauff

Рассчитаться за покупку со скидкой по промокоду или без нее на сайте можно банковской картой Мир, Visa или MasterCard любого банка. Оплата происходит на защищенной странице банка-партнера. Реквизиты карты не хранятся в магазине и остаются в полной безопасности. Для дополнительной защиты средств покупателя используется технология 3D-Secure.

Если денег на покупку не хватает, можно воспользоваться рассрочкой от банка-партнера. Она оформляется онлайн, и при отсутствии просрочек платить проценты по ней не придется.

Если по какой-то причине клиент не хочет оплачивать заказ через интернет, он может рассчитаться наличными при получении. Но эта возможность доступна не во всех городах РФ.

По Москве и ряду других городов товары доставляет курьерская служба компании Weissgauff. Стоимость услуги рассчитывается на этапе оформления заказа. Часто она будет бесплатно. Отдельно оплачивается подъем на этаж средней и крупной бытовой техники. Жители столицы также могут забрать товар из фирменных пунктов выдачи фирмы.

В регионы заказы отправляют через любую транспортную компанию. Услуги перевозчика оплачивает клиент. Данный способ доставки доступен только при внесении полной предоплаты за товар на сайте. Отправку заказов наложенным платежом онлайн-магазин не осуществляет. Сроки доставки зависят от выбранной транспортной компании и удаленности региона, в котором проживает покупатель.

Часто задаваемые вопросы про Weissgauff

★ Как получить промокоды в Weissgauff?

Необходимо зайти на страницу Weissgauff и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Weissgauff?

Чтобы воспользоваться промокодом от Weissgauff необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Weissgauff доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 10

★ Все ли предложения Weissgauff актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Weissgauff.

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Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Weissgauff

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаВыгодно: роботы-пылесосы по цене от 12990 рублейне требуется
СкидкаОт 13990 рублей встраиваемые микроволновые печине требуется
СкидкаВсего от 7490 рублей варочные электрические панелине требуется
СкидкаКупите кухонные встраиваемые вытяжки по цене от 4990 рублейне требуется
СкидкаВыгодно: электрогрили от 10990 рублейне требуется
СкидкаЭлектрическая мельничка для специй от 2490 рублейне требуется

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