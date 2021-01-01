Спасибо за оценку!

2 оценки поставлены средняя 5

Промокоды и скидки Xiaomi | Март 2021

Акции на продукцию бренда Xiaomi. Актуальных купонов: 8

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Смартфон Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128GB с выгодой 4000 рублей
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Эксклюзив
Дарим скидку 5% на смартфоны и 10% на ВСЁ остальное и 2% при онлайн оплате по промокоду Xiaomi
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2%
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Скидка
При оплате товаров онлайн скидка 2% дополнительно
Истекает через 15 дней

20%
купон

Скидка
Аксессуары к роботу-пылесосу с дисконтом 20%
Истекает через 14 дней

4000Р
купон

Скидка
Смартфон Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128GB с выгодой 4000 рублей
Истекает через 7 дней

300Р
купон

Скидка
Выгода 300 рублей на Smart-TV приставку Xiaomi Mi TV Stick
Истекает через 7 дней

500Р
купон

Скидка
Экономия 500 рублей на умные часы Xiaomi Mi Watch
Истекает через 7 дней

200Р
купон

Скидка
Зарядное устройство Xiaomi Mi 65W Fast Charger with GaN Tech с выгодой 200 рублей
Истекает через 7 дней

500Р
купон

Скидка
Выгода 500 рублей на беспроводные наушники Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2
Истекает через 7 дней

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Официальный интернет магазин

Xiaomi – это больше, чем просто смартфон. Это гарантия качества и оригинальный дизайн. В официальном онлайн-магазине Вас ждет большой выбор моделей от производителя по справедливым ценам. Сомневаетесь в покупке? Специалисты горячей линии готовы помочь Вам с выбором. Вы хотели бы сэк ... ономить? Воспользуйтесь одним из собранных нами купонов Mi Shop, просто скопировав комбинацию букв и цифр и вставив их в специальном поле на странице оплаты заказа. Вы ее ждали? И она настала! Черная пятница - снижение цен на крутые смартфоны и умные устройства до 4000 рублей. 


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Контакты Xiaomi

Телефон:
8 (800) 775-66-15

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

2 оценки поставлены средняя 5

Официальный интернет магазин

Xiaomi – это больше, чем просто смартфон. Это гарантия качества и оригинальный дизайн. В официальном онлайн-магазине Вас ждет большой выбор моделей от производителя по справедливым ценам. Сомневаетесь в покупке? Специалисты горячей линии готовы помочь Вам с выбором. Вы хотели бы сэк ... ономить? Воспользуйтесь одним из собранных нами купонов Mi Shop, просто скопировав комбинацию букв и цифр и вставив их в специальном поле на странице оплаты заказа. Вы ее ждали? И она настала! Черная пятница - снижение цен на крутые смартфоны и умные устройства до 4000 рублей. 


Посетить Xiaomi
Контакты Xiaomi

Телефон:
8 (800) 775-66-15

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Ситилинк
МТС
Oldi
Huawei
Gearbest
123.ru
Kotofoto
Just.ru
OBI
Все Инструменты
Philips
Banggood
Музторг
Tefal

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Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Xiaomi

Покупка в Mi shop с максимальной скидкой

Покупка в Mi shop с максимальной скидкой

Интернет-магазин предлагает покупателям разные способы выгодного шопинга: скидочные купоны, акции, промокоды, подарки и другие. На начало второго квартала в маркете действуют:

  • промокод на скидку, применимую ко всему ассортименту и отдельным категориям;

  • купоны с номинальным дисконтом на конкретные изделия;

  • подарки за приобретение некоторых лотов;

  • скидки на аксессуары для гаджетов прошлых сезонов;

  • повышенный дисконт на смартфоны в честь дня рождения Xiaomi;

  • бесплатная курьерская доставка при чеке от 3 000 р.

Перечень доступных акций, промокодов и купонов постоянно обновляется. Чтобы не упустить выгодный дисконт, рекомендуется отслеживать новости на сайте или подписаться на рассылку.

Как воспользоваться скидочным промокодом на Mi shop

Как воспользоваться скидочным промокодом на Mi shop

Чтобы применить скидку, нужно кликнуть на интересующую акцию и перейти в каталог. Актуальный промокод при этом будет скопирован автоматически.

В каталоге можно увидеть, что цены уже снижены на номинальную стоимость промокода.

Далее, нужно добавить гаджет в корзину и перейти к оформлению покупки.

На следующим шаге для снижения цены вводится код купона, который был автоматически скопирован в начале, после чего нажимается стрелка.

Как только появилась цена со скидкой промокода, можно переходить к оформлению и вводить данные покупателя: ФИО, номер телефона, электронную почту, адрес, время и способ доставки, а также вариант оплаты. 

Если выбрана предоплата онлайн, то сайт переведет на страницу расчета, где потребуется ввести реквизиты карты и оплатить товар. Останется только дождаться визита курьера и забрать новый гаджет.

 

Доступные гаджеты

Доступные гаджеты

Авторизованный магазин Mi shop предоставляет оригинальную электронику Xiaomi. Компания имеет 860 пунктов самовывоза, 67 точек продаж и бесплатную доставку продукции при покупке от 3000 р. Азиатская марка Xiaomi отличается высокотехнологичными стандартами производства, широким ассортиментом продукции, оригинальной оболочкой для Android и постоянным обновлением продуктовой линейки.

Компания придерживается умеренной ценовой политики, и вместе с этим регулярно проводит акции и раздает промокоды, с которыми можно получить существенную скидку на гаджеты Xiaomi и другой ассортимент.

Доставка и оплата

Доставка и оплата

Рассчитаться в Mi shop можно тремя способами: онлайн при оформлении заказа, картой или наличными при получении.

Способы получения и доставки могут отличаться в разных регионах России.

Доступный вариант отображается при оформлении. Процесс доставки происходит по алгоритму:

  1. Заказ передается в службу логистики после согласования с клиентом по телефону.

  2. Как только посылка приходит по адресу получения, магазин присылает SMS и уведомление по электронной почте, где указывает коды заказов, адрес выдачи и срок хранения. Допустимо забрать покупку в течение 3 дней с момента его прихода.

  3. Покупатель забирает товар в постамате или пункте выдачи PickPoint, которые расположены в торговых точках, центрах и гипермаркетах города.

  4. Чтобы получить заказ, потребуется ввести код в меню постамата или сообщить его сотруднику пункта выдачи.

Для клиентов Mi shop доступна бесплатная курьерская доставка до квартиры или офиса при чеке от 3 000 рублей. Такой вариант распространяется на все лоты, кроме Mi TV и электросамокатов. Эти позиции доставляются только по Москве в пределах МКАД за 1 000 рублей. 

По столице товары развозятся без выходных, с 09:00 до 23:00. В других городах России логистика работает только в рабочие дни, с 09:00 до 18:00. При этом в день получения клиенту поступает SMS-сообщение с мобильным номером курьера, а перед приездом доставщик связывается с получателем и уточняет готовность принять заказ.

Популярные товары в Mi shop со скидками

Популярные товары в Mi shop со скидками

Ассортимент магазина насчитывает сотни продуктов, которые производятся под брендом Xiaomi. Самые продаваемые лоты — это смартфоны и аксессуары. В лидерах продаж на начало второго квартала 2020 года — телефоны Mi 9T, Redmi Note и Redmi 7A. Следите за появлением купонов на актуальные модели.

Среди аксессуаров востребованы чехлы, наушники, портативные зарядные устройства, внешние аккумуляторы, флешки, селфи-палки, часы, рюкзаки, зонты и другие устройства. 

Из интересных категорий следует обратить внимание на девайсы для умного дома. Особенно популярны из них: 

  • розетки с дистанционным управлением подачей электричества;

  • очиститель воздуха с автоматическим включением и датчиком загрязнения;

  • весы с точностью до 100 г, запоминанием 16 человек, определением индекса массы тела и ведением статистики изменений;

  • бесшумный беспроводной вентилятор;

  • проектор с разрешением 4К;

  • потолочная лампа с коэффициентом цветопередачи 95Ra и несколькими режимами освещения;

  • роботы-пылесосы; 

  • датчики движения;

  • камеры видеонаблюдения;

  • антибактериальные фильтры;

  • фитнес-браслеты;

Еще в категории продаются настольные лампы, чайники, лампочки, электрические зубные щетки, бритвы и многие другие предметы для дома.

В экосреду умного дома также впишутся телевизоры Xiaomi с качеством изображения 4K HDR, голосовым управлением и поддержкой DVB-T2+DVB-C. К такому телевизору подойдет андроид приставка Mi TV Box S.

Из ассортимента можно выбрать портативные колонки Bluetooth, карты памяти, ручки, наушники и даже гироскутеры и электросамокаты. 

Вся продукция в интернет-магазине Mi shop сертифицирована и имеет заводскую гарантию.

Часто задаваемые вопросы про Xiaomi

★ Как получить промокоды в Xiaomi?

Необходимо зайти на страницу Xiaomi и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Xiaomi?

Чтобы воспользоваться промокодом от Xiaomi необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Xiaomi доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 8

★ Все ли предложения Xiaomi актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Xiaomi.

★ Почему стоит использовать купоны Xiaomi?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Xiaomi

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодДарим скидку 5% на смартфоны и 10% на ВСЁ остальное и 2% при онлайн оплате по промокоду Xiaomiwhi***
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СкидкаСмартфон Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128GB с выгодой 4000 рублейне требуется
СкидкаВыгода 300 рублей на Smart-TV приставку Xiaomi Mi TV Stickне требуется

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