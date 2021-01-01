Как воспользоваться скидочным промокодом на Mi shop

Чтобы применить скидку, нужно кликнуть на интересующую акцию и перейти в каталог. Актуальный промокод при этом будет скопирован автоматически.

В каталоге можно увидеть, что цены уже снижены на номинальную стоимость промокода.

Далее, нужно добавить гаджет в корзину и перейти к оформлению покупки.

На следующим шаге для снижения цены вводится код купона, который был автоматически скопирован в начале, после чего нажимается стрелка.

Как только появилась цена со скидкой промокода, можно переходить к оформлению и вводить данные покупателя: ФИО, номер телефона, электронную почту, адрес, время и способ доставки, а также вариант оплаты.

Если выбрана предоплата онлайн, то сайт переведет на страницу расчета, где потребуется ввести реквизиты карты и оплатить товар. Останется только дождаться визита курьера и забрать новый гаджет.