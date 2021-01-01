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Xiaomi – это больше, чем просто смартфон. Это гарантия качества и оригинальный дизайн. В официальном онлайн-магазине Вас ждет большой выбор моделей от производителя по справедливым ценам. Сомневаетесь в покупке? Специалисты горячей линии готовы помочь Вам с выбором. Вы хотели бы сэк ... ономить? Воспользуйтесь одним из собранных нами купонов Mi Shop, просто скопировав комбинацию букв и цифр и вставив их в специальном поле на странице оплаты заказа. Вы ее ждали? И она настала! Черная пятница - снижение цен на крутые смартфоны и умные устройства до 4000 рублей.
Телефон:
8 (800) 775-66-15
Соц. сети:
2 оценки поставлены средняя 5
Xiaomi – это больше, чем просто смартфон. Это гарантия качества и оригинальный дизайн. В официальном онлайн-магазине Вас ждет большой выбор моделей от производителя по справедливым ценам. Сомневаетесь в покупке? Специалисты горячей линии готовы помочь Вам с выбором. Вы хотели бы сэк ... ономить? Воспользуйтесь одним из собранных нами купонов Mi Shop, просто скопировав комбинацию букв и цифр и вставив их в специальном поле на странице оплаты заказа. Вы ее ждали? И она настала! Черная пятница - снижение цен на крутые смартфоны и умные устройства до 4000 рублей.
Телефон:
8 (800) 775-66-15
Соц. сети:
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Интернет-магазин предлагает покупателям разные способы выгодного шопинга: скидочные купоны, акции, промокоды, подарки и другие. На начало второго квартала в маркете действуют:
промокод на скидку, применимую ко всему ассортименту и отдельным категориям;
купоны с номинальным дисконтом на конкретные изделия;
подарки за приобретение некоторых лотов;
скидки на аксессуары для гаджетов прошлых сезонов;
повышенный дисконт на смартфоны в честь дня рождения Xiaomi;
бесплатная курьерская доставка при чеке от 3 000 р.
Перечень доступных акций, промокодов и купонов постоянно обновляется. Чтобы не упустить выгодный дисконт, рекомендуется отслеживать новости на сайте или подписаться на рассылку.
Чтобы применить скидку, нужно кликнуть на интересующую акцию и перейти в каталог. Актуальный промокод при этом будет скопирован автоматически.
В каталоге можно увидеть, что цены уже снижены на номинальную стоимость промокода.
Далее, нужно добавить гаджет в корзину и перейти к оформлению покупки.
На следующим шаге для снижения цены вводится код купона, который был автоматически скопирован в начале, после чего нажимается стрелка.
Как только появилась цена со скидкой промокода, можно переходить к оформлению и вводить данные покупателя: ФИО, номер телефона, электронную почту, адрес, время и способ доставки, а также вариант оплаты.
Если выбрана предоплата онлайн, то сайт переведет на страницу расчета, где потребуется ввести реквизиты карты и оплатить товар. Останется только дождаться визита курьера и забрать новый гаджет.
Авторизованный магазин Mi shop предоставляет оригинальную электронику Xiaomi. Компания имеет 860 пунктов самовывоза, 67 точек продаж и бесплатную доставку продукции при покупке от 3000 р. Азиатская марка Xiaomi отличается высокотехнологичными стандартами производства, широким ассортиментом продукции, оригинальной оболочкой для Android и постоянным обновлением продуктовой линейки.
Компания придерживается умеренной ценовой политики, и вместе с этим регулярно проводит акции и раздает промокоды, с которыми можно получить существенную скидку на гаджеты Xiaomi и другой ассортимент.
Рассчитаться в Mi shop можно тремя способами: онлайн при оформлении заказа, картой или наличными при получении.
Способы получения и доставки могут отличаться в разных регионах России.
Доступный вариант отображается при оформлении. Процесс доставки происходит по алгоритму:
Заказ передается в службу логистики после согласования с клиентом по телефону.
Как только посылка приходит по адресу получения, магазин присылает SMS и уведомление по электронной почте, где указывает коды заказов, адрес выдачи и срок хранения. Допустимо забрать покупку в течение 3 дней с момента его прихода.
Покупатель забирает товар в постамате или пункте выдачи PickPoint, которые расположены в торговых точках, центрах и гипермаркетах города.
Чтобы получить заказ, потребуется ввести код в меню постамата или сообщить его сотруднику пункта выдачи.
Для клиентов Mi shop доступна бесплатная курьерская доставка до квартиры или офиса при чеке от 3 000 рублей. Такой вариант распространяется на все лоты, кроме Mi TV и электросамокатов. Эти позиции доставляются только по Москве в пределах МКАД за 1 000 рублей.
По столице товары развозятся без выходных, с 09:00 до 23:00. В других городах России логистика работает только в рабочие дни, с 09:00 до 18:00. При этом в день получения клиенту поступает SMS-сообщение с мобильным номером курьера, а перед приездом доставщик связывается с получателем и уточняет готовность принять заказ.
Ассортимент магазина насчитывает сотни продуктов, которые производятся под брендом Xiaomi. Самые продаваемые лоты — это смартфоны и аксессуары. В лидерах продаж на начало второго квартала 2020 года — телефоны Mi 9T, Redmi Note и Redmi 7A. Следите за появлением купонов на актуальные модели.
Среди аксессуаров востребованы чехлы, наушники, портативные зарядные устройства, внешние аккумуляторы, флешки, селфи-палки, часы, рюкзаки, зонты и другие устройства.
Из интересных категорий следует обратить внимание на девайсы для умного дома. Особенно популярны из них:
розетки с дистанционным управлением подачей электричества;
очиститель воздуха с автоматическим включением и датчиком загрязнения;
весы с точностью до 100 г, запоминанием 16 человек, определением индекса массы тела и ведением статистики изменений;
бесшумный беспроводной вентилятор;
проектор с разрешением 4К;
потолочная лампа с коэффициентом цветопередачи 95Ra и несколькими режимами освещения;
роботы-пылесосы;
датчики движения;
камеры видеонаблюдения;
антибактериальные фильтры;
фитнес-браслеты;
Еще в категории продаются настольные лампы, чайники, лампочки, электрические зубные щетки, бритвы и многие другие предметы для дома.
В экосреду умного дома также впишутся телевизоры Xiaomi с качеством изображения 4K HDR, голосовым управлением и поддержкой DVB-T2+DVB-C. К такому телевизору подойдет андроид приставка Mi TV Box S.
Из ассортимента можно выбрать портативные колонки Bluetooth, карты памяти, ручки, наушники и даже гироскутеры и электросамокаты.
Вся продукция в интернет-магазине Mi shop сертифицирована и имеет заводскую гарантию.
Необходимо зайти на страницу Xiaomi и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Xiaomi необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 8
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Xiaomi.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Дарим скидку 5% на смартфоны и 10% на ВСЁ остальное и 2% при онлайн оплате по промокоду Xiaomi
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|При оплате товаров онлайн скидка 2% дополнительно
|не требуется
|Скидка
|Аксессуары к роботу-пылесосу с дисконтом 20%
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|Скидка
|Смартфон Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128GB с выгодой 4000 рублей
|не требуется
|Скидка
|Выгода 300 рублей на Smart-TV приставку Xiaomi Mi TV Stick
|не требуется