Промокоды на сайте Гудс

В рамках различных маркетинговых мероприятий маркетплейс дарит клиентам скидочные купоны. Промокоды предлагают за регистрацию, первый заказ, первую покупку с приложения, по случаю праздника. На нашем сайте их можно получить бесплатно. Неважно, каким способом достался купон. Если он действителен, воспользуйтесь этой скидкой.

При активации промокода пользователю начисляются бонусные рубли, которыми можно частично оплатить товар (не больше половины стоимости). Эти виртуальные средства нельзя использовать для других покупок или обналичить. В условиях промокода Goods указываются категории или конкретные позиции, принимающие участие в акции, а также срок действия. Активировать действующий купон очень легко:

Выберите на сайте товары и перейдите к оформлению заказа. Скопируйте код, перенесите его в поле «Введите промокод» и нажмите «Применить».

Заполните все необходимые поля, выберите способы оплаты и доставки. Если все сделано правильно, появится страница, подтверждающая успешное завершение процедуры. На указанный телефон и почту придут уведомления о принятии заказа.

Если после введения промокода общая сумма не поменялась, еще раз внимательно перечитайте условия. Купон может оказаться просроченным. Также существует вероятность, что акцию завершили досрочно. Если уверены, что промокод актуален, обратитесь за разъяснениями в службу поддержки Гудс.