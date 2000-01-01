13 оценок поставлено средняя 4.1
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5%
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700Р
на ВСЁ
Только для новых пользователей Не действует на категории: Dyson, Apple, Rieker. Не действуют на товары по акции «Гарантия лучшей цены»
5%
на ВСЁ
200Р
на ВСЁ
600Р
купон
1000Р
купон
Не распространяется на бренды Dyson, Apple, доступен только для новых пользователей
1500Р
купон
2000Р
купон
200Р
купон
1050Р
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Юридический адрес:
г. Москва, Спартаковская площадь, дом 16/15, строение 6
Телефон:
8-800-600-08-88
Соц. сети:
13 оценок поставлено средняя 4.1
Собрать все виды товаров на одной из крупнейших торговых онлайн площадок России? Легко! У Goods Вы найдете сотни тысяч товаров от 2000 интернет-магазинов. Ежедневно к платформе присоединяются новые партнеры, предлагая еще более низкие цены и расширяя ассортимент. А еще goods дарит с ... воим покупателям ежедневные акции, гарантию лучшей цены, программу лояльности, удобные возвраты и многое другое! Убедитесь и Вы, использовав для заказа один из промокодов гудс, которые Вы можете найти на нашем сайте. Удачных покупок!
Юридический адрес:
г. Москва, Спартаковская площадь, дом 16/15, строение 6
Телефон:
8-800-600-08-88
Соц. сети:
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Услугами портала пользуется больше 4,5 тыс. компаний, каждая из которых прошла тщательную проверку. К ним ежедневно добавляются новые поставщики, что расширяет выбор для покупателей и способствует снижению цен. Чтобы найти нужный товар, воспользуйтесь либо навигационным меню, либо строкой поиска. Списки можно фильтровать по цене, популярности, бренду.
На странице продукта отображаются аналогичные предложения других поставщиков. Если не устроили характеристики или цена, можно быстро ознакомиться с остальными вариантами. Зарегистрировавшись на сайте Goods, вы станете участником программы лояльности, что означает постоянные скидки на новые покупки. Портал разработал для клиентов целую систему поощрений.
В рамках различных маркетинговых мероприятий маркетплейс дарит клиентам скидочные купоны. Промокоды предлагают за регистрацию, первый заказ, первую покупку с приложения, по случаю праздника. На нашем сайте их можно получить бесплатно. Неважно, каким способом достался купон. Если он действителен, воспользуйтесь этой скидкой.
При активации промокода пользователю начисляются бонусные рубли, которыми можно частично оплатить товар (не больше половины стоимости). Эти виртуальные средства нельзя использовать для других покупок или обналичить. В условиях промокода Goods указываются категории или конкретные позиции, принимающие участие в акции, а также срок действия. Активировать действующий купон очень легко:
Выберите на сайте товары и перейдите к оформлению заказа.
Скопируйте код, перенесите его в поле «Введите промокод» и нажмите «Применить».
Заполните все необходимые поля, выберите способы оплаты и доставки.
Если все сделано правильно, появится страница, подтверждающая успешное завершение процедуры. На указанный телефон и почту придут уведомления о принятии заказа.
Если после введения промокода общая сумма не поменялась, еще раз внимательно перечитайте условия. Купон может оказаться просроченным. Также существует вероятность, что акцию завершили досрочно. Если уверены, что промокод актуален, обратитесь за разъяснениями в службу поддержки Гудс.
Сайт goods.ru – популярный маркетплейс от М.Видео. На этой удобной онлайн-площадке выставлены сотни тысяч товаров из лучших интернет-магазинов страны. Пользователям сервиса не нужно оформлять множество посылок, отправляемых из разных мест. Заказ доставят по указанному адресу одной партией.
Бонусные рубли присутствуют не только в промокодах. Зарегистрированные на сайте клиенты становятся участниками программы лояльности. При каждой покупке на их бонусный счет поступают баллы. Эти виртуальные рубли можно использовать при последующих расчетах (курс 1:1, до 50% стоимости).
Обычно валюту нужно потратить в течение месяца. Исключение сделано для средств, начисленных в рамках акций. Они не сгорают до даты, указанной в условиях. Доставку бонусными деньгами оплачивать нельзя. Если заказ по какой-то причине отменен, рубли вернутся на виртуальный счет клиента.
Любой товар на сайте Goods можно приобрести в рассрочку. Получите понравившуюся вещь сразу, не дожидаясь момента, когда удастся собрать нужную сумму. Никакой переплаты, если своевременно вносить платежи. Для оформления рассрочки нужна карта одного из партнерских банков: Home Credit, КИВИ банк, Тинькофф, Russian Standard, Совкомбанк.
Самое распространенное средство расчета – банковские карты Мир, Mastercard Worldwide, VISA International. Из предложенных способов оплаты выберите «Картой онлайн» и следуйте дальнейшим инструкциям. Зачисление денег нужно произвести в течение 15 минут. Если не уложиться в этот период, операция будет отменена.
Также можно рассчитаться при получении посылки. Первый вариант – рассчитаться наличными, второй – внести деньги картой на сайте. В таких случаях курьер может попросить показать документ, подтверждающий личность заказчика. При отмене оплаченного заказа деньги должны вернуть не позднее 30 дней с момента оформления покупки.
Получить посылку можно от курьера, в одном из пунктов самовывоза Goods или ближайшем магазине – поставщике заказанного товара. На цену могут повлиять вес и размеры груза. Различают стандартные, средне- и крупногабаритные партии. Покупку всегда можно вернуть, если обнаружен брак, неполная комплектация или несоответствие заявленным параметрам. Отказаться без объяснения причин можно в течение 7 дней.
Каталог Goods предлагает до двадцати категорий продукции, каждая из которых включает десятки подразделов. Есть даже товары для взрослых, видеоигры, костюмы и аксессуары популярных выдуманных персонажей. Акции и промокоды охватывают практически все позиции. Чаще всего выгодные предложения появляются в разделах:
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Необходимо зайти на страницу goods и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от goods необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 12
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Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
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