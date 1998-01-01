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Alibaba Group Alibaba (China) Co., Ltd: 969 West Wen Yi Road Yu Hang District Hangzhou 311121 Китай
Телефон:
(+86) 571-8502-2077
Соц. сети:
26 оценок поставлено средняя 4
Пополнить косметичку, обставить спальню, закупить саженцы, обновить гардероб и все это – в одном месте? Легко, с Алиэкспресс! Крупнейший интернет-магазин поможет вам не только подобрать всё необходимое, но и заметно сэкономить. Широкий ассортимент товаров и удобные условия доставки ... сделают ваш шоппинг незабываемым, а специальные предложения от отдельных продавцов порадуют кошелек. Не нашли акцию по душе? Обратите внимание на страницы продавцов, очень часто они публикуют уникальные промокоды в своих магазинах. Спешите открыть для себя скидки до 80%, подарки, бесплатные пробники, а также многое другое на официальном сайте!
Юридический адрес:
Alibaba Group Alibaba (China) Co., Ltd: 969 West Wen Yi Road Yu Hang District Hangzhou 311121 Китай
Телефон:
(+86) 571-8502-2077
Соц. сети:
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Наибольшей востребованностью у покупателей гипермаркета пользуются гаджеты, одежда, запчасти и аксессуары для авто, бижутерия, игрушки, косметика, домашний текстиль, предметы обихода и другие категории. Льготные предложения от магазинов опубликованы на вкладках главной страницы AliExpress.
В разделах можно найти скидки на популярные категории
и отдельные лоты.
Новым пользователям интернет-гипермаркет дарит приветственные бонусы. Сегодня он предлагает промокод с уступкой 2$ на первую покупку от $3, а также предложения за один цент на некоторые позиции. Перечень акций регулярно обновляется.
Искать конкретную вещь по лучшей цене и качеству следует через поисковую строку, вбив наименование на оригинальном языке. Например, Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Выпавшие результаты рекомендуется отфильтровать по характеристикам, стоимости, количеству реализаций, стране отправления, доставке и наличию спецкупонов.
После перехода на вкладку оформления можно увидеть, что максимальная льгота анонсирована на 27 марта 2020 года. Чтобы сэкономить, имеет смысл добавить лот в список желаний (кликнуть на сердечко) и вернуться к заказу в начале распродажи.
Для каждой категории сайт предлагает удобные фильтры, которые позволяют конкретизировать запрос. Например, для поиска одежды есть возможность задать размер, материал, фасон, цвет, принт, длину рукава, стиль и прочие параметры.
Чтобы не потратить деньги на вещь с дисконтом от заранее завышенной стоимости, рекомендуется сравнить минимум три предложения от разных продавцов. На AliExpress их множество, а разбег в цене бывает в тысячи рублей. Рекомендуется выбирать позиции с хорошими отзывами, множественными продажами и оценкой от 4,8 звезд. При соблюдении этих правил вероятность получить заказанное в нужном качестве и за обещанный срок становится выше.
Ассортимент AliExpress — это интернет-витрины сотен тысяч магазинов из Китая, Турции, России, Европы и других стран. Цены в китайском гипермаркете бывают ощутимо ниже, чем на других интернет-площадках, а в дополнение к этому AliExpress предлагает купоны на скидку и промокоды. Благодаря такой системе можно получить дополнительную льготу даже на распродажах.
На площадке действуют четыре вида дисконтных инструментов:
Скидочные купоны от Алиэкспресс снижают цены на любые или избранные лоты.
Спецкупоны применяются только для отдельных категорий.
Купоны от продавцов позволяют получить бонус в одном магазине.
Промокоды обеспечивают снижение цены при определенных условиях (покупке на минимальную сумму, первом заказе, у конкретного продавца и т. п.). Они имеют свою номинальную ценность, период действия и максимальное количество активаций.
Действующие промокоды публикуются на страницах сайта, в профиле магазинов и в карточках товаров. Спецкупоны можно получить бесплатно или купить на монеты, которые присваиваются за пополнение корзины, выполнение заданий и игры в мобильном приложении. Их перечень можно найти в соответствующей вкладке на главной странице AliExpress .
Чтобы воспользоваться льготой, нужно кликнуть на страницу интересующего лота, забрать бонус и выбрать опцию «купить сейчас». В карточке может быть несколько вариантов скидки, важно выбрать доступный по сроку действия, подходящий по цене и максимальный по дисконту.
При оформлении заказа не нужно вводить код купона, цена автоматически уменьшится на его номинал.
Промокоды работают несколько иначе. Чтобы активировать скидку, необходимо найти и скопировать соответствующие символы, а после вставить и применить код перед оплатой. Если предложение актуально, то ценник подешевеет на заявленную сумму.
Промокоды и купоны не могут применяться одновременно. Пользователь должен выбрать один вариант.
На AliExpress предусмотрено несколько способов оплаты: банковской картой, Яндекс.Деньги, WebMoney, Qiwi, мобильным платежом и наличными через пункты приема (Мегафон, Сбербанк, МТС, Связной, Почта России и другие). Предоплата производится в размере 100% от стоимости выбранных товаров и транспортировки.
После оплаты заказ принимается в обработку, консолидируется и отправляется клиенту. Посылки доставляются из нескольких государств мира, в том числе из России. Срок доставки напрямую зависит от страны отправителя, расторопности продавца и логистической схемы. В подавляющем большинстве период ожидания не превышает 60 дней, в среднем — 15-30 дней. Обычно посылка приходит на указанное отделение Почты России или осуществляется доставка на дом транспортной компанией.
Если товар не был привезен в установленный срок, то покупатель может вернуть уплаченные средства. Возврат делается и в случае несоответствия изделия заявленным характеристикам, при наличии брака и по другим причинам. Для этого потребуется открыть спор, указав его причину, а также загрузить снимки бракованной вещи (при наличии). Применение промокодов и других скидок на процедуру возврата не влияет. Как правило, Алиэкспресс принимает решение по таким вопросам течение дня и, в основном, в пользу клиентов.
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