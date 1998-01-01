Покупка на AliExpress с максимальной скидкой

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Искать конкретную вещь по лучшей цене и качеству следует через поисковую строку, вбив наименование на оригинальном языке. Например, Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Выпавшие результаты рекомендуется отфильтровать по характеристикам, стоимости, количеству реализаций, стране отправления, доставке и наличию спецкупонов.

После перехода на вкладку оформления можно увидеть, что максимальная льгота анонсирована на 27 марта 2020 года. Чтобы сэкономить, имеет смысл добавить лот в список желаний (кликнуть на сердечко) и вернуться к заказу в начале распродажи.

Для каждой категории сайт предлагает удобные фильтры, которые позволяют конкретизировать запрос. Например, для поиска одежды есть возможность задать размер, материал, фасон, цвет, принт, длину рукава, стиль и прочие параметры.

Чтобы не потратить деньги на вещь с дисконтом от заранее завышенной стоимости, рекомендуется сравнить минимум три предложения от разных продавцов. На AliExpress их множество, а разбег в цене бывает в тысячи рублей. Рекомендуется выбирать позиции с хорошими отзывами, множественными продажами и оценкой от 4,8 звезд. При соблюдении этих правил вероятность получить заказанное в нужном качестве и за обещанный срок становится выше.