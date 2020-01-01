Как воспользоваться промокодом на сайте

Чтобы получить дополнительную скидку, нужно выбрать предложение из списка и перейти по нему.

Сервис переадресует на сайт Биглион, где опубликованы доступные предложения. Если пользователь ищет что-то конкретное (например, маникюр), то следует воспользоваться меню.

После выбора категории открывается перечень действующих в городе акций.

Рекомендуется сравнить несколько предложений и обязательно посмотреть на наполнение сервиса и условия его предоставления.

В подвале страницы можно почитать отзывы клиентов, которые уже воспользовались этим промокодом, а еще — задать вопрос мастеру.

Если решение о покупке принято, то следует кликнуть на иконку «Купить купон».

Далее сервис предложит выбрать тип процедуры.

Когда услуга выбрана, сайт переводит пользователя на страницу оплаты, где вводится код купона.

После оплаты на электронную почту отправляется промокод (купон) на скидку. Его необходимо сохранить на мобильном устройстве (распечатать) и показать при посещении поставщика.

Важный момент: для применения промокода нужно зарегистрироваться на сайте, зайти под своим логином и паролем.