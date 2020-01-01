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5%
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33%
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50%
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50%
купон
50%
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54%
купон
50%
купон
65%
купон
96%
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53%
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Юридический адрес:
117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 118, корпус 1, пом. XLVI, ком. №1
Электронная почта:
vopros@biglion.ru
Телефон:
8 (495) 649-649-1 8 (800) 2000-649
Соц. сети:
4 оценки поставлены средняя 5
На сайте «Biglion» Вас ждет множество купонов, которые гарантированно сделают любую покупку намного выгоднее! Выбирайте из множества категорий, бронируйте путешествия со скидкой или пользуйтесь услугами кэшбэка. У Вас возникли вопросы? Специалисты горячей линии с удовольствием на ни ... х ответят! А если Вы хотите получить дополнительную скидку, воспользуйтесь одним из собранных нами промокодов биглион. Просто скопируйте комбинацию букв и цифр и вставьте ее в специальном поле на странице оплаты заказа.
Юридический адрес:
117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 118, корпус 1, пом. XLVI, ком. №1
Электронная почта:
vopros@biglion.ru
Телефон:
8 (495) 649-649-1 8 (800) 2000-649
Соц. сети:
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Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
Чтобы получить дополнительную скидку, нужно выбрать предложение из списка и перейти по нему.
Сервис переадресует на сайт Биглион, где опубликованы доступные предложения. Если пользователь ищет что-то конкретное (например, маникюр), то следует воспользоваться меню.
После выбора категории открывается перечень действующих в городе акций.
Рекомендуется сравнить несколько предложений и обязательно посмотреть на наполнение сервиса и условия его предоставления.
В подвале страницы можно почитать отзывы клиентов, которые уже воспользовались этим промокодом, а еще — задать вопрос мастеру.
Если решение о покупке принято, то следует кликнуть на иконку «Купить купон».
Далее сервис предложит выбрать тип процедуры.
Когда услуга выбрана, сайт переводит пользователя на страницу оплаты, где вводится код купона.
После оплаты на электронную почту отправляется промокод (купон) на скидку. Его необходимо сохранить на мобильном устройстве (распечатать) и показать при посещении поставщика.
Важный момент: для применения промокода нужно зарегистрироваться на сайте, зайти под своим логином и паролем.
Интернет-площадка Биглион — это лидер российского рынка по продаже скидочных купонов. Компания публикует актуальные акции магазинов, салонов и сервисов из 75 городов России, где есть представительства Биглион. Размер скидки достигает 90%, а перечень доступных промокодов обновляется ежедневно.
Сервис постоянно публикует актуальные промокоды и выгодные акции Biglion. Чтобы найти интересные предложения, следует мониторить сайт на постоянной основе, так как лоты по выгодным акциям быстро раскупаются.
Biglion предлагает дисконты по пяти основным направлениям:
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Каждый раздел имеет свое меню второго уровня, где можно сузить поиск до конкретного лота.
Для поиска определенной акции следует перейти по нужной группе товаров. Например, после клика по ссылке «красота» откроются доступные скидки на средства по уходу за кожей, волосами, ногтями и т. д.
Здесь же можно посмотреть количество покупок, а при переходе на страницу лота — полное описание услуги и отзывы покупателей.
Сервис Biglion — это кладезь действующих предложений по многим потребительским направлениям:
SPA-центры: все виды массажа, походы в сауну, обертывания и другие процедуры.
Медицинские обследования и манипуляции: УЗИ, МРТ, КТ, лазерная коррекция зрения, стоматология, удаление новообразований, лечебный массаж и другое.
Развлечения: квесты, экскурсии, прогулки на квадроциклах, сплавы на байдарках, посещение аквапарка, занятия на скалодроме, конные прогулки, стрельба в тире, игры в пейнтбол, полеты на воздушном шаре, параплане и другие мероприятия с дисконтом до 90%.
Актуальные скидки в категориях: мебель и ремонт, товары для дома, бытовая техника и электроника, здоровье, продукты питания, красота, обувь и одежда, товары для детей, сувенирная продукция и цветы.
Косметологические процедуры: уколы красоты, омолаживающие процедуры, чистка, мезотерапия, нитевой лифтинг и другие косметологические манипуляции.
Автосервис: химчистка и полировка, шиномонтаж, сезонное хранение шин, диагностика, замена масла, мойка, тонировка стекол, балансировка колес и регулировка развала-схождения.
Спорт: промокоды на абонементы в фитнес-клубы, бассейны, студии йоги, пилатес, танцы, боевые искусства, игровой командный спорт, теннис, EMS-тренировки, индивидуальные программы питания и другие занятия для эстетики тела.
Образование: компьютерные курсы, мастер-классы по кулинарии, обучение визажу, школы живописи, иностранные языки, творческие мастер-классы, курсы красоты, обучение веб-дизайну, школы дизайна и создания интерьера, курсы по наращиванию ресниц, макияжу, дизайну бровей и маникюру, обучение вождению авто и другие программы.
Уходовые процедуры: ламинирование волос и ресниц, эпиляция, шугаринг, массаж лица, дизайн бровей, стрижки, макияж, маникюр и педикюр.
Рестораны и кафе: промокоды на посещение заведений, проведение банкетов, доставку пиццы, суши, обедов и ужинов.
Другое: клининг, печать фотографий, составление индивидуальных гороскопов, создание сайтов, написание портретов, фотосессии, фэншуй.
Российские и зарубежные туры.
Билеты на концерты, спектакли, шоу и цирк.
Товары и услуги с кешбэком.
Детские развлекательные, образовательные и оздоровительные мероприятия.
В рамках рекламной кампании поставщики дают ощутимые скидки, а клиент получает качественную услугу за незначительные деньги. Пользуясь сервисом регулярно, можно сэкономить тысячи рублей в месяц. Как правило, скидка дается на первую покупку.
После выбора опции «Купить купон» пользователю откроются способы оплаты: банковской картой, электронными деньгами и через терминал.
Доставка осуществляется согласно правилам поставщика. Это могут быть почтовые отправления, курьерская служба или самовывоз.
Если клиент не смог воспользоваться промокодом по вине продавца или по другим причинам, рекомендуется обратиться на круглосуточную горячую линию Biglion. Клиенту предложат возврат средств или замену на аналогичный лот.
Необходимо зайти на страницу Biglion и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Biglion необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 15
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|Тип купона
|Описание
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|SPA-программы в салоне тайского массажа премиум-класса «Тао Спа» со скидкой 50%
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|Купон Биглион на скидку 54% на лазерную коррекцию зрения в медицинском центре имени Федорова
|не требуется
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|С купоном Биглион серия SPA-программ в сети салонов Diamond SPA дешевле на 65%
|не требуется
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