Спасибо за оценку!

6 оценок поставлено средняя 5

Купоны и скидки Читай Город | Март 2021

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Контакты Читай-город

Юридический адрес:
127322, г. Москва, Огородный проезд, д.20, стр.27

Телефон:
8 (800) 444-8-444

Соц. сети:

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Мосцветторг

Спасибо за оценку!

6 оценок поставлено средняя 5

Книга – лучший подарок

В интернет-магазине «Читай-город» Вы найдете книги на любой вкус. Удобная система поиска, выгодные условия оплаты и возврата, а так же привлекательные акции сделают Ваш книжный шоппинг незабываемым. Вы хотели бы сэкономить при покупке? Хорошая мысль, примените один из промокодов чит ... ай город, приведенных на нашей странице и наслаждайтесь интересной и выгодной по цене книгой уже через несколько дней после размещения заказа!


Посетить Читай-город
Контакты Читай-город

Юридический адрес:
127322, г. Москва, Огородный проезд, д.20, стр.27

Телефон:
8 (800) 444-8-444

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
ЛитРес
Лабиринт
book24
Буквоед
Издательство МИФ
Республика
Нетология
Мосцветторг

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Специальные предложения от Читай-город

Популярные издания и товары с дисконтом в магазине Читай-город

Популярные издания и товары с дисконтом в магазине Читай-город

Каждый покупатель находит среди многообразия жанров и авторов свои любимые книги. Компания работает не только с признанными издательствами, но и поддерживает начинающие. Благодаря этому магазин формирует уникальный ассортимент. Читай-город предлагает читателям:

  • Более 68 тысяч произведений художественной литературы в жанрах классической и современной прозы, поэзии, фантастики, фэнтези, детектива, боевика, триллера, романтики, исторического романа, биографии, мемуаров, приключений, комиксов для взрослых, юмора, сатиры, афоризмов, цитат, изречений и фольклора. 

  • Книги по красоте и здоровью: спорт, уход за внешностью, создание имиджа, этикет, любовь, секс, медицина и прочее.

  • Пособия по домоводству, рукоделию, ремеслам, туризму, автомобилям, кулинарии другим увлечениям.

  • Научная библиография по техническим, математическим, прикладным, медицинским, естественным и гуманитарным наукам.

  • Общественная и правовая литература: исторические хроники, кодексы, комментарии к действующим законодательным актам и т. п.

  • Труды по общей, детской и социальной психологии.

  • Бизнес-литература по маркетингу и рекламе, экономической теории, бухгалтерии и аудиту, бизнесу и торговле, финансам и менеджменту.

  • Актуальные образовательные издания: учебники, рабочие тетради, дидактические материалы, атласы, контурные карты, библиотека школьника, внеклассное чтение, хрестоматии и словари по всей школьной программе с 1 по 11 класс. Также представлены пособия для подготовки к школе и педагогике. В весеннее и летнее время на эту продукцию действуют выгодные промокоды.

  • Эзотерические учения: астрология, предсказания, магия, суеверия, экстрасенсорика, уфология, таро, гадания, сонники, нумерология и другие мистические направления.

  • Издания по философии и религии: христианству, исламу, буддизму и другим вероисповеданиям, а также философские труды и прикладная философия.

  • Литература об искусстве: искусствоведении, истории, декоративно-прикладному искусству, архитектуре, моде, музыке и другим направлениям.

  • Подарочные издания и литература на иностранных языках.

Кроме книг, Читай-город предлагает канцтовары, инструменты и материалы для художников, предметы для офиса, школьные и другую атрибутику для работы, учебы и творчества. В ассортименте магазина можно найти электротовары, актуальные настольные игры, лизуны и детские игрушки. Также имеется выбор сувенирной продукции, декоры и праздничной атрибутики.

Как покупать в магазине Читай-город с максимальной скидкой

Как покупать в магазине Читай-город с максимальной скидкой

Чтобы получить книги и другие товары с максимальным дисконтом, нужно регулярно проверять электронную почту на предмет выгодных предложений. Читай-город всегда информирует своих подписчиков о действующих акциях, промокодах и распродажах. На постоянной и периодической основе в компании действуют:

  • Карты любимых покупателей с накопительной бонусной программой, где один бонус равен одному рублю. Впоследствии ими можно рассчитаться за товары частично или целиком. Карта выдается клиенту при разовой покупке от 736 рублей.

  • Промокоды на отдельные подборки книг: новинки, специальную литературу, определенного писателя, издательства или жанра.

  • Скидочные купоны за прохождение тестов, победу в играх и т. п. Суть такой акции — вознаграждение за интеллектуальную активность на сайте магазина.

  • Бесплатная доставка в определенные пункты выдачи посылки.

  • Промокоды на конкретные категории товаров и на первый заказ.

  • Распродажи ассортимента в ограниченный период времени по аналогии с «черной пятницей».

О книжном магазине

О книжном магазине

Уникальный ассортимент книг, настольных игр, материалов для творчества, канцтоваров и сувениров предлагает интернет-гипермаркет Читай-город. Федеральный ретейлер имеет 491 розничный магазин и более 1000 пунктов самовывоза по всей России. 

Компания активно участвует в благотворительных проектах, а также организовывает для своих клиентов презентации, фестивали, мастер-классы и другие обучающие и культурные мероприятия.

Чтобы сделать свою продукцию доступнее, Читай-город на постоянной основе проводит акции, дарит промокоды и купоны для клиентов.

Как воспользоваться промокодом в интернет-магазине

Как воспользоваться промокодом в интернет-магазине

Чтобы получить скидку в Читай-город, нужно кликнуть на выбранную акцию, скопировать символы и перейти на сайт магазина. В зависимости от типа промокода переадресация произойдет в главное меню каталога, категорию или подборку товаров.

Далее нужно выбрать интересующие книги и нажать «Купить», а потом зайти в корзину, ввести код купона и кликнуть на иконку «Активировать». Цена после этого автоматически уменьшится на номинальную ценность промокода.

Перед оформлением покупки сайт попросит пройти регистрацию или верифицироваться через социальную сеть.

После авторизации можно приступать к оформлению и оплате. На странице заказа клиент вносит контактный телефон, адрес, а также выбирает способ оплаты и доставки.

Оплата и доставка в Читай-город

Оплата и доставка в Читай-город

Заказы, оформленные в интернет-магазине, отправляются со склада в Москве. Покупателям доступны три вида получения: доставка курьером, почтовое отправление и самовывоз из пункта выдачи. Сроки хранения посылки по прибытии зависят от условий склада-партнера. Время от времени компания предоставляет купоны на бесплатную доставку, в остальном ее цена зависит от удаленности адресата от столицы. 

Оплатить покупку можно онлайн при оформлении, а также картой или наличными при получении.

Часто задаваемые вопросы про Читай-город

★ Как получить промокоды в Читай-город?

Необходимо зайти на страницу Читай-город и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Читай-город?

Чтобы воспользоваться промокодом от Читай-город необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Читай-город доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 13

★ Все ли предложения Читай-город актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Читай-город.

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Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Читай-город

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