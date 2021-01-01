Популярные издания и товары с дисконтом в магазине Читай-город

Каждый покупатель находит среди многообразия жанров и авторов свои любимые книги. Компания работает не только с признанными издательствами, но и поддерживает начинающие. Благодаря этому магазин формирует уникальный ассортимент. Читай-город предлагает читателям:

Более 68 тысяч произведений художественной литературы в жанрах классической и современной прозы, поэзии, фантастики, фэнтези, детектива, боевика, триллера, романтики, исторического романа, биографии, мемуаров, приключений, комиксов для взрослых, юмора, сатиры, афоризмов, цитат, изречений и фольклора.

Книги по красоте и здоровью: спорт, уход за внешностью, создание имиджа, этикет, любовь, секс, медицина и прочее.

Пособия по домоводству, рукоделию, ремеслам, туризму, автомобилям, кулинарии другим увлечениям.

Научная библиография по техническим, математическим, прикладным, медицинским, естественным и гуманитарным наукам.

Общественная и правовая литература: исторические хроники, кодексы, комментарии к действующим законодательным актам и т. п.

Труды по общей, детской и социальной психологии.

Бизнес-литература по маркетингу и рекламе, экономической теории, бухгалтерии и аудиту, бизнесу и торговле, финансам и менеджменту.

Актуальные образовательные издания: учебники, рабочие тетради, дидактические материалы, атласы, контурные карты, библиотека школьника, внеклассное чтение, хрестоматии и словари по всей школьной программе с 1 по 11 класс. Также представлены пособия для подготовки к школе и педагогике. В весеннее и летнее время на эту продукцию действуют выгодные промокоды.

Эзотерические учения: астрология, предсказания, магия, суеверия, экстрасенсорика, уфология, таро, гадания, сонники, нумерология и другие мистические направления.

Издания по философии и религии: христианству, исламу, буддизму и другим вероисповеданиям, а также философские труды и прикладная философия.

Литература об искусстве: искусствоведении, истории, декоративно-прикладному искусству, архитектуре, моде, музыке и другим направлениям.

Подарочные издания и литература на иностранных языках.

Кроме книг, Читай-город предлагает канцтовары, инструменты и материалы для художников, предметы для офиса, школьные и другую атрибутику для работы, учебы и творчества. В ассортименте магазина можно найти электротовары, актуальные настольные игры, лизуны и детские игрушки. Также имеется выбор сувенирной продукции, декоры и праздничной атрибутики.