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В интернет-магазине «Читай-город» Вы найдете книги на любой вкус. Удобная система поиска, выгодные условия оплаты и возврата, а так же привлекательные акции сделают Ваш книжный шоппинг незабываемым. Вы хотели бы сэкономить при покупке? Хорошая мысль, примените один из промокодов чит ... ай город, приведенных на нашей странице и наслаждайтесь интересной и выгодной по цене книгой уже через несколько дней после размещения заказа!
Юридический адрес:
127322, г. Москва, Огородный проезд, д.20, стр.27
Телефон:
8 (800) 444-8-444
Соц. сети:
6 оценок поставлено средняя 5
В интернет-магазине «Читай-город» Вы найдете книги на любой вкус. Удобная система поиска, выгодные условия оплаты и возврата, а так же привлекательные акции сделают Ваш книжный шоппинг незабываемым. Вы хотели бы сэкономить при покупке? Хорошая мысль, примените один из промокодов чит ... ай город, приведенных на нашей странице и наслаждайтесь интересной и выгодной по цене книгой уже через несколько дней после размещения заказа!
Юридический адрес:
127322, г. Москва, Огородный проезд, д.20, стр.27
Телефон:
8 (800) 444-8-444
Соц. сети:
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Каждый покупатель находит среди многообразия жанров и авторов свои любимые книги. Компания работает не только с признанными издательствами, но и поддерживает начинающие. Благодаря этому магазин формирует уникальный ассортимент. Читай-город предлагает читателям:
Более 68 тысяч произведений художественной литературы в жанрах классической и современной прозы, поэзии, фантастики, фэнтези, детектива, боевика, триллера, романтики, исторического романа, биографии, мемуаров, приключений, комиксов для взрослых, юмора, сатиры, афоризмов, цитат, изречений и фольклора.
Книги по красоте и здоровью: спорт, уход за внешностью, создание имиджа, этикет, любовь, секс, медицина и прочее.
Пособия по домоводству, рукоделию, ремеслам, туризму, автомобилям, кулинарии другим увлечениям.
Научная библиография по техническим, математическим, прикладным, медицинским, естественным и гуманитарным наукам.
Общественная и правовая литература: исторические хроники, кодексы, комментарии к действующим законодательным актам и т. п.
Труды по общей, детской и социальной психологии.
Бизнес-литература по маркетингу и рекламе, экономической теории, бухгалтерии и аудиту, бизнесу и торговле, финансам и менеджменту.
Актуальные образовательные издания: учебники, рабочие тетради, дидактические материалы, атласы, контурные карты, библиотека школьника, внеклассное чтение, хрестоматии и словари по всей школьной программе с 1 по 11 класс. Также представлены пособия для подготовки к школе и педагогике. В весеннее и летнее время на эту продукцию действуют выгодные промокоды.
Эзотерические учения: астрология, предсказания, магия, суеверия, экстрасенсорика, уфология, таро, гадания, сонники, нумерология и другие мистические направления.
Издания по философии и религии: христианству, исламу, буддизму и другим вероисповеданиям, а также философские труды и прикладная философия.
Литература об искусстве: искусствоведении, истории, декоративно-прикладному искусству, архитектуре, моде, музыке и другим направлениям.
Подарочные издания и литература на иностранных языках.
Кроме книг, Читай-город предлагает канцтовары, инструменты и материалы для художников, предметы для офиса, школьные и другую атрибутику для работы, учебы и творчества. В ассортименте магазина можно найти электротовары, актуальные настольные игры, лизуны и детские игрушки. Также имеется выбор сувенирной продукции, декоры и праздничной атрибутики.
Чтобы получить книги и другие товары с максимальным дисконтом, нужно регулярно проверять электронную почту на предмет выгодных предложений. Читай-город всегда информирует своих подписчиков о действующих акциях, промокодах и распродажах. На постоянной и периодической основе в компании действуют:
Карты любимых покупателей с накопительной бонусной программой, где один бонус равен одному рублю. Впоследствии ими можно рассчитаться за товары частично или целиком. Карта выдается клиенту при разовой покупке от 736 рублей.
Промокоды на отдельные подборки книг: новинки, специальную литературу, определенного писателя, издательства или жанра.
Скидочные купоны за прохождение тестов, победу в играх и т. п. Суть такой акции — вознаграждение за интеллектуальную активность на сайте магазина.
Бесплатная доставка в определенные пункты выдачи посылки.
Промокоды на конкретные категории товаров и на первый заказ.
Распродажи ассортимента в ограниченный период времени по аналогии с «черной пятницей».
Уникальный ассортимент книг, настольных игр, материалов для творчества, канцтоваров и сувениров предлагает интернет-гипермаркет Читай-город. Федеральный ретейлер имеет 491 розничный магазин и более 1000 пунктов самовывоза по всей России.
Компания активно участвует в благотворительных проектах, а также организовывает для своих клиентов презентации, фестивали, мастер-классы и другие обучающие и культурные мероприятия.
Чтобы сделать свою продукцию доступнее, Читай-город на постоянной основе проводит акции, дарит промокоды и купоны для клиентов.
Чтобы получить скидку в Читай-город, нужно кликнуть на выбранную акцию, скопировать символы и перейти на сайт магазина. В зависимости от типа промокода переадресация произойдет в главное меню каталога, категорию или подборку товаров.
Далее нужно выбрать интересующие книги и нажать «Купить», а потом зайти в корзину, ввести код купона и кликнуть на иконку «Активировать». Цена после этого автоматически уменьшится на номинальную ценность промокода.
Перед оформлением покупки сайт попросит пройти регистрацию или верифицироваться через социальную сеть.
После авторизации можно приступать к оформлению и оплате. На странице заказа клиент вносит контактный телефон, адрес, а также выбирает способ оплаты и доставки.
Заказы, оформленные в интернет-магазине, отправляются со склада в Москве. Покупателям доступны три вида получения: доставка курьером, почтовое отправление и самовывоз из пункта выдачи. Сроки хранения посылки по прибытии зависят от условий склада-партнера. Время от времени компания предоставляет купоны на бесплатную доставку, в остальном ее цена зависит от удаленности адресата от столицы.
Оплатить покупку можно онлайн при оформлении, а также картой или наличными при получении.
Необходимо зайти на страницу Читай-город и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Читай-город необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
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