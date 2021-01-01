Промокоды и скидки eBay | Март 2021

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25$
купон
Беспл
доставка
Лучшее
предложение
Лучшая
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купон
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На американской торговой площадке еБей вы можете заказать практически любые товары: от носков до оборудования для металлообработки. Большинство из продуктов бесплатно доставляют в любую точку России или другого государства за 10–60 дней. Сравнивая предложения от тысяч продавцов из р ... азных стран мира, вы сможете выбрать лучшую цену и условия, а промокоды eBay из нашего каталога помогут получить скидку. Дополнительно вы можете принять участие в распродажах и других маркетинговых мероприятиях компании, чтобы увеличить выгоду от покупки.
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
На американской торговой площадке еБей вы можете заказать практически любые товары: от носков до оборудования для металлообработки. Большинство из продуктов бесплатно доставляют в любую точку России или другого государства за 10–60 дней. Сравнивая предложения от тысяч продавцов из р ... азных стран мира, вы сможете выбрать лучшую цену и условия, а промокоды eBay из нашего каталога помогут получить скидку. Дополнительно вы можете принять участие в распродажах и других маркетинговых мероприятиях компании, чтобы увеличить выгоду от покупки.
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Площадка eBay создана в 1995 году, и первоначально на ней появилась функция продажи товаров через электронные аукционы. Со временем бизнес компании изменился и появилась функция мгновенной покупки. Сегодня еБей — это маркетплейс, где любые физические и юридические лица из разных стран могут быть как продавцами, так и покупателями.
Еще до оформления покупки клиент может получить всю информацию о товаре и продавце. Площадка активно борется с мошенничеством, а качество обслуживания у конкретного партнера можно оценить по рейтингу и отзывам других пользователей. А чтобы покупка стала еще выгоднее, можно использовать промокоды и другие инструменты для получения скидок.
Заказ на площадке можно оформить из любой точки мира. Достаточно иметь доступ к интернету с любого устройства. Владельцы смартфонов и планшетов оформлять заказы на площадке могут не только через сайт, но и через мобильное приложение.
Скидочные купоны помогут купить товары на еБей с выгодой. Подборка актуальных акционных предложений от торговой площадки доступна на нашем сайте. В ней собраны как действующие промокоды, так и предложения, по которым не нужно вводить коды купона для получения скидки.
Список предложений регулярно проверяется нашими сотрудниками. Они добавляют в него новые промокоды, корректируют информацию об условиях получения скидок и убирают завершенные акции.
Для оформления покупки со скидкой по промокоду или акции достаточно выполнить 6 действий:
Ознакомиться с правилами акционного предложения. Часто промокоды действуют только на первый заказ или имеют другие ограничения.
Нажать на кнопку купона и дождаться, пока откроется торговая площадка. Переход на сайт eBay будет выполнен автоматически. Если по предложению скидка действует на один из товаров в каталоге, сразу будет открыта страница с ним.
Добавить понравившиеся товары в корзину. Для быстрого доступа к нужным продуктам можно пользоваться поисковой строкой, функциями фильтров и готовыми подборками.
Перейти к оформлению заказа и найти поле для ввода кода купона. Оно будет показано после выбора способа оплаты покупки.
Ввести и применить промокод. Площадка сразу рассчитает размер скидки и покажет информацию о ней на экране.
Закончить оформление покупки. Достаточно подтвердить корректность данных в форме и оплатить заказ.
Большинство промокодов имеют ограниченный срок действия. Информация о нем показывается рядом с описанием акции. Если он закончился, можно выбрать другое акционное предложение.
Покупать со скидкой по промокодам можно и через приложение компании. Для этого достаточно указать код перед оплатой заказа. Скачать программу можно через официальные магазины программного обеспечения Google и Apple.
Если для получения выгоды по акции не нужен промокод, информация об этом будет показана до перехода на торговую площадку. В этом случае скидка применяется автоматически.
Использование промокодов — только один из способов получить скидку при покупке на eBay. Компания каждый день устраивает распродажи и акции. Информация обо всех товарах, на которые действуют специальные цены, отображается на отдельной странице площадки. Кроме того, в каждом разделе каталога представлены отдельные виджеты с самыми выгодными предложениями.
Для своевременного получения информации о новых скидках, акциях или заканчивающихся складских запасах по понравившимся товарам их можно добавить в список отслеживания. Эта функция доступна бесплатно всем пользователям площадки после регистрации на ней. По умолчанию все зарегистрированные покупатели также получают рассылку от площадки с информацией о новых акциях и других специальных предложениях. Управлять ее настройками можно через параметры учетной записи.
На площадке можно заказать практически любые товары из различных стран мира: от одежды до автомобилей. По сведениям компании, пользователи чаще всего покупают со скидками товары из следующих категорий:
кроссовки;
корейская косметика;
наручные часы;
рыбалка;
коллекционные товары;
смартфоны.
Актуальная информация о популярных категориях отображается в отдельном виджете на главной странице. Дополнительно на ней можно найти сведения о брендах, чья продукция пользуется повышенным спросом, и подборку продуктов, которые до конца дня продаются по сниженным ценам.
Оплатить покупку на eBay можно банковской картой напрямую и через Google Pay, а также через систему PayPal. Все финансовые операции выполняются через защищенные страницы. Компания гарантирует безопасность платежных данных пользователя.
Информация о доступных способах и стоимости доставки отображается на странице с описанием товара и при оформлении заказа. Чаще всего продавцы предлагают отправить товар международными почтовыми отправлениями. Приблизительная дата доставки покупки в отделение Почты России будет показана при оформлении заказа.
Необходимо зайти на страницу eBay и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от eBay необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 21
Наши специалисты отбирают только действующие предложения eBay.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
|Товары из раздела "Выбор Дня" со скидками до 50% по купону eBay
|не требуется
|Скидка
|Промокод eBay: бестселлеры до 25$
|не требуется
|Скидка
|Высший комфорт: бесплатная доставка товаров
|не требуется
|Скидка
|Невероятные цены: автоэлектроника от 10 рублей
|не требуется
|Скидка
|Белье для женщин всего лишь от 100 рублей с купоном eBay на скидку
|не требуется
|Скидка
|Одежда для самых маленьких всего лишь от 250 рублей
|не требуется
|Скидка
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|не требуется
|Скидка
|Всего 1000 рублей и зеркальный фотоаппарат твой по промокоду eBay
|не требуется
|Скидка
|Экономия 20% на покупке смартфона 3a-Google Pixel XL
|не требуется
|Скидка
|Минус 80% на аксессуары и обувь для женщин
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|Скидка
|Яркие тинты от 320 рублей по купону eBay на скидку
|не требуется
|Скидка
|Всего лишь 220 рублей на натуральный камень Guasha
|не требуется
|Скидка
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|не требуется