Промокоды и скидки eBay | Март 2021

Подробнее о площадке eBay

Площадка eBay создана в 1995 году, и первоначально на ней появилась функция продажи товаров через электронные аукционы. Со временем бизнес компании изменился и появилась функция мгновенной покупки. Сегодня еБей — это маркетплейс, где любые физические и юридические лица из разных стран могут быть как продавцами, так и покупателями.

Еще до оформления покупки клиент может получить всю информацию о товаре и продавце. Площадка активно борется с мошенничеством, а качество обслуживания у конкретного партнера можно оценить по рейтингу и отзывам других пользователей. А чтобы покупка стала еще выгоднее, можно использовать промокоды и другие инструменты для получения скидок.

Заказ на площадке можно оформить из любой точки мира. Достаточно иметь доступ к интернету с любого устройства. Владельцы смартфонов и планшетов оформлять заказы на площадке могут не только через сайт, но и через мобильное приложение.